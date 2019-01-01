CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Diagne'nin yeni talibi İtalya'dan

Transfer gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Neymar için nihayet sona gelindi.

Adı hem hem 'le anılan yıldız futbolcunun bonservis bedeli çok tartışılmıştı.

BBC Sport'un haberine göre Barcelona, Neymar'la prinsipte anlaştı.

Barcelona, 2017 PSG'ye transfer ettiği Brezilyalı oyuncu'nun geri gelmesi için Fransız ekibe 200 milyon euro'nun yanında Jean-Clair Todibo, Ivan Rakitic ya da Ousmane Dembele'yi 1 sezon kiralamayı teklif etti.

Ancak BBC muhabiri Guillem Balague, PSG'nin henüz bu teklifi kabul etmediğini belirtti.