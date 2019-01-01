CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Fenerbahçe Simon Kjaer'in transferini her an açıklayabilir

Marko Rog Cagliari'de
Orta saha transferinde Eljif Elmas'ı kadrosuna katan Napoli, Marko Rog ile yollarını ayırdı.
Cagliari ile anlaşan Hırvat yıldız, 5 yıllık sözleşmeye imza attı.
La banda rossoblù si allarga.— Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) July 23, 2019
Noi siamo #LaCasaDeCasteddu. pic.twitter.com/WKdCcrbbIG
Fenerbahçe'de savunmaya yeni isim
Eljif Elmas'ı 16 milyon euro karşılığında Napoli'ye transfer olmasının ardından, çalışmalara geri dönen Fenerbahçe, savunma bölgesi için arayışlarını sürdürüyor.
Sözcü'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre sarı lacivertli ekip, Beşiktaş'ın da gündeminde olan Juan Jesus için devreye giriyor.
Fenerbahçe, 28 yaşındaki stoperi satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istiyor.
Geçtiğimiz sezon Roma formasıyla 24 resmi maça çıkan Juan Jesus, 1 gol kaydetti.
Fenerbahçe Simon Kjaer'in transferini her an açıklayabilir
Sevilla Sportif Direktörü Monchi, Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği savunma oyuncusu Simon Kjaer transferi için sarı lacivertli kulüple bir görüşme yaptıklarını açıklamıştı.
Aspor'un iddiasına göre Fenerbahçe, Danimarkalı yıldızın transferinde mutlu sona yakın.
Sevilla ile pazarlıklarda sona gelen Kanarya'nın Kjaer'i her an kadrosuna katabilir.
Barcelona'dan ayrılan Xavi Simons PSG'de!
Henüz 16 yaşında olmasına karşın Barcelona'nın gelecekteki yıldızlarından olması beklenen Xavi Simons, çok konuşulacak bir karara imza attı.
Merkez orta sahada oynayan Xavi Simons, Katalan ekibinden ayrılarak Paris Saint Germain'e imzayı attı.
2022'ye kadar kendini Fransız ekibine bağlayan 16 aşındaki yıldız adayının geleceği büyük merak konusu.
Hudson-Odoi, Chelsea'de kalıyor
Chelsea, Bayern Münih'in yakın takibinde olan 18 yaşındaki genç yıldızı Callum Hudson-Odoi'nin 2020 yılında bitecek olan sözleşmesini uzatıyor.
BBC'nin haberine göre Frank Lampard'ın kendisiyle ilgili yaptığı pozitif açıklamalardan etkilenen Hudson-Odoi, yıllık 5.4 milyon euro'dan 5 senelik yeni sözleşme imzalayacak.
Falcao'da flaş gelişme!
Le groupe 🔴⚪️retenu pour le stage de pré-saison au Portugal 🇵🇹— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) July 23, 2019
ℹ️ https://t.co/lWe5TO8Yo9 pic.twitter.com/7juHRWadjS
Beşiktaş, sol bek adaylarını belirledi
Sol bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın iki oyuncunun üzerine yoğunlaştığı belirtildi.
NTV Spor'un haberine göre siyah beyazlı ekip, önceliğini Lazio'nun 24 yaşındaki oyuncusu Riza Durmisi'ye verdi. Arnavut asıllı oyuncu kiralık olarak kadroya katılabilir.
Durmisi transferinden sonuç alınamaması halinde ise Flamengo forması giyen 27 yaşındaki Perulu Miguel Trauco'nun bonservisiyle birlikte transfer edilmesi planlanıyor.
Monchi'den Simon Kjaer açıklaması
Sevilla Sportif Direktörü Monchi, Fenerbahçe'nin tekrar kadrosuna katmak istediği savunma oyuncusu Simon Kjaer transferi için sarı lacivertli kulüple bir görüşme yaptıklarını açıkladı.
