CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Fenerbahçe'den Dino Arslanagic hamlesi

Fenerbahçe'den Dino Arslanagic hamlesi
Sarı lacivertliler teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda çalışmalarına son sürat devam ediyor.
Belçika basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Royal Antwerp forması giyen Dino Arslanagic ile 2+1 yıllığına anlaştı.
26 yaşındaki stoper bu sezon 37 resmi maçta forma giyerken 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.
Mata 2 yıl daha Manchester United'da
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, İspanyol futbolcusu Juan Mata'nın sözleşmesini 2 yıllığına uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kontratının süresi ay sonunda tamamlanacak 31 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.
Profesyonel kariyerine Real Madrid'in B takımı Castilla'da başlayan Mata, daha sonra Valencia ve Chelsea kulüplerinde oynadı.
Manchester United'ın 2014'ün ocak ayında transfer ettiği Mata, İspanya Milli Takımı formasını 41 kez giydi.
Kyle Walker ile 2024'e...
Manchester City, başarılı bek oyuncusu Kyle Walker'ın sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatıldığını resmen duyurdu.
He's staying! 🔥— Manchester City (@ManCity) June 19, 2019
🔵 #mancity pic.twitter.com/U6UtYHYloK
Hummels yuvaya geri döndü!
Bayern Münih'in 30 yaşındaki stoperi Mats Hummels, 2008-2016 yılları arasında formasını giydiği Borussia Dortmund'a transfer oldu.
Alman medyasında yer alan haberlere göre Borussia Dortmund, bu transfer için 38 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
👏 @matshummels pic.twitter.com/psPekbcSNz— Borussia Dortmund (@BVB) June 19, 2019
Trabzonspor'dan iki transfer!
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınorduforması giyen Atakan Gündüz ile Salih Kavrazlı'yı renklerine bağladı.
Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklamada her iki oyuncuyla da 3'er yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Atakan Gündüz ve Salih Kavrazlı için imza töreni düzenlendi— Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) June 19, 2019
Detaylar için 👉 https://t.co/wWex6yUVPj pic.twitter.com/iWbv28i6Sg
Aubameyang, Arsenal'da kalıyor
Arsenal'ın Gabonlu oyuncusu Pierre-Emerick Aubameyang taraftarları sevindirdi.
Manchester United ve Çin Ligi'nden ekiplerinin ilgilendiği Pierre-Emerick Aubameyang, geleceği ile ilgili ipucu verdi.
Arsenal'ın internet sitesine açıklamalarda bulunan 30 yaşındaki oyuncu, gelecek sezon için hazır olduğunun mesajını verdi.
Aubameyang'ın mesajını gören Arsenal taraftarları, oyuncunun gelecek sezon da Arsenal formasını giyeceğine dair umutlarını artırdı.
Manchester City'den Koulibaly için 95 milyon pound
Kalidou Koulibaly, Pep Guardiola ile birlikte çalışmak istiyor.
Transfer döneminin en gözde defans oyuncularından biri olan Kalidou Koulibaly için Manchester City devreye girdi.
Gazzetta dello Sport'un haberine göre Premier Lig'in son şampiyonu, Senegalli oyuncuyu transfer etmek için Napoli'ye 95 milyon poundluk bir teklifte bulunmaya hazırlanıyor.
James Rodriguez ve Hirving Lozano'yu kadrosuna katmak isteyen Napoli'nin, Koulibaly'nin satılmasına sıcak bakıyor.
Neymar, Barcelona'ya gitmek istiyor
Brezilyalı oyuncu PSG'ye kararını bildirdi.
Neymar, Paris Saint-Germain'e yaz transfer döneminde Barcelona'ya gitmek istediğini söyledi.
Mundo Deportivo'nun haberine göre Brezilyalı oyuncu, PSG başkanı Nasser Al-Khelaifi'ye "Artık PSG için oynamak istemiyorum. Asla ayrılmamam gereken evime dönmek istiyorum." açıklamasını yaptığı belirtildi.
2017-18 sezonunun başında PSG'ye transfer olan Neymar, Fransız ekiple çıktığı 58 maçta 51 gol ve 26 asistlik performans sergiledi.
Dorukhan ve Abdülkadir'e gelen teklifler...
