CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: "Fatih Terim, Aboubakar'ı istiyor"

"Fatih Terim, Aboubakar'ı istiyor"
Galatasaray'ın eski yardımcısı Müfit Erkasap, Fatih Terim'in gönlünde yatan santrforu açıkladı.
Mbaye Diagne ve Kostas Mitroglou ile yollarını ayırıp forvet hattını yenilemek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Radyospor'un canlı yayınına katılan Müfit Erkasap, Fatih Terim'in Vincent Aboubakar'ı istediğini ifade etti.
Porto ile 2 yıllık sözleşmesi bulunan Kamerunlu golcü satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapılabileceği belirtildi.
Lille'in Yusuf Yazıcı ısrarı bitmiyor
Fransız kulübü, Trabzonspor'un genç yıldızı için girişimlerine hız kesmeden devam ediyor.
Trabzonspor'un yıldızlarından Yusuf Yazıcı hakkında çıkan transfer dedikoduları son bulmuyor.
Ligue 1 ekiplerinden Lille'in yakından ilgilendiği başarılı oyuncu için yeni bir teklif geldiği ifade edildi.
Hürriyet'in haberine göre Fransız ekibi, daha önce 13 milyon euro olan teklifini 15 milyon euro'ya yükseltti.
Habere göre bordo mavililer, 20 milyon euro civarında bir bonservis bedeline Yusuf'u satmayı düşünebilir.
Manchester United, Pogba - Neymar takasını kabul etmedi!
PSG'nin dev takas teklifi, İngiliz ekibi tarafından reddedildi.
Transferde kadrosunu güçlendirmek isteyen Manchester United'ın Paul Pogba'yı takımda tutup tutmayacağı büyük merak konusu oldu.
Real Madrid'in de ilgilendiği Fransız yıldız için flaş bir iddia ortaya atıldı.
The Independent'ın haberine göre PSG, Kırmızı Şeytanlar'a 'Pogba'yı al, Neymar'ı ver' teklifini sundu ancak bu öneri İngiliz ekibi tarafından kabul görmedi.
Beşiktaş, Tyler Boyd'u kadrosuna katıyor
Beşiktaş'ın Tyler Boyd için kendisi ve kulübüyle anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Beşiktaş, yeni sezondaki ilk transferini gerçekleştiriyor.
Beyaz TV' den Sercan Dikme'nin haberine göre Beşiktaş, Tyler Boyd için kulübü Vitoria Guimaraes ile 2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.
Siyah-beyazlılar Boyd ile de 5 yıllık anlaşma sağladı. Boyd, Beşiktaş'ta yıllık 1.5 milyon euro kazanacak.
Beşiktaş, Fouad Bachirou'yu bekliyor
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Malmö'den Fouad Bachirou'dan haber bekliyor.
Menajerler aracılığıyla 29 yaşındaki orta saha oyuncusu ile ilk temasları kuran siyah beyazlılar, oyuncunun kulübü ve temsilcisinden maliyet raporu bekliyor.
Paris Saint Germain altyapısından yetişen Bachirou, Östersunds ve Greenock Morton gibi takımların formalarını giydi. (Fanatik)
Galatasaray'da forvet için 5 aday
Forvet transferi yapmak isteyen Galatasaray'ın listesindeki isimler belli oldu.Star'ın haberine göre Mbaya Diagne için Suudi Arabistan'dan gelen 15 milyon euro'luk teklifi kabul eden Galatasaray, forvete yapacağı takviye için 5 oyuncu ile görüşüyor. Sarı kırmızılılar, Vedat Muriqi için Çaykur Rizespor'a 3.5 milyon euro, Benjamin Tetteh için Sparta Prag'a 2 milyon euro önerdi. Monaco'dan Radamel Falcao ve Porto'dan Vincent Aboubakar için kiralık formülü düşünen yönetimin listesindeki son isim ise FC Midtjylland forması giyen Paul Onuachu.
