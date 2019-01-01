CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Dybala PSG yolunda!

Juventus, Dybala'yı PSG'ye satmaya çalışıyor
The Independent 'ın haberine göre Juventus, takımda istenmeyen Dybala'yı finansal durumunu düzeltmek için Paris Saint-Germain'e satmaya çabalıyor.
Arjantinli yetenekli oyuncu, daha önce Tottenham'la yaşadıklarından dolayı Torino devinin ona yaptığı muameleye çok sinirlenmişti.
Dybala'nın PSG'ye transferi, takımından ayrılmak isteyen Neymar'ın önünü açabilir.
Eğer Maguire'nin değeri 80 milyon pound'sa, Koulibaly'ın değeri 250 milyon pound olmalı
Napoli'nin başkanı Aurelio de Laurentiis, Premier Lig kulüplerinin oyuncuların değerlerini çarpıttığını ve Harry Maguire için asla 30 milyon pound'tan daha fazla vermeyeceğini açıkladı.
Southampton, Danso transferini bitirmek istiyor
Southampton, satın alma opsiyonuyla Avusturya defans oyuncusu Kevin Danso'yu transfer edeceğini duyurdu.
PA'e göre, transferin kağıt işleri son teslim tarihinden önce tamamlandı ancak Ausburg çeşitli nedenlerden dolayı transfer sürecini ağırdan almaya başladı.
20 yaşındaki genç oyuncu kendi ülkesindeki takımlarından birini tercih etmek yerine İngiltere'deki MK Dons'a gitmişti.
Arsenal, David Luiz'i renklerine bağladı
Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Kieran Tierney'nin ardından David Luiz'i de kadrosuna kattığını açıkladı.
9 Ağustos Cuma günü başlayacak olan Premier Lig'de iddialı bir kadro oluşturmak isteyen Arsenal, 2016'dan bu yana rakiplerinden Chelsea forması giyen David Luiz'i 8.7 milyon euro karşılığında renklerine bağladı.
Arsenal'da 23 numaralı formayı giyecek olan PSG'den eski öğrencisi David Luiz hakkında konuşan teknik direktör Unai Emery "David büyük bir tecrübeye sahip. Onunla yeniden çalışmak için sabırsızlanıyorum. Savunma hattımıza güç katacaktır" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Chelsea ile 50 resmi maça çıkan David Luiz 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
Alex Iwobi, Everton'a transfer oldu
Tottenham Ryan Sessegnon ile sözleşme imzaladı
Tottenham, 19 yaşındaki İngiliz futbolcu Sessegnon ile 2025'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu. Anlaşma kapsamında Tottenham'ın 22 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu Josh Onomah'ın da Fulham'a gönderildiği belirtildi.
İngiltere basını, Tottenham'ın bu transfer için 25 milyon pound bonservis bedeli ödediğini ve bu rakamın performans bonuslarıyla 30 milyon pounda çıkabileceğini öne sürdü.
Altyapısından yetiştiği Fulham'da geçen sezon 38 maçta görev alan Sessegnon, 2 gol kaydetti.
Newcastle United Andy Carroll'ı kadrosuna kattı
Newcastle United, serbest oyuncu statüsündeki İngiliz futbolcu Carroll ile bir yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Kariyerine başladığı kulübe 8 yıl sonra dönen 30 yaşındaki Carroll, geçen sezon fazla forma şansı bulamadığı West Ham United'da 14 maça çıktı ve bir gol attı.
Manchester City'de çifte transfer
İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City, transfer dönemi kapanmadan önce iki oyuncuyu kadrosuna kattı.
Manchester City, 2011-2013 yılları arasında Bursaspor'da da forma giyen 33 yaşındaki file bekçisi Scott Carson'ı 1 yıllığına kiraladı.
Geçtiğimiz sezonu Derby County'de geçiren Scott Carson 33 maça çıktı.
Bir diğer transfer de savunma bölgesine geldi.
