CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Galatasaray forvete Welbeck'i istiyor

Udinese'nin Dorukhan teklifi reddedildi
Beşiktaş, Udinese'nin yıldız oyuncusu Dorukhan Toköz'e yaptığı teklifi reddetti.
Igor Tudor'un çalıştırdığı İtalyan ekibi Udinese'nin, Beşiktaş'ın milli yıldızı Dorukhan Toköz için 9 milyon euroluk teklifte bulunduğu ortaya çıktı.
Sporx'in haberine göre siyah beyazlılar, 23 yaşındaki yıldızı için İtalya'dan gelen teklifi reddetti. Başkan Fikret Orman'ın, özellikle ikinci yarıda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Dorukhan için 15 milyon euro'nun altında bir teklifi kabul etmeyeceği öne sürülüyor.
Galatasaray forvete Welbeck'i istiyor
Galatasaray'da forvet transferi için gündeme gelen son isim Danny Welbeck oldu.
Mbaye Diagne'yi yüksek bir bonservis bedeli ile elden çıkarmak isteyen Galatasaray'da forvet arayışları sürüyor.
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde geçen yıl yaşadığı sorunları yaşamak istemeyen Galatasaray, forvet hattını yıldız bir isimle güçlendirmeyi planlıyor. TRT Spor'un haberine göre yönetim, bonservisi elinde olan Danny Welbeck'in menajeriyle iletişime geçti. Sarı kırmızılılar 28 yaşındaki İngiliz futbolcuyu uygun bir yıllık ücret ve imza parası ile kadrosuna katmaya çalışacak.
Lyon, Mendy'nin yerini Tierney ile dolduracak
Ferland Mendy'yi Real Madrid'e gönderen Lyon, Kieran Tierney'i transfer etmek istiyor.
Sol beki Ferland Mendy'nin Real Madrid'e transfer olmasının ardından o bölgeye takviye yapmak isteyen Lyon, Celtic forması giyen Kieran Tierney ile ilgileniyor.
The Scotsman'ın haberine göre sol bek arayışlarını sürdüren Lyon'un ilk hedefi Celtic'te forma giyen Kieran Tierney. Habere göre Mendy transferinden hatırı sayılır bir kazanç elde eden Fransız ekibi, genç İskoç için para ödemeye hazır.
Napoli, James Rodriguez için girişimlere başladı
Napoli, James Rodriguez için Real Madrid ile görüşmelere başladı
Napoli'de başkan Aurelio De Laurentiis, Kolombiyalı yıldız James Rodriguez'i transfer etmek için Real Madrid başkanı Florentino Perez ile görüştü.
Corriere dello Sport'un haberine göre De Laurentis, yıldız oyuncu için Real Madrid'e teklifini yaptı. Real Madrid ise 27 yaşındaki futbolcusu için İtalyan ekibinden 42 milyon euro talep ediyor.
James Rodriguez, son iki yılı kiralık olarak geçirdiği Bayern Münih ile toplam 67 maça çıkarken 15 gol ve 20 asist yaptı.
Fenerbahçe Roma ile anlaştı!
İsmail Köybaşı ile yollarını ayıran ve Hasan Ali Kaldırım'ın da transfer ihtimali olan Fenerbahçe'de Aleksandar Kolarov ismi her geçen gün yükseliyor.
Hürriyet gazetesinden Fatih Saboviç'in haberine göre teknik direktör Ersun Yanal’ın gelecek sezon takımında görmek istediği Aleksandar Kolarov konusunda Fenerbahçe yönetiminin önemli mesafe kat ettiği öğrenildi.
AS Roma forması giyen 33 yaşındaki Sırp sol bek için sarı lacivertlilerin adımlar attığı, teknik heyetin de başarılı oyuncuyu yakın takibe aldığı belirtildi.
Fenerbahçe, Kolarov ve Roma Kulübü ile prensip anlaşmasına varırken, imza atılması konusunda bazı detayların netleştirilmeye çalışıldığı ifade edildi.
Abdullah Avcı yönetimden kaleci istedi
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımdan ayrılan Tolga Zengin'in yerine bir isim arıyor.
Hürriyet Gazetesinden İsmail Er'e göre; tecrübeli kalecinin ayrılmasının ardından Loris Karius’u zorlayacak yerli bir kaleci isteyen Avcı’nın aklında üç isim var: İstanbulspor’dan 1994 doğumlu Alperen Uysal, Çaykur Rizespor’un 1995 doğumlu eldiveni Gökhan Akkan ve Evkur Yeni Malatyaspor’dan 1989 doğumlu Ertaç Özbir.
