CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Fenerbahçe'den 3 bomba daha

Başakşehir'de Skrtel sürprizi
Transfer çalışmalarını sürdüren Medipol Başakşehir'de Martin Skrtel sürprizi yaşanıyor.
Aurelien Chedjou ile yollarını ayırıp yeni bir savunmacı ile kadrosunu takviye etmek isteyen Başakşehir, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Martin Skrtel'i kadrosuna katmak üzere.
Fanatik'in haberine göre Slovak yıldızın kapısını çalan Başakşehir, oyuncunun Arap kulüplerinin tekliflerini reddetmesiyle transferde avantajlı konuma geçti.
Okan Buruk'un kadrosunda görmeyi çok istediği tecrübeli yıldızın kısa süre içerisinde İstanbul ekibiyle anlaşmaya varması bekleniyor.
Galatasaray, Okan Kocuk'u bitiriyor
Sarı kırmızılıar, Bursaspor'un 23 yaşındaki kalecisi Okan Kocuk'un transferini bitirmeye çok yakın.
Muslera'ya alternatif olacak yerli bir kaleci için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, küme düşen Bursaspor'dan Okan Kocuk'u gündeme almıştı.
Fanatik'te yer alan habere göre sarı kırmızılılar, genç file bekçisinin transferini netleştirmeye hazırlanıyor. Galatasaray'a gelmeyi çok isteyen Okan için görüşmeler sürerken hafta içi transferin netleşmesi bekleniyor.
Fenerbahçe'den 3 bomba daha
Transferin hızlı takımı Fenerbahçe; Kolarov, Ndiaye ve Konoplyanka transferlerinde son aşamaya geldi.
Kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, 3 yıldız futbolcuyu daha kadrosuna katmak üzere.
Sporx'in haberine göre sarı lacivertliler; Aleksandar Kolarov, Badou Ndiaye ve Yevhen Konoplyanka'yı İstanbul'a getirmeye hazırlanıyor. 3 futbolcunun da menajeriyle el sıkışan yönetim, oyuncuların kulüpleriyle olan görüşmelerde de son aşamaya geldi.
Resmi görüşmeleri kısa süre içerisinde tamamlanması beklenirken 3 yıldızın da 19 Temmuz'da oynanacak Bursaspor maçında tribünde olması bekleniyor.
Nicolas Otamendi, Arsenal'i reddetti
Manchester City'den ayrılması beklenen Otamendi, Arsenal'in teklifini reddetti.
Manchester City ile yollarını ayırması beklenen Nicolas Otamendi'nin gönlü Valencia'dan yana.
İspanya'dan Super Deporte'nin haberine göre Atletico Madrid ve PSG'nin de ilgilendiği Arjantinli yıldız, Arsenal'in yaptığı teklifi reddetti. 31 yaşındaki deneyimli savunmacı, 2014-15 sezonunda formasını giydiği eski kulübü Valencia'ya dönmek istiyor.
Ersun Yanal, Jailson'un satışına onay verdi
Sarı lacivertliler, Brezilyalı orta sahayla yollarını ayırabilir.
Transferin en hareketli takımlarından Fenerbahçe'de bu sefer gündemde bir ayrılık var.
Milliyet'in haberine göre teknik direktör Ersun Yanal, Jailson'un satılması için onay verdi.
Sarı lacivertli yöneticiler, Brezilya ve İspanya ekiplerinin ilgilendiği 24 yaşındaki orta sahayı iyi bir teklif gelmesi halinde satmaya sıcak bakıyor.
Beşiktaş, Hugo ve Koldziejczak arasında seçim yapacak
Siyay beyazlılar, görüştüğü iki oyuncudan birine imza attırmak istiyor.
Transferde sessiz kalan Beşiktaş, imzaları arka arkaya attırmayı planlıyor.
Tyler Boyd transferinde sona yaklaşan siyah beyazlılar, Vitor Hugo ve Timothee Koldziejczak ile de yakından ilgileniyor.
Sabah'ın haberine göre, yönetim ve Abdullah Avcı pazartesi günü bir görüşme gerçekleştirip iki oyuncu arasında karar kılacak.
Harry Maguire, Manchester United'ı istiyor
Leicester City'nin İngiliz stoperi takımdan ayrılmak için izin istedi.
Manchester United, geçtiğimiz seneden beri peşinden koştuğu Harry Maguire'a kavuşabilir.
MailOnline'ın haberine göre İngiliz stoper, Leicester City'den ayrılmak için izin istedi.
Kırmızı Şeytanlar, bu gelişmenin ardından pazarlıklarda elini güçlendirebilir. Leicester City, Maguire için yaklaşık 90 milyon paund talep ediyordu.
Steve Bruce, Newcastle United'ı doğruladı
Rafael Benitez'in takımdan ayrılmasıyla teknik direktör arayışına giren Newcastle United'ın Steve Bruce ile görüştüğü iddia edilmişti.
Sheffield Wednesday'in teknik direktörü Steve Bruce, bir basın toplantısında Newcastle United dedikodularını doğruladı.