Girona'nın 19 yaşındaki sağ beki Pedro Porro, kendisini 5 yıllığına İngiliz ekibe bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
Manchester City, oyuncu için 12 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Geçtiğimiz sezon Girona formasıyla 34 maça çıkan Porro, 1 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
Giovani Lo Celso Tottenham'da
Tottenham, 23 yaşındaki Giovani Lo Celso'nun satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu.
İngiltere basını, Lo Celso'nun kontratındaki satın alma opsiyonunun 60 milyon pound olduğunu öne sürdü.
Geçen sezon Real Betis'te 45 maça çıkan Lo Celso, 16 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
Arsenal, Tierney transferinde mutlu sona ulaştı
Premier Lig ekiplerinden Arsenal, savunma hattına önemli bir takviye yaptı.
Avrupa futbolunun gözde oyuncularından Celtic'in 22 yaşındaki sol beki Kieran Tierney, 27 milyon euro bedelle Arsenal'a transfer oldu.
Geçtiğimiz sezon Celtic formasıyla 40 maça çıkan Tierney, 1 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
Ismaila Sarr, kulüp rekoruyla Watford'da
Premier Lig ekiplerinden Watford, Ismaila Sarr'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Premier Lig'de transferin son saatlerine girerken önemli bir transfer daha yaşandı.
Geçtiğimiz sezon ligi 11. sırada tamamlayan Watford, Rennes forması giyen Ismaila Sarr'ı kadrosuna kattı.
İngiliz ekibi bu transfer için Rennes'e 30 milyon euro ödeyecek.
Inter, Lukaku'yu açıkladı
Yeni sezona iyi bir başlangıç yapmak isteyen Inter, Romelu Lukaku transferini resmen açıkladı.
İtalya'nın köklü ekiplerinden Inter, Belçikalı golcü Romelu Lukaku'yu kadrosuna kattığını duyurdu.
İtalyan ekibi, transferi yılan hikayesine dönen Lukaku için Manchester United'a 80 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Watford, Danny Rose'u istiyor
Watford, Tottenham'ın gelecek planlarında yer almayan Danny Rose'u kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor.
2018-19 sezonunda topladığı 50 puanla ligi 11. sırada bitiren Watford, sol bek takviyesi için temaslarını sürdürüyor.
Daily Mail'ın haberine göre Watford, transferin son saatlerinde Tottenham'dan Danny Rose'u kadrosuna katmak istiyor.
Teknik direktör Pochettino'nun gelecek planlarında yer almayan Rose, takımının kamp çalışmalarında yer almadı.
Wolves, Kessie'yi kadrosuna katıyor
Wolverhampton Wanderers, Milan'ın 22 yaşındaki Fildişili yıldızı Franck Kessie'yi transfer etmeye hazırlanıyor.
Geçtiğimiz sezon Premier Lig'de başarılı bir performans sergileyen Wolverhampton Wanderers, orta saha takviyesi ile kadrosunu güçlendirecek.
Sport Italia'nın haberine göre Wolves, Milan'ın genç yıldızı Franck Kessie'yi 28 milyon euro bonservis bedeli ile kadrosuna katacak.
2018-19 sezonunda Milan formasıyla 34 lig maçında görev yapan Kessie, 7 gol ve 3 asistle mücadele etti.
Leicester City, Praet'i bitiriyor
Premier Lig ekiplerinden Leicester City, Samdoria forması giyen Dennis Praet'in transferinde mutlu sona yaklaştı.
Harry Maguire'ın satışından önemli bir gelir elde eden Leicester City, transferin son saatlerinde kadrosuna takviye yapmaya hazırlanıyor.
The Sun'ın haberine göre Leicester, Sampdoria forması giyen Dennis Praet'i 19.5 milyon euro karşılığında kadrosuna katacak.
