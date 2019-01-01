CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Fenerbahçe Benteke'nin peşinde!

renato Sanches, yeni sezonda Bayern Münih forması giymek için savaşmaya hazır.

Bild'de yer alan habere göre Portekizli orta saha oyuncusu Teknik Direktör Nico Kovac'ın gözüne girmeyi ve takımda kalmayı hedefliyor.

Gelecek ay 22 yaşına basacak olan ve geçtiğimiz sezon bayern forması ile 600 dakikanın altında şans bulabilen oyuncu, James Rodrigues'in ayrılmasından sonra kendisine şans verilmesini bekliyor.

Sanches, yaptığı açıklamada "Kalmak için hazırım. Kovac ve Rummenigge ile iyi bir diyalog içersindeyim. Kararı Kovac verecek. Ama burada olduğum süreece mutluyum." ifadelerini kullandı.