Takımdan ayrılacak oyuncuların durumlarıyla ilgili basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Monchi, Kjaer'in durumuyla ilgili gelen bir soruya, "Yaklaşık 3-4 hafta önce Fenerbahçe ile bir görüşmemiz oldu. Ancak 15 gündür herhangi bir temasımız yok. Ortada henüz somut bir durum yok." şeklinde yanıt verdi.
Dani Ceballos Londra'ya geldi
Transfer döneminin sessiz ekiplerinden Arsenal, Gabriel Martinelli'nin ardından ikinci transferini bitirmeye hazırlanıyor.
Football Espana'nın haberine göre Real Madrid oyuncusu Dani Ceballos, Arsenal ile sözleşme imzalamak için Londra'ya geldi.
Arsenal, 22 yaşındaki İspanyol oyuncuyu 1 yıllığına kiralayacak.
Geçtiğimiz sezon Real Madrid formasıyla 33 resmi maça çıkan Ceballos, 3 gol kaydetti.
Lazio'nun Yusuf Yazıcı planı
Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı'nın transfer durumu belirsizliğini korurken, İtalyan medyasında yeni bir iddia ortaya atıldı.
La Repubblica' nın haberine göre Yusuf'un Lazio'ya transferi başka birçok etkene bağlı.
Öncelikle Real Madrid'in transfer listesinin başında yer alan Paul Pogba için Manchester United ile anlaşmaya varılması gerekli. Çünkü bu transfer gerçekleşirse United da Pogba'nın yerine Lazio'dan Sergej Milinkovic-Savic'i bonuslar hariç 75 milyon euro karşılığında kadrosuna katacak.
Lazio da bu durumda Milinkovic-Savic'in yerini Yusuf ile doldurmayı planlıyor. İtalyan ekibinin bu transfer için ayırmayı planladığı bütçeyse 20 milyon euro.
Nabil Fekir resmen Real Betis'te!
La Liga ekiplerinden Real Betis, Olympique Lyon'da forma giyen Fransız milli oyuncu Nabil Fekir'i renklerine bağladı.
Kulüplerden yapılan açıklamaya göre, 19 milyon 750 bin euro bonservis bedeli, performansa bağlı 10 milyon euro bonus ve sonraki transferden yüzde 20 pay karşılığında Olympique Lyon'un kaptanı Nabil Fekir, Real Betis'e transfer oldu.
📣 OFICIAL | El #RealBetis incorpora al campeón del mundo Nabil Fekir 📝🤝— Real Betis Balompié (@RealBetis) July 22, 2019
¡Bienvenido, @NabilFekir! 🧞♂️🤤
➡ https://t.co/wqyz6L8cty pic.twitter.com/tOqTEIUWL5
Hüseyin Bulut resmen Göztepe'de
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, geçen sezon Borussia Dortmund II forması giyen Hüseyin Bulut'u kadrosuna dahil etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 20 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.
#Transfer: Hüseyin Bulut Göztepe'mizde— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) July 23, 2019
👉 https://t.co/CyTb4MSj0P#Göztepe pic.twitter.com/SoQetrCFZ8
Başakşehir'de ayrılık
Başakşehir, tecrübeli futbolcusu Alparslan Erdem ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu.
TEŞEKKÜRLER ALPARSLAN ERDEM |— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) July 23, 2019
➡️ https://t.co/dGdmmQwYCn pic.twitter.com/Rygc0l0YOx
30 yaşındaki oyuncu, yeni sezonda TFF 1. Lig'de mücadele edecek Fatih Karagümrük ile anlaşmaya vardı.
Ahmet Bulut'tan Falcao yorumu
Galatasaray'ın Radamel Falcao transferinde Jorge Mendes ile birlikte çalışan menajer Ahmet Bulut, A Spor 'a açıklamalarda bulundu.
İlk adımların atıldığını belirten Bulut, "Falcao'nun Galatasaray'a transferi kolay bir transfer değil ama adım atıldı. Her şey çok sıcak. Transferin olma ihtimali %50. Bonservissiz gelecek diye bir şey yok" ifadelerini kullandı.