Dorukhan Toköz ve Abülkadir Ömür'ün menajeri olan Necdet Ergezen, her iki oyuncu için Beşiktaş ve Trazbonspor'a yapılan teklifleri açıkladı.
Lig Radyo'ya konuşan Ergezen, "Dorukhan için Udinese'nin 7 milyon euro'luk teklifi var. Buna 1 milyon euro'luk da performans bonusu ekleyecekler. Ancak Beşiktaş bu teklifi yeterli bulmadı. Biz de bu teklife sıcak bakmadık. Bunun dışında bana ve kulübe gelen bir teklif yok." dedi.
Necdet Ergezen, Trabzonspor'un Abdülkadir Ömür'ü takımda tutmak istediğini de belirtirken, şöyle devam etti: "Abdülkadir'e çok fazla ilgi var. Monaco, 16 milyon euro artı 3 milyon euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 15 pay içeren bir teklifle geldi. Ancak Trabzonspor oyuncunun satışına sıcak bakmıyor."
Vedat Muriqi için resmi açıklama!
Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, takımın golcü oyuncusu Vedat Muriqi için kendilerine ciddi bir teklif gelmediğini söyledi.
Vedat Muriqi'in transfer durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hasan Kartal, "Kendisi konuşulan bir isim ama Vedat için bize ciddi bir teklifle gelen yok. Transfer dönemi yeni açıldı belki bundan sonra ciddi bir teklifle gelirler mi bilmiyorum." diye konuştu.
Kendilerine ulaşan resmi tekliflerin tatmin edici boyutta olmadığını söyleyen Kartal, "Resmi teklifler tatmin edici değil. 3 milyon euroya Vedat'ı verdikten sonra onun yerine ne alacağız? Bizi tatmin eden bir teklif geldikten sonra vermeyi düşünüyoruz. Bu da sanki gelecek gibi. Yurtdışından da talepler var. Umarım hem bizi hem Vedat'ı tatmin edici teklifler gelir ve iki taraf da mutlu olur. Kim fazla verirse o alır. Vedat'ın kendisinin benimle görüşmesi olmadı ama sportif direktörümüzle görüşüyor." ifadelerini kullandı.
Lecce'nin Burak Yılmaz teklifi...
İstanbul’a gelen Lecce Kulübü’nün Sportif Direktörü Mauro Meluso’nun Beşiktaş’a ve Burak Yılmaz'a önerdiği şartlar ortaya çıktı.
Fanatik'in haberine göre Kartal, Burak Yılmaz için 3.5 milyon euro bonservis istedi. İtalyan ekibinin yıldız golcüye de 3 yıllık mukavele için 7.5 milyon euro önerdiği, olumlu yanıt aldığı öğrenildi.
Ömer Toprak adım adım Beşiktaş'a
Sabah'ın haberine göre Beşiktaş yönetimi, Borussia Dortmund'un gözden çıkardığı Ömer Toprak ile prensip anlaşmasına vardı.
29 yaşındaki savunma oyuncusunu bedelsiz olarak kiralamak isteyen Beşiktaş yönetimi, Borussia Dortmund'u ikna etmeye çalışıyor.
PSG gözünü Donnarumma'ya dikti
Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain, İtalyan file bekçisi için girişimde bulunabilir.
2018-19 sezonunda Fransa Ligue 1'i şampiyon olarak tamamlayan Paris Saint-Germain, kaleci transferi için arayışlarını sürdürüyor.
The Sun'ın haberine göre Fransız ekip, Milan'ın 20 yaşındaki kalecisi Gianluigi Donnarumma'yı kadrosuna katmak için çalışmalara başlayacak.
Geçtiğimiz günlerde takımın sportif direktörlük görevine gelen Leonardo'nun, Manchester United'dan ayrılma isteyen David de Gea'ya 60 milyon pound ödenmesine karşı olması sebebiyle PSG'nin İtalyan file bekçisini listeye aldığı belirtildi.
Sergen Yalçın'ın hedefinde Alper var
Evkur Yeni Malatyaspor'un başına geçen Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de gözden düşen Alper Potuk'u kadrosunda görmek istiyor.
Fanatik'in haberine göre Evkur Yeni Malatyaspor, Alper'i kiralamak için sarı-lacivertli kulübün kapısını çalacak.