Juventus, Trabzonspor'dan Behlül Aydın'ın peşinde
Merih Demiral transferini noktalamak üzere olan Juventus, Trabzonspor'un genç yıldızı ile ilgileniyor.Sporx'in haberine göre Juventus, Trabzonspor'un u19 takımında forma giyen Behlül Aydın ile ilgileniyor. İtalyan ekibinin, orta sahada görev alan oyuncunun bonservisini Sassuolo ile birlikte alabileceği belirtilirken Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yıldızı Bekir Aydın'ın da listede olduğu ifade edildi.
Gary Medel, Beşiktaş'tan ayrılıyor
Şili Milli Takımı ile Copa America'da mücadele eden Gary Medel, turnuva sonrası takımdan ayrılmayı planlıyor.Beşiktaş'ın 31 yaşındaki yıldız oyuncusu Gary Medel, Beşiktaş'tan ayrılmayı planlıyor. Yıldız futbolcunun İstanbul'daki evini boşalttığı öğrenilirken Beşiktaş yönetiminin Medel'in transferiyle 5 milyon euro kaynak yaratmak istediği ifade edildi. (Sabah)
Gaston Campi adım adım Trabzonspor'a
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, bir süredir peşinde olduğu Estudiantes'in 28 yaşındaki stoperi Gaston Campi'yi kadrosuna katmak üzere.
beIN Sports'un haberine göre yönetim ve Teknik Direktör Ünal Karaman ile yapılacak görüşme sonrasında Gaston Campi'ye kısa süre içersinde imza attırılacak.
Rafael Benitez ile yollar ayrıldı
It is with disappointment that we announce manager Rafael Benítez will leave Newcastle United upon the expiry of his contract on 30th June 2019.— Newcastle United FC (@NUFC) June 24, 2019
Full club statement: https://t.co/IscVOvLxGD #NUFC pic.twitter.com/DWeBkpRubP
Adis Jahovic resmen Yeni Malatyaspor'da
Evkur Yeni Malatyaspor, Konyaspor forması giyen Adis Jahovic'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Sergen Yalçın'ın ekibi, Fofana'nın ardından Konya'dan ikinci transferini gerçekleştirmiş oldu.
32 yaşındaki futbolcunun Konyaspor'la bir yıllık daha sözleşmesi bulunuyordu. Tarafların üzerinde anlaştıkları bonservis bedeli henüz belli değil.
Jahovic, 2018-19 sezonunda Süper Lig'de çıktığı 28 maçta 6 gol attı.
Man United, ikinci transferini yapıyor
Manchester United, bir süredir peşinde olduğu Crystal Palace'ın başarılı sağ bek oyuncusu Aaron Wan-Bissaka'nın transferi için geri sayıma geçti.
Goal'ün edindiği bilgilere göre Manchester United, bu transfer için Crystal Palace ile yaklaşık 60 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.
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Kruse için geri sayım!
Fenerbahçe, Max Kruse ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.
Hürriyet'ten Fatih Saboviç'in haberine göre tecrübeli oyuncunun yıllık 3 milyon euro ücretle gelecek ay sarı lacivertli kulübe imza atması bekleniyor.
Werder Bremen ile sözleşmesi 30 Haziran 2019’da bitecek olan 31 yaşındaki Kruse için bonservis bedeli ödemeyecek olan sarı lacivertliler, 1 Temmuz’da oyuncuyla imzaları atacak.
Buffon'un önünde iki seçenek var...
Paris Saint-Germain ile yollarını ayıran Gianluigi Buffon, kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor.
Corriere della Sera'nın haberine göre 41 yaşındaki veteran file bekçisi, Porto ve Leeds United'dan teklif aldı.
Buffon'un önümüzdeki günlerde bu iki takımın teklifinden birini kabul etmesi bekleniyor.
De Rossi, Serie A'da kalıyor
Roma ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Daniele De Rossi, Boca Juniors ve MLS'den gelen teklifleri geri çevirdi.
Sky Italia'nın haberine göre 35 yaşındaki oyuncu, kariyerine Serie A'da devam etme kararı aldı.
De Rossi ile Fiorentina'nın ilgilendiği konuşuluyordu.
Rodallega yerine Tavares!
Hugo Rodallega'nın Denizlispor ile anlaşması üzerine forvet transferine yönelen Trabzonspor, gündemine Dijon forması giyen Julio Tavares'i dahil etti.
