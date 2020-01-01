CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Fenerbahçe, Rojo için yeniden devrede

İtalyan ekibi, Manchester United ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Ashley Young ile ilgileniyor.

ekiplerinden , 'ın tecrübeli ismi Ashley Young ile temas kurdu.

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Inter, 34 yaşındaki sol bek için 1.5 yıllık sözleşme teklif edecek.

İngiliz oyuncu bu sezon 12 Premier Lig maçında şans bulabildi.