CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Fenerbahçe'de Luiz Gustavo sesleri!

İtalya ekiplerinden , Romelu Lukaku'yu kadrosuna katmak adına 'a sunacağı teklifi artırmak amacıyla, Joao Mario ve Dalbert'i satmak istiyor.

The Sun'ın haberine göre Joao Mario'yu 'ya, Dalbert'i ise 'a göndermek isteyen Inter, bu iki oyuncudan toplam 40 milyon pound gelir elde etmek istiyor.

Bu transferler gerçekleşirse, İtalyan ekip Romelu Lukaku için 75 milyon poundluk bir teklifte bulunacak.