Hürriyet'in haberine göre bordo-mavililer, 30 yaşındaki Tavares'i uygun bir bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmayı planlıyor.
Dani Alves, Fenerbahçe'ye önerildi!
Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sona eren ve Fransız devinden ayrıldığını açıklayan Brezilyalı yıldız Dani Alves'in Fenerbahçe'nin gündemine geldiği iddia edildi.
Fanatik'in haberine göre 36 yaşındaki sağ bek oyuncusu, menajerler aracılığıyla sarı-lacivertli kulübe önerildi.
Beşiktaş'ta Sami Khedira sesleri!
Juventus, son dönemlerde yaşadığı sakatlık ve sağlık problemleri nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Sami Khedira ile yollarını ayırma kararı aldı.
Goal'ün edindiği bilgilere göre Beşiktaş yetkilileri, Juventus yönetimiyle temasa geçerek Alman oyuncunun transfer durumunu soruşturdu. Ancak gelecek teklifleri bekleyen Khedira, şu an için kariyerine Türkiye'de devam etmeye sıcak bakmıyor.
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Koulibaly'den Manchester City açıklaması
Transfer döneminde Manchester City'nin yanı sıra başka takımlarla da adı geçen Napoli'nin başarılı stoperi Kalidou Koulibaly, geleceğine dair Goal'e konuştu.
"Napoli'de devam edip etmeyeceğimi bilmiyorum ama devam ederim diye düşünüyorum." diyen Koulibaly, şöyle devam etti: "Şu anda Afrika Uluslar Kupası'nda oynamak zorundayım. Sonrasında Napoli'ye geri döneceğim. Herkes benimle ilgili konuşuyor, ben ise yalnızca Senegal ile ilgili konuşuyorum çünkü benim bugünkü hedefim bu. Senegal ile büyük bir şey başarmak istiyorum."
Real Madrid, Miguel Almiron'u izliyor
Real Madrid, Newcastle United'ın Paraguaylı oyun kurucusu Miguel Almiron'u yakın markaja aldı.
Newcastle United'ın 25 yaşındaki orta saha Almiron, Paraguay medyasından TyC Sports'un haberine göre Real Madrid radarına girdi.
2019 Copa America'da ülkesi ile gösterdiği performans ile Madrid'in ilgisini çeken Almiron, Atlanta United'dan Newcastle'a 24 milyon euro karşılığında geldiği zaman kulübün transfer rekoru olmuştu.
Alves Barcelona'ya dönmek istiyor
Paris Saint-Germain'den ayrılacağını açıklayan Dani Alves, eski takımı Barcelona'ya geri dönmenin yollarını arıyor.
Diario Sport'ta yer alan habere göre 35 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Alves, kendisini eski takımı Barcelona'ya önerdi.
Barcelona yönetiminin ise Alves'i geri almayı düşünmediği öne sürüldü.
2006-2016 yıllarında Camp Nou'da top koşturan tecrübeli sağ bek, Barcelona forması ile 391 maça çıkıp 21 gol 103 asistlik katkı sağlamıştı.
Bruma, Porto'ya çok yakın
Portekiz basını, Porto'nun Leipzig ile anlaşarak Bruma transferini sonlandırdığını duyurdu.
2013-2017 yılları arasında Galatasaray forması giyen Bruma, O Jogo'da yer alan habere göre Porto'ya transfer oluyor.
Porto'nun, 24 yaşındaki sol kanat oyuncusunun transferi için Leipzig ile 15 milyon euro'ya anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Galatasaray'a döneceği yönünde haberler çıkan Portekizli futbolcunun da Leipzig'de mutlu olmadığı ve takımdan ayrılmak istediği belirtildi.
Emery, Zaha'yı istiyor
Arsenal teknik direktörü Unai Emery, Crystal Palace forması giyen Wilfried Zaha'yı kadrosunda görmek istiyor.
2018-19 sezonunda Premier Lig'i 5. sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansı elde edemeyen Arsenal, gelecek sezon için daha güçlü bir kadro hedefliyor.
Bu hedef doğrultusunda teknik direktör Emery, The Sun'da yer alan habere göre 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Zaha transferi için Arsenal yönetimi ile özel olarak görüştü.