Monaco'da vergiden muaf olarak 8.5 milyon euro'ya yakın maaş kazanan ve 1 yıllık sözleşmesi kalan 33 yaşındaki Kolombiyalı santrfor, yıllık 6 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme talep ediyor.
Vitor Hugo'nun alternatifi yine İtalya'dan
Beşiktaş, Lazio'nun Brezilyalı stoperi Wallace'ı kadrosuna katmak istiyor.
Vitor Hugo transferinde istediği sonucu alamayan Beşiktaş rotasını İtalya'da oynayan bir başka Brezilyalı stopere çevirdi.
Fanatik' te yer alan habere göre Beşiktaş, Lazio'nun Brezilyalı stoperi Wallace için harekete geçti.
Siyah-beyazlılar, önümüzdeki günlerde Lazio ile masaya oturacak.
Adriano'nun yeni adresi Athletico Paranaense
Brezilya ekibi Athletico Paranaense, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki sol bek oyuncusu Adriano ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Será que estamos bem de lateral?— Athletico Paranaense (@AthleticoPR) July 23, 2019
BEM-VINDO! 🔴⚫️ pic.twitter.com/KJKb0KfhNG
Beşiktaş'ta Durmisi'nin alternatifi Miguel Trauco
Sol bek pozisyonu için girişimlerini sürdüren siyah beyazlılar, alternatif ismini belirledi.
Savunma hattına takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Lazio'dan Rıza Durmisi'nin transferi için girişimlere başlamıştı.
Takvim'in haberine göre siyah beyazlılar, Danimarkalı oyuncunun alternatifini Brezilya'da buldu.
Flamengo'da top koşturan Miguel Trauco'yu listesine alan siyah beyazlılar, Brezilya kulübüyle temasa geçti.
Monaco da Kjaer'in peşinde!
Fenerbahçe'nin geri getirmek için yoğun çaba gösterdiği Danimarkalı stoper için Fransız ekibi devreye girdi.
Stoper takviyesi için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'ye Simon Kjaer'den kötü haber geldi.
Estadio Deportivo'nun haberine göre Danimarkalı savunmacı için Monaco devreye girdi.
Önümüzdeki sezon Sevilla tarafından düşünülmeyen Kjaer'in transferi için sportif direktör Monchi de ısrarla bonservis talep ediyordu.
Monaco'dan Rony Lopes'i kadrosuna katmak isteyen İspanyol ekibinin takas yoluyla transferi tamamlayabileceği ifade edildi.
"Falcao'nun transfer ihtimali yüzde 50"
Kolombiyalı golcünün menajeri Ahmet Bulut yaptığı açıklamada transferin henüz bitmedğini ifade etti.
Santrof arayışlarını sürdüren Galatasaray, son günlerde gündemine Radamel Falcao'yu almıştı.
Monaco'dan ayrılması beklenen Kolombiyalı forvet için şartları zorlayan Galatasaray, transferde sona ulaşmak istiyor.
A Spor'un haberine göre Falcao'nun menajeri Ahmet Bulut, "Transferin gerçekleşme ihtimali yüzde 50" ifadeleriyle görüşmelerin ne durumda olduğunu belirtti.
Türk menajer, "Falcao bonservissiz gelecek diye bir şey yok" diyerek pazarlıkların zorlu geçebileceğine dair ipuçları verdi.
Manchester United'dan Dybala hamlesi
Kırmızı Şeytanlar, Juventus'tan ayrılabileceği konuşulan Arjantinlinin peşine düştü.
Manchester United, kadrousunu güçlendirme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Pek çok yıldız isimle adı anılan dev kulüp, Juventus'tan ayrılabileceği ifade edilen Paulo Dybala'nın peşine düştü.
Daily Mail'in haberine göre Kırmızı Şeytanlar, Romelu Lukaku veya Paul Pogba'nın ayrılması halinde Arjantinli yıldızın transferi için harekete geçecek.
