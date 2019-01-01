CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Galatasaray, Falcao için bonservis ödemeyecek

'nin gündeminde olan Luiz Gustavo'nun kulübü 'nın teknik direktörü André Villas-Boas, transferle ilgili açıklamalarda bulundu.

Marsilya'nın Nice'i 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Le Phoceen'e konuşan Villas-Boas: "Bu sabah Luiz ile görüşme yapıp kendisine yedek kulübesinde olacağını söyledim. Biraz endişelendi. Ancak takımdan ayrılacağını düşünmüyorum. Fenerbahçe'den gelen teklif bizi tatmin etmedi" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Marsilya formasıyla ve maçlarına ilk 11'de başlayan Gustavo, Nice karşılaşmasında ise 81. dakikada oyuna dahil oldu.