CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Fenerbahçe'nin de istediği Adrien Silva, Bordeaux ile anlaştı

Kanat oyuncusu için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın Trezeguet için Kasımpaşa'nın kapısını çaldıkları öne sürüldü.

Mısır basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe ve Beşiktaş, Trezeguet transferi için Kasımpaşa ile temasa geçti ancak talep edilen yüksek bonservis bedeli nedeniyle iki kulüp de geri adım attı.

Haberde iki takımın da beklemede olduğu ve transfer döneminin son günlerinde bir kez daha Kasımpaşa'nın kapısını çalabilecekleri de kaydedildi.