CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Galatasaray için İstanbul'da!

Galatasaray için İstanbul'da!
Evkur Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Adem Büyük, Galatasaray yolunda.
TRT Spor'da yer alan habere göre 31 yaşındaki futbolcu, 2 yıllık sözleşmeye imza atmak için 28 Temmuz Cuma günü İstanbul'a gelecek.
Beşiktaş altyapısından yetişen Adem Büyük, geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor forması ile 27 lig maçına çıkarken 6 gol ve 2 asistle mücadele etti.
Fenerbahçe ve Başakşehir, Zanka'nın peşinde!
İstanbul ekiplerinin, Premier Lig'den düşen Huddersfield'da oynayan Zanka ile görüşme halinde olduğu iddia edildi.
Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Danimarkalı stoper geçtiğimiz sezon 23 lig maçında forma giydi, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.
Taha Tunç, Trabzonspor'da!
Bordo mavililer, genç futbolcu Taha Tunç ile üç yıllık anlaşma imzaladı.Trabzonspor’a transfer olduğu için çok mutlu olduğunu belirten Taha Tunç, “Hayatımın en mutlu anlarından birini yaşıyorum. Trabzonspor’a transfer olduğum için hem çok mutlu hem de çok gururluyum. İnşallah bana inanan ve güvenenleri mahcup etmeyeceğim. Başta babam olmak üzere bu transferde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.
Fabien Farnolle sözleşme uzattı
Evkur Yeni Malatyaspor forması giyen Fabien Farnolle, kulübüyle olan sözleşmesini 1+1 yıl daha uzattı.Tecrübeli eldiven geçtiğimiz sezon 20 lig maçında forma giyerken, kalesinde 29 gol gördü.
Beşiktaş'ın Khedira ısrarı
Beşiktaş, Sami Khedira için girişimlerde bulunmaya devam ediyor.
Habertürk' te yer alan habere göre siyah-beyazlılar, Juventus'tan yıllık 6 milyon euro kazanan Alman futbolcunun menajerine, "Maaşının bir kısmını Juve karşılasın" formülünü önerdi.
İtalyan devinin yeni teknik direktörü Maurizio Sarri'nin planları arasında yer almayan tecrübeli oyuncu için bu öneriye gelecek cevaba göre harekete geçilecek.
Khedira'nın Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı ve ücret konusunun çözülmesi halinde imzanın atılacağı iddia ediliyor.
Göztepe'de Ghilas defteri kapanıyor
Sarı-kırmızılılarda iki sezon boyunca görev yapan ancak beklenen performansı sergileyemeyip kulübe yük olan Nabil Ghilas ile yollar ayrılma noktasına geldi.
Yönetim kanadında yapılan açıklamada, "Ghilas yüzde 95 yeni sezonda aramızda olmayacak" denildi. Göztepe'ye yıllık 1 milyon 250 bin Euro maliyeti olan 29 yaşındaki futbolcunun kariyerine İspanya'da devam edeceği ifade edildi. Bu takımın ise Espanyol olduğu ile sürülürken, Ghilas'ın gidecek olması camiayı oldukça rahatlattı.
Göztepe'ye 2017-2018 sezonunda Gaziantepspor'dan bonservis ödenerek gelen Ghilas, ilk sezonunda 21 Süper Lig maçına çıkıp, 6 gol attı. Fazla kilolaları, yaşadığı sakatlıklar ve disiplinsiz hareketleriyle daha çok gündeme gelen oyuncunun lisansı geçen senenin ilk yarısında askıya alındı. Bir türlü yönetimle uzlaşmaya yanaşmayıp takımda kalmak için direnen Ghilas, ikinci devrede 7 maçta oynadı ve 1 gol attı. Ardından sakatlanan oyuncu son haftalarda 21 kişilik kadroya giremedi. Ghilas'ın Göztepe ile 2020 yılına kadar mukavelesi bulunuyor.
Gökhan Töre'ye Denizlispor kancası
Güçlü ve deneyimli bir kadro kurmak için kolları sıvayan Denizlispor'da yönetim Beşiktaşlı Gökhan Töre'ye teklif götürdü.
DHA'nın ahberine göre Gökhan'la yapılan ilk görüşmelerde 27 yaşındaki oyuncuya 850 bin Euro teklif sunulduğu iddia edildi. Gökhan Töre'nin cevabını bekleyen kurmayların bu transferde istekli olduğu vurgulandı.
