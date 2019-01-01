CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Fenerbahçe'nin Santander pazarlığı

Cavani, MLS yolunda
Paris St. Germain’in Uruguaylı golcüsü Edison Cavani, gelecek yıl MLS’te forma giyebilir.
La Gazetta dello Sport muhabiri Nicolo Schira’nın haberine göre David Beckham’ın sahibi olduğu Inter Miami, Edinson Cavani ile anlaşmaya vardı.
2020 yazında Paris St. Germain ile sözleşmesi sona erecek olan 33 yaşındaki Cavani, Inter Miami ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.
Fenerbahçe'nin Sartander pazarlığı
Forvet arayışlarına devam eden Fenerbahçe'nin Paraguaylı yıldız Federico Santander'e 8 milyon teklif ettiği iddia edildi.
La Gazzetta dello Sport' muhabiri Nicolo Schira'nın haberine göre; Bologna, Fenerbahçe'den golcü oyuncu için 10 milyon euro istedi.
Sarı lacivertli takımın İtalyan ekip'le pazarlıkları devam ediyor.
Alexis Sanchez, Inter'le prensipte anlaştı
Sky Italia; Alexis Sanchez'in Manchester United’daki kariyerinin bittiğini kabul ederek Inter’le prensipte anlaştığını iddia etti.
Manchester United teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Şili'li oyuncunun bu yaz gidebileceğini beklemediğini söylemişti ama Sanchez’in Inter’e transferi muhtmel görünüyor.
Philippe Coutinho sağlık kontrolleri için Münih'de
Bayern Münih'in Barcelona'dan transfer ettiği Philippe Coutinho son sağlık kontrolleri için Almanya'ya gitti.
Alman ekip, Brezilyalı oyuncuyu 1 yıllığına kiralamak için Barcelona'yla masaya oturmuştu.
Yıldız oyuncuyu havaalanında Alman yetkililer karşıladı.
Adryan Oliveira Tavares Kayserispor'un radarında
Sabah'ın haberine göre; Transfer çalışmalarına devam eden Kayserispor, Brazilyalı futbolcu Adryan Oliveira Tavares ile görüşüyor.
İsviçre'de FC Sion'da top koşturan oyuncuyla görüşmelerin olumlu geçtiği iddia edildi.
Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Kahraman olumlu yanıt verirse, 24 yaşındaki genç oyuncuyla sözleşme yapılacak.
Konoplyanka, Shalke 04'ün kadrosunda yok
FotaMaç'ın haberine göre; Beşiktaş'ın görüşmelerine devam ettiği Shalke'de forma giyen Yevhen Konoplyanka, sezonun ilk maçı olan Mönchengladbach mücadelesinde kadroda yok.
Shalke, sosyal medya hesabından kadrodaki diğer oyuncuların neden oynamadığını açıklarken; Konoplyanka'yla ilgili bir açıklmama gelmemesi kafalarda soru işaretleri bıraktı.
Beşiktaş ve Fenerbahçe karşı karşıya
Sahalarda birçok kez karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Beşiktaş bu sefer transfer masasında mücadele edecek.
FotoMaç'ın haberine göre; Fenerbahçe, Beşiktaş'ın forvet arayışı için görüşmelerde bulunduğu Sassuolo'ya talip oldu.
Her iki takımda başarılı futbolcuyu kiralmak istiyor.
Sturridge'de sona doğru
Trabzonspor'un uzun zamandır görüştüğü Sturridge'nin transferinin tamamlanması an meselesi.
Geçtiğimiz günlerde Fırtına'yla görüşmek için futbolcunun ailesi Trabzon'a gelmişti. Bu hafta içinde de Sturridge Sturridge'nin Trabzon'a gelip imza atması bekleniyor.
Bu hafta içinde imzalar atılırsa Sturridge 25 Ağustos'da Yeni Malatya maçında forma giyebilir.
Fenerbahçe'den sol bek hamlesi
Süper Lig'in ilk haftasında 19 Ağustos Pazartesi günü Gazişehir Gaziantep ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, sol bek arayışlarını sürdürüyor.
TRT Spor'un haberine göre Audi Cup yarı finalinde Bayern Münih ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Hasan Ali Kaldırım'ın yokluğunda sıkıntı yaşayan sarı lacivertli ekip, Milan'ın 26 yaşındaki sol beki Diego Laxalt ile temasa geçti.
Fenerbahçe, Diego Laxalt için Milan'a kiralama teklifinde bulundu.
Sarı lacivertli ekibin temsilcilerinin Uruguaylı oyuncu ile yaptığı ilk görüşme olumlu sonuçlandı.
Geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 29 resmi maça çıkan Laxalt, 1 asist kaydetti.
Mecnun Otyakmaz'dan Emre Kılınç itirafı
Süper Lig'in ilk haftasında Demir Grup Sivasspor, konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-0 mağlup ederek, lige iyi bir başlangıç yaptı.
Maçın ardından TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Sivasspor'un başkanı Otyakmaz "Emre Kılınç için Beşiktaş'ın yaptığı teklifi reddettik" ifadelerini kullandı.
24 yaşındaki Emre Kılınç, 76. dakikada takımının Beşiktaş karşısındaki üçüncü golünün altına imzasını attı.
Geçtiğimiz sezon Sivasspor formasıyla 32 resmi maça çıkan Kılınç, 7 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.
Fenerbahçe aradığı golcüyü İtalya'da buldu
Yaz transfer döneminde Vedat Muriqi'i kadrosuna katan Fenerbahçe, Kosovalı oyuncunun alternatifini İtalya Serie A'da buldu.
CalcioMercato'nun haberine göre sarı lacivertli ekip, geçtiğimiz haftalarda Beşiktaş'ın da gündemine aldığı Sassuolo'nun 26 yaşındaki forveti Khouma Babacar'ın peşinde.
İtalyan ekibin kadrosunda düşünmediği ve yerine Genoa'dan Kouame'yi almak istediği Babacar için Fenerbahçe harekete geçti.
Geçtiğimiz sezon Sassuolo formasıyla 31 resmi maça çıkan Senegalli oyuncu 7 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
Volkan Demirel'e veda
Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre; 17 yıldır Fenerbahçe'de forma giyen tecrübeli kaleci Volkan Demirel'in sözleşmesi yenilenmeyecek.
Son zamanlarda takımdaki geleceği tartışılan Demirel'in Fenerbahçe'yle yolları ayrıldı. Konuyla ilgili açıklama henüz sarı lacivertli takımdan gelmedi.
Beşiktaş'ın Elyounoussi pazarlığı devam ediyor
Geçtiğimiz günlerde adı Beşiktaş ile anılan Mohamed Elyounoussi'nin 14 milyon euro'luk bonservis bedeli dudak uçuklattı.
Beşiktaş'ın transfer listesinde adı olan Elyounoussi için pazarlıklar devam etse de başarılı oyuncuyla tek ilgilenen siyah beyazlı takım değil.
Tuttomercato'nun iddiasına göre; Atlanta ve Genao'da 25 yaşındaki oyuncuyla ilgileniyor.
Yusuf Acer artık Çaykur Rizespor'da
Rizespor, uzun zamandır görüşmelere devam ettiği 22 yaşındaki genç oyuncu Yusuf Acer'le el sıkıştı.
Altınordu'dan transfer ettiği Acer'le 5 yıllık sözleşme imzaladığını açıklayan Rizespor, genç futbolcuya başarılar diledi.
Fenerbahçe'nin Santander teklifi
Forvet arayışlarına hız veren Fenerbahçe'nin son gündemi Federico Santander oldu.
Posta'nın haberine göre; Sarı lacivertli takım, Bologna'nın geçen sezon 6.5 milyon euro'ya transfer ettiği Santander'i satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.
Haftanın başında hızlanması beklenen görüşmeler olumlu sonuçlarsa tecrübeli futbolcu yeni sezonda sarı lacivertli forma giyecek.
28 yaşındaki Paraguaylı futbolcu Bologna formasıyla çıktığı 34 maçta 8 gol atıp 3 asist yaptı.
Bayern Münih, Coutinho'yu kiralıyor!
Barcelona Kulübü Basın Sözcüsü Guillermo Amor, Philippe Coutinho'nun Bayern Münih'e transfer olacağını açıkladı.
Athletic Bilbao maçı öncesi basın mensuplarına konuşan Guillermo Amor, "Coutinho, kiralık olarak Bayern Münih'e transfer olmak üzere" dedi.
Bayern Münih Futbol Direktörü Hasan Salihamidzic de, "Coutinho aramıza katılacağı için mutluyuz. Satın alma opsiyonuyla birlikte bir yıl kiralayacağız" açıklamasını yaptı.
Brezilyalı yıldızın kısa süre içinde sağlık kontrollerinden geçmek üzere Almanya'ya uçması bekleniyor.
