CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: El Shaarawy, Shanghai Shenhua'da

Inter CEO'su Giuseppe Marotta, Manchester United'ın golcüsü Romelu Lukaku transferinden haber beklediklerini ancak olumsuz bir sonuçta başka bir alternatif bulacaklarını söyledi.

Irish Independent'in haberine göre o alternatif, ile de adı geçen 33 yaşındaki santrfor Edin Dzeko.

Marotta, bir demecinde "Dzeko'nun hedeflerimiz arasında olduğunu inkar etmeyeceğim. Her iki taraf için de uygun bir anlaşma yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

ile sözleşmesi gelecek sezon sona erecek olan deneyimli futbolcu, 'da çıktığı 137 karşılaşmada 62 gol atıp 25 de asist yaptı.