İtalyan devi, Dybala için 70 ila 90 milyon euro arasında bir bonservis bedeli talep ediyor.
Rugani ya da Merih Demiral'dan biri kiralanacak
Juventus, iki genç savunmacısından birini kiralık göndermeye hazırlanıyor.
İtalyan devi Juventus, Merih Demiral veya Daniele Rugani'den birini kiralık olarak göndermek istiyor.
Calciomercato'nun haberine Juventus, Matthijs De Ligt transferiyle sayısı artan savunmacılarından Merih Demiral ya da Daniele Rugani'den birini kiralık olarak göndermek istiyor. Genç yıldızlarla Milan ve Roma'nın ilgilendiği de gelen bilgiler arasında.
Andre Silva Monaco yolunda
Milan'ın Portekizli golcüsü Andre Silva, Monaco ile anlaşmak üzere.
Milan'da forma giyen Andre Silva'nın Fransız ekibi Monaco ile anlaşmak üzere olduğu öne sürüldü.
Cacio Mercato'nun haberine göre Milan ve Monaco, 30 milyon euro bonservis bedeli üzerinde anlaşmaya vardı. Geçtiğimiz sezonu Sevilla'da kiralık geçiren Silva, 27 La Liga karşılaşmasına çıktı ve 9 gol kaydetti.
Gustavo Cuellar, Galatasaray'ı istiyor
Galatasaray, Gustavo Cuellar'ın Avrupa'ya dönmek istemesi sebebiyle oyuncunun transferinde favori.
Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Gustavo Cuellar transferinde eli son derece kuvvetli.
Fanatik'te yer alan habere göre Brezilya ekiplerinden Flamengo forması giyen Kolombiyalı futbolcu, Avrupa'ya dönmek istediğinden kendisine yapılan zam tekliflerii kabul etmiyor. Sarı kırmızılılar, Fatih Terim'in kadrosunda görmeyi çok istediği 26 yaşındaki futbolcunun transferi için çalışmalarını sürdürüyor.
Fenerbahçe'den Wanyama bombası
Defansif orta saha transferi için birçok isimle görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, Victor Wanyama'yı kadrosuna katmak istiyor.
Mehmet Topal ve Eljif Elmas'tan boşalan orta saha rotasyonuna bir takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, son olarak Tottenham'dan Victor Wanyama'yı gözüne kestirdi.
Fanatik'in haberine göre Tottenham'ın 28 yaşındaki oyuncuyu elden çıkarmaya sıcak baktığı öğrenilirken İngiliz ekibini kiralık formülü üzerinde ikna etmek için Damien Comolli'nin devreye gireceği belirtildi.
Jailson'a Çin'den talip var!
Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Jailson'a Çin ekiplerinden Shanghai SIPG'in talip olduğu iddia edildi.
A Spor'un haberine göre Çin kulübü, sarı-lacivertli kulübe 8 milyon euro'luk bir teklifte bulundu.
Trabzonspor'da rota Adebayor
Golcü arayışını sürdüren Trabzonspor, Başakşehir forması giyen Emmanuel Adebayor'un transferi için harekete geçti.
Ajansspor'un haberine göre bordo-mavili kulüp, 34 yaşındaki oyuncuya yıllığı 2.5 milyon euro'dan 1+1 yıllık teklifte bulundu.
Haberde Togolu golcünün de bu transfere sıcak baktığı kaydedildi.
Falcao'nun Monaco'dan ayrılması an meselesi!
Monaco, Galatasaray'ın transferi için uğraştığı Radamel Falcao'nun takımdan ayrılması ihtimaline karşılık yeni bir golcü arayışına girdi.
Sky Italia'nın bildirdiğine göre Monaco, Milan ile Andre Silva transferi için 30 milyon euro tutarında bir anlaşmaya vardı. Monaco, Silva'yı kadrosuna katarsa Falcao'nun takımdan ayrılmasına onay verecek.
Milan ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Silva, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Sevilla'da geçirdi.
