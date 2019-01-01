Trabzonspor ile yollarını ayıran savunma oyuncusu Mustafa Akbaş'ın Beşiktaş'a transferi an meselesi.

Mustafa Akbaş'ın menajeri Mustafa Özkan, Haber61'e yaptığı açıklamalarda, "Beşiktaş ile görüştük, rakamsal olarak da anlaştık. Ancak şöyle bir şey var; büyük takımlar önce hedef transferleri yapmak, sonra yerli oyuncuları almak istiyorlar. Görüşme sonrasında bize beklememizi söylediler. Şu an bekleme aşamasındayız. 1-2 gün içinde belli olur. Rakam olarak da Anadolu'da kazanacağı rakamdan daha iyisine anlaştık." dedi.

Özkan, 28 yaşındaki oyuncu ile Yeni Malatyaspor ve Demir Grup Sivasspor'u da ilgilendiğini sözlerine ekledi.