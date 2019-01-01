CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Fenerbahçe ve Beşiktaş, Andre Silva'nın peşinde!

İtalyan medyasından flaş iddia! Fenerbahçe ve Beşiktaş...
Calciomercato'nun haberine göre Fenerbahçe ve Beşiktaş, Milan'ın Portekizli golcüsü Andre Silva ile yakından ilgileniyor.
Haberde Milan'ın bir türlü bekleneni veremeyen Andre Silva'yı elden çıkarmaya sıcak baktığı, ancak oyuncunun takımda kalarak yeni teknik direktör Marco Giampaolo'nun gözüne girmek istediği kaydedildi.
Andre Silva, geçen sezonu Sevilla'da kiralık olarak geçirmiş ve 40 resmi maçta 11 gole imza atmıştı.
Galatasaray 12 milyon euro'yu reddetti
Serie A ekiplerinden Atalanta, Galatasaraylı Marcao için harekete geçti.
Hürriyet'te yer alan habere göre Atalanta, Marcao için sarı kırmızılılara 12 milyon euro teklif etti.
Ancak teknik direktör Fatih Terim, Brezilyalı futbolcunun kalması yönünde rapor verdi.
Atalanta önümüzdeki sezon tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele verecek.
Mehmet Topal Başakşehir yolunda
Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mehmet Topal, transferde önceliğinin yurt dışı olduğunu açıklamıştı.
Deneyimli oyuncuya yurt içinde ise birçok talip var. Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, şartlar uygun olduğu takdirde Mehmet Topal'a teklif götürebileceklerini söyledi.
Son iddia ise Başakşehir için geldi. Okan Buruk ile yeni bir yapılanmaya giden ve Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayacak olan Başakşehir'in tecrübeli oyuncuyla ilgilendiği iddia ediliyor.
Beşiktaş Narsingh'i kadrosuna katmak üzere
Transferde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın arkasında kalan Beşiktaş'ta Luciano Narsingh'in adı öne çıkmaya başladı.
Hürriyet'in haberine göre siyah beyazlılar, kanat bölgesi için gündeme aldığı isimlerden birisi olan Luciano Narsingh'i kadrosuna katmak üzere.
Swansea City ile sözleşmesi yarın itibarıyla sona erecek olan 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusuyla yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığı ve tarafların karşılıklı el sıkıştığı öğrenildi.
Luuk de Jong Sevilla yolcusu
PSV Eindhoven'ın Hollandalı golcüsü Luuk de Jong, Sevilla ile anlaşmaya vardı.
Endülüs ekibi, Luuk De Jong için 12,5 milyon euro ödemeyi kabul etti. İmzalar Pazartesi atılacak.
PSV Eindhoven ile geçtiğimiz sezon 43 resmi maça çıkan 28 yaşındaki oyuncu 32 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.
Manchester United, Rakitic'in peşinde
Paul Pogba'nın takımdan ayrılması konusunda endişeli olan Ole Gunnar Solskjaer, Ivan Rakitic'in transfer edilmesini istedi.
Sport'un haberine göre Hırvat oyuncu için 35 milyon euro öneren Manchester United, Barcelona'yı ikna edemedi.
Katalan ekip, 50 milyon euronun altındaki teklifleri kabul etmeyeceğini açıkladı.
Chelsea'den Morata hamlesi
Chelsea, Atletico Madrid'de kiralık olarak forma giyen Alvaro Morata'yı geri çağırmak istiyor.
The Daily Telegraph'ın haberine göre transfer yasağı sebebiyle zor günler geçiren Chelsea, Atletico Madrid ile 1 yıllık daha kiralık kontrat bulunan Alvaro Morata'dan yararlanmayı planlıyor.
Eğer İspanyol ekip, oyuncunun sözleşmesindeki 50 milyon poundluk satın alma opsiyonunu kullanmayı seçmezse, Alvaro Morata önümüzdeki sezon Chelsea forması giyecek.
Joao Felix transferine 126 milyon euro harcayan Atletico Madrid'in, Morata için bu miktarı ödemesi mümkün gözükmüyor.
Barcelona'nın hedefinde Ianis Hagi var
U21 Avrupa Şampiyonası'nda yarı final oynayan Romanya'nın en etkili isimlerinden biri olan Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi, Barcelona'nın radarına girdi.