Neymar Real Madrid'e, Bale PSG'ye!
Brezilyalı futbolcu Neymar'ın bu yaz PSG'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken kulübü, oyuncuyu Real Madrid ile anlaşmaya ikna etmek için çabalıyor.
The Independent sitesi Paris Saint-Germain'in, Neymar ve Real Madrid'in yıldızı Gareth Bale için olası bir takas anlaşması hakkında görüşmelerde bulunduğunu belirtti.
Bale'in kulübüyle olan sorunları devam ederken, Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane ise oyuncunun yakında takımdan ayrılacağını umduğunu söyledi. Ancak Bale şimdilik kariyerini İspanya'da sürdürmeye kararlı.
Neymar'ın da takımından ayrılmak istemesi, PSG açısından tek bir sonuç doğuruyor; Neymar-Bale takası.
Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in de Neymar transferine sıcak baktığını belirtiyor.
Balotelli, Fiorentina ile görüşüyor
Fiorentina, Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Mario Balotelli'nin transferi için harekete geçti.
Calciomercato'nun hbaerine göre Fiorentina yetkilileri, bonservisi elinde olan yıldız futbolcunun transferi için menajeriyle temasa geçti.
Haberde Balotelli'nin de üç yıllık Fransa macerasının ardından İtalya'ya geri dönmeye sıcak baktığı kaydedildi.
Fenerbahçe'den Benteke hamlesi
Ajansspor'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Crystal Palace'ın golcüsü Christian Benteke ile ilgileniyor.
28 yaşındaki oyuncunun Selhurst Park'taki kariyeri sona erecekmiş gibi gözüküyor. 2016 yılında Liverpool'dan transfer edildiği ilk sezonda 17 gol atan golcü, son iki sezonda ise sadece 4 kez gol sevinci yaşayabildi.
Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüyü satın alma opsiyonu ile kiralamak istediği iddia edildi.
Jonathan Barnett: Zidane'ın söyledikleri utanç verici
Real Madrid'de takımdan ayrılması beklenen Gareth Bale'in menajeri Jonathan Barnett, teknik direktör Zinedine Zidane'a ateş püskürdü.
ESPN'e konuşan Barnett, Bale'ın Real Madrid'e önemli katkı sağladığını savunurken; "Zidane'ın Real Madrid için çok fazla şey yapmış biri hakkında yaptığı bu açıklamalar utanç verici." ifadelerini kullandı.
Eljif Elmas ve Barış Alıcı kamp kadrosuna alınmadı!
Coentrao PAOK'tan zaman istedi
O Jogo'da yer alan habere göre Coentrao, PAOK teknik direktörü Abel Ferreira'dan transferine karar vermek için süre talep etti.
Moise Kean Juve'den ayrılabilir!
İtalyan basınında yer alan haberlere göre 19 yaşındaki golcü geri satın alma opsyionuyla Torino devinden ayrılabilir.
Matthijs de Ligt, transferi sonrası elindeki oyunculardan bir kısmını elden çıkartması beklenen Juventus, Moise Kean'i gözden çıkarttı.
Pek çok İtalyan kaynağında yer alan haberde Kean ile Arsenal, Dortmund ve Everton yakından ilgileniyor.
Juventus'un 30 milyon euro'ya Kean'i elden çıkartmaya sıcak baktığı iddia ediliyor. İtalyan devi, Kean'in sözleşmesinde 40 milyon euro'ya da geri alma opsiyonu koydurmak istiyor.
Juventus Rose transferinde favori konumunda
Mirror'da yer alan habere göre Juventus, Tottenham'ın sol beki Danny Rose'u transfer etmek isteyen kulüpler arasında en avantajlı takım konumunda.
Kieran Trippier'ın Atletico Madrid'e transfer olmasının ardından Tottenham yönetimi, istemesi halinde Rose'a da takımdan ayrılabileceğini iletti.
PSG, Schalke ve Newcastle United da 29 yaşındaki sol bek ile ilgileniyor. Ama Serie A şampiyonu bu transferi sonlandırmaya en yakın olan kulüp konumunda.