Arsenal'in Zaha için 45 milyon sterlin teklif etmeyi düşündüğü ancak Crystal Palace'ın en az 55 milyon sterlin talep ettiğii belirtildi.
De Rossi İtalya'da kalacak
Roma efsanesi Daniele De Rossi, kariyerine İtalya'da devam edecek.
Roma ile olan sözleşmesini yenilemeyen ve takımdan ayrılma kararı alan 35 yaşındaki orta saha oyuncusu, Sky Sports'tan Fabrizio Romano'nun haberine göre Serie A'da kalacak.
MLS'ten ve Boca Juniors'tan teklif alan De Rossi'nin bu teklifleri reddedeceği ve Serie A takımlarından biri ile yakın zamanda anlaşacağı belirtildi.
Rennes, Emre Mor'u istiyor
Ligue 1 ekiplerinden Rennes, Celta Vigo'da kendini gösteremeyen Emre Mor ile ilgilieniyor.
2017'de Borussia Dortmund'dan Celta Vigo'ya transfer olan ancak beklentileri karşılayamayan 21 yaşındaki futbolcu Emre Mor, France Football'da yer alan habere göre Rennes'in ilgi odağı oldu.
2018-19 sezonunda Celta Vigo forması ile toplam 12 maça çıkan sol kanat oyuncusu, hiç gol atamadı.
Selçuk İnan'da son durum! Menajeri açıkladı
Galatasaray'da sözleşmesi 30 Haziran günü sona erecek olan Selçuk İnan'ın geleceği belirsizliğini koruyordu.
Ancak 34 yaşındaki futbolcunun menajeri Batur Altıparmak, A Spor'a yaptığı açıklamada Selçuk 'un Galatasaray'da kalacağını duyurdu.
Premier Lig devleri Junior Firpo'nun peşinde
Real Betis forması giyen 22 yaşındaki futbolcu için Liverpool ve Manchester United'ın transfer teklifi sunacağı iddia edildi.
Marca'da yer alan habere göre Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool, oyuncu için en iyi teklifi sunmaya hazırlanıyor.
Jürgen Klopp'un da istediği oyuncu için iyi bir teklif gelmesi halinde Real Betis'in bu transfere kolaylık sağlayacağı belirtiliyor.
Emre Belözoğlu imzayı attı!
Fenerbahçe eski kaptanı Emre Belözoğlu'na kavuşuyor.
Skor Sözcü'de yer alan habere göre tecrübeli oyuncu, bu sabah tatilden döndü ve resmi sözleşmeye imza attı.
Asist Analiz’den Oğuz Öztürk’ün haberine göre de Emre Belözoğlu transferini yarın ya da Salı günü resmen duyuracak.
Alman devi, Ozan Kabak'a talip!
Galatasaray ve Stuttgart'ta ortaya koyduğu futbolla Avrupa devlerini peşine takan Ozan Kabak'a Schalke 04 Kulübü de talip oldu
Futbol Arena'nın haberine göre Schalke 04, Stuttgart'tan ayrılması beklenen genç oyuncu için hem kulübü hem de oyuncuyla temas kurdu.
Alman ekibinin Ozan'a 4 yıllık sözleşme sunduğu öğrenildi.
Inter ve Atletico'nun Pepe savaşı
Inter ve Atletico Madrid, Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille forması giyen Nicolas Pepe için yarışıyor.
L'Equipe'in haberine göre Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille forması giyen 23 yaşındaki Nicolas Pepe için Atletico Madrid ve Inter 90 milyon euro'yu gözden çıkardı.
Lille, bu sezon ligi 2. sırada tamamlarken başarının mimarlarından biri de 22 gol ve 11 asistle mücadele eden Pepe'ydi.
Adrien Rabiot'un yerine Renato Sanches
Thomas Tuchel, Bayern Münih'ten Renato Sanches'i transfer etmek istiyor.
L'Equipe'in haberine göre Paris Saint Germain'de teknik direktör Thomas Tuchel, takımdan ayrılması beklenen Adrien Rabiot'un yerine Bayern Münih'ten Renato Sanches'e teklif yapmaya hazırlanıyor.