Arsenal'in de ilgilendiği Belçikalı futbolcunun sağlık kontrollerinden geçtiğikten sonra Tilkiler'e imza atması bekleniyor.
Sean Dyche, Drinkwater ilgisini doğruladı
Burnley menajeri Sean Dyche, Chelsea forması giyen Drinkwater için girişimde bulunduklarını açıkladı.
Premier Lig ekiplerinden Burnley, transferin son saatlerinde Danny Drinkwater'ı kadrosuna katmak istiyor.
Lancashire ekiplerinden Burnley'nin menajeri Sean Dyche, Chelsea forması giyen 29 yaşındaki Danny Drinkwater'ı kadrolarına katmak istediklerini söyledi.
2017 yazında 38 milyon euro karşılığında Chelsea'ye transfer olan Danny Drinkwater, geçtiğimiz sezon hiçbir Premier Lig maçında forma giyemedi.
Gary Neville, Lukaku'nun Manchester United'tan ayrılmasına sevindi
Inter'le anlaşmasında sona yaklaşılan Lukaku'yla ilgili Gary Neville, oyuncunun tranferi konusunda takımının doğru bir karar verdiğini söyledi.
West Brom Austin için görüşmelere başlıyor
Sky Sports'un haberine göre, Southampton, sezon öncesi eğitim kampı için kadro ile seyahat etmeyen Charlie Austin'nin transferine sıcak bakıyor.
Geçen sezon 25 kez Premier lig'te top koşturan İngiliz futbolcunun sadece 2 kez gol atabildi.
Nathan Redmond, Southampton'la yeniden 4 yıllık anlaşma imzaladı
Geçen sene kulübünde Yılın Oyuncusu seçilen Redmond, 38 kez Premier Lig'te forma giyip, 6 gol atıp 4 asist yaptı.
İngiliz oyuncu, yeni imzaladığı anlaşmayla beraber 2023 yılına kadar takımında kalmaya devam edecek.
Tottenham 25 milyon euro'ya Sessegnon'la anlaştı.
Ryan Sessesgonon, Tottenhamla 25 milyon euro'ya anlaşmasından sonra yıldız oyuncu Spurs'un sağlık tesislerine gitti.
Anlaşma ayrıca, Mauricio Pochettino'nun Şampiyonluk kulübüne giden Josh Onomah'ı da içeriyor.
West Ham, Basel'den Ajeti'yi aldığını duyurdu
Dybala, Tottenham'la prensipte anlaştı
Tottenham, Dybala'yla anlaşmada sona yaklaştı.
Juventus ile başarılı bir şekilde anlaşmaya varan Tottenham'ın önüne Dybala'nın imaj hakkı engeli çıktı.
The Independent 'ın haberine göre; Tottenham, 25 yaşındaki genç futbolcunun ücretini karşılamaya hazır.
Dybala'nın tranferindeki tek engel, imaj haklarına sahip olan Malta merkezi Star Image şirketi oldu.
Manchester United'ın genç oyuncusu DJ Buffonge Serie B'ye gidiyor
20 yaşındaki genç yetenek DJ Buffonge, Manchester United'tan, Serie B takımı olan Spezia Calcio'ya transfer oldu.
Londra doğumlu olan genç oyuncu bu sene Kırmızı Şeytanlar'ın U23'nde umut vaat ederek uluslararası transferini pekiştirmeye hazırlanıyor.
Everton Rojo'yu istiyor
Scott Carson Manchester City'e borç veriliyor
Mirror'ın iddiasına göre; Manchester sürpriz bir yıllık borç anlaşmasıyla İngilizi kaleci Carson'ı takıma alacak.
Pep Guardiola, tecrübeli kaleciyi, Ederson ve Claudio Bravo'ya üçüncü seçenek olarak getirmek istiyor.
Arsenal, David Luiz için 8 milyon pound ödemeye hazır
Neymar'ın transferi için Real Madrid PSG'yle masaya oturmaya hazırlanıyor
Sky Sports'un haberine göre, Neymar'ı PSG'den almak isteyen Real Madrid, takımın yetkilileriyle görüşmeye başladı.
