CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Galatasaray forvete Welbeck'i istiyor

Napoli, James Rodriguez için Real Madrid ile görüşmelere başladı

'de başkan Aurelio De Laurentiis, Kolombiyalı yıldız James Rodriguez'i transfer etmek için başkanı Florentino Perez ile görüştü.

Corriere dello Sport'un haberine göre De Laurentis, yıldız oyuncu için Real Madrid'e teklifini yaptı. Real Madrid ise 27 yaşındaki futbolcusu için İtalyan ekibinden 42 milyon euro talep ediyor.

James Rodriguez, son iki yılı kiralık olarak geçirdiği ile toplam 67 maça çıkarken 15 gol ve 20 asist yaptı.