Gazeta Sporturilor'un haberine göre Katalan ekip, genç oyuncu için 7 milyon euroyu gözden çıkardı.
Juventus, Rabiot ile anlaştı
Paris Saint-Germain ile sözleşme yenilememe kararı alan Adrien Rabiot, İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'a transfer oldu.
Fransız oyuncu Juventus'tan yıllık 7 milyon euro ücret alacak.
Inter, Lukaku için çalışmalarını sürdürüyor
İtalya Serie A ekiplerinden Inter, Romelu Lukaku'yu kadrosuna katmak adına Manchester United'a sunacağı teklifi artırmak amacıyla, Joao Mario ve Dalbert'i satmak istiyor.
The Sun'ın haberine göre Joao Mario'yu Monaco'ya, Dalbert'i ise Lyon'a göndermek isteyen Inter, bu iki oyuncudan toplam 40 milyon pound gelir elde etmek istiyor.
Bu transferler gerçekleşirse, İtalyan ekip Romelu Lukaku için 75 milyon poundluk bir teklifte bulunacak.
Griezmann transferinde pürüzler giderildi
Atletico Madrid'den ayrılacağını açıklayan Fransız yıldız Antoine Griezmann, Barcelona yönetimi ile görüşme yaptı.
Daily Mail'in haberine göre Katalan ekip, Griezmann ile şartlarda anlaştı.
Fransız oyuncu yıllık 17 milyon euro kazanacak
Banega Aslan oluyor
Ever Banega'yı kadrosuna katmak için yoğun çaba harcayan Galatasaray sona yaklaştı.
Spor'un haberine göre, Arjantinli yıldızın menajeri Hirsig, sarı kırmzılılarla anlaşma noktasına gelindiğini açıkladı.
Galatasaray Jimmy Durmaz ile de imzalıyor
Transferde Babel, Adem Büyük ve Valentine Ozornwafor ile sözleşme imzalayan Galatasaray bir bomba daha patlatmak üzere.
L'Equipe'in haberine göre sarı kırmızılılar Jimmy Durmaz ile önümüzdeki saatlerde bir araya gelecek ve 3 yıllık sözleşme imzalayacak.
Fenerbahçe'den Garry Rodrigues sürprizi
Fenerbahçe eski Galatasaraylı Garry Rodrigues'i renklerine bağlamak istiyor.
Haber Global'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, sarı lacivertliler Garry Rodrigues'in kulübü Al-Ittihad ile anlaşma sağladı.
Görüşmede Yeşil Burun Adaları asıllı oyuncu için Fenerbahçe 1+1 yıllık kiralama teklifi sundu.
Sarı lacivertliler, 28 yaşındaki futbolcuyla görüşme gerçekleştirecek.
Sevilla'dan sürpriz Banega cevabı
Galatasaray, Ever Banega'nın transferi için çalışmalarını sürdürürken İspanyol ekibi sarı kırmızılılardan Fernando'yu da istedi.
Ever Banega için temaslarını sürdüren Galatasaray, Sevilla'dan sürpriz bir yanıt aldı.
TRT Spor'un haberine göre İspanyon ekibi, Galatasaray'dan bonservis ücretinin yanı sıra Fernando'yu da istedi.
Sevilla'nın Eibarlı Joan Jordan'ı kadrosuna katması Banega'nın gidişine izin vereceği şeklinde yorumlanırken Banega-Fernando eksenindeki görüşmelerin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
Galatasaray'da imzalar yakın
Transferde önceliği bonservisi elinde olan futbolculara veren Galatasaray, 3 oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmak üzere.
Galatasaray'ın transfer gündeminden düşmeyen Ryan Babel, Şener Özbayraklı ve Adem Büyük sağlık kontrolünden geçti.
Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre Galatasaray'ın Ryan Babel, Şener Özbayraklı ve Adem Büyük ile prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü.
Lucas Lima'dan Fenerbahçe açıklaması
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu iddia edilen Lucas Lima'dan Fenerbahçe'ye transferi konusunda açıklamalar geldi.
