CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Galatasaray için İstanbul'da!

Sarı-kırmızılılarda iki sezon boyunca görev yapan ancak beklenen performansı sergileyemeyip kulübe yük olan Nabil Ghilas ile yollar ayrılma noktasına geldi.

Yönetim kanadında yapılan açıklamada, "Ghilas yüzde 95 yeni sezonda aramızda olmayacak" denildi. 'ye yıllık 1 milyon 250 bin Euro maliyeti olan 29 yaşındaki futbolcunun kariyerine İspanya'da devam edeceği ifade edildi. Bu takımın ise olduğu ile sürülürken, Ghilas'ın gidecek olması camiayı oldukça rahatlattı.

Göztepe'ye 2017-2018 sezonunda Gaziantepspor'dan bonservis ödenerek gelen Ghilas, ilk sezonunda 21 Süper Lig maçına çıkıp, 6 gol attı. Fazla kilolaları, yaşadığı sakatlıklar ve disiplinsiz hareketleriyle daha çok gündeme gelen oyuncunun lisansı geçen senenin ilk yarısında askıya alındı. Bir türlü yönetimle uzlaşmaya yanaşmayıp takımda kalmak için direnen Ghilas, ikinci devrede 7 maçta oynadı ve 1 gol attı. Ardından sakatlanan oyuncu son haftalarda 21 kişilik kadroya giremedi. Ghilas'ın Göztepe ile 2020 yılına kadar mukavelesi bulunuyor.