CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Everton Zaha için Cenk'i gözden çıkardı

Galatasaray, Tigres'in Ekvadorlu forveti Enner Valencia için pazarlıklara başladı.

Goal 'nin edindiği bilgilere göre sarı-kırmızılılar Enner 'nın transferi için kulübü Tigres ile görüşmelere başladı. İki kulüp arasında ise henüz bir anlaşma sağlanamadı.

Tigres, Ekvadorlu forvet için 8 milyon euro bonservis bedeli istiyor. Valencia ile 'ın dışında ve yeni teknik direktörü Jorge Jesus'un çok beğendiği Flamengo da ilgileniyor.

29 yaşındaki oyuncu Temmuz 2017'de 5.5 milyon euro karşılığında 'dan kulübü Tigres'e transfer olmuştu.