Demirören Haber Ajansı'ndan Uğur Demirkırdı'nın haberine göre Türkiye'de tercihinin Fenerbahçe'den yana olacağını belirten Lima: "Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulübü ve Brezilyalı futbolcular hem takımda çok seviliyor hem de çok başarılı oldular. Alex'ten dolayı Türkiye'de sadece Fenerbahçe'de oynarım" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki Brezilyalı yıldızı satın alma opsiyonlu kiralama yöntemiyle kadrosuna katacağı belirtiliyor.
Beşiktaş'a bedava Portakal
Kanat oyuncusu transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın Luciano Narsingh ile ilgilendiği iddia edildi.
Habertürk'ün haberine göre siyah beyazlılar, Swansea ile sözleşmesi 1 Temmuz itibariyle sona erecek olan Luciano Narsingh'i transfer etmek istiyor. Beşiktaş yönetimi, Abdullah Avcı'nın da onay verdiği Narsingh ile anlaşmaya çok yakın.
Doğan Erdoğan Trabzonspor'da!
Trabzonspor, LASK Linz forması giyen 22 yaşındaki Doğan Erdoğan'ı kadrosuna kattı.
Transfer dönemine hızlı bir başlangıç yapan Trabzonspor, Avusturya ekiplerinden LASK Linz forması giyen orta saha oyuncusu Doğan Erdoğan'ı renklerine bağladı.
Karadeniz ekibi, Doğan Erdoğan ile de 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi
Başakşehir'den bir transfer daha
Medipol Başakşehir, Bursaspor ile sözleşmesi sona eren 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Furkan Soyalp ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
HOŞ GELDİN @furkansoyalp— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) June 28, 2019
➡️ https://t.co/DhSnplaw93 pic.twitter.com/H2Yv6JAj04
Bruma, PSV Eindhoven'da!
Ziyech'e Sevilla kancası
De Telegraaf'ın haberine göre Sevilla, Ajax'ın gözde yıldızı Hakim Ziyech'in transferi için harekete geçti.
İspanyol devi, Ziyech'in sözleşmesindeki 30 milyon euro'luk serbest kalma maddesini karşılamaya hazır.
Haberde Ajax ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Faslı yıldızın Afrika Kupası'nın ardından geleceğine karar vermek istediği de kaydedildi.
Beşiktaş'ta Kabore sesleri
Transferde önceliği yerli oyunculara veren Beşiktaş, düşük maliyetli yabancı oyuncular için de girişimlerini sürdürüyor.
beIN Sports'un haberine göre siyah beyazlılar, Krasnodar ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Charles Kabore için temaslarını sürdüyor.
31 yaşındaki Burkina Fasolu oyuncu, defansif orta saha ve stoper olarak forma giyebiliyor.
Alper Uludağ, Konyaspor'da
Transfer çalışmalarını sürdüren Atiker Konyaspor'un, Alper Uludağ ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.
beIN Sports'un haberine göre Atiker Konyaspor, son olarak Gençlerbirliği forması giyen Alper Uludağ'ı kadrosuna kattı.
Süper Lig'de daha önceden Kayserispor, Trabzonspor ve Akhisarspor formaları da giyen 29 yaşındaki oyuncunun Gençlerbirliği ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek.
Buffon evine dönüyor
2018-19 sezonunu Paris Saint-Germain'de geçiren İtalyan kaleci Gianluigi Buffon, 17 sene formasını giydiği Juventus'a geri dönüyor.
41 yaşındaki efsanevi file bekçisi Gianluigi Buffon, kariyerinin büyük bir bölümünü geçirdiği Juventus'a geri dönüyor.
Goal'ün edindiği bilgiye göre tecrübeli kaleci, eski kulübü Juventus ile 1.5 milyon euro artı bonuslar karşılığında 1 yıllık sözleşme imzalayacak.
Muriqi'den transfer açıklaması
Transfer döneminde adı birçok kulüple anılan Vedat Muriqi, geleceğine dair açıklamalarda bulundu.
TRT Spor'a konuşan Kosovalı golcü: "Günlerdir transferimle ilgili konuşuluyordu ancak başkanımla daha önce görüşmemiz gerekiyordu. Başkanımızın bana sunduğu 3 alternatif var. Bunları değerlendireceğim. Başkanın planlarını düşünüp yeniden bir araya geleceğiz. Ayrılırsam başkanımla helalleşip ayrılmak istiyorum. Önümüzdeki 2-3 günde her şey belli olacak." ifadelerini kullandı.
