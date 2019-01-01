CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Galatasaray Falcao'nun ekürisini buldu

Premier Lig'in açılış maçında Norwich City karşısında sakatlanan kaleci Alisson Becker'in durumunun ciddiyeti, Liverpool yönetimini alarma geçirdi.

Kırmızılar'ın Brezilyalı kalecisi Alisson Becker, Norwich City karşısında alınan 4-1'lik galibiyette sakatlanarak oyundan çıkmıştı ve durumunun ciddi olduğu belirtildi.

ile İstanbul'da oynanacak UEFA Süper Kupası maçında da oynayamayacak olan 26 yaşındaki file bekçisi için ise tek alternatif, bedelsiz olarak transfer edilen Adrian.

Echo'da yer alan habere göre son olarak Preston'da forma giyen ve şu anda herhangi bir kulüple anlaşmayan 35 yaşındaki kaleci Andy Lonergon'a 1 yıllık sözleşme teklif edilecek.