Roma, Mert Çetin transferini resmen duyurdu
Roma, Gençlerbirliği forması giyen savuma oyuncusu Mert Çetin'in transferini resmen duyurdu.
Bilindiği üzere 22 yaşındaki oyuncu kısa süre önce sağlık kontrollerinden geçmek üzere Roma'ya uçmuştu.
İtalyan kulübünden yapılan açıklamada Mert Çetin ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı, bu transfer için Gençlerbirliği'ne 3 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği duyuruldu.
Radamel Falao kadroda!
Galatasaray'ın transferdeki gözdesi Radamel Falcao, takımı Monaco'nun Metz ile oynayacağı maçın kadrosuna alındı.
Öte yandan Monaco'nun yeni transferi Henry Onyekuru da maç kadrosundaki yerini aldı.
Trabzonspor, Edgar'ı Feyenoord'a kiraladı
Trabzonspor’dan KAP’a yapılan açıklamada futbolcunun Feyenoord’a bir yıllığına kiralandığı duyuruldu.
Trabzonspor’a kiralama bedeli ödemeyecek olan Feyenoord, futbolcunun yıllık ücretini karşılaşayacak.
Fenerbahçe'nin Batshuayi transferi havada kaldı
Hücum arayışında olan Fenerbahçe'ye Chelsea'li Michy Batshuayi'den kötü haber geldi.
Fenerbahçe'nin Chelsea'den transfer etmek istediği Batshuayi takımında devam etme kararı aldığını açıkladı.
Başarılı oyuncu Chelsea formasıyla çıktığı 53 maçta 19 gol atıp 4 asist yaptı.
Liepzig, Werner'e 40 milyon euro istedi
Bild'in haberine göre; RB Leipzig, Timo Werner için satış fiyatını 40 milyon avroya yükseltti.
Bayern Münich başta olmak üzere Napoli, Valencia ve Roma da Alman oyuncuyla ilgileniyor.
Liepzig daha fazlasını istese de Bayern, Werner için 25 milyon euro vermeye hazır.
Rangers, Andy King'i kiraladı
Haber Global’den Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre Fenerbahçe, Bundesliga2 ekibi Nürnberg’in Michael Frey için yaptığı kiralama teklifini kabul etti.
İki kulüp arasında yapılan anlaşmaya göre Nürnberg Frey’in satın alma opsiyonunu da elinde bulunduracak.
Mert Çetin, Roma için İtalya'da
Gençlerbirliği'nde forma giyen Mert Çetin'in Roma'ya transferi an meselesi.
İtalyan ekiple prensipte anlaşan 22 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrolünden geçmek üzere Roma menajeri Gianluca Gombar ve ekibiyle birlikte İtalya'ya gitti.
Çetin'in adı Türkiye'de sık sık Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılsa da genç futbolcu tercihini Serie A'dan yana kullandı.
Fenerbahçe, Riza Durmisi'yi kiralıyor
Uzun süredir Aleksander Kolarov’un transferi için görüşmeler yapan ancak Roma’nın futbolcuyu bırakmak istememesi nedeniyle transferi sonuçlandıramayan Fenerbahçe rotasını Lazio’ya çevirdi.
La Gazzetta dello Sport’un haberine göre Sarı Lacivertliler, 25 yaşındaki Danimarkalı sol bek ile el sıkıştı.
Fenerbahçe, bu futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak isterken, Lazio ise bu opsiyonun zorunlu olmasını talep ediyor.
Joseph Attamah resmen Çaykur Rizespor'da
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Başakşehir'den Joseph Attamah'ı kiralık olarak kadrosuna dahil etti.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Başakşehir ile anlaşma sağlanmasının ardından Gana Milli Takımı'nda da oynayan 25 yaşındaki defans oyuncusu Joseph Attamah'ın kiralık olarak transferinin gerçekleştiği belirtildi.
ATTAMAH RİZESPOR'DA— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) August 16, 2019
ÇAYKUR RİZESPOR BASIN BÜLTENİ (16.08.2019/1) Attamah Rizespor’da https://t.co/T0H4ruE649
Fenerbahçe'de yeniden Choupo-Moting sesleri
Fenerbahçe hücum bölgesi için yaptığı son transfer girişimden olumsuz sonuç aldı.
Sabah’tan Volkan Demir’in haberine göre Sarı Lacivertliler Chelsea forması giyen Michy Batshuayi’yi kiralamak için girişimde bulundu ancak Giroud ve Abraham’ın arkasında üçüncü forvet olarak kalmayı kabul eden Belçikalı takımında kaldı.
Fenerbahçe bu gelişmenin ardından rotasını Fransa’ya çevirdi ve Paris St. Germain forması giyen Kamerunlu forvet Eric Maxim Choupo-Moting yeniden gündeme alındı.
Fenerbahçe 30 yaşındaki oyuncuyu bedelsiz olarak kiralamak için teklif yapacak. Paris St. Germain, Fenerbahçe'nin teklifini kabul ederse, Choupo-Moting'in maaşı sarı-lacivertliler tarafından ödenecek.
Beşiktaş, Cenk Tosun'dan vazgeçmiyor
Burak Yılmaz'ın sakatlığı sonrası transferde önceliğini forvet bölgesine veren Beşiktaş rotasını yeniden tanıdık bir isme çevirdi.
Fanatik'ten Orhan Yıldırım'ın haberine göre siyah beyazlılar, daha önce temas kurduğu ancak olumsuz yanıt aldığı Cenk Tosun için şansını bir kez daha deneme kararı aldı.
Premier Lig'de oynanan ilk müsabakaya yedek kulübesinde başlayan ve sonradan oyuna girmeyen Cenk Tosun'un sezonun geri kalanında da benzer bir rolü üstlenmesi bekleniyor. Beşiktaş ise bu durumu avantaj olarak kullanıp 28 yaşındaki golcüye 1 yıllık kiralama teklif etmeyi planlıyor.
Çaykur Rizespor rotasını Wifried Bony'e çevirdi
Vedat Muriç'in transferiyle sıkıntılar yaşanyan Rizespor çözümü Wifried Bony'de buldu.
Forvet oyuncu arayışına devam eden Rizespor, Fildişi sahilli oyuncuyla görüşmelere başladı.
Yıllık 1.5 milyon euro isteyen yıldız oyuncuyla pazarlıklar devam ediyor.
Real Madrid Neymar'ı bırakmıyor
İspanyol devi, Brazilyalı oyuncu Neymar için 120 milyon euro'nun yanında 1 ya da 2 oyuncu önerdi.
Sport'un haberine göre; Real Madrid başkanı Florentino Perez, Neymar'a sunulan teklif için kredi temin etti.
Brazilyalı yıldız oyuncuyu PSG'den almak için Barcelona ile yarış halinde olan Real Madrid şimdi Fransız yetkililerle masaya oturmaya hazırlanıyor.
Galatasaray'ın yeni transferi Steven Nzonzi İstanbul'da
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, kiralamak için Roma ile görüşmelere başladığı Steven Nzonzi, İstanbul'a geldi.
Sevilla'da da geçirdiği 3 sezon boyunca Fransa Milli Takımı'na kadar yükseken başarılı orta saha, geçtiğimiz sezon başında Roma'ya transfer olmuştu. İtalyan ekibi Nzonzi için tam 27 milyon euro bonservis öderken Fransız oyuncu da Roma ile 39 maça çıktı. Ligde 1 gol 2 asist yapmayı başardı. Roma'nın Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 8 maçın da tamamında yer aldı. Başarılı oyuncu 2018 Dünya Kupası'nda da Fransa Milli Takımı'nda yer almıştı ve kupayı kazanmıştı.
Mert Çetin Roma'da!
İtalya Serie A ekiplerinden Roma, Gençlerbirliği'nde forma giyen 22 yaşında defans oyuncusu Mert Çetin ile anlaşmaya vardı.
TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe'nin de istediği Mert Çetin için, Roma 2.75 milyon euro ödeyecek.
Geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği formasıyla 26 resmi maça çıkan Mert Çetin, 1 gol kaydetti.
Alexis Sanchez Serie A'dan vazgeçmiyor
Geçtiğimiz günlerde Manchester United teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in takımdan ayrılması gerektiğini aksi hale Manchester United B takımına gönderileceğini söylediği Alexis Sanchez rotasını çizdi.
The Daily Mail'in haberine göre Şilili yıldız bu yaz transfer dönemi bitmeden İtalya Serie A'ya gitmeyi planlıyor.
Milan, Napoli ve Juventus 30 yaşındaki oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasında bulunuyor.
Alexis Sanchez için ilk kiralama teklifini yapan Roma, oyuncunun yüksek maaşı nedeniyle transferden vazgeçmişti.
Geçtiğimiz sezon Manchester United ile 27 resmi maça çıkan Sanchez, 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
Olcay Şahan, Yukatel Denizlispor'da
Denizlispor yetkilileri bugün yaptıkları açıklamada Olcay Şahanı transfer ettiklerini açıkladı.