İki kulübün görüşmelerini sürdürdüğünü söyleyen Bruce, kararın kendisine bağlı olmadığını ifade etti.
Jeison Murillo Sampdoria'da
Valencia'nın 27 yaşındaki savunma oyuncusu Jeison Murillo, Serie A ekiplerinden Sampdoria'ya transfer oldu.
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Barcelona'da kiralık olarak geçiren Murillo, Sampdoria ile 2023 yılına kadar sözleşme imzaladı.
Sampdoria, oyuncuyu 2 milyon euro kiralama bedeli ve 12 milyon euroluk zorunlu satın alma bedeli ile kiraladı.
Atalanta, Kaan Ayhan ile ilgileniyor
Geçtiğimiz sezon Serie A'yı 3. sırada bitirerek gösterdiği yükselişle dikkat çeken Atalanta, Fortuna Düsseldorf forması giyen Kaan Ayhan'ı mercek altına aldı.
Gianluca Mancini'nin Roma'ya transfer olması gündemdeyken alternatif arayışına giren Atalanta, Sky Sports Italia muhabiri Gianluca Di Marzio'nun haberine göre
savunmadaki boşluğu 24 yaşındaki Türk futbolcu Kaan Ayhan ile doldurmayı planlıyor.
Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen Kaan, geçtiğimiz sezon Bundesliga'da çıktığı 28 maçta 4 gol atıp 1 asist yapmıştı.
Real Betis, Miha Zajc'ın peşinde
İspanyol basını, Real Betis'in Miha Zajc için Fenerbahçe'nin kapısını çaldığını öne sürdü.
Estadio Deportivo'nun haberine göre orta sahaya takviye arayışındaki Real Betis, Sloven oyuncunun transferi için Fenerbahçe yönetimiyle temasa geçti.
Haberde yapılan ilk görüşmelerde Fenerbahçe'nin oyuncunun bonservisi için 9 milyon euro talep ettiği ve tarafların ilerleyen günlerde bir kez daha bir araya gelebilecekleri kaydedildi.
Galatasaray yeni Melo'sunu buldu
Galatasaray'ın Fernando'nun boşluğunu Kolombiyalı Gustavo Cuellar ile doldurmayı planladığı iddia edildi.
Fernando'yu 4.5 milyon euro’ya Sevilla’ya satan Galatasaray, Brezilyalı yıldızın boşluğunu doldurmak için Okay Yokuşlu’yu transfer etmeye çalışıyor. Fakat radarda başka orta saha oyuncuları da var. Kolombiya basınına göre bunlardan biri Gustavo Cuellar.
AS Colombia, Galatasaray’ın Cuellar için kulübü Flamengo’ya 4 milyon Euro önerdiğini iddia etti. Brezilya temsilcisinin 7 milyon Euro istediği belirtildi. 26 yaşındaki Cuellar, Brezilya’da Melo gibi ‘Pitbull’ lakabıyla anılıyor. Oyunun defansif kısmını çok iyi oynuyor
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Josef de Souza misillemesi
Garry Rodrigues'in Fenerbahçe'ye gitmesinin ardından Galatasaray da sarı lacivertlilerin eski oyuncusu Josef de Souza'yı gündemine aldı.
Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de forma giyen Josef de Souza'ya tekrar Türkiye yolu göründü.
GloboEsporte.com' un haberine göre, geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe'den 12 milyon euro bedelle satılan Josef, Galatasaray'ın radarında.
Yüksek maliyetine rağmen transferde geri atmayan sarı kırmızılılar Al Ahli'ye yeni bir teklifle gidecek.
Brezilyalı oyuncuya şubat ayında Vasco de Gama da kiralama teklifinde bulunmuş ancak Suudi Arabistan ekibi bu teklifi kabul etmemişti.
Beşiktaş'tan ayrılan Tolga Zengin, Galatasaray'a önerildi
Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve serbest kalan kaleci Tolga Zengin'in menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildiği iddia edildi.
Kadrosuna yerli kaleci takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray’a Beşiktaş’ın eski kaptanı Tolga Zengin teklif edildi.
Hürriyet' te yer alan habere göre Beşiktaş ile yollarını ayıran ve bonservisi elinde olan tecrübeli kalecinin transferi menajerler tarafından sarı-kırmızılı kulübün gündemine getirildi.
Haberde Galatasaray yönetiminin bu aşamada transfere çekimser yaklaştığı ve önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmelere göre hareket edeceği belirtildi.
Federasyonun Riva tesislerinde özel antrenörüyle birlikte bireysel çalışmalarını sürdüren 35 yaşındaki Tolga, bir süredir kulüp arayışını ve transfer görüşmelerini sürdürüyor.
Beşiktaş'tan Çağlar Söyüncü hamlesi
Beşiktaş'ın Leicester City'ye Çağlar Söyüncü bir yıllığına kiralamak için teklifte bulunduğu iddia edildi.
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken gündeme gelen isimlerden biri de Çağlar Söyüncü oldu.
Onefootball' da yer alan habere göre Beşiktaş, Premier Lig ekibinde fazla forma şansı bulamayan genç stoperi kiralamak için Leicester City ile temasa geçti.Haberde Çağlar'ın da daha fazla forma şansı bulmak ve kendini geliştirmek için Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak baktığı ifade edildi.