Galatasaray'dan Mevlüt'e mesaj...
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre forvet hattına yerli bir oyuncu da katmak isteyen Galatasaray, geçen sezonu kiralık olarak Antalyaspor'da geçiren Mevlüt Erdinç'i gündemine aldı.
Sarı-kırmızılı idareciler teknik direktör Fatih Terim'in kendisini takımda görmek istediğini Mevlüt'e iletirken, golcü oyuncuya "Başakşehir'den bonservisini al, takımda yerin hazır" denildi.
James Rodriguez, Napoli'ye yakın
Seria A ekibi Napoli, Real Madrid’in kadroda düşünmediği James Rodriguez’i transfer edebilir.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre göre Napoli, Real Madrid’in Kolombiyalı futbolcusu James Rodriguez’i 30 milyon euro’luk satın alma opsiyonu ile kiralamaya yakın…
James’in menajeri Jorge Mendez’in transferi bitirmek için Madrid’de olduğu, futbolcunun da Napoli’de oynamaya sıcak baktığı iddia ediliyor.
Ozan Kabak'a Milan kancası
Milan, Stuttgart forması giyen milli stoper Ozan Kabak’ı kadrosuna katmayı düşünüyor.
Gianluca Di Marzio’nun haberine göre Milan’ın sportif direktörü Paolo Maldini, Ozan Kabak’ın menajerleri Fırat ve Fazıl Özdemir ile Milano’da transfer görüşmesi gerçekleştirdi.
Haberde Ozan Kabak’ı başka kulüplerin de istediği, Maldini’nin Ozan’dan en kısa sürede yanıt beklediği ifade edildi.
Galatasaray’dan Stuttgart’a 11 milyon euro bonservis bedeli ile transfer olan 19 yaşındaki stoper Bundesliga’da küme düşme üzüntüsünü yaşamıştı.
Ozan Kabak’ın sözleşmesinde ’15 milyon euro’ya serbest kalır maddesi’ bulunuyor.
Geride kalan sezonda 15 Bundesliga maçına çıkan Ozan, 3 kez de rakip ağları sarsmış ve Bundesliga'da 'Yılın Çaylağı' ödülüne layık görülmüştü.
İstanbul'da Chicharito zirvesi
Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Javier 'Chicharito' Hernandez'in menajerleri ile görüşme yaptı.
Ryan Babel ve Şener Özbayraklı ile el sıkışan Galatasaray, Mbaye Diagne’nin satılması ihtimaline karşın forvet transferi için de girişimlerine başladı.
Abdurrahim Albayrak, Yenibosna’daki ofisinde ’Chicharito’ lakaplı Javier Hernandez’in menajerleri ile görüşme gerçekleştirdi.
Babel, Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı
Galatasaray’a imza atması beklenen Ryan Babel, sosyal medya hesabından transfer sinyali verdi.
Galatasaray’ın prensip anlaşmasına vardığı Ryan Babel, Instagram hesabından paylaştığı 'Yakında bir duyuru yapacağım’ mesajıyla adeta transfer sinyali verdi.
Hollandalı futbolcu daha sonra Twitter hesabından da konumunu İstanbul olarak güncelledi.
Babel’in bu hareketi, Sarı-Kırmızılılar’a transferinin bittiği şeklinde yorumlandı.
Belhanda, Galatasaray'da kalmak istiyor
Faslı yıldız, Fatih Terim'e takımda kalmak istediğini iletti.
Younes Belhanda konusunda Galatasaray'da yeni bir gelişme yaşanıyor.
TRT Spor' un haberine göre Faslı yıldız, Al-Ittihad'ın transfer teklifini reddetti.
Belhanda'nın bu gelişmenin ardından teknik direktör Fatih Terim ile konuştuğu ve takımda kalmak istediğini ilettiği iddia edildi.
Udinese'den Dorukhan'a yeni teklif
İtalyan kulübü Dorukhan Toköz için teklif yükseltti.
Daha önce de Dorukhan Toköz için Beşiktaş'a 8 milyon euro teklif ettiği ama siyah-beyazlılar tarafından bu teklifleri reddedildiği iddia edilen Udinese bu sefer yeni bir teklifle geldi.
A Spor' un duyurduğu habere göre İtalyan kulübü Dorukhan için Beşiktaş'a teklifini 12 milyon euro'ya çıkardı.