Geçtiğimiz sezon Bayern Münih'te kötü bir sezonu geride bırakan 21 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu, 2016 yazında 35 milyon euro bedelle Alman devinin yolunu tutmuştu.
Rusya'dan Linnes'e talip var
Transfer için kaynak yaratması gereken Galatasaray'da Martin Linnes'e Lokomotiv Moskova'dan teklif geldi.
Sarı kırmızılıların geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi gruplarındaki rakiplerinden biri olan Lokomotiv Moskova, Linnes için 6 milyon euro teklif etti. Lokomotiv Moskova Teknik Direktörü Yuri Semin'in çok beğendiği 27 yaşındaki Norveçli, nisan ayında Galatasaray ile 2021'e kadar sürecek yeni bir sözleşme imzaladı.
Beşiktaş'ta sağ beke iki aday
Sağ beke takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ın gündeminde iki Brezilyalı isim var.
Sağ bek, sol bek, orta saha ve kanat transferi isteyen Abdullah Avcı'nın verdiği rapor doğrultusunda çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlı yönetim, Brezilyalı iki isimle temas halinde.
BeIN Sports' un haberine göre geçtiğimiz sezonu Demir Grup Sivasspor'da geçiren Douglas ve bonservisi Roma'da bulunan Bruno Peres Beşiktaş'ın listesinde yer alıyor.
Bonservisi bulunmayan Douglas'ın takıma daha yakın olduğu ise gelen haberler arasında.
Real Sociedad, Odegaard'ı istiyor
La Liga ekiplerinden Real Sociedad, Real Madrid'in 20 yaşındaki futbolcusu Martin Odegaard'ı kiralamak istiyor.
AS'ta çıkan habere göre Bask ekibi, Norveçli oyuncuyu kiralamak için Bayer Leverkusen ile yarışa girdi.
Henüz 15 yaşındayken Real Madrid'e gelen ancak beklentileri karşılayamayan Odegaard, 2018-19 sezonunu Vitesse'de kiralık olarak geçirdi.
İddialara göre Real Sociedad ile görüşmek için San Sebastian'a giden Odegaard'ın Leverkusen'e daha yakın olduğu belirtildi. Vitesse'de 31 maçta çıkan oyuncu, 8 kez ağları havalandırdı.
Hugo Rodallega, Denizlispor'da
Süper Lig’in yeni ekibi Denizlispor, Hugo Rodallega ile anlaştı.
İHA' nın haberine göre Kolombiyalı golcüyle daha önce Denizli’de görüşen yönetim, bugün oyuncuyla ön protokol imzaladı.
33 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki günlerde Ege temsilcisine imza atması bekleniyor. Rodellega ile 1+1 yıllığına anlaşıldığı iddia edildi.
Manchester City, Kalidou Koulibaly için büyük oynuyor
Manchester City, Napoli forması giyen Kalidou Koulibaly'nin sözleşmesindeki serbest kalma maddesini kullanabilir.
Vincent Kompany'nin takımdan ayrılmasıyla savunma hattına liderlik edecek bir oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Manchester City, Napoli'nin 28 yaşındaki stoperi Kalidou Koulibaly'yi kadrosuna katmak istiyor.
Tuttosport'un haberine göre City, Senegalli futbolcuyu kadrosuna katmak için oyuncunun minimum serbest kalma bedeli olan 120 milyon euro'yu ödemeyi planlıyor.
Napoli, yıldız savunmacıyı 2014 yazında Belçika ekibi Genk'ten 7.75 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.
Valencia'dan Cenk Tosun hamlesi
Geçtiğimiz sezon Everton'da istediği süreleri alamayan Cenk Tosun için İspanya'nın Valencia takımı devreye girdi.
27 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olduğu Everton'da Marco Silva'nın takımın başına geçmesiyle ilk 11'den uzak kalan Cenk Tosun, Ada'dan ayrılabilir.
Posta'nın haberine göre 29 yaşındaki milli golcüyle Almanya'dan Borussia Dortmund ve Schalke 04 ilgilenirken Almanya'ya dönmek istemeyen Cenk diğer seçenekler üzerinde duruyor. Yıldız oyuncu, İspanya'nın Valencia takımının ilgisine ise olumlu yaklaşıyor.
