CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Galatasaray, Ertuğrul Ersoy'un peşinde

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin transferi için yarıştığı Deniz Türüç'te mutlu sona sarı lacivertliler ulaştı.

IHA'nın haberine göre ile anlaşan Deniz Türüç için sarı lacivertli kulüp ile arasında son bir görüşme yapılacak ve bonservis rakamı netleştirilecek.

26 yaşındaki oyuncunun bu hafta yeni takımı ile mukavele yapacağı da öğrenildi.

Deniz Türüç daha önce yaptığı açıklamada, "Başkan ve menajerim gerekli görüşmeleri gerçekleştiriyor. Her futbolcu üç büyüklerde oynamak ister. Ben de üç büyüklerde forma giymeyi çok istiyorum ancak öncelikle Kayserispor'la anlaşılması lazım. Şu an o aşamada değiliz" ifadelerini kullanmıştı.