Yaşadığı ağır sakatlıklar yüzünden futboldan uzak kalan tecrübeli futbolcu son 2 sezonda sadece 9 resmi maça çıkabildi. Leverkusen ve Chelsea'nin altyapısında yetişen Gökhan, Rusya'da Rubin Kazan, Almanya'da Hamburg, İngiltere'de West Ham United formalarını giyip A Milli Takım'da 26 kez görev yaptı.
Real Madrid'in alternatifi Van de Beek
Paul Pogba transferini öncelik haline getiren Real Madrid, Ajaxlı Donny van de Beek'i alternatif olarak belirledi.
Manchester United'ın Fransız golcüsü Paul Pogba'yı kadrosuna katmak için uzun süredir uğraşayan Real Madrid, Marca'nın haberine göre bu transferi sonuçlandıramazsa Ajax'ın 22 yaşındaki Hollandalı orta sahası Van de Beek'e yönelecek.
Real Madrid, şu anada kadar Eden Hazard, Luka Jovic, Ferland Mendy, Rodrygo Goes ve Eder Militao transferlerine yaklaşık 300 milyon euro ödemiş durumda.
Van de Beek'in bonservis bedelinin ise 60 ila 70 milyon euro arasında olacağı ifade edildi.
Genç futbolcu Ajax forması ile 2018-19 sezonunda 57 maçta 17 gol 13 asistlik katkı sağlamıştı.
Borussia Dortmund, Weigl'ı satmaya hazır
Paris Saint-Germain ve Arsenal'in ilgilendiği Julian Weigl, Borussia Dortmund'un satış listesine kondu.
Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, Mats Hummels'in yeniden renklere bağlanmasıyla birlikte Julian Weigl'a gelen teklifleri değerlendirmeye hazırlanıyor.
Irish Mirror'da yer alan habere göre 23 yaşındaki defansif orta saha için birinci aday Arsenal. Ancak PSG'nin de Weigl ile ilgilendiği belirtildi.
Çok yönlü oyuncu arayışında olan Arsenal teknik direktörü Unai Emery,'nin önlibero dışında merkez orta saha ve stoper mevkilerinde de oynayabilen Weigl transferinde elini çabuk tutmak istediği belirtildi.
Manchester United'da hedef Ben Yedder
Romelu Lukaku'nun Inter'e transferi gündemden düşmezken Manchester United, Belçikalı golcünün yerine Wissam Ben Yedder'i düşünüyor.
Manchester United, 75 milyon sterlin'e Inter'e transfer olacağı öne sürülen Romelu Lukaku'dan oluşacak boşluğu Wissam Ben Yedder ile doldurmayı planlıyor.
ABC de Sevilla'da yer alan habere göre Kırmızı Şeytanlar, Sevilla froması giyen 28 yaşındaki Fransız santrfor Ben Yedder'in 36 milyon sterlin değerindeki serbest kalma bedelini ödeyecek.
Ben Yedder, 2018-19 sezonunda Sevilla ile çıktığı toplamda 54 maça çıkıp 30 attı ve 11 asist yaptı.
David Silva yerine Isco
Manchester City, gelecek sezon takımdan ayrılacağını açıklayan David Silva'nın boşluğunu Isco ile doldurmak istiyor.
Premier Lig şampiyonu Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola, Marca'nın haberine göre Real Madridli orta saha oyuncusu Isco ile David Silva'nın boşluğunu doldurmayı planlıyor.
Real Madrid'in, 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Isco için 80 milyon euro talep edebileceği belirtildi.
2018-19 sezonunda Real Madrid formasıyla 37 maça çıkan İspanyol futbolcu, 6 gol 1 asistlik katkı sağladı.
Naim Sliti transferinde Galatasaray ve Başakşehir'e rakip
Tunuslu oyuncuyla yakından ilgilenen Galatsaray ve Başakşehir'e Yunanistan şampiyonu PAOK rakip oldu.
Galatasaray ve Başakşehir, Dijon'da forma giyen Naim Sliti'nin transferi için çalışmalar yürütüyor.
L'Equipe'in haberine göre, Tunuslu oyuncu ile iki Süper Lig ekibinin yanında Yunanistan şampiyonu PAOK da yakından ilgileniyor.
Sliti, 2022'ye kadar Dijon'la sözleşmesi olmasına rağmen takımdan ayrılmak istediğini açıklamıştı.
Beşiktaş'tan Tyler Boyd itirafı
Siyah beyazlı ekibin futbol direktörü Ali Naibi, ABD'li oyuncu ile görüşteklerini açıkladı.