Eski Barselonalı futbolcu, mevcut takım yönetimine ayrılmak istediğini söylesede Lig1 takıma resmi gelen bir teklif yok.
Manchester United Mandzukic için geri döndü
Sky Sport Italia'nın iddiasına göre, Mario Mandzukic'in Juventus'tan ayrılma haberleri Manchester United'ın oyuncuya olan ilgisini yeniden canlandırdı.
Manchester United, Hırvat forvet oyuncuyu Inter'e gitmeye gün sayan Romelu Lukaku'nun yerine düşünüyor.
Eğer 33 yaşındaki yıldız oyuncuyla anlaşma sağlanmazsa, Kırmızı Şeytanların ikinci tercihi bonservisi elinde bulunan Fernando Llorente.
Tottenham, Lo Celso ve Sessegnon için anlaşmaya yakın
The Telegraph'ın haberin göre, Tottenham Giovani Lo Celso ve Ryan Sessegnon'un transfer anlaşmalarını bitirmeye çok yakın.
Kuzey Londra takımı, Real Betis'e göre değeri 65 miyon pound olan Lo Celso'a 55 milyon pound teklif etti.
Arsenal, David Luiz'i 12 milyon pound'a transfer edebilir
Chelsea, Brazilyalı oyuncunun transferinde indirim yapmaya karar verdi.The Sun Gazetesi'nin haberine göre, Chelsea'nin yeni teknik direktörü Frank Lampard, Brazilyalı oyuncuyu 12 milyon pound gibi düşük bir ücretle transfer etmeye hazır.
Dybala'nın imaj hakkı Spurs'la olan anlaşmasını etkiliyor
Transfer'de ek maliyetler ve yasal sorunlar Dybala'nın anlaşmasını zora sokuyor
Paulo Dybala için Juventus'la anlaşmayı kabul edenTottenham'a Arjantinli oyuncunun imaj hakları engel oluyor.
The Independent'in iddia'sına göre, Dybala'nın imaj haklarına Malta merkezli Star Image Company'nin sahip olduğu öğrenildi. Bu yasal sorunları 1 milyon sterlin'i bulabilir.
Oyuncu ve imaj hakkı ücretleri yanında yasal hakların çözüm maliyeti, oyuncunun muhtemel transferinde zorlu engeller yaratıyor.
Lukaku'ya Milano'da büyük karşılama
Belçikalı yıldız oyuncu Romelu Lukaku Milano'ya indiğinde İnter taraftarları tarafından coşkuyla karşılandı.Öncesinde Belçikalı oyuncunun menajeri Federico Pastorello, İtalya'ya gideceklerini Instagram hesabından gönderi paylaşarak duyurmuştu.
Lukaku'nun menajeri Manchester United'lı futbolcunun Inter'e sağlık muayenesine gideceğini onayladı
Romelu Lukaku'nun menajeri, Manchester United'lı yıldız oyuncunun Inter'e transfer olmak için Milan'a gideceğini duyurdu.
Belçikalı oyuncunun menajeri Federico Pastorello, Instagram'da '' Kalkışa hazır.... gelecek durak Milan!!! İnter biz geliyoruz!!'' yazısıyla bir gönderi paylaştı.
Lukaku'nun Serie A'ya transferinin tamamlanması eklentilerle beraber 75 milyon pound'a mal oldu.
Erikson Manchester United'a gitmeyi reddetti
Danimarkalı yıldız oyuncu İngiltere'dense İspanya'ya gitmeyi tercih edeceğini söyledi.
Daily Mail'in haberine göre, Tottenham'lı yıldız oyuncu Christian Eriksen Manchester United'a gideceği haberlerini yalanladı.
Danimarkalı oyuncu 2017'de Tottenham'ın başkanı Daniel Levy'e başka bir İngiliz takıma gitmeyeceğini söylemişti.
