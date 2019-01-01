CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Eriksen'in geleceği bugün belli oluyor

Yaz transfer döneminde 'ın Danimarkalı yıldızı Christian Eriksen'in takımda kalıp kalmayacağı soru işareti yarattı.

Başta olmak üzere da Eriksen'i istediğini açıkladı.

İngiliz ekibin teknik direktörü Mauricio Pochettino, yarın oynanacak maçı öncesi yaptığı açıklamada "Taraftarlar, çevremdeki insanlar ve takımdaki oyuncular bile Eriksen gidecekse niye oynattığımı soruyorlar. Bundan çok sıkıldım. Bugün Christian'ın gidip gitmeyeceği belli olacak" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Premier Lig'de yalnızca karşısında ilk 11'de yer alan Eriksen, Aston Villa ve Newcastle maçlarında oyuna sonradan dahil oldu.