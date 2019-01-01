CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: "Fatih Terim, Aboubakar'ı istiyor"

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu iddia edilen Emre Kılınç için kulübü Sivasspor'un 5 milyon euro bonservis beklediği öne sürüldü.

Transfer çalışmalarını sürdüren 'ye, 'dan Emre Kılınç yanıtı geldi.

Sabah'ın haberine göre sarı lacivertliler oyuncu için 3 milyon euro ile birlikte Barış Alıcı'yı bir yıllık kiralama teklifinde bulundu. Ancak Sivasspor yönetimi 24 yaşındaki Emre için 5 milyon euro'da ısrar ediyor.