Bu sezonun sonunda sözleşmesi bitecek olan 27 yaşındaki başarılı oyuncunun, Atletico ve Real Madrid'i tercih edeceği söyleniyor.
Tottenham Dybala'ya öncelik veriyor
Tottenham Philippe Coutinho'nun yerine Paulo Dybala'ya yöneldi
Le10Sports'un haberine göre, Tottenham'ın Philippe Coutinho'nun transferi konusunda olan ısrarından vazgeçtiğini onun yerine Paulo Dybala'ya yöneldiklerini iddia etti.
Barcelona, Coutinho'yu vermek için can atsa da, Brazilyalı oyuncunun olası transferleri yüksek maaşından dolayı kısıtlı.
Coutinho şu an tek transfer seçeneği Spurs. Ancak bu transfer Tottenham'ın Juventus'un forvet oyuncusu Dybala'ya odaklandığı için gerçekleşmeyebilir.
Mesut Özil, D.C United'a mı gidiyor
D.C United'ın doğruladığı habere göre, Mesut Özil'le görüşme ayarladıklarını ancak olası bir transferin gündem maddesi olmayacağı belirtildi.
The Athletic'in haberine göre, D.C United'ın Mesut Özil ile görüşme ayarlanmasının sebebi, Özil'in D.C. United'ın sahasında sahibi olduğu ''39 Steps Coffee'' açmak istemesi olduğunu belirtti.
Kulüp yetkilileri yinede Mesut'un transfer geleceğinin de konuşmanın bir parçası olabileceğini söyledi.
Palace 8 milyon euro'ya Everton'dan McCarthy'i aldı
Crystal Palace, Evertonlu orta saha oyuncusu McCarthy ile sözleşme imzaladı.
Crystal Palace, 8 milyon pound'la İrlandalı oyuncu McCarthy'i transfer ettiklerini duyurdu.
Palace'ın menajeri, ''Daha önce Wigan ve Everton'da oynayan ve birçok kez Premier lig'te oynama şansı bulmuş tecrübeli oyuncu McCarthy, orta sahamıza mükemmel bir destek olacak.'' dedi.
Palace ve Southampton Walker Peters peşinde
Crystal Palace ve Southampton Tottenham'lı sağ beki Walker-Peter'ı istiyor
Daily Mail'in haberine göre, Crystal Palace ve Southampton Tottenham'lı sağ bek oyuncusu Walker-Peter'ın peşinde.
İlk maçına 19 yaşında Spurs ile çıkan 22 yaşındaki oyuncu, bu sene maçlarda daha fazla yer almak istiyor.
Palace, Manchester United'ta transfer olan Aaron Wan-Bissaka'nın yerini dolduracak bir oyuncu arıyor.
Falcao yerine Ben Yedder...
Radamel Falcao'yu gözden çıkaran Monaco, Sevilla'nın golcü ismi Wissam Ben Yedder'in transferi için harekete geçti.
L'Equipe'in haberine göre Monaco, ilk teklifini 20 milyon euro artı Rony Lopes olarak yaptı.
Haberde Sevilla'nın bonservis ücretinde beklentisinin yaklaşık 30 milyon euro olduğu kaydedildi.
Pogba olmazsa hedef Neymar!
Paris Saint-Germain'deki geleceği belirsizliğini koruyan Neymar, bir kez daha Real Madrid'in gündemine girdi.
ESPN'in haberine göre İspanyol devi, Paul Pogba transferinden sonuç alamazsa Neymar için Paris Saint-Germain'in kapısını çalacak.
Haberde Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in Fransız kulübünün yönetimiyle yakın ilişkiler içinde olduğu da kaydedildi.
Mesut Özil'e DC United kancası
Wayne Rooney'nin takımdan ayrılacağını duyuran MLS ekiplerinden DC United'ın Arsenal'in yıldızı Mesut Özil'i gündemine aldığı belirtildi.
