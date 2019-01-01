'a transferi yılan hikayesine dönen Radamel Falcao hakkında her gün yeni bir haber çıkmaya devam ediyor. Son olarak yaptığı açıklamada Falcao'yu hala gönderme kararı almadıklarını belirtmişti. Bugün deneyimli golcünün transferi için devrede olan menajer Ahmet Bulut da bir açıklama yaptı.

DHA'ya konuşan Bulut, "Falcao açısından bir sorun yok ama bu iş bir kaç gün daha uzayacak. Sosyal medyada yazıldığı gibi bugün geliyor, yarın imzalıyor gibi bir durum yok. Monaco Yönetimi Falcao'nun yerini doldurduklarına inandıkları zaman Kolombiyalı golcünün Galatasaray'a gidişine izin verecek." dedi.