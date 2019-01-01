CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Diagne'nin menajerinden 'ayrılacak' iddiası

Kjaer'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması
Fenerbahçe'ye tekrar gelmesi gündemde olan Simon Kjaer için menajeri açıklamalarda bulundu.
Danimarkalı oyuncunun menajeri, Kjaer hakkında çıkan transfer söylentilerini yalanladı.
Mustafa Pektemek Gençlerbirliği'ne mi dönecek?
Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren tecrübeli futbolcunun ismi eski kulübü ile anılıyordu.
Ancak Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, "Mustafa Pektemek dönüyor diye bir şey yok. Bir temasımız olmadı. Biz o mevkilere gereken oyuncuları aldık." diyerek bu transfere kapıları kapattı.
Vermaelen Vissel Kobe'ye çok yakın!
Thomas Vermaelen'in kısa sürede Japon kulübe imza atması bekleniyor.
Het Laatste Nieuws'ta yer alan habere göre kariyerinde daha önce Barcelonave Arsenal'de forma giymiş olan savunma oyuncusu, Andres Iniesta ve David Villa'nın da formasını giydiği Vissel Kobe'ye transfer olacak.
👍🏼 Thumbs up for Thomas Vermaelen at Vissel Kobe. Just waiting for the official announcement. He’ll sign a contract until december 2021. pic.twitter.com/DaQfz1qLAn— Kristof Terreur 📰🎥 (@HLNinEngeland) July 26, 2019
Everton Zaha için 60 milyon poundu gözden çıkarttı
Everton, Arsenal ile anlaşmaya yakın olan yıldızı kapmak için hamlesini yaptı.
Sky Sports'ta yer alan habere göre Wilfried Zaha için Everton, Crystal Palace'a 60 milyon pound önerdi.
Arsenal de bu transfer için girişimlerde bulunuyordu ancak henüz imzalar atılmamıştı.
Bojan Stoke'tan ayrılıyor
Diagne'nin menajerinden 'ayrılacak' iddiası
Senegalli golcünün menajeri Claudio Druetta, oyuncunun transfer durumuyla alakalı açıklamalarda bulundu.
Akşam'da yer alan habere göre Mbaye Diagne'nin menajeri Claudio Druetta, "Diagne önümüzdeki hafta Galatasaray'dan ayrılacak" ifadelerini kullandı.
Druetta'nın açıklamalarının tamamı şöyle:
"Diagne için ortaya atılan asılsız iddiaların sonu gelmiyor, biz bile hayret ediyoruz. Pazartesi gitti, Cuma gitti, yarın gidiyor diye bir sürü haber yapıldı fakat hiçbiri olmadı. Şunu açıkça söyleyebilirim ki Diagne önümüzdeki hafta Galatasaray’dan ayrılacak. Önce Drole’ü verdim, şimdi de sıra Diagne’de..."
Chelsea, Zaha'yı Arsenal'in elinden çalacak
Fildişi Sahilli oyuncu ile pek çok Premier Lig kulübü ilgileniyor.
The Telegraph'ta yer alan habere göre Chelsea, Arsenal'in de yakından ilgilendiği Wilfired Zaha'yı kadrosuna katmaya oldukça yakın.
Ancak mavilerin iki transfer sezonu boyunca cezası bulunuyor. Bu nedenle Zaha'Nın bir sonraki sezon Chelsea forması giymesi bekleniyor.
Khedira Arsenal yolunda
İsmi Türk kulüpleri ile de anılan Alman yıldız, Arsenal'e transfer olmaya sıcak bakıyor.
Gianlucadimarzio.com'da yer alan habere göre Arsenal, Juventus'un elden çıkartmayı planladığı Sami Khedira'yı kadrosuna katmaya oldukça yakın.
32 yaşındaki oyuncu, Juventus forması ile Serie A'da geçtiğimiz sezon sadece 10 maçta görev yapmıştı.