Washington Post'un haberine göre Amerikan ekibinin yetkilileri, önümüzdeki hafta başarılı orta saha oyuncusunun menajeriyle bir araya gelerek transfer görüşmelerine başlayacak.
Öte yandan ESPN muhabiri Taylor Twellman da DC United'ın Mesut'un transferi için ilk temaslara bir yıl kadar önce başladığını öne sürdü.
Beşiktaş'a Portekizli sol bek adayı
Victor Ruiz'in gelmesiyle stoper sorunu çözen Beşiktaş, şimdi savunmanın solunu çözmeye çalışıyor.
Adriano’nun Athletico Paranaense’e transfer olmasıyla beraber Caner Erkin’nin hazırlık maçlarındaki performansından memnun olmayan Abdullah Avcı, takıma yeni bir sol bek transferi istemişti.
Fanatik 'in haberine göre siyah beyazlı takımın yeni hedefi, geçen sezon takımının küme düşmesine rağmen çıktığı 36 maçta yaptığı 8 asistle herkesin dikkatini çeken Portekizli başarılı oyuncu Pedro Rebocho.
Haberde Beşiktaş'ın 24 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak için Fransız yetkililerle görüşmelere başladığı da belirtildi.
Zanka adım adım Fenerbahçe'ye
Fenerbahçe'nin bir süredir peşinde olduğu Huddersfield'in Danimarkalı stoperi Zanka'nın transferini bitirmek üzere olduğu iddia edildi.
Hürriyet' Gazetesi'nin haberine göre, Danimarkalı oyuncunun menajerinin önümüzdeki günlerde İstanbul’a gelip sarı-lacivertli takımla bir kez daha masaya oturması bekleniyor.
Başarılı oyuncunun 2 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'yle 3 yıllık sözleşme imzalayacağı konuşuluyor.
İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği ücret
Galatasaray, Radamel Falcao'nun transferi için çalışmalarını sürdürüyor.
Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre sarı kırmızılı kulüp, yıldız futbolcuyla yıllık 5 milyon euro sabit ücret ve 2 milyon euro'ya varan bonuslar karşılığında 2+1 senelik anlaşmaya vardı.
Haberde Galatasaray'ın deneyimli oyuncu için bonservis ücreti talep etmekte direnen Monaco ile görüşmelerini sürdürdüğü de belirtildi.
Beşiktaş'tan çifte transfer!
Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Bursaspor'dan kaleci Muhammed Şengezer ve sol bek Umut Meraş ile anlaşmaya vardı.
DHA' nın haberine göre siyah-beyazlılar Bursasporlu iki futbolcu ile söz kesti. Beşiktaş yönetimi iki oyuncunun transferi için Bursaspor'u da ikna etti.
Yapılacak son görüşmelerin ardından resmi imzaların yakın zamanda atılması bekleniyor.
Trabzonspor'un Sturridge hayali suya düştü
Yeni forvet çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Liverpool'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Daniel Sturridge'i kadrosuna katmaya çalışıyordu. Ancak transfer olumsuz sonuçlandı.
TRT Spor' a konuşan Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, "Sturridge bize 'hayır' dedi. Türkiye'de hiç oynamadığını, Trabzon'u tanımadığını söyledi ve çekincelerini belirtti" açıklamasını yaptı.
Victor Ruiz, İstanbul'a geldi
Akşamüstü saatlerinde İstanbul'a gelen 30 yaşındaki stoperi siyah-beyazlı kulüp yetkilileri ve taraftarlar karşıladı.
Basın mensuplarına kartal pençesi işareti yaparak poz veren Victor Ruiz, özel bir araçla havalimanından ayrıldı.
Ali Koç'tan transfer açıklaması
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Audi Cup'ta görülen transfer eksikliklerinin giderileceğini açıkladı.