Yukatel Denizlispor, Olcay Şahan'ı transfer ettiğini açıkladı. pic.twitter.com/VFlfCLPg1O— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) August 15, 2019
Cengiz Ünder 2023'e kadar Roma'da
A.S. Roma, olağanüstü performans sergileyen Cengiz Ünder'in sözleşmesini 2023' kadar uzattığını açıkladı.
Ünder, Roma formasıyla çıktığı 65 maçta 14 gol atıp 13 asist yaptı.
Beşiktaş'ın yeni seçeneği: Kodjia
Daniel Sturridge'le görüşmelerde bulunan Beşiktaş, Aston Villa'yla yollarını ayırmak üzere olan Jonathan Kodija'la da ilgileniyor.
Tecrübeli futbolcu Aston Villa formasıyla çıktığı 98 maçta 29 gol atıp 8 asist yaptı.
PSG, Neymar için Modric ve Vinicius istedi
Marca'nın haberine göre; Paris Saint-Germain, Luka Modric ve Vinicius Junior'a karşılık Neymar'ın Real Madrid'e transferini onaylayacağını açıkladı.
Ama Real Madrid'in Brazilyalı oyuncu Vinicius'u kaybetmeye niyeti yok.
İki kulüpte teklif edilen oyuncuları almaya istekli durmuyor.
Rose şimdilik Tottenham'da kalacak
football.london'ın haberine göre; Danny Rose en azından Ocak ayına kadar Tottenham'da forma giymeye devam edecek.
İngiliz oyuncu bu sürede seçeneklerini değerlendirmeye devam edecek.
Zidane, Bale ve James'i bırakmıyor
AS'nin iddiasına göre; Zinedine Zidane, Gareth Bale ve James Rodriguez'i takımda tutmaya karar verdi.
Real Madrid bu sezon iki oyuncuyu da transfer etmek istiyordu ancak uygun bir teklif gelmediği için oyuncuları şimdilik takımda tutmaya karar verdi.
Roma'nın gözü Chelsea'nin Batshuayi'sinde
Mesut Özil, D.C. United yetkilileriyle buluştu
The Washington Post, Arsenal'li yıldız oyuncu Mesut Özil'in, D.C. United yetkilileriyle Washington'da buluştuğunu iddia etti.
D.C. United, Mesut Özil'i kiralıyarak Derby'ye yeni transfer olan Wayne Rooney'nin yerini doldurmak istiyor.
Beşiktaş, Lucas Piazon için 5 milyon euro teklif etti
Juventus, Eriksen planını hazırladı
İtalya Serie A'da son 8 sezonun şampiyonu Juventus, uzun zamandır peşinde olduğu Christian Eriksen için yol haritasını çizdi.
AS'ın haberine göre İtalyan ekip, 2020'de sözleşmesi sona erecek olan Christian Eriksen'i 1 sene daha bekleme kararı aldı.
Juventus, teknik direktör Maurizio Sarri'nin de kadrosuna görmek istediği Danimarkalı oyuncu ile önümüzdeki Ocak ayında ön sözleşme imzalamayı planlıyor.
İtalyan ekip, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Aaron Ramsey ve Adrien Rabiot'yu bonservis bedeli ödemeyerek transfer etmişti.
Monaco, Juventus'tan iki oyuncunun peşinde
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco, Blaise Matuidi ve Dnaiele Rugani için Juventus'un kapısını çalmaya hazırlanıyor.
GOAL ve Gazzetta dello Sport'un edindiği bilgilere göre Ligue 1'in 2019-20 sezonuna kendi evinde Lyon'a 3-0 yenilerek başlayan Monaco'da, teknik direktör Leonardo Jardim, Matuidi ve Rugani'nin transfer edilmesini istedi.
Ole Gunnar Solskjaer: Alexis Sanchez gitmeli
Teknik direktör Solskjaer, Sanchez'in takımdan ayrılması gerektiğini aksi hale Manchester United B takımına gönderileceğini söyledi.
The Sun'ın haberine göre; AS Roma, Şilili futbolcuyu kiralamak istese de oyuncunun haftalık maaşını yüksek buluyor.
Sanchez Roma ile anlaşamazsa Manchester United B takımına geçecek.
Inter ve Juventus'un Chiesa savaşı sürüyor
Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Inter ve Juventus, Fiorentina'nın yıldız oyuncusu Federico Chiesa'nın peşinde .
İki takım da Chisea'yı kadrosuna katmak istiyor ancak iddialara göre Fiorentina, 21 yaşındaki oyuncusundan vazgeçmeye niyetli değil.
İtalyan sağ kanat oyuncusu Fiorentina formasıyla çıktığı 113 maçta 22 gol atıp 22 asist yaptı.
Tottenham, Alderweireld'in bonservisi konusunda endişeli
Beşiktaş, Kodjia'yı istiyor
Ortacizgi.com'un haberine göre, Beşiktaş, Aston Villa'nın başarılı oyuncusu Jonathan Kodjia için görüşmelere başladı.
29 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncu, 2016 yılında Aston Villa'ya katılmıştı fakat bu yaz Wesley'i transferiyle, tecrübeli oyuncunun oynama şansı azaldı.
Kodjia'nın, Aston Villa'yla olan sözleşmesi bu yaz doluyor.
Galatasaray, Joao Mario yarışına dahil oldu
Süper Lig'de yeni sezona kısa bir süre kala transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yeni hedef Joao Mario.
Football Italia'nın haberine göre Inter'in yeni teknik direktörü Antonio Conte'nin kadroda düşünmediği Joao Mario için Galatasaray da devreye girdi.
Monaco, Bayer Leverkusen ve Leipzig'in de kadrosuna katmak istediği 26 yaşındaki Portekizli oyuncu, geçtiğimiz sezon Inter formasıyla 22 maça çıktı.
Joao Mario bu maçlarda 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Valencia, Mangala'yı kadrosuna kattı
Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer gündeminde bulunan Eliaquim Mangala, Valencia'ya transfer oldu.
Resmi sosyal medya hesabından transferi duyuran İspanyol kulüp, 28 yaşındaki stoper ile 2 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.
2016-17 sezonunda da Valencia formasını giyen Mangala, son 2 sezonda Manchester City ile 20, Everton ile 2 maça çıktı.
Bayern Münih Coutinho'nun peşinde
Barcelona sözcüsü, Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'in Philippe Coutinho ile ilgilendiğini doğruladı.
2018 yılının Ocak ayında Katalan kulübün kadrosuna katılan Coutinho, geldiği günden bu yana beklentilerin uzağında bir performans sergiledi.
Zaman zaman taraftarların protestolarına da maruz kalan Coutinho'nun Barcelona serüveninin sona ermesi bekleniyor.
Aynı zamanda Barcelona'nın Neymar için PSG'ye sunduğu teklifte Coutinho da bulunuyor.
Geçtiğimiz sezon Barcelona ile 54 resmi maça çıkan 27 yaşındaki Brezilyalı oyuncu 11 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.
Pogba, Manchester United'da kalıyor
Manchester United, yaz transfer döneminin gözde isimlerinden Paul Pogba için gelen teklifleri değerlendirmeye almayacağını açıkladı.
Telegraph'ın haberine göre Manchester United teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Juventus ve Real Madrid'in radarında bulunan Pogba'yı sezon planlarına dahil etti.
İngiliz takımlar için transfer döneminin sona ermesi sebebiyle Pogba'nın yerini dolduramayacağını düşünen Manchester United, Fransız yıldızı takımda tutma kararı aldı.
Rodrigo Valencia'ya veda etti
İspanya La Liga ekiplerinden Valencia'nın golcü oyuncusu Rodrigo, takım arkadaşlarıyla vedalaştı.
Marca'nın haberine göre 28 yaşındaki İspanyol oyuncunun Madrid'e giderek, Atletico Madrid ile sözleşme imzalanması bekleniyor.
Atletico Madrid, transfer için Valencia'ya 60 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Geçtiğimiz sezon Valencia formasıyla 51 resmi maça çıkan Rodrigo, 15 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.
Le Havre, Umut Meraş transferini açıkladı
Yaz transfer döneminde adı Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan Umut Meraş, Fransız ekip Le Havre'a transfer oldu.
Le Havre, 23 yaşındaki sol bek için Bursaspor'a 2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Fransız ekip, Umut Meraş ile 4 yıllık anlaşmaya vardı.
Genç oyuncu kariyeri boyunca Boluspor ile sahaya çıktığı 93 maçta 2 gol 2 asist, 1 sezon formasını giydiği Bursaspor'da ise 28 maçta 2 gol kaydetti.
Umut Meraş, 30 Mayıs 2019 tarihinde A Milli Takımımızın Yunanistan'ı 2-1 mağlup ettiği hazırlık karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkarak ilk defa milli formayı sırtına geçirmişti.