Pepe için 78 milyon euro!
Manchester United, Lille'in yıldızı için masaya oturmaya hazırlanıyor.
The Times'ta yer alan habere göre Manchester United, Lille'in 78 milyon euro talep ettiği Pepe için Fransız kulübü ile pazarlık masasına oturmaya hazırlnıyor.
24 yaşındaki kanat oyuncusu, son iki sezonda sergilediği performansla dikkat çekiyor. Fildişi Sahilli oyuncu, bu süre zarfında 37 gol ve 17 asistlik bir performans sergiledi.
Fenerbahçe'den Luis Gustavo hamlesi
Mercato365'te yer alan habere göre Fenerbahçe Marsilya'nın orta saha oyuncusu Luis Gustavo'yu kadrosuna katmak istiyor.
31 yaşındaki oyuncunun kulübü ile 2021 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.
Marsilya, 31 yaşındaki yıldız için 10 milyon euro sözleşme fesih bedeli talep ediyor.
Filipe Luis Brezilya'ya dönüyor
Marca'da yer alan habere göre tecrübeli sol bek Flamengo'ya transfer olacak.
Atletico Madrid ile sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki oyuncunun gün içinde transferinin açıklanması bekleniyor.
44 kez Brezilya Milli Takımı'nın formasını giyen Luis, en son 15 yıl önce Brezilya'da kulüp forması giymişti.
Tecrübeli isim, 2004 yılında Figueirense'den Ajax'a transfer olarak Avrupa'ya ilk adımını atmıştı.
Sanches Bayern'den ayrılmak istemiyor
renato Sanches, yeni sezonda Bayern Münih forması giymek için savaşmaya hazır.
Bild'de yer alan habere göre Portekizli orta saha oyuncusu Teknik Direktör Nico Kovac'ın gözüne girmeyi ve takımda kalmayı hedefliyor.
Gelecek ay 22 yaşına basacak olan ve geçtiğimiz sezon bayern forması ile 600 dakikanın altında şans bulabilen oyuncu, James Rodrigues'in ayrılmasından sonra kendisine şans verilmesini bekliyor.
Sanches, yaptığı açıklamada "Kalmak için hazırım. Kovac ve Rummenigge ile iyi bir diyalog içersindeyim. Kararı Kovac verecek. Ama burada olduğum süreece mutluyum." ifadelerini kullandı.
Zinedine Zidane: Bale ayrılmak üzere
Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Gareth Bale'ın başka bir takıma transfer olmak üzere olduğunu söyledi.
Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, takımda geleceği belirsizliğini koruyan Gareth Bale'in geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu.
Muhabirlerin Gareth Bale hakkındaki sorularını yanıtlayan Zidane; "Bale oynamadı, çünkü takımdan ayrılmak üzere." ifadelerini kullandı.
Carroll Newcastle'a dönüyor!
Andy Carroll'ın beklenmedik bir hamle yaparak Newcastle United ile yeniden anlaşması bekleniyor.The Sun'da yer alan habere göre Stece Bruce, Carroll'a yeniden Newcastle United forması giydirmeyi planlıyor.
Thiago, Bale'in Bayern'e gelmesine sıcak bakıyor
İspanyol yıldız, Real Madrid'den ayrılması beklenen Galli yıldız ile birlikte forma giymek istiyor.
Bayern Münih'in orta saha oyuncusu Thiago Alcantara, Real Madrid'de gözden düşen Gareth Bale'in Alman devine transfer olmasına sıcak bakıyor.
İspanyol oyuncu, Riberry ve Robben'in ayrılmasının ardından Bale'in Bayern Münih için uygun bir isim olduğu görüşünde.
Thiago, yaptığı açıklamada "Eğer Bale, Bayern Münih'e gelmek istiyorsa onu burada oldukça iyi karşılaşarız." diyerek transfere destek verdi.