Edin Visca yeni bir sayfa açmak istiyor
Yeniden yapılanma içine giren Başakşehir'de yaprak dökümü devam ediyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'yı Beşiktaş'a gönderen Adebayor, Bajic ve Serdar Taşçı ile de yollarını ayıran İstanbul ekibinde Edin Visca da gidebilir.
Fanatik Gazetesinden Ömer Necati Albayrak'ın haberine göre; Fenerbahçe’nin resmi teklifte bulunduğu, Abdullah Avcı’nın Beşiktaş’a götürmek istediği başarılı oyuncu, yakın çevresine izleyeceği yol haritasını anlattı.
Trabzonspor Rodallega'nın alternatifini buldu
Bordo mavililer geçen yıl da transfer etmek istedikleri Ali Sowe'a hala talip.
Foroyaa.gm'e göre geçtiğimiz sezonun devre arasıda Chievo ile yollarını ayıran ve CSKA Sofya'ya transfer Ali Sowe'a Trabzonspor talip.
Geçen sezon da bordo mavili ekibin takibinde olan Gambiyalı oyuncu CSKA'ya 350 bin euro bonservis bedeliyle gitmişti. 1,91 boyundaki santrfor, Bulgar ekibinde 31 maçta forma giyerken 17 gol atmayı başardı.
Emre Mor, Beşiktaş'ın listesine girdi
Celta Vigo forması giyen Emre Mor, iddialara göre Beşiktaş'ın transfer listesine girdi.
A Spor'da yer alan habere göre siyah-beyazlı ekip, İspanyol ekibinin bedava kiralama fikrine sıcak baktığı Emre Mor'u kadrosuna katmak istiyor.
Eğer Emre, gelişim kaydedemez ve kendini gösteremezse sözleşme yenilenmeyeceği ve tekrar Celta Vigo'ya geri gönderileceği öne sürüldü.
Yannick Carrasco, Avrupa'ya dönmek istiyor
Son günlerde adı sıkça Arsenal ile anılan 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu Carrasco, Şubat 2018'de Atletico Madrid'den Çin ekibi Dalian Yifang'a transfer olmuştu.
Verdiği bir röportajda Avrupa futboluna geri dönmek istediğini dile getiren Carrasco, Evening Standard'da yer alan habere göre Arsenal'e transfer olacak. İddialara göre Arsenal, Belçikalı futbolcu için 25 milyon sterlin ödeyecek.
Bilic, West Bromwich ile prensipte anlaştı
Bir dönem Beşiktaş'ı çalıştıran Hırvat teknik direktör Slaven Bilic'in Championship ekiplerinden West Bromwich Albion ile anlaştığı iddia edildi.
The Sun'da yer alan habere göre 50 yaşındaki teknik adam, West Bromwich ile prensipte anlaşmaya vardı. Bilic'in West Bromwich yöneticilerine, takımı yeniden Premier Lig'e taşıyabileceği sözünü verdiği ifade edildi.
Bilic, 2013-14 sezonunda West Ham United'ın başına geçmiş ancak 2017'de görevine son verilmişti.
Ndombele, Tottenham'a yakın
Tottenham'ın Lyon'da oynayan Fransız futbolcu Tanguy Ndombele transferinde sona yaklaştığı iddia edildi.
Sky Italy'de yer alan habere göre Tottenham, Juventus, Manchester City ve Manchester United'ın da peşinde olduğu 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Ndombele transferini bitirmek üzere.
Bu sezon Ligue 1'de 34 maça çıkan Ndombele, 1 gol 7 asistlik katkı sağladı.
Beşiktaş, Mlapa'yı gözüne kestirdi
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın talimatları doğrultusunda transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, ilk transferi forvet bölgesine yapacak.
Milliyet'ten Celal Umut Eren'in haberine göre geçtiğimiz sezon Hollanda'nın Venlo takımında kiralık oynayan Peniel Mlapa için siyah beyazlıların temasa geçtiği öğrenildi.
Golcü futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanarak takıma katan Venlo, oyuncunun transfer görüşmelerini açık hale getirdi.
Hollanda ekibi, oyuncu için 2.5 milyon euro'luk bir bedel belirledi.
Haberde aynı zamanda Beşiktaş'ın transfer için resmi girişimlere başladığı kaydedildi.