CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Diagne yerine Belhanda!

Yaşadığı ekonomik krizden bir an önce kurtulmak ve transfer tahtasını yeniden açmak isteyen , bir oyuncusunu daha yurtdışına gönderiyor. Geçtiğimiz günlerde Umut Meraş'ı kadrosuna katan Le Havre, bu kez de yeşil beyazlı takımın genç kaptanı Ertuğrul Ersoy ile ilgileniyor.

Fanatik Gazetesinden Ömer Necati Albayrak'ın haberine göre; Bursaspor Sportif Direktörü Selçuk Erdoğan ile Le Havre Sportif Direktörü Pierre Wantiez, Etiler’de bir restoranda Ertuğrul Ersoy’un transferi için pazarlık masasına oturdu.

Umut Meraş'ın transferi nedeniyle Fransız ekibiyle iyi ilişkiler Bursaspor'un Ertuğrul Ersoy transferini de kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.