Beşiktaş'ın listesindeki Tyler Boyd transferiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Siyah beyazlı ekibin futbol direktörü Ali Naibi, ABD'li oyuncunun kulübüyle görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.
Paul Pogba, Real Madrid'e pahalı geldi!
Manchester United'dan ayrılması beklenen Fransız yıldıza kötü haber geldi.
Paul Pogba'nın Manchester United'dan ayrılması an meselesi olabilir.
Ancak, Fransız yıldızla yakından ilgilenen Real Madrid transferi pahalı buldu.
Don Balon'un haberine göre, Madrid ekibinin başkanı Florentino Perez bu transfer için büyük bir harcama yapmayacaklarını açıkladı.
"Abdülkadir Parmak Almanya ve Hollanda'dan izleniyor"
Tranbzonspor'da bu sezon yaptığı çıkışla dikkat çeken Abdulkadir Parmak'ın adı transfer döneminde sık sık anılmaya başladı.
Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu Abdulkadir Parmak'ın menajeri Burak Denizli, oyuncusunu izleyen kulüpler olduğunu belirtti:
"Abdulkadir Parmak bu sezon önemli bir çıkış yakaladı. Abdulkadir için Hollanda Ligi ve Bundesliga'dan teklifler var. Abdulkadir'in Trabzonspor'la sözleşmesi devam ediyor. Abdulkadir'in geleceğiyle ilgili tasarruf Trabzonspor'a aittir. Abdulkadir için şu anda bonservis bedeli belirlenmedi."
Fenerbahçe'de yeni hedef Daniel Sturridge
Kadrosunu güçlendirme çalışmalarına ara vermeden devam eden sarı lacivertliler, İngiliz golcü için pazarlık masasına oturdu.
Yeni sezonda zirveye aday bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenarbahçe, Daniel Sturridge transferi için sıkı bir pazarlık yürütüyor.
Fanatik'ten Yusuf Dursun'un haberine göre, bonservisi elinde olan İngiliz golcü için temaslar kuruldu.
Habere göre, yıllık 4 milyon euro maaş isteyen Sturridge'e sarı lacivertliler 3 milyon euro önerdi.
İskoçya'nın iki büyük kulübü Celtic ve Rangers da İngiliz forvete imza attırmak için çalışıyor.
Trabzonspor için Tim Matavz iddiası
Hugo Rodallega ile yollarını ayıran bordo mavililer, Sloven golcü Tim Matavz ile ilgileniyor.
Santrfor arayışlarına son hız devam eden Trabzonspor, gündemine Tim Matavz'ı aldı.
Fanatik'in haberine göre, Vitesse'de forma giyen ama sakatlıklar sebebiyle fazla forma şansı bulamayan Sloven golcü bordo mavililere önerildi.
Karadeniz ekibinin de transferi düşünmek için süre istediği belirtildi.
Aubameyang Manchester United'a, Lukaku Inter'e
İtalyan basını, flaş bir transfer zinciri iddasında bulundu.
Romelu Lukaku ile yolları ayıracağı iddia edilen Manchester United, bu transferi kolaylaştırmak için Aubameyang'ı kadrosuna katabilir.
Calciomercato'nun haberine göre, Gabonlu santrfor Kırmızı Şeytanlar'a giderse Lukaku transferinin de önü açılmış olacak.
Belçikalı yıldızla Inter yakından ilgileniyor.
Ozan Kabak, Bayern Münih yolunda!
Bayern Münih, Stuttgart forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak transferini sonlandırmaya çok yakın.
TRT Spor'un haberine göre Ozan'ın menajeri, Bayern Münih Başkanı Rummenigge ve sportif direktör Salihamidzic ile görüştü.
Stuttgart ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden genç oyuncu, geçtiğimiz sezon 15 lig maçında forma giydi ve 3 gol attı.
Bayern Münih dikkatini Dembele'ye çevirdi
Bild'e göre Bayern Münih, Leroy Sane için bir anlaşma sağlayamazsa hedefini Barcelona'da forma giyen Ousmane Dembele'ye yöneltecek.
Bundesliga şampiyonu aylardır Manchester City kanadı Leroy Sane ile ilgilenmesine rağmen transfer sürecinde bir aşama kaydedemedi.
22 yaşındaki Dembele'nin satışı ise Barcelona'nın Neymar transferi için kaynak yaratabilir.
Fransız futbolcu 2016-17 sezonunda Borussia Dortmund forması giymişti.