Siyah-beyazlıların bu yeni teklif karşısında ne adım atacağı merak ediliyor.
PSG, Casemiro'yu istiyor
PSG, Neymar'ı transfer etmek istediği iddia edilen Real Madrid'den Casemiro'yu da pazarlıklara dahil etmesini istedi.
Santos günlerinden bu yana Neymar'a olan ilgisini kaybetmeyen Real Madrid'e Paris Saint Germain'den ilginç bir teklif geldi.
Marca'nın haberine göre Neymar'ı düşük bir ücrete bırakmak istemeyen Fransız ekibi, Real Madrid'den Casemiro'yu da pazarlıklara dahil etmesini istedi.
Joao Felix, Atletico Madrid'e çok yakın!
Benfica'nın genç yıldızı Joao Felix, Atletico Madrid'e transfer olmak üzere.
Benfica'da gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takan 19 yaşındaki Joao Felix, Atletico Madrid yolunda.
Record'un haberine göre menajeri Jorge Mendes ile Madrid'de bir restoranda görüntülenen Felix, Madrid ekibiyle anlaşmak üzere.
Geçtiğimiz sezon takımıyla 29 Portekiz Ligi karşılaşmasında görev alan Felix, 15 gol ve 9 asist ile mücadele etti.
Rodri yerine Granit Xhaka
Yıldız oyuncusu Rodri'yi kaybetme tehlikesi yaşayan Atletico Madrid'in alternatiflerinden biri de Granit Xhaka.
Atletico Madrid, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Rodri'yi kaybetme tehlikesi yaşıyor.
Mundo Deportivo'nun haberine göre İspanyol devi, yıldız oyuncusunun yerini Arsenal'den Granit Xhaka ya da Real Madrid'den Marcos Llorente ile doldurmak istiyor.
26 yaşındaki İsviçreli Xhaka, geçtiğimiz sezon Arsenal forması ile 29 Premier Lig karşılaşmasında görev aldı.
Monchi'den Banega açıklaması
Sevilla'nın sportif direktörü, Ever Banega için Galatasaray'dan teklif almadıklarını açıkladı.
Galatasaray'ın bir süredir peşinden koştuğu iddia edilen Ever Banega transferiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Sevilla'nın sportif direktörü Monchi, yaptığı açıklamada sarı kırmızılı ekipten bir teklif almadıklarını belirtti.
beIN Sports'a konuşan İspanyol direktör, Arjantinli oyuncu için kontakt kurulmadığını ifade etti.
Mariano'ya ülkesinden talip var
Galatasaray'ın Brezilyalı sağ beki için Santos'un devreye girdiği ifade edildi.
Galatasaray'da iki başarılı sezonu geride bırakan Mariano için flaş bir iddia ortaya çıktı.
Takvim'in haberine göre, Brezilyalı sağ bek için ülkesinin takımlarından Santos harekete geçti.
Tecrübeli oyuncunun maaş yükü sebebiyle sarı kırmızılıların bu transfere olumlu yaklaşabileceği ifade edildi.
Beşiktaş için Samuel Eduok iddiası
Kanat bölgesine takviye yapmak için arayışlarını sürdüren siyah beyazlılar, Samuel Eduok'u listesine aldı.
Yeni teknik direktörü Abdullah Avcı'ya mücadeleci bir kadro sunmak isteyen Beşiktaş, pek çok pozisyon için transfer çalışmaları yürütüyor.
beIN Sports'un haberine göre kanat bölgesine öncelik veren siyah beyazlılarda Samuel Eduok ismi gündeme geldi.
2018/19 sezonunu Erzurumspor'da tamamlayan Eduok, çıktığı 33 Süper Lig maçında 9 gol kaydetti.
Chelsea'den Willian tekliflerine ret
Londra ekibi, Barcelona ve Atletico Madrid'in yaptığı tekliflere olumsuz yanıt verdi.
Chelsea'nin Brezilyalı oyuncusu Willian hakkında çıkan transfer söylentilerine bir yenisi eklendi.
SkySports'un haberine göre; Barcelona ve Atletico Madrid'den gelen ve 35 milyon Pound'a varan iki teklif Londra ekibi tarafından kabul görmedi.