Fenerbahçe'den Kjaer için Rodrigues taktiği
Fenerbahçe, eski futbolcusu Simon Kjaer ile her konuda anlaşmaya vardı.
Sarı lacivertliler, Garry Rodrigues transferinde olduğu gibi Simon Kjaer'i de kadrosuna katarken aynı taktiği izledi.
Beşiktaş stoperini buldu: Martins İndi
Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı'nın özellikle istediği sol stoper için Stoke City'de forma giyen Bruno Martins İndi gündemde.
27 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için İngiliz ekibinesatın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle giden Beşiktaş, oyuncuya 1.5 milyon Euro yıllık ücret önerdi. Championship'te forma giymek istemeyen Hollandalı milli futbolcu, Kartal'ın teklifinesıcak bakıyor.Günün transfer haberleri için TIKLAYIN!
Burak Yılmaz: Gidiyorum ama şampiyonluğa
Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz hakkında çıkan transfer iddialarını yalanladı.
Fanatik'ten Orhan Yıldırım'ın haberine göre golcü futbolcu, antrenman yapılacak sahaya doğru giderken hakkında çıkan transfer iddialarına, "Evet gidiyorum ama şampiyonluğa doğru gidiyorum. Beşiktaş ile sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak için yola çıkmış durumdayım. Takımla birlikte antrenmanlara başladım. Umarım hem benim hem de takımımız için hayırlısı olur" yanıtını verdi.
Daniele De Rossi, resmen Boca Juniors'ta
Roma'nın efsane futbolcularından Daniele De Rossi, Arjantin'in köklü ekiplerinden Boca Juniors ile sözleşme imzaladı.
İtalyan futbolunun son dönemlerdeki en büyük yıldızlarından Daniele De Rossi, Boca Juniors'a transfer oldu.
Alt yapısından yetiştiği Roma'da 2002 yılında A takıma yükselen ve o tarihten bu yana aralıksız Roma forması giyen De Rossi'nin sözleşmesi Temmuz 2019 itibariyle sona ermişti.
Boca Juniors, 36 yaşındaki tecrübeli futbolcunun transferini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Solskjaer, Maguire'ı bir an önce istiyor
Manchester United menajeri Ole Gunnar Solskjaer, Harry Maguire transferinin tamamlanmasını bekliyor.
Savunma hattına takviye yapmak için görüşmelerini sürdüren Manchester United, Harry Maguire için görüşmelerini sürdürüyor.
Sky Sports'un haberine göre menajer Ole Gunnar Solskjaer, kulüp CEO'su Ed Woodward'dan İngiliz savunmacının transferinin en kısa sürede tamamlanmasını istedi.
Harry Maguire Leicester City'de mutlu olsa da olası bir Manchester United transferine sıcak bakıyor.
Nicolas Pepe için 80 milyon euro!
Napoli, Lille forması giyen Nicolas Pepe yarışında Arsenal'in önüne geçti.
Arsenal ve Napoli, Lille'in 24 yaşındaki yıldızı Nicolas Pepe'yi kadrosuna katmak için kıyasıya bir yarışa girdi.
le10sport'un haberine göre Napoli, yıldız forvetin transferi için 80 milyon euro'yu gözden çıkardı ve anlaşma sağlamaya çok yaklaştı.
Manchester United ve Inter'in de ilgilendiği Pepe'nin transferinin kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor.
Tuttusport'a konuşan Lille Başkanı Gerard Lopez ise, "Geçen yıl Pepe'nin kalmasını isterken bu sezon onu satış listesine koyacağımızın sözünü verdik. Dört farklı kulüpten ekonomik anlamda iyi teklifler aldık. Napoli Başkanı De Laurentiis 80 milyon euro'luk bizi tatmin eden bir teklif sundu. Nereye gideceğine karar vermesi artık Pepe'ye kalmış. Haftaya bu transferin sonulanacağını düşünüyorum" açıklamasında bulundu.
Trabzonspor'da Daniel Sturridge bombası!
