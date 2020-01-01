CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Fenerbahçe, Welinton için kararını verdi

Dev kulüpleri peşinden koşturan 19 yaşındaki yıldız, sezon sonuna kadar Dortmund'da kalacak.

Sky Sports'un haberine göre , ara transfer döneminde Jadon Sancho'yu satmayı düşünmüyor.

'da şampiyonluk hedefleyen ve Sancho'nun gitmesi halinde yerine aynı kalitede oyuncu bulmanın zor olacağını düşünen Dortmund yönetimini sezon sonuna kadar Sancho'yu takımda tutacak.

, , PSG ve 'nın istediği Sancho, bu sezon 24 resmi maçta 12 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.