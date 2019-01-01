CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Diagne'nin menajerinden 'ayrılacak' iddiası

Napoli, Lille forması giyen Nicolas Pepe yarışında Arsenal'in önüne geçti.

ve , 'in 24 yaşındaki yıldızı Nicolas Pepe'yi kadrosuna katmak için kıyasıya bir yarışa girdi.

le10sport'un haberine göre Napoli, yıldız forvetin transferi için 80 milyon euro'yu gözden çıkardı ve anlaşma sağlamaya çok yaklaştı.

ve 'in de ilgilendiği Pepe'nin transferinin kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor.

Tuttusport'a konuşan Lille Başkanı Gerard Lopez ise, "Geçen yıl Pepe'nin kalmasını isterken bu sezon onu satış listesine koyacağımızın sözünü verdik. Dört farklı kulüpten ekonomik anlamda iyi teklifler aldık. Napoli Başkanı De Laurentiis 80 milyon euro'luk bizi tatmin eden bir teklif sundu. Nereye gideceğine karar vermesi artık Pepe'ye kalmış. Haftaya bu transferin sonulanacağını düşünüyorum" açıklamasında bulundu.