Forvet transferi için çalışmalarını sıklaştıran Trabzonspor, son olarak Liverpool forması giyen Daniel Sturridge'i gündemine aldı.
Forvet transferi için yoğun bir mesai harcayan Trabzonspor yönetimi, dünyaca ünlü bir ismi gündemine aldı.
A Spor'un haberine göre bordo mavililer, Daniel Sturridge'i kadrosuna katmak istiyor. Yönetim, Liverpool'la sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki yıldız golcüyü kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.
İngiliz yıldız geçtiğimiz sezon 27 karşılaşmada süre alırken sezonu 4 gol ve 2 asistle tamamladı.
Arsenal'de iki transfer birden
Kadrosunu güçlendirmek isteyen Arsenal, Dani Ceballos ve William Saliba'yı kadrosuna kattı.
Önümüzdeki sezon daha güçlü bir kadroyla mücadele etmek isteyen Arsenal, iki transferi birden noktaladı.
Topçular, Saint Etienne forması giyen William Saliba'yı 30 milyon euro'ya kadrosuna katarken Real Madrid'in genç yıldızı Dani Ceballos'u bir yıllığına kiraladı.
Kulüpten yapılan açıklamada William Saliba'nın bir yıl daha kiralık olarak Saint Etienne forması giyeceği belirtildi.
Fenerbahçe, Kolarov için yeniden düğmeye bastı
Aleksandar Kolarov'u kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Sırp yıldız için yeniden harekete geçti.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, yaz başından bu yana kadrosuna katmak istediği Aleksandar Kolarov için düğmeye bastı.
Hürriyet'ten Fatih Saboviç'in haberine göre Fenerbahçe, Eljif Elmas'ın satışından elde edilen gelirle birlikte Kolarov transferi için tekrar harekete geçti.
Roma formasıyla geçtiğimiz sezon çıktığı 43 maçta 9 gol ve 3 asist kaydeden Sırp yıldızın transferinde durumun bir hafta içerisinde netleşmesi bekleniyor.
Beşiktaş, Douglas'ı bitiriyor
Beşiktaş, sağ bek transferi için Brezilyalı Douglas ile anlaşmaya vardı.
Transferde önceliği savunma hattına veren Beşiktaş, Brezilyalı Douglas'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
TRT Spor'un haberine göre siyah beyazlılar, geçtiğimiz sezon Sivasspor forması giyen 28 yaşındaki Douglas'ın transferinde mutlu sona çok yaklaştı.
TRT Spor'a konuşan Sportif Direktör Ali Naibi, Barcelona ile sözleşmesi sona eren Douglas'ın sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşme imzalayacağını açıkladı.
Başakşehir, Enzo Crivelli'yi kadrosuna katıyor
Forvet arayışlarını sürdüren Başakşehir, Enzo Crivelli'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Forvet transferi için temaslarını sürdürürken Başakşehir, Fransız golcünün transferinde mutlu sona ulaşmak üzere.
Turuncu-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, 1995 doğumlu forvet oyuncusu ile anlaşmaya varıldı. Yarın İstanbul'a gelecek Crivelli'nin, sağlık kontrolünden sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Yeniden Onyekuru
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, geçtiğimiz sezon şampiyonlukta önemli pay sahibi olan Onyekuru için harekete geçti.
Hücum hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray'da rota yeniden Onyekuru'ya döndü.
Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre, geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın şampiyon olmasında büyük payı olan Henry Onyekuru yeniden gündeme alındı.
Everton, 22 yaşındaki Nijeryalı futbolcuyu bonservisiyle birlikte elden çıkaramazsa sarı kırmızlılar yeniden eski oyuncusu için yeniden devreye girecek.
Sevilla Banega'nın fiyatını açıkladı
Sözleşmesi önümüzdeki sezon sonunda bitecek olan Ever Banega'nın bu transfer döneminde Sevilla'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Galatasaray'ın ısrarla istediği Arjantinli yıldız ile Boca Juniors ve birkaç kulüp de ilgileniyor. Maddi yönden Boca Juniors'a göre eli kuvvetli olan sarı kırmızılara ise İspanya'dan kötü bir haber geldi.