Fenerbahçe Ahmed Kutucu'yu gündemine aldı
Sözcü Gazetesinden Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre; sarı lacivertliler Almanya’da Schalke 04 forması giyen Ahmed Kutucu’yu satın alma opsiyonuyla kiralamak için hamlede bulundu.
5-6 milyon Euro satın alma opsiyonu ve sonraki satıştan da pay vermeyi düşünen Fenerbahçe’nin teklifine Schalke 04’ün bu hafta yanıt vermesi bekleniyor.
Santrfor bölgesinin yanı sıra kanatlarda da oynayabilen Ahmed için Ersun Yanal’ın da tam not verdiği öğrenildi.
Galatasaray'ın yeni hedefi: Youssef Bennasser
Galatasaray-Monaco hattında hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor... Falcao konusunda haftalardır Fransız ekibi ile görüşen ve sonunda anlaşmaya varan Galatasaray, aradığı orta sahayı da yine Monaco’da buldu: Youssef Bennasser.
Fanatik'in haberine göre; sarı kırmızılılar, teknik heyetin raporu doğrultusunda 23 yaşındaki Faslı futbolcuyu kiralamaya çalışıyor. Kulübü de bu konuda zorluk çıkartmıyor.
Monaco zaten son 3 sezondur başarılı orta sahayı başka takımlara kiralıyor. Galatasaray’ın amacı, başarılı ön liberoyu satın alma opsiyonuyla renklerine bağlamak. Görüşmeleri, Falcao transferinde olduğu gibi yine menajer Ahmet Bulut yürütüyor.
Juventus'un Eriksen planı
Tottenham'dan ayrılmak istediği belirten Cristian Eriksen, transfer döneminin sonları yaklaşmasına karşın henüz İngiliz ekibiyle yollarını ayıramadı. Premier Lig'de transfer sezonunun da bitmiş olması Eriksen'in bu sezon da Tottenham'da kalma ihtimalini güçlendiriyor.
Daily Mail'in haberine göre; Juventus, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Danimarkalı yıldızı bedelsiz şekilde kadrosuna katmayı düşünüyor.
Galatasaray'dan Mehmet Özcan'a yeni teklif
Galatasaray Mehmet Özcan isteğinden vazgeçmiyor.
Fanatik Gazetesinin haberine göre; 20 yaşındaki orta saha için Eskişehirspor ile yeniden temasa geçen sarı kırmızılıların, 1 milyon Euro’yu peşin olarak teklif ettiği belirtildi. Ayrıca genç oyunculardan Celil Yüksel’i kiralık olarak vereceği öğrenildi. Fatih Terim, Mehmet Özcan’ın iyi bir alternatif olacağı görüşünde.
Beşiktaş'ın Konoplyanka çekincesi
Akşam Gazetesiden Orçun Özateş'in haberine göre; Konoplyanka'yı Türkiye’ye gelmeye ikna eden Beşiktaş, Schalke 04 ile görüşmelerini sürdürüyor. Alman ekibi Beşiktaş’ın kiralama teklifine sıcak bakıyor. Ancak yapılacak kiralık sözleşmesine mecburi satın alma opsiyonu koyulmasını istiyor.
Siyah beyazlılar, bu öneriye temkinli bakıyor. Bunun nedeni ise Lens transferinde yaşanan büyük hayal kırıklığı. Kötü bir sezon yaşayan Hollandalı yıldıza mecburi olarak 4.1 milyon euro bonservis bedeli ödenmişti.
PSG ve Inter'in Dybala yarışı
Juventus'tan ayrılması gündemde olan Arjantinli yıldız Paulo Dybala'ya Paris Saint-Germain ve Inter talip oldu.
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Juventus forması giyen 25 yaşındaki futbolcu Paulo Dybala'nın menajeri, kulüp yetkilileri ile bir araya gelerek oyuncunun geleceği hakkında görüşme yapacak.
Arjantinli oyuncuya son Ligue 1 şampiyonu PSG'nin yıllık 12 milyon euro teklif ettiği belirtildi. Inter'in ise Mauro Icardi ile Dybala'nın takas edilmesi yönünde bir teklifte bulunduğu ifade edildi.
PSG'nin Juventus'a da 70 veya 80 milyon euro civarında bir bonservis ödemeye hazır olduğu da ileri sürüldü.
Galatasaray Falcao'nun ekürisini buldu
Falcao'nun yanına bir golcü daha transfer etmek isteyen Galatasaray adayını belirledi.
Akşam Gazetesinin haberine göre; sarı kırmızılılar Fransa 2. ligi ekiplerinden Paris FC’de forma giyen Silas Wamangituka'yı gündeme aldı. 19 yaşındaki Kongolu forvetin tahmini piyasa değeri ise 3 milyon euro.
Silas, geçen sezon Ligue 2’de 32 maçta 11 gol attı.
Arsenal, Özil'in Amerika'ya gidişi için devrede
Bir süredir takımdan ayrılması gündemde olan Mesut Özil'in MLS ekiplerinden DC United'a gideceği, maaşının bir kısmını da Arsenal'in ödeyeceği iddia edildi.
The Mirror'da yer alan habere göre Arsenal, 30 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Mesut Özil'in DC United'a gönderilmesi konusunda ısrarcı.
İddialara göre Mesut Özil, DC United'a giderse maaşında indirime gidecek ve Arsenal yönetimi bu maaşın bir kısmını karşılayacak.
Liverpool'da kaleci arayışı
Premier Lig'in açılış maçında Norwich City karşısında sakatlanan kaleci Alisson Becker'in durumunun ciddiyeti, Liverpool yönetimini alarma geçirdi.
Kırmızılar'ın Brezilyalı kalecisi Alisson Becker, Norwich City karşısında alınan 4-1'lik galibiyette sakatlanarak oyundan çıkmıştı ve durumunun ciddi olduğu belirtildi.
Chelsea ile İstanbul'da oynanacak UEFA Süper Kupası maçında da oynayamayacak olan 26 yaşındaki file bekçisi için ise tek alternatif, bedelsiz olarak transfer edilen Adrian.
Liverpool Echo'da yer alan habere göre son olarak Preston'da forma giyen ve şu anda herhangi bir kulüple anlaşmayan 35 yaşındaki kaleci Andy Lonergon'a 1 yıllık sözleşme teklif edilecek.
Bale'in kurtuluşu Bayern Münih
Leroy Sane transferini bir türlü bitiremeyen Bayern Münih, rotayı Gareth Bale'a çevirdi.
Real Madrid'de kadroda düşünülmeyen ve kendisine kulüp bulması söylenen Gareth Bale için Bayern Münih'in devreye girdiği iddia edildi.
Bundesliga devinin Manchester City'den Sane'yi transfer etmek istediği ancak Sane'nin sakaltık yaşamasıyla bu transferden vazgeçtiği belirtildi.
Sport1'in haberine göre Münih, Sane yerine Bale için girişimlerde bulunmaya başladı. Teknik direktörü Zinedine Zidane'nın kadrosunda istemediği Gallerli oyuncunun yeni sezonda Almanya'da oynayabileceği öne sürüldü.
PSG, Neymar'a karşılık Modric'i istiyor
Eski takımı Barcelona'ya geri dönmesi gündemde olan Neymar için Real Madrid iddiası da ortaya atıldı. Paris ekibi ise Neymar için Modric'in yanında bir miktar para talep etti.
Sunday Times'ta yer alan habere göre Paris Saint-Germain, Neymar'ı kadrosuna katmak isteyen Real Madrid'den 160 milyon euro nakit para ile birlikte Luka Modric'i istedi.
Real Madrid yönetiminin ise Neymar transferine karşılık Gareth Bale'i PSG'ye göndermek için uğraş verdiği belirtildi.
Chelsea'nin gözü Ben Chillwell'de
Chelsea teknik direktörü Frank Lampard, sol bek arayışları için Leicester City'nin 22 yaşındaki oyuncusu Ben Chillwell'i işaret etti.
The Sun'da yer alan habere göre Maviler, Leicester City'nin 75 milyon euro talep ettiği İngiliz sol bek Ben Chillwell'in peşinde.
Ancak transfer yasağı ile gelecek sezonu beklemeyi düşünen Chelsea yönetimi, devre arasında bu yasağın kaldırılması durumunda Chillwell için harekete geçmeyi planlıyor.
Chillwell, geçtiğimiz sezon 36 Premier Lig maçında görev almış ve 5 asist yapmıştı.
Beşiktaş, Isimat-Mirin'i Amiens'e kiralıyor!
Savunma hattını Victor Ruiz'i kadrosuna katarak güçlendiren Beşiktaş'ın Nicolas Isimat-Mirin'le yollarını ayırmaya hazırlandığı konuşuluyor.
TRT Spor'un haberine göre siyah beyazlı ekip, 27 yaşındaki oyuncuyu Fransız kulüplerinden Amiens'e kiralayacak.
Haberde Isimat-Mirin'in yıllık ücretini Amiens'in karşılayacağı da kaydedildi.