Garry Rodrigues resmen Fenerbahçe'de
Transferin hareketli kulübü Fenerbahçe, bir dönem Galatasaray forması da giyen Garry Rodrigues'i renklerine bağladı.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada 28 yaşındaki kanat oyuncusunun bedelsiz olarak 2 yıllığına kiralandığı duyuruldu.
2017-2019 yılları arasında Galatasaray forması da giyen Rodrigues, geçen sezonun devre arasında 9 milyon euro karşılığında Al Ittihad'e transfer olmuştu.
Eljif Elmas, Napoli'ye çok yakın
Transfer döneminde adı uzun süredir Napoli ile anılan Eljif Elmas'ın, İtalyan ekibine transferinin tamamlanmak üzere olduğu iddia edildi.
Sky Sport'un ünlü muhabiri Gianluca Di Marzio, genç yıldızın Napoli'ye transferinin tamamlanmak üzere olduğunu öne sürdü.
19 yaşındaki Makedon yıldız, 2017 yazında 180 bin euro bonservis bedeli karşılığında Rabotnicki'den Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
Roma, Alderweireld'in peşinde
Savunma hattına takviye yapmak isteyen Roma, Toby Alderweireld için girişimlere başladı.
Savunmasının önemli isimlerinden Manolas'ı Napoli'ye gönderen Roma, Yunan yıldızın yerini Toby Alderweireld ile doldurmayı düşünüyor.
Sky Italy'nin haberine göre Roma yetkilileri, oyuncuyu 27 milyon euro serbest kalma bedelinden daha düşük bir miktara kadrosuna katmak istiyor.
İtalyan ekibi temsilcileri, gelecek sezon sözleşmesi sona erecek 30 yaşındaki Belçikalı yıldız için Tottenham'ın başkan Daniel Levy ile yeniden bir araya gelecek.
James Rodriguez için Atletico sürprizi
Transfer döneminde adı birçok kulüple anılan James Rodriguez için son olarak Atletico Madrid devreye girdi.
Bayern Münih'teki iki yıllık kiralık süresinin bitmesinin ardından Real Madrid'e geri dönen James Rodriguez ile başta Napoli olmak üzere birçok kulübün ilgilendiği öne sürülüyordu.
El Larguero' de yer alan habere göre Antoine Griezmann'ı kaybeden Atletico Madrid, James Rodriguez'i kadrosuna katarak hücum hattını güçlendirmek istiyor.
Son iki yılda kiralık olarak mücadele ettiği Bayern Münih formasıyla toplam 67 maça çıkan 28 yaşındaki Kolombiyalı yıldız 15 gol ve 20 asistle üretti.
Arda Turan, Galatasaray'a dönmek istiyor
Galatasaray'ın eski futbolcusu Arda Turan, sarı kırmızılı ekibe geri dönmek istiyor.
Arda Turan, Galatasaray'a geri dönmek istiyor.
Sözcü Gazetesi'nin haberine göre tecrübeli futbolcu, yıllık ücretinde büyük bir indirime giderek Galatasaray'a dönmek istediğini yönetime iletti. Fatih Terim'in onay vermesi halinde 32 yaşındaki futbolcu yeniden sarı kırmızılı formayı giyecek.
Dorukhan Toköz için son teklif
Beşiktaş, transferin gözde isimlerinden olan Dorukhan'ı 9 milyon euro karşılığında Udinese'ye göndermeye hazırlanıyor.
Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Dorukhan Toköz, sonunda İtalya'ya gidiyor.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre Beşiktaş yönetimi, milli futbolcunun transferinde ısrarcı olan Udinese ile 9 milyon euro karşılığında el sıkıştı. İki takımın yöneticilerinin son detayları netleştirdikten sonra transferin kesinleşeceği belirtiliyor.
Steve Bruce, Newcastle United'a çok yakın
İngiliz basını, Newcastle United'ın Rafael Benitez'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna uygun ismi bulduğunu iddia etti.
The London Economic, Newcastle United'ın yakın bir zamanda teknik direktörlük görevine Steve Bruce'ün getirildiğini duyuracağını belirtti.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Sheffield Wednesday'in başına geçen 58 yaşındaki İngiliz teknik adam, daha önce Aston Villa, Hull City ve Sunderland gibi ekipleri çalıştırmıştı.
Başakşehir'den Yunis Abdelhamid'e teklif
Fransız basını, İstanbul Başakşehir'in Reims stoperi Yunis Abdelhamid için teklifte bulunduğunu öne sürdü.
L'Equipe, geçtiğimiz sezon Süper Lig'i ikinci sırada bitiren Başakşehir'in, Ligue 1 ekiplerinden Reims'te forma giyen 31 yaşındaki savunma oyuncusu Yunis Abdelhamid için 500 bin euro teklif ettiğini belirtti.
Faslı futbolcu için 2 milyon euro isteyen Reims Başkanı Jean-Pierre Caillot'un bu teklifi reddettiği ifade edildi.