Kontratının son yılına girmeye hazırlanan Brezilyalı için Katalan ekibinin daha önce de girişimleri olmuştu.
Tolgay Arslan'a West Bromwich kancası
İngiliz kulübü, Fenerbahçe'de top koşturan orta saha için teklif sunmaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe'ye ocak ayı transfer döneminde katılan Tolgay Arslan'a İngiltere'den talip var.
Takvim'in haberine göre, West Bromwich Albion Tolgay Arslan için sarı lacivertli kulübe teklif götürecek.
West Bromwich çalıştırıcısı Slaven Bilic'in yakından tanıdığı Tolgay'ın transferi için istekli olduğu öne sürüldü.
Trabzonspor'a Arnavut golcü
Forvet hattını güçlendirmek isteyen bordo mavililere Armando Sadiku önerildi
Transfer çalışmalarında ince eleyip sık dokuyan Trabzonspor'a sürpriz bir isim önerildi.
Star'ın haberine göre, Anthony Nwakeme'yi bordo mavili ekibe kazandıran menajer Mirsad Türkcan Arnavut golcü Armando Sadiku'yu Trabzonspor'a önerdi.
Levante'de oynayan Sadiku'nun bonservisinin 750 bin Euro olduğu ve Ünal Karaman onay verirse transferin biteceği iddia edildi.
West Ham'dan Martial talebi
Issa Diop transferi için uğraşan Manchester United'a ilginç bir teklif geldi.
Manchester United, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.
West Ham United'dan Issa Diop için girişimlerde bulunan Kırmızı Şeytanlar'a Londra kulübünden ilginç bir talep geldi.
The Independent'ın haberine göre, West Ham'lı yöneticiler Anthony Martial'i takas yoluyla kadrosuna katmak istedi.
Genç oyuncusunu kaybetmek istemeyen United'ın yine de savunma takviyesi yapmak adına teklife yanaşabileceği ifade edildi.
Abdullah Avcı eski öğrencisi Mahmut Tekdemir'i istiyor
Beşiktaş'ın yeni çalıştırıcısı, eski öğrencisi Mahmut Tekdemir'i kadrosunda katmayı hedefliyor.
Transfer çalışmalarını yeni teknik direktörü Abdullah Avcı'nın istekleri doğrultusunda sürdüren Beşiktaş, Mahmut Tekdemir'le ilgileniyor.
A Spor'un haberine göre, Avcı'nın özellikle yakından tanıması sebebiyle kadrosunda görmek istediği Tekdemir, siyah beyazlı formayı giymeye yakın.
31 yaşındaki orta saha, 2018/19 sezonunda Başakşehir formasıyla 34 maça çıktı.
Galatasaray'da Grady Diangana gelişmesi
Sarı kırmızılılar, West Ham United forması giyen genç kanat oyuncusunu gündemine aldı.
Galatasaray, kiralık olarak kadrosunda bulunan Henry Onyekuru'nun alternatiflerini aramayı sürdürüyor.
Star'ın haberine göre, sarı kırmızılılar West Ham United'da oynayan 21 yaşındaki Grady Diangana'yı takibe aldı.
Diangana, geçtiğimiz sezon 30 maçta formasını giydiği West Ham United adına 4 gol kaydetti.
"Deniz Türüç'e teklif gelmedi"
Kayserispor Başkanı Erol Bedir, başarılı oyuncu için kimseden teklif almadıklarını ifade etti.
Fenerbahçe'nin yakından takip ettiği Kayserispor'lu Deniz Türüç hakkında sarı kırmızılı ekibin başkanı Erol Bedir, önemli ifadelerde kullandı.
TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Bedir, "Nabız yoklayanlar elbette var ama resmi bir teklif almadık" dedi.
"Deniz'i normalde göndermek istemiyoruz" ifadesini kullanan Erol Bedir, "25 yaşında ve hedefleri var. İyi teklif olursa göndeririz" diyerek transfere açık kapı bıraktı.
Barcelona, Neymar'ı geri istiyor
Barcelona, Neymar'ı yeniden kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.
GloboEsporte'nin haberine göre Katalan ekip, Paris Saint-Germain'e 100 milyon euro + oyuncu teklifini sunmaya hazırlanıyor.