Buffon, Juventus'a dönüyor
Paris Saint-Germain'den ayrılan kaleci Gianluigi Buffon'un ajanı, oyuncunun Juventus'a dönebileceğini belirtti.
SportItalia'ya konuşan menajer Silvano Martina, "Şu an için Juventus sadece bir fikir." açıklamasında bulundu.
41 yaşındaki kaleci ise Corriere dello Sport'a yaptığı açıklamada, "PSG bana gelecek sezon ikinci kaleci olacağımı söyledi. Düşünmek için çok zamanım oldu ve bunun bana göre bir seçenek olmadığına karar verdim. Bazı iyi teklifler var ancak benim için en iyi olanı seçeceğim. Belki de bir yıl ara veririm." ifadelerini kullandı.
Tottenham genç yıldız adayını kadrosuna katmak istiyor
Son Şampiyonlar Ligi finalist Tottenham, Leeds United'ın oyuncusu Jack Clarke ile anlaşmaya çok yaklaştı.
Daily Mail'in haberine göre Tottenham, 18 yaşındaki oyuncu için Leeds'e 8.5 milyon pound ödeyecek.
Hem forvet hem sol açık pozisyonlarında oynayabilen Jack Clarke, 2018-19 sezonunda akademisinde yetiştiği Leeds United ile 25 resmi maça çıktı.
Genç oyuncu 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
Milan, Lucas Torreira'nın peşinde
Eski günlerine dönmeye çalışan Milan, gözünü Lucas Torreira'ya dikti.
Gianluca Di Marzio'nun haberine göre İtalyan ekip, Arsenal'a 30 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte iki yıllık kiralama bedeli olarak 5 milyon euro önermeyi planlıyor.
Geçtiğimiz yaz Sampdoria'dan Arsenal'a transfer olan Uruguaylı oyuncu, ailevi sebeplerden ötürü İtalya'da oynamaya sıcak bakıyor.
2018-19 sezonunda Arsenal formasıyla 50 resmi maça çıkan Lucas Torreira, 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
Manchester rekabeti Maguire transferinde devam ediyor
Manchester United ve Manchester City, Leicester City'nin stoperi Harry Maguire'ı transfer etmek istiyor.
Sky Sports'un haberine göre Manchester ekipleri 26 yaşındaki oyuncu için 65 milyon poundu gözden çıkarmış durumdalar.
Leicester'da mutlu olan Harry Maguire, şans verildiği takdirde Premier Lig'in üst düzey takımlarında oynayabileceğini belirtti.
Geçtiğimiz sezon Leicester formasıyla 32 maça çıkan Maguire, 3 gol kaydetti.
Real Madrid, Pogba'nın alternatifini buldu
Real Madrid, Paul Pogba'yı transfer etmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Marca'nın haberine göre Real Madrid, Fransız oyuncuyu kadrosuna katamaması halinde Ajax'ın orta saha oyuncusu Donny van de Beek'i listesine aldı.
Geçtiğimiz sezon Ajax formasıyla 57 resmi maça çıkan 22 yaşındaki oyuncu 17 gol ve 13 asistlik katkı sağladı.
Thiago Mendes, Lyon ile anlaştı
Lille'in orta saha oyuncusu Thiago Mendes, gelecek sezon Lyon forması giymeye çok yakın.
RMC Sport'un haberine göre Brezilyalı oyuncunun menajeri Lyon yetkilileri ile yaptığı toplantıda şartlarda anlaşmaya vardı.
Lyon'un Lille'e 25 milyon euro ödemesi bekleniyor.
2018-19 sezonunda Lille formasıyla 37 resmi maça çıkan Mendes, 5 asistlik katkı sağladı.
Newcastle United'da çalkantılı dönem
Rafael Benitez'in Newcastle United'dan ayrılmasının ardından kulüpteki bazı oyuncular geleceklerini düşünmeye başladı.
The Sun'ın haberine göre Ayoze Perez, Federico Fernandez, Fabian Schar ve Martin Dubravka, İspanyol teknik adamın vedasının ardından Newcastle United'dan ayrılmayı planları arasına aldı.
Gianluigi Buffon evine dönüyor
Geçtiğimiz sezonun başında Paris Saint-Germain'e transfer olan Gianluigi Buffon, bir yıllık aradan sonra Juventus'a geri dönebilir.
Gianluca di Marzio'nun haberine göre 41 yaşındaki file bekçisi, Wojciech Szczęsny'nin arkasında ikinci kaleci olmayı kabul etti.
