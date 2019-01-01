CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: "Falcao'nun transfer ihtimali yüzde 50"

, 'ın transferi için uğraştığı Radamel Falcao'nun takımdan ayrılması ihtimaline karşılık yeni bir golcü arayışına girdi.

Sky Italia'nın bildirdiğine göre Monaco, ile Andre Silva transferi için 30 milyon euro tutarında bir anlaşmaya vardı. Monaco, Silva'yı kadrosuna katarsa Falcao'nun takımdan ayrılmasına onay verecek.

Milan ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Silva, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak 'da geçirdi.