Barcelona, Neymar'a yapacağı teklife Umtiti, Dembele ve Rakitic'i ekleyebileceği belirtildi.
Babel, Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı
Galatasaray’a imza atması beklenen Ryan Babel, sosyal medya hesabından transfer sinyali verdi.
Galatasaray’ın prensip anlaşmasına vardığı Ryan Babel, Instagram hesabından paylaştığı Yakında bir duyuru yapacağım’ mesajıyla adeta transfer sinyali verdi.
Hollandalı futbolcu daha sonra Twitter hesabından konumunu da İstanbul olarak güncelledi.
Babel’in bu hareketi, Sarı-Kırmızılılar’a transferinin bittiği şeklinde yorumlandı.
Chelsea, Barcelona'yı ve Atletico Madrid'i reddetti
Chelsea, Barcelona'nın ve Atletico Madrid'in Willian için yaptığı teklifi reddetti.
Sky Sports, Barcelona ve Atletico Madrid'in, Chelsea'nin Brezilyalı yıldızı Willian için 35 milyon sterlin teklifte bulunduğu ancak bu teklifin reddedildiğini bildirdi.
Chelsea'nin, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu satmak istemediği ve sözleşmeyi uzatmayı planladığı öne sürüldü.
2018-19 sezonunda Maviler ile toplamda 56 maça çıkan Willian, 8 gol atıp 14 asist yaptı.
Bursaspor'dan Marco Paixao hamlesi
2019-20 sezonunda TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Bursaspor'un Marco Paixao ile anlaştığı iddia edildi.
A Spor'da yer alan habere göre yeşil beyazlılar, geçtiğimiz sezon Altay forması giyen 34 yaşındaki Portekizli santrfor Marco Paixao ile anlaştı.
Paixao, 2018-19 sezonunda Altay formasıyla attığı 29 gol ile gol krallığı yaşadı ve lig tarihinin bir sezonda en fazla gol atan futbolcusu oldu.
Gençlerbirliği'nde Mustafa Kaplan dönemi
Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, yönetim kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, teknik direktör konusunda yapılan çalışmalara değindi. Cavcav, son olarak Ankaragücü'nü çalıştıran Mustafa Kaplan ile görüşme yapacaklarını dile getirdi.
"Mustafa Kaplan ismi ön plana çıktı ve yönetim kurulu olarak bu konuda görüş birliğine vardık. Salı günü teknik direktörlük görevi için Mustafa Kaplan'la ilk görüşmeyi gerçekleştireceğim."
Benfica'dan Joao Felix açıklaması
Benfica Futbol Kulübü, takımın 19 yaşındaki genç yıldızı Joao Felix ile ilgili çıkan transfer haberlerini yalanladı.
Benfica, resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yayınladı.
Bu açıklamada Portekiz gazetesi A Bola'da yer alan Joao Felix'in transferine ilişkin haber yalanlandı.
Haberde Felix'in, 120 milyon euro karşılığında Atletico Madrid'e transfer olacağı ve kulüplerin anlaşmaya vardığı belirtilmişti.
Benfica, Felix için herhangi bir takım ile anlaşmaya varmadıklarını, bu haberlerin tamamen yanlış olduğunu ifade etti.
Liverpool, Dorukhan Toköz'ü izliyor
Liverpool'un oyuncu izleme komitesinin, Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz'ü takibe aldığı iddia edildi.
Premier Lig devi Liverpool'un, 150 bin euro'ya Eskişehirspor'dan Beşiktaş'a transfer olan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz'ü izlettiği öne sürüldü.
TRT Spor'un haberine göre, Liverpool'un oyuncu izleme komitesi, Dorukhan hakkında çıkardıkları olumlu raporu teknik direktör Jürgen Klopp'a iletti.
2018-19 sezonunda siyah-beyazlı formayla 25 maça çıkan Dorukhan, 3 gol atıp 3 de asist yaptı.
Lecce, Burak Yılmaz transferi için İstanbul'a geliyor
Serie A'nın yeni ekiplerinden Lecce'nin Burak Yılmaz ısrarı sürüyor.
Tuttomercato'nun haberine göre, İtalya'nın en üst seviye liginde kalıcı olmak isteyen sarı kırmızılı ekip, transfer görüşmelerini yürütmek için İstanbul'a gelecek.