Fenerbahçe'den beklenen açıklama geldi!
Bir süredir savunma hattını güçlendirmek için oyuncu arayışında olan Fenerbahçe, soluğu İngiltere'de aldı.
Sarı lacivertli kulüp, Championship ekiplerinden Huddersfield'da oynayan 29 yaşındaki Danimarkalı savunma oyuncusu, 'Zanka' lakaplı Mathias Jattah-Njie Jorgensen ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
M A T H I A S Z A N K A J O R G E N S E N. 🚫— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 10, 2019
👉 https://t.co/YtRfgBHX1N pic.twitter.com/qOmeYGotIG
Beşiktaş'a tanıdık golcü: Vincent Aboubakar
Hücum hattına takviye arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta tanıdık bir isim gündeme geldi.
Daha önce Beşiktaş forması giyen Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katmak isteyen siyah beyazlılar, Kamerunlu oyuncunun kulübü Porto'ya kiralama teklifi götürdü.
NTV Spor'un haberine göre Aboubakar'ın sağlık kayıtlarını incelemeye alan Beşiktaş, olumlu rapor alınması halinde transferi bitirecek.
Umut Meraş Le Havre yolunda
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgilendiği 24 yaşındaki oyuncu Ligue 2 ekiplerinden Le Havre ile anlaştı.
Geçtiğimiz sezon lige veda eden Bursaspor'da Umut Meraş'ın geleceği merak konusu olmuştu.
Süper Lig'in büyüklerinin de yakından ilgilendliği 24 yaşındaki oyuncu Fransa Ligue 2 ekiplerinden Le Havre ile anlaşma sağladı.
TRT Spor'un haberine göre Fransız ekibi başarılı oyuncu için Bursaspor'a 1.2 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek.
Umut Meraş, 2018/2019 sezonunda Bursaspor formasını 30 maçta giydi.
İsmail Çipe'nin yeni adresi...
Alt yaş takımlarından beri Galatasaray'da forma giyen İsmail Çipe'nin yeni adresi Kayserispor oldu.
Sarı kırmızılı ekibin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 24 yaşındaki file bekçisiyle 2 yıllık kiralık sözleşmes imzalandığı ifade edildi.
✍️İsmail Çipe, Kayserisporumuzda— İstikbal M. Kayserispor (@KayserisporFK) August 10, 2019
🖇 https://t.co/sWTY1suObo#İstikbalMobilyaKayserispor pic.twitter.com/Wt8Zy87BdH
Donnaruma'nın yerine Keylor Navas
Milan, genç kalecisi Donnaruma'nın PSG'ye transfer olması halinde rotayı Keylor Navas'a çevirecek.
Milan, 50 milyon euro bonservis bedeli belirlediği genç kalecisi Donnaruma'nın PSG'ye transfer olması durumunda kaleyi emanet edeceği ismi buldu.
La Gazetta Dello Sport'un haberine göre kırmızı siyahlılar, Donnaruma'nın takımdan ayrılması durumunda Real Madrid'in Kosta Rikalı kalecisi Keylor Navas'ı gündemine alacak.
32 yaşındaki Keylor Navas geçtiğimiz sezon Real Madrid ile 21 maçta görev yaptı ve kalesinde 21 gol gördü.
Deneyimli file bekçisinin Real Madrid'in kaleci rotasyonunda Courtois ve Andrii Lunin'in gerisine düştüğü belirtiliyor.
Bayern Münih, Ivan Perisic'i bitiriyor
Kadrosuna kenar oyuncusu takviyesi yapmak isteyen Bayern Münih, Inter'in Hırvat yıldızı Ivan Perisic'i kiralıyor.
Robben ve Ribery'nin takımdan ayrılmasıyla kenar oyuncusu takviyesi yapmak isteyen Bayern Münih, aradığı oyuncuyu İtalya'da buldu.
Sky Sport'un haberine göre Bavyera ekibi, 30 yaşındaki Perisic'i 5 milyon euro kiralama ücreti ve 20 milyon euro'luk satın alma opsiyonu ile birlikte bir yıllığına kiralıyor.
Geçtiğimiz sezon Inter formasıyla 45 resmi maçta görev alan Ivan Perisic, 9 gol ve 8 asistle mücadele etti.
Real Madrid, Van de Beek transferini erteledi
Ajax'ın 22 yaşındaki orta sahası Donny Van de Beek, Real Madrid'in transfer gündemini uzun süredir meşgul ediyordu.
Paul Pogba ve Donny van de Beek transferleri ile çalışmalarını sürdüren ancak her iki oyuncudada sonuç alamayan Real Madrid, erteleme kararı aldı.
Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Real Madrid, bonservis konusunda anlaşma sağlanamadığı için Van de Beek transferini bir sonraki yaz transfer sezonuna erteledi.
"Eriksen, Manchester United'da büyük fark yaratır"
Manchester United efsanesi Paul Scholes, Tottenham'ın başarılı orta saha oyuncusu Christian Eriksen'in Old Trafford'da büyük bir fark yaratabileceğini söyledi.
Daha önce Real Madrid ile de gündeme gelen 27 yaşındaki Danimarkalı futbolcu, Paul Scholes'a göre Manchester United'ın da transfer listesindeydi.
BBC Radio'ya konuşan Scholes, "Eriksen'in adı geçtiğinde çok heyecanlandım. De Bruyne City'de nasılsa Eriksen de Manchester United'da aynı o şekilde büyük bir fark yaratır. Gol atar ve diğerlerini pozisyona sokar" ifadelerini kullandı.
Lovren Roma'ya yakın
Liverpool'un Hırvat savunma oyuncusu Dejan Lovren'in menajeri, Serie A ekiplerinden Roma ile kiralama konusunda masaya oturdu.
Tutto Mercato'nun haberine göre Jürgen Klopp'un kadrosunda düşünmediği 30 yaşındaki stoper Dejan Lovren, Roma'ya kiralık olarak gidebilir.
Lovren'in menajerinin Roma'nın sportif direktörü Gianluca Petrachi ile görüştüğü ve kiralama konusunda anlaşmaya yakın oldukları bildirildi.
Neymar yeniden Real Madrid'in radarında
Paris Saint-Germain'den ayrılmak istediğini dile getiren Neymar için Real Madrid ihtimali tekrar ortaya çıktı.
Marca'nın haberine göre Premier Lig transfer döneminin sona ermesi sebebiyle Paul Pogba ısrarından vazgeçen Real Madrid, Neymar'ı kadrosuna katmak için çalışmalarını sıklaştırdı.
İspanyol ekibin başkanı Florentino Perez, transfer döneminde Zinedine Zidane'ın çok istediği Paul Pogba'ya konsantre olduklarını açıklamıştı.
Fransız oyuncunun transfer ihtimalinin ortadan kalkmasının ardından, bütün girişimlerin Neymar'a yöneltileceği belirtildi.
Roma, Alexis Sanchez ile ilgileniyor
Manchester United'dan ayrılması gündemde olan Alexis Sanchez için İtalya Serie A ekiplerinden Roma devreye girdi.
Telegraph'ın haberine göre Roma, Manchester United ile Şilili oyuncunun kiralanması yönünde görüşmelere başladı.
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in takımda kalmasını beklediği Alexis Sanchez'in kadrodaki yerinden memnun olmaması Roma'nın elini güçlendiriyor.
Alexis Sanchez, Roma'nın yolunu tutarsa, Manchester United oyuncunun aldığı haftalık 391 bin poundluk maaşından kurtulmuş olacak.
Geçtiğimiz sezon İngiliz ekiple 27 resmi maça çıkan 30 yaşındaki oyuncu, 2 gol ve 4 asist kaydetti.
Franck Ribery Hollanda yolcusu
2018-19 sezonunun sona ermesinin ardından Bayern Münih'ten ayrılıp serbest oyuncu konumunda bulunan Franck Ribery ile oyuncunun eski takım arkadaşı Mark van Bommel'in çalıştırdığı PSV Eindhoven ilgileniyor.
SportBild'in haberine göre Hollanda ekibi, Fransız yıldız için çalışmalarını hızlandırdı.
Van Bommel, transfer döneminde Arjen Robben'i de takımında görmek istemiş, ancak oyuncunun emeklilik kararı planları bozmuştu.
Geçtiğimiz sezon Bayern Münih formasıyla 38 maça çıkan Ribery, 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Skrtel resmen Atalanta'da
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Martin Skrtel, Serie A ekibi Atalanta ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertli ekipte üç sezon oynadıktan sonra sözleşmesi biten Slovak futbolcu, kulüp ile maddi konuda anlaşamayınca boşa çıkmıştı.
Galatasaray'da Falcao çalışmaları sürüyor
İkinci başkan Abdurrahim Albayrak ile menajer Ahmet Bulut, Falcao'nun transferi için görüşmelerde bulunmak üzere Fransa'ya gitti
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile futbolcu menajeri Ahmet Bulut, transfer görüşmeleri yapmak için Fransa'ya gitti.