Buffon, 2018-19 sezonunda PSG formasıyla 25 resmi maça çıktı.
Mehmet Topal'a sürpriz talip
1. Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük, tecrübeli orta sahaya teklif götürecek
Spor Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Karagümrük, Fenerbahçe'den Mehmet Topal'ı kadrosuna katmak istiyor.
İstanbul ekibinin başkanı Süleyman Hurma, A Spor'a yaptığı açıklamada tecrübeli oyuncuya teklif götüreceklerini ifade etti.
Mehmet Topal, 2018/19 sezonunda çıktığı 28 Süper Lig maçında 1 gol attı ve 1 asist yaptı.
Lukaku'nun menajeri İtalya'da
Manchester United'ın Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku'nun menajeri, Inter ile görüşmek için İtalya'ya gitti.
Inter'in transfer gündeminde olan Lukaku'nun menajeri Federico Pastorello, Milano'da görüntülendi.
🎥 #Inter Federico #Pastorello nella sede nerazzurra: sul tavolo delle trattative in particolare gli obiettivi #Lazaro e #Lukaku. L'agente cura anche gli interessi di #Keita e #Candreva 📲@calciomercatoit pic.twitter.com/nK3vyNd2Qq— Giorgio Musso (@GiokerMusso) June 25, 2019
26 yaşındaki futbolcunun, Antonio Conte'nin göreve gelmesiyle birlikte Inter'e gideceği yönündeki haberler güçlenmişti.
Menajeri Pastorello'nun, transfer görüşmelerini yürütmek için Milano'ya giderek Interli yöneticiler ile bir araya geldiği belirtildi. Ancak Pastorello, FC Inter News'a bu görüşmenin Lukaku'dan çok Inter U19 oyuncusu Edoardo Vergani üzerine olduğunu dile getirdi.
Liverpool, Van Den Berg savaşını kazanmak istiyor
Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool, PEC Zwolle'de oynayan 17 yaşındaki futbolcu Sepp van den Berg'i transfer etmek için diğer takımlarla yarışa girdi.
Standard gazetesi Liverpool muhabiri David Lynch'in haberine göre Liverpool scouting ekibi, Hollandalı stoper Van Den Berg'e kırmızı formayı giydirebilmek için elinden geleni yapıyor.
Ajax, Bayern Münih ve PSV gibi takımların da ilgilendiği genç futbolcu için İtalyan ekibi Sampdoria geçen sezon 2.5 milyon euro'luk teklifte bulunmuş ancak geri çevrilmişti.
Neymar, Barcelona ile 5 yıllığına anlaştı
Paris Saint-Germain'den ayrılması gündemde olan Brezilyalı yıldız Neymar'ın Barcelona ile anlaştığı iddia edildi.
PSG'nin 27 yaşındaki dünya yıldızı Neymar, eski takımı Barcelona'ya dönmek için gün sayıyor.
Sport'ta yer alan habere göre PSG'nin 27 yaşındaki dünya yıldızı Neymar, Barcelona ile 5 yıllık anlaşma sağladı.
Neymar'ın Barcelona'ya dönmek için maaşında indirime gittiği öne sürüldü.
Galatasaray, Llorente için sıraya girdi
Tottenham ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Fernando Llorente, golcü arayışındaki takımların gözdesi oldu.
2013-2015 yılları arasında Juventus forması giyen 34 yaşındaki İtalyan golcü Llorente, A Bloa'nın haberine göre İtalya'ya geri dönebilir.
Serie A ekiplerinden Milan ve Roma'nın transfer etme girişimlerinde bulunduğu Llorente'ye başka takımların da ilgi duyduğu, bunların da İspanya'dan Athletic Bilbao ve Türkiye'den Galatasaray olduğu ileri sürüldü.
Paris Saint Germain, Milinkovic Savic'in peşinde
Adrien Rabiot'nun ayrılmasıyla orta sahaya takviye yapmayı hedefleyen Paris Sain Germain, Lazio'nun Sırp yıldızı Sergej Milinkovic Savic'i istiyor.
Paris United'ın haberine göre Lazio, genç yıldızı için yüksek bir bonservis bedeli talep ediyor. Paris Saint Germain ise 24 yaşındaki Arjantinli oyuncusu Leandro Paredes'i takasta kullanarak fiyatı aşağıya çekmeye çalışacak.
24 yaşındaki Milinkovic Savic, 2015 yazında 18 milyon euro bedelle Belçika'nın Genk takımından Lazio'ya transfer oldu.