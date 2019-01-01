CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Fenerbahçe'de Benik Afobe bombası!

Daha önce Yusuf Yazıcı için yaptıkları 12 milyon euro'luk teklif reddedilen , 'un kapısını bir kez daha çalmaya hazırlanıyor.

Fanatik'in haberine göre Lille, bu kez Yusuf Yazıcı için Trabzonspor'a 15 milyon euro önerecek.