AA'nın haberine göre İstanbul Havalimanı'ndan Fransa'nın Nice kentine hareket eden Albayrak ile Bulut'un, Monaco'da forma giyen Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao'nun transferi için görüşmelerde bulunacağı öğrenildi.
Albayrak ile Bulut, havalimanında basın mensuplarına herhangi bir açıklamada bulunmadı.
Shinji Kagawa, Real Zaragoza'da
İspanya 2. Futbol Ligi ekiplerinden Real Zaragoza, Japon futbolcu Shinji Kagawa ile iki yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Borussia Dortmund ile bonservisi konusunda yapılan anlaşmanın ardından 30 yaşındaki orta saha oyuncusu ile iki yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.
Son olarak geçen sezonun ikinci yarısında Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Shinji Kagawa, Süper Lig'de 14 maçta 4 gole imza atmıştı.
Avrupa kariyerinde Borussia Dortmund'un yanı sıra Manchester United forması da giyen Kagawa, Japonya Milli Takımı'nda 97 karşılaşmada 31 kez ağları sarstı.
Arthur, Neymar'ı Barcelona'ya geri istiyor
Barcelona'nın orta saha oyuncusu Arthur, takımın ve taraftarın Neymar'ın Fransa'dan dönme konusunda hemfikir olduğunu söyledi.
Neymar 2 sene önce Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e sürpriz bir şekilde transfer olmuştu.
Solskjaer, transfer politikasının arkasında
Manchester United'ın teknik direktörü Solskjaer'in son yaptığı transferler taraftarlar tarafından çok eleştirilmişti.
Ole Gunnar Solskjaer, taraftarlar karşı çıkmasına rağmen kendisinin içinin rahat olduğunu ve bu süreçte doğru strateji uyguladıklarını söyledi.
Ünlü teknik direktör, son transfer döneminde takımın kadrosunu yenileyerek tecrübeli oyuncular yerine genç yeteneklere yer verdiği yeni bir transfer politikası izlemişti.
Chelsea, Zaha'ya 80 milyon pound teklif etti
The Sun Gazetesinin haberine göre; Chelsea eğer Zaha'nın transfer engelini atlatırsa yıldız oyuncuya transfer için 80 milyon euro teklif etmeyi düşünüyor.
Yıldız oyuncu bugüne kadar Crystal Palace formasıyla çıktığı 323 maçta 53 gol atıp 65 asist yaptı.
Inter, Milinkovic-Savic'e döndü
Zidane, Pogba'dan vazgeçmiyor
L'Equipe'e göre; Real Madrid'in gözü hala Manchester United'lı yıldız oyuncu Paul Pogba'nın üstünde.
Real Madrid'in menajeri Zinedine Zidane, Manchester United'tan Fransız oyuncuyu almak için çabalamaktan vazgeçmiyor.
Lukaku'nun gelişi Icardi'ye yol açtı
Romelu Lukaku'nun 80 milyon euro'ya Manchester United'ten Inter'e gelmesi Mauro Icardi'ye çıkış kapılarını açtı.
Arjantinli oyuncu Icardi'nin SerieA'nın son şampiyonu Juventus ile görüşmelere başladığı iddia edildi.
Mauro Icardi, Inter formasıyla çıktığı 219 maçta 124 gol atıp 28 asist yaptı
Giggs: Lukaku'nun gitmesi şaşırtıcı değil
Ryan Giggs, futbolcuların Manchester United'tan ayrılmak istemesinin yeni bir şey olmadığını ve Romelu Lukaku'nun, teknik direktör Ole Gunnar Solskjær'ın isteklerini anlamadığı için Inter'e geçtiğini açıkladı.
Kırmızı Şeytanlar, Belçikalı oyuncunun Inter'le olan 80 milyon euro'luk transferini geçtiğimiz günlerde onayladı.
Romeli Lukaku, Manchester United formasıyla çıktığı 96 maçta 42 gol atıp 13 asist yaptı.
Perisic, Bayern Münich'e geliyor
Fedenerrazurra'nın haberine göre; Bayer Münich prensipte Ivan Perisic için Inter'le anlaştı.
Alman yıldız takım, Hırvat oyuncuyu gelecek yaz satın alma seçeneğiyle 30 milyon euro'ya transfer edecek.
Ivan Perisic geçen sezon SerieA'da çıktığı 34 maçta, 8 gol atıp 3 asist yaptı.
Juventus, Cuadrado'ya yeni anlaşma önerdi
Calcio Mercato'da çıkan habere göre; Juventus, gelecek yaz sözleşmesi bitecek olan Juan Cuadrado'nun süresini uzakmak istiyor.
Kolombiyalı oyuncu geçtiğimiz sezon takımının transfer listesine girmişti fakat Juventus teknik direktörü Maurizio Sarri, oyuncuyu yeniden değerlendirerek takımda kalması gerektiğine karar verdi.
Cuadrado, geçtiğimiz sezon SerieA'da çıktığı 18 maçta, 1 gol atıp 2 asist yapmıştı.
Berahino, Zulte Waregem'e gidecek mi
Daily Mail'in haberine göre Stoke'den ayrılan Saido Berahino, Belçikalı futbol kulübü olan Zulte Waregem'le sözleşme imzalayacak.
Serbest bırakma bedeli Berahino'nun sözleşmesinde 5 milyon pound olsa da Stoke, futbolcuya bu bedelin yarısını ödedi.
Berahino, son 3 haftadır Zulte'nin antremanlarına katılıyor.
San Lorenzo'dan çifte imza
San Lorenzo geçtiğimiz günlerde ikiz kardeş olan Oscar ve Angel Romero'yu transfer ettiklerini açıkladı.
27 yaşında olan ikiz kardeşler Lorenzo'yla 3 senelik sözleşme imzaladı.
Gareth Bale'i kimse istemiyor
esRadio'nun iddiasına göre; Real Madrid'te uzun zamandır top koşturan deneyimli futbolcu Gareth Bale'i kimse istemiyor.
En son Tottenham'la görüşmeler yapan futbolcu, takımın Giovani lo Celso ve Ryan Sessegnon gibi daha genç oyuncula yönelmesiyle sonuçsuz kalmıştı.
Tecrübeli oyuncu, Real Madrid formasıyla çıktığı 231 maçta 102 tane gol attı.
Rangers, Barker için Manchester City ile görüşmelere başladı
Daily Record'ta yer alan habere göre; Rangers Brandon Baker transferinde sona yaklaştı.
Sağlık muayenesinde sorun çıkmazsa genç oyuncunun önümüzdeki Cuma İskoçya'ya gitmesi bekleniyor.
Modric, Real Madrid'i bırakmak istemiyor
Marca'ya konuşan Luka Modric, Real Madrid'ten ayrılmak istemediğini söyledi.
Real Madrid'in teknik direktörü Zinedine Zidane'nin son yaptığı açıklamalarda, takımı yenilemek istediğini ve Modric'in çıkışı görebilecek oyunculardan biri olduğunu söylemişti.
Real Zaragoza, genç Puig' kiralamak istiyor
El Periodico de Aragon'un iddiasına göre; Real Zaragoza, Barcelona'da forma giyen genç oyuncu Riqui Puig'i bu sezon kiralamak için teklif verdi.
19 yaşındaki oyuncu, Barcelona'nın Camp Nou'daki fotoğraflarına yavaş yavaş dahil olurken takım dışında da yıldızı parlamaya devam ediyor.
Real Zaragoza’nın teknik direktörü Victor Fernandez , genç oyuncuyla başka takımlar ilgilense de kendisini geliştirebileceği en iyi takımın Real Zaragoza olduğunu söyledi.
Reniero, Racing Club'a mı geliyor
ESPN'ye göre; Racing Club, Arjantinli oyuncu Nicólas Reniero'nun San Lorenzo'dan transferi için imza atmaya hazırlanıyor.
Nicólas Reniero, Racing Club'la 4 yıllık sözleşme için görüşmelerini tamamladı.
24 yaşındaki genç oyuncu San Lorenzo'da top koşturduğu 30 maçta 7 gol attı.
Pulisic, Premier Lig'de Chelsea ile yeniden parlıyor
Takımdan ayrılan Eden Hazard'ın yerini doldurmak için Christian Pulisic geçtiğimiz aylarda Chelsea'ye geri dönmüştü.
Amerikalı genç oyuncunun eski takım arkadaşı Thomas Delaney, Pulisic'in çok yetenekli olduğunu ve Premier Lig seviyesinde bir oyuncu olduğunu söyledi.
Juventus, Dybala'yı PSG'ye satmaya çalışıyor
The Independent 'ın haberine göre Juventus, takımda istenmeyen Dybala'yı finansal durumunu düzeltmek için Paris Saint-Germain'e satmaya çabalıyor.