Transfer çalışmalarının sürdüğünü belirten Ali Koç, "Fenerbahçe olarak transferde hiç bir şeyi bitmeden açıklamıyoruz. Daha transfer yapacağız. Eksiklerimiz ortada. 2 stoper, bir 6 numara ve bir ekstra transfer daha olabilir. Görüşmelerimiz sürüyor. Yapacağımız transferler, transfer döneminin son gününe kadar sürecektir. Sezon başladığında hazır kadromuzla olmayacağımız aşikârdır." dedi.
Tiago Pinto yeniden Ankaragücü'nde
Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, Tiago Pinto ile üç yıllık sözleşme imzalandı.
Tiago Pinto ile 3 yıllık sözleşme imzalandı |— MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) August 6, 2019
🔗 https://t.co/PNMGJDMw32#BizBirlikteGüçlüyüz pic.twitter.com/9qZEiNIq4U
Açıklamada görüşlerine yer verilen Pinto, "Tekrar Ankaragücü'nde bulunmaktan dolayı mutluyum. Bir an önce sahaya çıkmak istiyorum. Taraftarlarımıza sevgilerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.
Coutinho'ya Arsenal kancası
Transfer döneminde Nicolas Pepe'yi kadrosuna katarak gündeme oturan Arsenal, bir hamle daha yapmaya hazırlanıyor.
L'Equipe'in haberine göre İngiliz ekip, Barcelona'da beklenen performansı bir türlü sergileyemeyen Philippe Coutinho ile ilgileniyor.
Katalan kulüpte zaman zaman taraftarların protestolarına maruz kalan Coutinho'nun Premier Lig'e geri dönmek istediği belirtildi.
Oyuncunun bu isteğini öğrenen Arsenal ise kiralama yoluna başvuracak.
Barcelona'da toplam 78 maça çıkan 27 yaşındaki Brezilyalı yıldız, 21 gol ve 11 asistlik katkı sağladı.
Koscielny resmen Bordeaux'da
Bordeaux, sağlık kontrolünden geçen 33 yaşındaki Fransız futbolcu Laurent Koscielny ile sözleşme imzalandığını duyurdu.
Les supporters : "ANNONCE @6_LKOSCIELNY" !!!— FC Girondins de Bordeaux (@girondins) August 6, 2019
Le CM : 👍
Bienvenue Laurent 😁 pic.twitter.com/3op22QAzu1
Fransız kulübü, bu transfer için Arsenal'a 5 milyon euro ödeyecek.
Leo Schwechlen Göztepe'de
Son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor forması giyen 30 yaşındaki sol bek Leo Schwechlen, Göztepe'ye transfer oldu.
2016 be 2018 tarihleri arasında da Göztepe'de oynayan ancak geçen sezon Erzurumspor'a giden Fransız futbolcu, 1 sezonun ardından İzmir temsilcisine geri döndü.
Göztepe'den yapılan açıklamaya göre Schwechlen ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.
Açıklamanın devamı şöyle:
"2005 yılından 2011 yılına kadar Monaco B takımında oynayan Leo ardından sırasıyla Tours, Anorthosis ve Göztepe'mizin formalarını giymiş ve son olarak 2018/19 sezonunda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da 34 maçın tümünde 90 dakika oynayarak Süper Lig'in en istikrarlı oyuncusu olmuştu.
Leo'ya kulübümüze tekrardan hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."
Leo Schwechlen, Göztepe'ye geri döndü
Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, 2016-17 ve 2017-18 sezonlarında Göztepe'de forma giyen ve geçen sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da oynayan Leo Schwechlen yeniden Göztepe'ye döndü.
2016/2017 ve 2017/2018 sezonlarında Göztepe'mizde forma giyen Leo Schwechlen eve geri döndü. Fransız oyuncu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. https://t.co/EjPh9r7itZ#Göztepe pic.twitter.com/TRdVzG7W8i— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) August 6, 2019
Fransız futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.