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Benaga'dan Galatasaray'a müjdeli haber!
Yoğun bir transfer çalışması sürdüren Galatasaray, Boca Juniors'un da devrede olduğu Ever Banega'yı gündeminden düşürmüyor.
Boca Juniors muhabiri Arjantinli Radyocu Luis Fregossi, Cooperativa radyosuna yaptığı açıklamada Banega'nın Galatasaray'a bir adım uzakta olduğunu söyledi.
Kostas Mitroglou ülkesine mi dönüyor?
Galatasaray ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Yunan santrfor hakkında transfer dedikoduları son bulmuyor.
Galatasaray'da geçirdiği yarım sezonda beklenen performansın uzağında kalan Kostas Mitroglou için ilginç bir iddia ortaya atıldı.
Fanatik'in haberine göre Galatasaray'da 1 yıl daha kiralık sözleşmesi bulunan Mitroglou, ülkesinin takımlarından Olympiakos ile temas kurdu.
Habere göre, sarı kırmızılı takımdan yıllık 3 milyon Euro garanti ücret alacak Yunan forvet maddi şartlar sağlanırsa ülkesine dönecek.
Fenerbahçe'den Mert Müldür hamlesi
Sarı lacivertliler, Beşiktaş'ın takip ettiği genç savunmacı için harekete geçti.
Murat Sağlam'ı kadrosuna katarak transfer sezonuna giriş yapan Fenerbahçe, gündemine Mert Müldür'ü aldı.
Fanatik'in haberine göre, Beşiktaş'ın da takip ettiği savunma oyuncusu için sarı lacivertliler devreye girdi.
Beşiktaş'ta tekrar Bolasie sesleri
Emre Mor transferinden istediğini alamayan siyah beyazlılar, gündemine tekrar Yannick Bolasie'yi aldı.
Beşiktaş, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı'nın transfer listesi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.
Emre Mor için Celta Vigo'ya yaptığı tekliften olumsuz sonuç alan Kartal, bonservisi Everton'da olan Yannick Bolasie için tekrar harekete geçti.
Star'ın haberine göre Everton'a kiralama seçeneğini öneren Beşiktaş, kulübün yanaşmaması halinde İngiliz ekibinden 21 yaşındaki oyuncu Ademola Lookman'ı isteyecek.
Başakşehir'den Muğdat Çelik hamlesi
Okan Buruk'u göreve getiren Başakşehir, Galatasaray'da forma şansı bulamayan hücum oyuncusuyla ilgileniyor.
Üst sıralarda yer almaya devam etmek isteyen Başakşehir, transfer çalışmalarına devam ediyor.
Akşam'ın haberine göre kadrosunu çeşitli alternatiflerle kuvvetlendirmek isteyen İstanbul ekibinde gündem Muğdat Çelik.
Galatasaray'da forma şansı bulamayan ve bonservisi elinde olan Muğdat için Başakşehir'in 2+1 yıllık sözleşme önermesi bekleniyor.
Manchester United, Issa Diop ile ilgileniyor
Manchester United, West Ham United’ın defans oyuncusu Issa Diop’u kadrosuna katmak istiyor.
Premier Lig’de hayal kırıklığı yaşayan Manchester United, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Sky Sports’un haberine göre İngiliz ekip, West Ham United’ın 22 yaşındaki defans oyuncusu Issa Diop için 45 milyon pound ödemeye hazır.
West Ham United ise Diop’un satılık olmadığını ve 60 milyon poundun altındaki teklifleri dinlemeyeceğini belirtti.
Neymar vazgeçilmez değil
Paris Saint-Germain, yıldız oyuncu Neymar'ın satılmasına sıcak bakıyor.
Brezilyalı oyuncu Neymar, Fransa Ligue 1'in son şampiyonu Paris Saint-Germain'den ayrılabilir.
L'Equipe'in haberine göre Fransız ekip, Neymar için 222 milyon eurodan düşük hiçbir teklifi dikkate almayacak.
Neymar ile ilgilenen Barcelona ve Real Madrid, oyuncuyu kadrosuna katmak istiyorsa bu miktarı gözden çıkarmak zorunda kalacak.
Sakatlıklarla boğuştuğu 2018-2019 sezonunda PSG formasıyla 28 resmi maça çıkan Neymar, 23 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.