Sergen Yalçın'ın hedefi Eren Derdiyok ve Adis Jahovic
Tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Yeni Malatyaspor'da gündem Eren Derdiyok ve Adis Jahovic.
Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Ligi 5.sırada bitirerek tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde eden Yeni Malatyaspor'da gündem forvet transferi.
Fanatik'ten Ömer Necati Albayrak'ın haberine göre teknik direktör Sergen Yalçın, Galatasaray forması giyen Eren Derdiyok ve bonservisi Konyaspor 'da bulunan Adis Jahovic'ten birini takıma kazandırmak istiyor. Sarı kırmızılılar transferde önceliği Eren Derdiyok'a verirken tecrübeli futbolcuya başka tekliflerin olması transferi zora sokuyor. Öte yandan Başkan Adil Gevrek, Konyaspor'un kadroda düşünmediği Adis Jahovic ile İstanbulda bir görüşme gerçekleştirecek.
Avcı, Soteldo'ya onay verdi
Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, Venezuelalı Yeferson Soteldo'nun transferi için yeşil ışık yaktı.
Beşiktaş'ta futbolcu izleme kurulunun önerisi ile gündeme gelen Yeferson Soteldo için teknik direktör Abdullah Avcı'dan onay çıktı.
Türkiye'nin haberine göre deneyimli teknik adam, 21 yaşındaki Venezuelalı futbolcunun transferine onay verdi. Yönetim, Copa America'da ülkesini temsil etmek için Brezilya'da bulunan genç futbolcuya resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.
Hücum hattında kanat ve forvet arkası pozisyonlarında forma giyebilen Soteldo, Ocak 2019'da Brezilya'nın köklü ekiplerinden Santos'a transfer oldu.
Emre Çolak sürprizi!
Galatasaray’dan Deportivo’ya gittikten sonra sürpriz bir kararla Suudi Arabistan’ın yolunu tutan Emre Çolak, Al Wahda kulübü ile sözleşmesini feshetmişti.
Fanatik'in haberine göre; Arabistan’da mutsuz olan 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun bonservisi elinde bulunurken, Gazişehir’in teklif yaptığı öğrenildi.
Türkiye’ye dönmeye sıcak bakan Emre Çolak, önümüzdeki süreçte kararını verecek.
Onyekuru için Zenit tehlikesi
Rusya'nın güçlü ekiplerinden Zenit, Galatasaray'ın bir sezon daha kiralamak istediği Henry Onyekuru'nun bonservisini almak istiyor.
Bonservisi Everton'da bulunan Henry Onyekuru'yu bir sezon daha kiralamak için girişimlerini sürdüren Galatasaray'a Rusya'dan kötü haber geldi.
Takvim'in haberine göre Rusya'nın güçlü ekiplerinden Zenit, genç futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor.
Beşiktaş'ta Khedira bombası!
Beşiktaş, Almanya Milli Takımı forması da giyen Sami Khedira için girişimlere başladı.
Yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle kadrosunu düşük maliyetli oyuncularla takviye etmek isteyen Beşiktaş'ın 32 yaşındaki Sami Khedira için görüşmelere başladığı iddia edildi.
Takvim'in haberine göre siyah beyazlılar, Alman yıldız için ilk temasları gerçekleştirdi. Oyuncunun abisi ve menajeri Denny Khedira ile gizli bir görüşme gerçekleştiren yönetim tecrübeli futbolcuyla yüz yüze görüşerek transferi bitirmek istiyor.
Sivasspor, Emre Kılınç'ın bonservisini belirledi
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu iddia edilen Emre Kılınç için kulübü Sivasspor'un 5 milyon euro bonservis beklediği öne sürüldü.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye, Sivasspor'dan Emre Kılınç yanıtı geldi.
Sabah'ın haberine göre sarı lacivertliler oyuncu için 3 milyon euro ile birlikte Barış Alıcı'yı bir yıllık kiralama teklifinde bulundu. Ancak Sivasspor yönetimi 24 yaşındaki Emre için 5 milyon euro'da ısrar ediyor.