Vedat Muriqi, geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor formasıyla çıktığı 34 Süper Lig karşılaşmasında 17 gol ve 8 asistle mücadele etti.
Tyler Boyd için rakip çıktı
Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi'nin de ilgilendiklerini açıkladığı Tyler Boyd için ABD'den sürpriz bir talip çıktı.
The Athletic' te yer alan iddiaya göre David Beckham'ın kurucusu olduğu Inter Miami, oyuncunun MLS'te geçerli olan keşif hakkını aldığını ve transferde Amerika içerisinde öncelik hakkına sahip olduğunu öne sürdü.
Haberde Beşiktaş'ın da Boyd'u 2 milyon dolar karşılığında transfer etmek istediği kaydedildi.
Altay Bayındır adım adım Fenerbahçe'ye
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Ankaragücü'nde gösterdiği performans ile dikkatleri üzerinde toplayan 21 yaşındaki genç kaleci Altay Bayındır' kadrosuna katmak üzere.
Sözcü Skor'dan Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Ankaragücü ve Altay ile her konuda anlaşma sağlayan Fenerbahçe, yurt dışı seyahatinde olan Başkan Ali Koç'tan haber bekliyor.
Herhangi bir aksilik yaşanmaması durumunda Fenerbahçe'ye imza atacak olan genç eldivenin piyasa değeri 600 bin euro olarak gösteriliyor.
Rabiot iddiaları yalanladı
Paris Saint-Germain ile konratı sona eren Adrien Rabiot, Fransız ekiple sözleşme yenileyeceğine dair çıkan haberleri yalanladı.
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un ilgilendiği Rabiot, PSG'de kalmayı düşünmediğini belirtti.
Celta Vigo, Deniz Suarez yarışında önde
Celta Vigo, Barcelona'nın oyuncusu Denis Suarez'i kadrosuna katmak için yarıştığı Valencia'nın önüne geçti.
Mundo Deportivo'nun haberine göre Celta Vigo ile Barcelona, oyuncunun bonservis ücreti için 15 milyon euroda anlaşmaya vardı.
Üç sezondur Barcelona forması giyen ve geçtiğimiz ara transfer döneminde Arsenal'a kiralanan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, Katalan ekiple çıktığı toplam 84 maçta 9 gol ve 8 asistlik performans gösterdi.
Benfica gözünü Real Madrid'in orta sahasına dikti
Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica, Real Madrid'in orta saha oyuncusu Lucas Silva'yı kadrosuna katmak istiyor.
UOL'nin haberine göre Real Madrid, sözleşmesinin sona ermesine 1 yıl kalan oyuncunun transferine sıcak bakıyor.
2014-15 sezonunda transfer olduğu İspanyol kulüple yalnızca 12 maça çıkan Lucas Silva, son 4 sezondur Marsilya ve Cruzeiro'da kiralık olarak forma giyiyor.
Arsenal, üç oyuncuyla yollarını ayırıyor
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, transfer ve maaş bütçesini artırmak amacıyla kadrosundaki bazı oyuncuları satmak istiyor.
Daily Star'ın haberine göre teknik direktör Unai Emery'nin verdiği rapor doğrultusunda Arsenal yönetimi Laurent Koscielny, Nacho Monreal ve Calum Chambers için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.
Milan'dan beklenmedik karar
İtalya Serie A ekiplerinden Milan, 20 yaşındaki file bekçisi Gianluigi Donnarumma'yı satma kararı aldı.
Sky Italia'nın haberine göre Milan, Donnarumma ile sözleşme yenilemek yerine, oyuncunun satışından gelecek nakit parayı tercih ediyor.
Paris Saint-Germain'in yeni sportif direktörü Leonardo'nun ilk transferinin İtalyan kaleci olması bekleniyor.
Milan, Donnarumma için 50 milyon euro talep ediyor. PSG ise 20 milyon euro + Alphonse Areola'nın bulunduğu bir paket teklif önerdi.
Dört sezondur Milan forma giyen Gianluigi Donnarumma, kırmızı-siyahlı ekiple 182 maça çıktı.