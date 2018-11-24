CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Fenerbahçe, Mert Günok'u geri istiyor

Manchester City ile 2 sezon üst üste şampiyonluk yaşayan Pep Guardiola, İtalyan haber ajansı AGI'de yer alan habere göre Juventus ile anlaşma sağladı.

ile bu sezon Premier Lig'i, FA Cup'ı ve Lig Kupası'nı kazanan Katalan teknik adam, iddialara göre ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Guardiola'nın, 14 Haziran Cuma günü resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Bu dedikoduların ortaya çıkmasıyla Juventus hisselerinde %3'lük bir artış gözlemlendi.

Massimiliano Allegri ile yollarını ayıran İtalyan ekibi, uzun zamandır Guardiola'yı ikna etmeye çalışıyordu. Guardiola'nın Juventus'ta yıllık 24 milyon euro kazanacağı öne sürüldü.

Geçtiğimiz günlerde Juventus iddialarını sert bir şekilde reddeden Guardiola, "Bunu daha kaç kez söyleyeceğim? Juventus'a gitmeyeceğim, İtalya'ya gitmeyeceğim. Burada mutluyum ve gelecek sezon da Manchester City menajeri olarak görevime devam edeceğim." ifadelerini kullanmıştı.

City ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli teknik adam, göreve geldiği 2016 yılından beri 6 kupa kazanmayı başardı.