Arjantinli yetenekli oyuncu, daha önce Tottenham'la yaşadıklarından dolayı Torino devinin ona yaptığı muameleye çok sinirlenmişti.
Dybala'nın PSG'ye transferi, takımından ayrılmak isteyen Neymar'ın önünü açabilir.
Eğer Maguire'nin değeri 80 milyon pound'sa, Koulibaly'ın değeri 250 milyon pound olmalı
Napoli'nin başkanı Aurelio de Laurentiis, Premier Lig kulüplerinin oyuncuların değerlerini çarpıttığını ve Harry Maguire için asla 30 milyon pound'tan daha fazla vermeyeceğini açıkladı.
Southampton, Danso transferini bitirmek istiyor
Southampton, satın alma opsiyonuyla Avusturya defans oyuncusu Kevin Danso'yu transfer edeceğini duyurdu.
PA'e göre, transferin kağıt işleri son teslim tarihinden önce tamamlandı ancak Ausburg çeşitli nedenlerden dolayı transfer sürecini ağırdan almaya başladı.
20 yaşındaki genç oyuncu kendi ülkesindeki takımlarından birini tercih etmek yerine İngiltere'deki MK Dons'a gitmişti.
Arsenal, David Luiz'i renklerine bağladı
Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Kieran Tierney'nin ardından David Luiz'i de kadrosuna kattığını açıkladı.
9 Ağustos Cuma günü başlayacak olan Premier Lig'de iddialı bir kadro oluşturmak isteyen Arsenal, 2016'dan bu yana rakiplerinden Chelsea forması giyen David Luiz'i 8.7 milyon euro karşılığında renklerine bağladı.
Arsenal'da 23 numaralı formayı giyecek olan PSG'den eski öğrencisi David Luiz hakkında konuşan teknik direktör Unai Emery "David büyük bir tecrübeye sahip. Onunla yeniden çalışmak için sabırsızlanıyorum. Savunma hattımıza güç katacaktır" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Chelsea ile 50 resmi maça çıkan David Luiz 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
Alex Iwobi, Everton'a transfer oldu
Tottenham Ryan Sessegnon ile sözleşme imzaladı
Tottenham, 19 yaşındaki İngiliz futbolcu Sessegnon ile 2025'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu. Anlaşma kapsamında Tottenham'ın 22 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu Josh Onomah'ın da Fulham'a gönderildiği belirtildi.
İngiltere basını, Tottenham'ın bu transfer için 25 milyon pound bonservis bedeli ödediğini ve bu rakamın performans bonuslarıyla 30 milyon pounda çıkabileceğini öne sürdü.
Altyapısından yetiştiği Fulham'da geçen sezon 38 maçta görev alan Sessegnon, 2 gol kaydetti.
Newcastle United Andy Carroll'ı kadrosuna kattı
Newcastle United, serbest oyuncu statüsündeki İngiliz futbolcu Carroll ile bir yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Kariyerine başladığı kulübe 8 yıl sonra dönen 30 yaşındaki Carroll, geçen sezon fazla forma şansı bulamadığı West Ham United'da 14 maça çıktı ve bir gol attı.
Manchester City'de çifte transfer
İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City, transfer dönemi kapanmadan önce iki oyuncuyu kadrosuna kattı.
Manchester City, 2011-2013 yılları arasında Bursaspor'da da forma giyen 33 yaşındaki file bekçisi Scott Carson'ı 1 yıllığına kiraladı.
Geçtiğimiz sezonu Derby County'de geçiren Scott Carson 33 maça çıktı.
Bir diğer transfer de savunma bölgesine geldi.
Girona'nın 19 yaşındaki sağ beki Pedro Porro, kendisini 5 yıllığına İngiliz ekibe bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
Manchester City, oyuncu için 12 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Geçtiğimiz sezon Girona formasıyla 34 maça çıkan Porro, 1 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
Giovani Lo Celso Tottenham'da
Tottenham, 23 yaşındaki Giovani Lo Celso'nun satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu.
İngiltere basını, Lo Celso'nun kontratındaki satın alma opsiyonunun 60 milyon pound olduğunu öne sürdü.
Geçen sezon Real Betis'te 45 maça çıkan Lo Celso, 16 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
Arsenal, Tierney transferinde mutlu sona ulaştı
Premier Lig ekiplerinden Arsenal, savunma hattına önemli bir takviye yaptı.
Avrupa futbolunun gözde oyuncularından Celtic'in 22 yaşındaki sol beki Kieran Tierney, 27 milyon euro bedelle Arsenal'a transfer oldu.
Geçtiğimiz sezon Celtic formasıyla 40 maça çıkan Tierney, 1 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
Ismaila Sarr, kulüp rekoruyla Watford'da
Premier Lig ekiplerinden Watford, Ismaila Sarr'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Premier Lig'de transferin son saatlerine girerken önemli bir transfer daha yaşandı.
Geçtiğimiz sezon ligi 11. sırada tamamlayan Watford, Rennes forması giyen Ismaila Sarr'ı kadrosuna kattı.
İngiliz ekibi bu transfer için Rennes'e 30 milyon euro ödeyecek.
Inter, Lukaku'yu açıkladı
Yeni sezona iyi bir başlangıç yapmak isteyen Inter, Romelu Lukaku transferini resmen açıkladı.
İtalya'nın köklü ekiplerinden Inter, Belçikalı golcü Romelu Lukaku'yu kadrosuna kattığını duyurdu.
İtalyan ekibi, transferi yılan hikayesine dönen Lukaku için Manchester United'a 80 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Watford, Danny Rose'u istiyor
Watford, Tottenham'ın gelecek planlarında yer almayan Danny Rose'u kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor.
2018-19 sezonunda topladığı 50 puanla ligi 11. sırada bitiren Watford, sol bek takviyesi için temaslarını sürdürüyor.
Daily Mail'ın haberine göre Watford, transferin son saatlerinde Tottenham'dan Danny Rose'u kadrosuna katmak istiyor.
Teknik direktör Pochettino'nun gelecek planlarında yer almayan Rose, takımının kamp çalışmalarında yer almadı.
Wolves, Kessie'yi kadrosuna katıyor
Wolverhampton Wanderers, Milan'ın 22 yaşındaki Fildişili yıldızı Franck Kessie'yi transfer etmeye hazırlanıyor.
Geçtiğimiz sezon Premier Lig'de başarılı bir performans sergileyen Wolverhampton Wanderers, orta saha takviyesi ile kadrosunu güçlendirecek.
Sport Italia'nın haberine göre Wolves, Milan'ın genç yıldızı Franck Kessie'yi 28 milyon euro bonservis bedeli ile kadrosuna katacak.
2018-19 sezonunda Milan formasıyla 34 lig maçında görev yapan Kessie, 7 gol ve 3 asistle mücadele etti.
Leicester City, Praet'i bitiriyor
Premier Lig ekiplerinden Leicester City, Samdoria forması giyen Dennis Praet'in transferinde mutlu sona yaklaştı.
Harry Maguire'ın satışından önemli bir gelir elde eden Leicester City, transferin son saatlerinde kadrosuna takviye yapmaya hazırlanıyor.
The Sun'ın haberine göre Leicester, Sampdoria forması giyen Dennis Praet'i 19.5 milyon euro karşılığında kadrosuna katacak.
Arsenal'in de ilgilendiği Belçikalı futbolcunun sağlık kontrollerinden geçtiğikten sonra Tilkiler'e imza atması bekleniyor.
Sean Dyche, Drinkwater ilgisini doğruladı
Burnley menajeri Sean Dyche, Chelsea forması giyen Drinkwater için girişimde bulunduklarını açıkladı.
Premier Lig ekiplerinden Burnley, transferin son saatlerinde Danny Drinkwater'ı kadrosuna katmak istiyor.
Lancashire ekiplerinden Burnley'nin menajeri Sean Dyche, Chelsea forması giyen 29 yaşındaki Danny Drinkwater'ı kadrolarına katmak istediklerini söyledi.
2017 yazında 38 milyon euro karşılığında Chelsea'ye transfer olan Danny Drinkwater, geçtiğimiz sezon hiçbir Premier Lig maçında forma giyemedi.
Gary Neville, Lukaku'nun Manchester United'tan ayrılmasına sevindi
Inter'le anlaşmasında sona yaklaşılan Lukaku'yla ilgili Gary Neville, oyuncunun tranferi konusunda takımının doğru bir karar verdiğini söyledi.
West Brom Austin için görüşmelere başlıyor
Sky Sports'un haberine göre, Southampton, sezon öncesi eğitim kampı için kadro ile seyahat etmeyen Charlie Austin'nin transferine sıcak bakıyor.
Geçen sezon 25 kez Premier lig'te top koşturan İngiliz futbolcunun sadece 2 kez gol atabildi.