Al-Nasr, Diagne'nin peşinde
Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nasr, Mbaye Diagne için gelecek hafta Galatasaray ile görüşme yapacak.
Arap basınında çıkan haberlere göre iki takım arasındaki görüşmelerin yakın zamanda sonuca varması bekleniyor.
Al-Nasr, 27 yaşındaki golcüyü kadrosuna katmak için sarı kırmızılı ekibe 14 milyon euroluk bir teklif sunacak.
2019 Afrika Uluslar Kupası'nda finalde Cezayir'e boyun eğen Senegal kadrosunda yer alan Mbaye Diagne, geçtiğimiz sezon gol kralı olarak tamamladığı Spor Toto Süper Lig'de 30 gol ve 3 asist kaydetti.
Watford, Ismaila Sarr'ı kadrosuna katmak istiyor
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford, Rennes'in 21 yaşındaki kanat oyuncusu Ismaila Sarr'a teklif yapmaya hazırlanıyor.
Sky Sports'un haberine göre Watford'un Ismaila Sarr için düşündüğü bedel 30 milyon euro.
Geçtiğimiz sezon Rennes formasıyla, 50 maça çıkan Sarr, 13 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.
Trezeguet adım adım Aston Villa'ya...
İngiliz medyası, Aston Villa'nın Trezeguet'nin transferi için Kasımpaşa ile anlaşmaya vardığını yazdı.
The Telegraph'ın haberine göre kulüpler Mısırlı kanat oyuncusu için 10 milyon euro artı bonuslar karşılığında el sıkıştı.
Haberde Trezeguet'nin hafta içinde İngiltere'ye giderek sağlık kontrollerinden geçeceği de kaydedildi.
Manchester United'dan Inter'e ret
Manchester United'ın Inter'in Romelu Lukaku için yapmış olduğu son teklifi de geri çevirdiği belirtildi.
PA'nın haberine göre Inter, Belçikalı golcü için 60 milyon euro önerdi ancak Manchester United yönetimi, 80 milyon euro'luk talebinde diretiyor.
Trabzonspor'da kritik santrfor kararı
Hücum hattına takviye için arayışlarını sürdüren bordo mavililer, iki golcü arasında karar verecek.
Transfer döneminin en hareketli takımlarından Trabzonspor, Hugo Rodallega'nın yerini doldurmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Fanatik'in haberine göre bordo mavililer Köln'den Simon Terodde ve Anderlecht'ten Ivan Santini ile ilgileniyor.
İki golcü oyuncu arasında karar vermek isteyen Trabzonspor'un önceliğini 31 yaşındaki Terodde olduğu öne sürüldü.
Beşiktaş, Kerim Alıcı'ya çok yakın
Siyah beyazlılar, Altınordu'nun genç sağ bekine imza attırmak için uğraş veriyor.
Beşiktaş, transferdeki sessizliğini Tyler Boyd ile anlaşarak bozmuştu. Gökhan Gönül'e alternatif arayan siyah beyazlılar, Kerim Alıcı transferinde mutlu sona yakın.
Türkiye'nin haberine göre 22 yaşındaki oyuncu için Altınordu'ya 750 bin euro bonservis ücreti öneren Beşiktaş, sonraki satıştan yüzde 25 pay ödemeyi de kabul etti.
Sağ kanatta da görev alabilen genç oyuncu, Fenerbahçe'de top koşturan Barış Alıcı'nın ikiz kardeşi.
Galatasaray'a Orel Mangala önerisi
Sarı kırmızılıların oyuncu izleme ekibi, Stuttgart'ın ön liberosuna olumlu rapor verdi.
Orta sahaya takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da oyuncu izleme ekibinden öneri geldi.
Habertürk'ün aktardığı bilgilere göre Marcao ve Luyindama transferlerinde olan etkisiyle dikkatleri çeken scout ekibi, Stuttgart'ın orta sahası Orel Mangala'yı tavsiye etti.
Haberde 21 yaşındaki oyuncunun transferi için Fatih Terim'in de onay verdiği ifade edildi.