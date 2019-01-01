CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Eljif Elmas adım adım Napoli'ye...

'nin Eljif Elmas transferi için ile büyük ölçüde anlaşmaya vardığı konuşuluyor.

Sky Italia muhabiri Gianluca Di Marzio'nun haberine göre kulüpler bonservis ücreti konusunda anlaşmaya vardı ve taraflar arasında ödeme planı görüşülüyor.

Haberde kulüpler arasındaki anlaşmanın Salı günü tamamlanabileceği de kaydedildi.

Öte yandan La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde de Napoli'nin Marko Rog'u 20 milyon euro karşılığında 'a satmak üzere olduğu ve bu transferden elde edilecek gelirle Eljif'i kadrosuna katacağı belirtildi.

İtalyan medyasında yer alan haberlere göre Napoli ile Fenerbahçe, genç orta saha oyuncusunun transferi için 16 milyon euro artı bonuslar karşılığında el sıkıştı.