CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Fenerbahçe, Adrien Silva için teklifini yaptı!

Sabah'ın haberine göre Göztepe, Başakşehir'den Emmanuel Adebayor'u istiyor.

Daha önce kadrosunda Adis Jahovic ve Demba Ba gibi golcüler bulunduran ancak bu sezon gol yükünü sırtlayan santrforu olmayan Göztepe, santrfor arayışında.

Kadrosunda Cameron Jerome, Nabil Ghilas, Sokol Cikalleshi ve Deniz Kadah gibi forvetleri bulunan Göztepe, Adebayor için Ghilas ve Cikalleshi'den birini göndermeyi planlıyor.