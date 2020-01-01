CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Fenerbahçe, Rojo için yeniden devrede

Fenerbahçe, Rojo için yeniden devrede
Sarı lacivertliler, yaz transfer döneminde kadrosuna katamadığı Marcos Rojo için Manchester United'ın kapısını yeniden çaldı.
Manchester United'da forma şansı bulamayan 29 yaşındaki savunma oyuncusu Marcos Rojo takımdan ayrılmak istiyor. İddialara göre Rojo'nun rotası Fenerbahçe.
The Sun gazetesi, Kırmızı Şeytanlar'dan ayrılmak isteyen Rojo için gidiş izni verdi. Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde anlaşma sağlayamadığı Arjantinli futbolcu ile yeniden temas kurduğu ve ara transfer döneminde oyuncuyu renklerine bağlamaya çok yakın olduğu belirtildi.
Rojo bu sezon Premier Lig'de sadece 3 maça çıkabildi.
Inter, Ashley Young ile temasta
İtalyan ekibi, Manchester United ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Ashley Young ile ilgileniyor.
Serie A ekiplerinden Inter, Manchester United'ın tecrübeli ismi Ashley Young ile temas kurdu.
Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Inter, 34 yaşındaki sol bek için 1.5 yıllık sözleşme teklif edecek.
İngiliz oyuncu bu sezon 12 Premier Lig maçında şans bulabildi.
Göztepe'de gündem Quaresma
Kasımpaşa forması giyen Ricardo Quaresma'nın Göztepe'nin transfer listesine girdiği iddia edildi.
Kasımpaşa'nın 36 yaşındaki Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma'nın Göztepe'ye önerildiği gündeme geldi.
Fanatik'in haberine göre ara transfer döneminde başka bir takıma gitmesi beklenen tecrübeli futbolcu, milli takımdan arkadaşı olan ve Göztepe'de forma giyen Beto ile iletişime geçerek takım hakkında bilgi aldı.
Hücum hattını güçlendirmek isteyen İzmir temsilcisinde yönetimin Quaresma transfer için bütçe hazırlığı yaptığı belirtildi.
Kasımpaşa formasıya 13 lig maçında forma giyen deneyimli oyuncu 3 kez ağları havalandırdı.
Chelsea, Marcos Alonso için tekliflere açık
The Telegraph'ın haberine göre Inter, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin sol kanat oyuncusu Marcos Alonso ile ilgileniyor.
Teknik direktör Antonio Conte, İspanyol oyuncunun yanı sıra Chelsea'den Olivier Giroud'yu da istiyor.
Bu sezon rotasyonda Emerson Palmieri'nin gerisinde kalan 29 yaşındaki oyuncu, süre aldığı 14 maçta 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
Mino Raiola, Lingard'ı Milan'a önerdi
Manchester United'a gösterdiği tepkilerle gündeme gelen Mino Raiola, Jesse Lingard'ı İngiliz ekipten ayırmak istiyor.
Lingard'ın yeni menajeri Raiola, Sport Italia'nın haberine göre İngiliz oyuncuyu Milan'a önerdi.
Gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefi olan Jesse Lingard, bu sezon 26 resmi maçta 1 gol ve 1 asistlik katkı sağlayabildi.
Beşiktaş'tan Arda Turan iddialarına yanıt
Başakşehir'den ayrılan Arda Turan ile transfer görüşmesi yaptığı belirtilen Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Sabah'tan Fatih Doğan'a açıklamalarda bulundu.
Kocadağ "Böyle bir durum yok. Uzun bir süredir Arda ile görüşmedim. Gösterilen fotoğaf yıllar önceki bir açılıştan. Beşiktaş'ta transfere Erdal Torunoğulları bakıyor" ifadelerini kullandı.