Marca'nın haberine göre Sevilla Banega için tam 20 milyon euro bonservis ücreti istiyor.
Sivasspor, Mustapha Yatabare'yi transfer etti
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Mustapha Yatabare'yi renklerine bağladı.Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlılar, geçen sezon Konyaspor'da forma giyen ve bonservisi elinde bulunan Mustapha Yatabare ile iki yıllık sözleşme imzaladı.
Futbola Fransa'nın Breuvais takımında başlayan tecrübeli futbolcu sırasıyla SC Amiens B, Villemomble Sports, Clermont Foot, US Boulogne, Guingamp, Trabzonspor, Montpellier, Karabükspor ve son olarak geçen yıl Konyaspor'da forma giydi.
Yatabare geçen yıl 29 maçta forma giyerken 5 gol atıp 3 asist yaptı.
Fenerbahçe, M'Vila'nın peşinde
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, St. Etienne forması giyen Yann M'Vila için görüşmelere başladı.
Fransız orta saha oyuncusui Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor.
Skov Olsen resmen Bologna'da
Bologna, Nordsjaelland forması giyen genç kanat oyuncusu Skon Olsen'i renklerine bağladığını resmen duyurdu.
Danimarkalı oyuncunun adı bu yaz Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılmıştı.
IL DILEMMA È RISOLTO!— Bologna Fc 1909 (@BfcOfficialPage) July 24, 2019
💀🤔✍️✅#BenvenutoSkovOlsen | #WeAreOne pic.twitter.com/JeCfG5RrGT
Bologna, 5 yıllık sözleşme imzaladığı Skov Olsen için Nordsjaelland'a 6 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek.
Galatasaray'a kötü haber!
Mbaye Diagne'yi uygun bir bedel karşılığında elden çıkarmak isteyen Galatasaray'a kötü haber geldi.
Milliyet'in haberine göre bir süredir Senegalli golcünün peşinde olan Çin ekibi Jiangsu Suning, bu transferden vazgeçti.
Haberde Çin ekibinin transferden vazgeçme sebepleri, 13 milyon euro'luk bonservis ücreti talebinin fazla bulunması ve Diagne'nin Afrika Kupası nedeniyle tatile çıkması ve takıma geç katılacak olması gösterildi.
Galatasaray'da gündem Falcao
Mbaye Diagne’nin satılması halinde kadrosunu kaliteli bir golcü ile güçlendirmek isteyen Galatasaray, Monaco’nun elden çıkarmak istediği Radamel Falcao ile ilgileniyor.
Milliyet’in haberine göre Mustafa Cengiz ve yönetimi, Falcao’ya başka talip olmaması nedeniyle pazarlık masasında ellerinin güçlü olduğunu düşünüyor.
Sarı Kırmızılılar, Monaco’dan yılda 8.5 milyon euro kazanan Falcao için bonservis bedeli ödemek istemiyor.
Futbolcunun menajeri Jorge Mendes’in menajeriyle yapılan görüşmede “Bütçemiz belli. Bonservis veremeyiz. Falcao’ya yıllık 6 milyon euro önerebiliriz.” mesajı iletildi.
Trezeguet, Aston Villa'da!
Kasımpaşa’nın Mısırlı kanat oyuncusu Trezeguet, Aston Villa’ya transfer oldu.
🖊️ Kasımpaşa'nın Mısırlı yıldızı Trezeguet, Aston Villa ile resmi sözleşme imzaladı.— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) July 24, 2019
(📸 @youm7) pic.twitter.com/taW4J5vDZk
Kasımpaşa, 2017 yazında Anderlech’ten kiraladığı Trezeguet’nin bonservisini geçtiğimiz sezonun başında 2 milyon euro’ya almıştı.
Aston Villa’nın bu transfer için Kasımpaşa’ya 10 milyon euro ödeyeceği konuşuluyor.
Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.