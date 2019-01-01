CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Fenerbahçe, Deniz Türüç'ü bitirdi

, 'in elden çıkarmak istediği yıldız futbolcu Mesut Özil'in transferinden umudu kesmiş değil.

Fanatik'ten Hakan Ateşler'in haberine göre sarı-lacivertliler 30 yaşındaki oyuncunun 15 milyon euro olan yıllık ücretinin 6 milyon euro'sunu Arsenal'in karşılamasını talep ederken, 9 milyon euro'luk kalan ücreti ise sponsor desteği ile yarı yarıya ödemeyi planlıyor.

Haberde Arsenal ile 2021 yılına kadar sözleşmesi olan Mesut'un bir yıllığına kiralık olarak kadroya katılmasının planladığı da kaydedildi.