Nathan Redmond, Southampton'la yeniden 4 yıllık anlaşma imzaladı
Geçen sene kulübünde Yılın Oyuncusu seçilen Redmond, 38 kez Premier Lig'te forma giyip, 6 gol atıp 4 asist yaptı.
İngiliz oyuncu, yeni imzaladığı anlaşmayla beraber 2023 yılına kadar takımında kalmaya devam edecek.
Tottenham 25 milyon euro'ya Sessegnon'la anlaştı.
Ryan Sessesgonon, Tottenhamla 25 milyon euro'ya anlaşmasından sonra yıldız oyuncu Spurs'un sağlık tesislerine gitti.
Anlaşma ayrıca, Mauricio Pochettino'nun Şampiyonluk kulübüne giden Josh Onomah'ı da içeriyor.
West Ham, Basel'den Ajeti'yi aldığını duyurdu
Dybala, Tottenham'la prensipte anlaştı
Tottenham, Dybala'yla anlaşmada sona yaklaştı.
Juventus ile başarılı bir şekilde anlaşmaya varan Tottenham'ın önüne Dybala'nın imaj hakkı engeli çıktı.
The Independent 'ın haberine göre; Tottenham, 25 yaşındaki genç futbolcunun ücretini karşılamaya hazır.
Dybala'nın tranferindeki tek engel, imaj haklarına sahip olan Malta merkezi Star Image şirketi oldu.
Manchester United'ın genç oyuncusu DJ Buffonge Serie B'ye gidiyor
20 yaşındaki genç yetenek DJ Buffonge, Manchester United'tan, Serie B takımı olan Spezia Calcio'ya transfer oldu.
Londra doğumlu olan genç oyuncu bu sene Kırmızı Şeytanlar'ın U23'nde umut vaat ederek uluslararası transferini pekiştirmeye hazırlanıyor.
Everton Rojo'yu istiyor
Scott Carson Manchester City'e kiralanıyor
Mirror'ın iddiasına göre; Manchester sürpriz bir yıllık kiralama anlaşmasıyla İngilizi kaleci Carson'ı takıma alacak.
Pep Guardiola, tecrübeli kaleciyi, Ederson ve Claudio Bravo'ya üçüncü seçenek olarak getirmek istiyor.
Arsenal, David Luiz için 8 milyon pound ödemeye hazır
Neymar'ın transferi için Real Madrid PSG'yle masaya oturmaya hazırlanıyor
Sky Sports'un haberine göre, Neymar'ı PSG'den almak isteyen Real Madrid, takımın yetkilileriyle görüşmeye başladı.
Eski Barselonalı futbolcu, mevcut takım yönetimine ayrılmak istediğini söylesede Lig1 takıma resmi gelen bir teklif yok.
Manchester United Mandzukic için geri döndü
Sky Sport Italia'nın iddiasına göre, Mario Mandzukic'in Juventus'tan ayrılma haberleri Manchester United'ın oyuncuya olan ilgisini yeniden canlandırdı.
Manchester United, Hırvat forvet oyuncuyu Inter'e gitmeye gün sayan Romelu Lukaku'nun yerine düşünüyor.
Eğer 33 yaşındaki yıldız oyuncuyla anlaşma sağlanmazsa, Kırmızı Şeytanların ikinci tercihi bonservisi elinde bulunan Fernando Llorente.
Tottenham, Lo Celso ve Sessegnon için anlaşmaya yakın
The Telegraph'ın haberin göre, Tottenham Giovani Lo Celso ve Ryan Sessegnon'un transfer anlaşmalarını bitirmeye çok yakın.
Kuzey Londra takımı, Real Betis'e göre değeri 65 miyon pound olan Lo Celso'a 55 milyon pound teklif etti.
Arsenal, David Luiz'i 12 milyon pound'a transfer edebilir
Chelsea, Brazilyalı oyuncunun transferinde indirim yapmaya karar verdi.The Sun Gazetesi'nin haberine göre, Chelsea'nin yeni teknik direktörü Frank Lampard, Brazilyalı oyuncuyu 12 milyon pound gibi düşük bir ücretle transfer etmeye hazır.
Dybala'nın imaj hakkı Spurs'la olan anlaşmasını etkiliyor
Transfer'de ek maliyetler ve yasal sorunlar Dybala'nın anlaşmasını zora sokuyor
Paulo Dybala için Juventus'la anlaşmayı kabul edenTottenham'a Arjantinli oyuncunun imaj hakları engel oluyor.
The Independent'in iddia'sına göre, Dybala'nın imaj haklarına Malta merkezli Star Image Company'nin sahip olduğu öğrenildi. Bu yasal sorunları 1 milyon sterlin'i bulabilir.
Oyuncu ve imaj hakkı ücretleri yanında yasal hakların çözüm maliyeti, oyuncunun muhtemel transferinde zorlu engeller yaratıyor.
Lukaku'ya Milano'da büyük karşılama
Belçikalı yıldız oyuncu Romelu Lukaku Milano'ya indiğinde İnter taraftarları tarafından coşkuyla karşılandı.Öncesinde Belçikalı oyuncunun menajeri Federico Pastorello, İtalya'ya gideceklerini Instagram hesabından gönderi paylaşarak duyurmuştu.
Lukaku'nun menajeri Manchester United'lı futbolcunun Inter'e sağlık muayenesine gideceğini onayladı
Romelu Lukaku'nun menajeri, Manchester United'lı yıldız oyuncunun Inter'e transfer olmak için Milan'a gideceğini duyurdu.
Belçikalı oyuncunun menajeri Federico Pastorello, Instagram'da '' Kalkışa hazır.... gelecek durak Milan!!! İnter biz geliyoruz!!'' yazısıyla bir gönderi paylaştı.
Lukaku'nun Serie A'ya transferinin tamamlanması eklentilerle beraber 75 milyon pound'a mal oldu.
Erikson Manchester United'a gitmeyi reddetti
Danimarkalı yıldız oyuncu İngiltere'dense İspanya'ya gitmeyi tercih edeceğini söyledi.
Daily Mail'in haberine göre, Tottenham'lı yıldız oyuncu Christian Eriksen Manchester United'a gideceği haberlerini yalanladı.
Danimarkalı oyuncu 2017'de Tottenham'ın başkanı Daniel Levy'e başka bir İngiliz takıma gitmeyeceğini söylemişti.
Bu sezonun sonunda sözleşmesi bitecek olan 27 yaşındaki başarılı oyuncunun, Atletico ve Real Madrid'i tercih edeceği söyleniyor.
Tottenham Dybala'ya öncelik veriyor
Tottenham Philippe Coutinho'nun yerine Paulo Dybala'ya yöneldi
Le10Sports'un haberine göre, Tottenham'ın Philippe Coutinho'nun transferi konusunda olan ısrarından vazgeçtiğini onun yerine Paulo Dybala'ya yöneldiklerini iddia etti.
Barcelona, Coutinho'yu vermek için can atsa da, Brazilyalı oyuncunun olası transferleri yüksek maaşından dolayı kısıtlı.
Coutinho şu an tek transfer seçeneği Spurs. Ancak bu transfer Tottenham'ın Juventus'un forvet oyuncusu Dybala'ya odaklandığı için gerçekleşmeyebilir.
Mesut Özil, D.C United'a mı gidiyor
D.C United'ın doğruladığı habere göre, Mesut Özil'le görüşme ayarladıklarını ancak olası bir transferin gündem maddesi olmayacağı belirtildi.
The Athletic'in haberine göre, D.C United'ın Mesut Özil ile görüşme ayarlanmasının sebebi, Özil'in D.C. United'ın sahasında sahibi olduğu ''39 Steps Coffee'' açmak istemesi olduğunu belirtti.
Kulüp yetkilileri yinede Mesut'un transfer geleceğinin de konuşmanın bir parçası olabileceğini söyledi.
Palace 8 milyon euro'ya Everton'dan McCarthy'i aldı
Crystal Palace, Evertonlu orta saha oyuncusu McCarthy ile sözleşme imzaladı.
Crystal Palace, 8 milyon pound'la İrlandalı oyuncu McCarthy'i transfer ettiklerini duyurdu.
Palace'ın menajeri, ''Daha önce Wigan ve Everton'da oynayan ve birçok kez Premier lig'te oynama şansı bulmuş tecrübeli oyuncu McCarthy, orta sahamıza mükemmel bir destek olacak.'' dedi.
Palace ve Southampton Walker Peters peşinde
Crystal Palace ve Southampton Tottenham'lı sağ beki Walker-Peter'ı istiyor
Daily Mail'in haberine göre, Crystal Palace ve Southampton Tottenham'lı sağ bek oyuncusu Walker-Peter'ın peşinde.
İlk maçına 19 yaşında Spurs ile çıkan 22 yaşındaki oyuncu, bu sene maçlarda daha fazla yer almak istiyor.
Palace, Manchester United'ta transfer olan Aaron Wan-Bissaka'nın yerini dolduracak bir oyuncu arıyor.