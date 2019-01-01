CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: DC United, Mesut Özil'in peşinde!

Mesut Özil'e DC United kancası
Wayne Rooney'nin takımdan ayrılacağını duyuran MLS ekiplerinden DC United'ın Arsenal'in yıldızı Mesut Özil'i gündemine aldığı belirtildi.
Washington Post'un haberine göre Amerikan ekibinin yetkilileri, önümüzdeki hafta başarılı orta saha oyuncusunun menajeriyle bir araya gelerek transfer görüşmelerine başlayacak.
Öte yandan ESPN muhabiri Taylor Twellman da DC United'ın Mesut'un transferi için ilk temaslara bir yıl kadar önce başladığını öne sürdü.
Beşiktaş'a Portekizli sol bek adayı
Victor Ruiz'in gelmesiyle stoper sorunu çözen Beşiktaş, şimdi savunmanın solunu çözmeye çalışıyor.
Adriano’nun Athletico Paranaense’e transfer olmasıyla beraber Caner Erkin’nin hazırlık maçlarındaki performansından memnun olmayan Abdullah Avcı, takıma yeni bir sol bek transferi istemişti.
Fanatik 'in haberine göre siyah beyazlı takımın yeni hedefi, geçen sezon takımının küme düşmesine rağmen çıktığı 36 maçta yaptığı 8 asistle herkesin dikkatini çeken Portekizli başarılı oyuncu Pedro Rebocho.
Haberde Beşiktaş'ın 24 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak için Fransız yetkililerle görüşmelere başladığı da belirtildi.
Zanka adım adım Fenerbahçe'ye
Fenerbahçe'nin bir süredir peşinde olduğu Huddersfield'in Danimarkalı stoperi Zanka'nın transferini bitirmek üzere olduğu iddia edildi.
Hürriyet' Gazetesi'nin haberine göre, Danimarkalı oyuncunun menajerinin önümüzdeki günlerde İstanbul’a gelip sarı-lacivertli takımla bir kez daha masaya oturması bekleniyor.
Başarılı oyuncunun 2 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'yle 3 yıllık sözleşme imzalayacağı konuşuluyor.
İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği ücret
Galatasaray, Radamel Falcao'nun transferi için çalışmalarını sürdürüyor.
Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre sarı kırmızılı kulüp, yıldız futbolcuyla yıllık 5 milyon euro sabit ücret ve 2 milyon euro'ya varan bonuslar karşılığında 2+1 senelik anlaşmaya vardı.
Haberde Galatasaray'ın deneyimli oyuncu için bonservis ücreti talep etmekte direnen Monaco ile görüşmelerini sürdürdüğü de belirtildi.
Beşiktaş'tan çifte transfer!
Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Bursaspor'dan kaleci Muhammed Şengezer ve sol bek Umut Meraş ile anlaşmaya vardı.
DHA' nın haberine göre siyah-beyazlılar Bursasporlu iki futbolcu ile söz kesti. Beşiktaş yönetimi iki oyuncunun transferi için Bursaspor'u da ikna etti.
Yapılacak son görüşmelerin ardından resmi imzaların yakın zamanda atılması bekleniyor.
Trabzonspor'un Sturridge hayali suya düştü
Yeni forvet çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Liverpool'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Daniel Sturridge'i kadrosuna katmaya çalışıyordu. Ancak transfer olumsuz sonuçlandı.
TRT Spor' a konuşan Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, "Sturridge bize 'hayır' dedi. Türkiye'de hiç oynamadığını, Trabzon'u tanımadığını söyledi ve çekincelerini belirtti" açıklamasını yaptı.
Victor Ruiz, İstanbul'a geldi
Akşamüstü saatlerinde İstanbul'a gelen 30 yaşındaki stoperi siyah-beyazlı kulüp yetkilileri ve taraftarlar karşıladı.
Basın mensuplarına kartal pençesi işareti yaparak poz veren Victor Ruiz, özel bir araçla havalimanından ayrıldı.
Ali Koç'tan transfer açıklaması
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Audi Cup'ta görülen transfer eksikliklerinin giderileceğini açıkladı.
Transfer çalışmalarının sürdüğünü belirten Ali Koç, "Fenerbahçe olarak transferde hiç bir şeyi bitmeden açıklamıyoruz. Daha transfer yapacağız. Eksiklerimiz ortada. 2 stoper, bir 6 numara ve bir ekstra transfer daha olabilir. Görüşmelerimiz sürüyor. Yapacağımız transferler, transfer döneminin son gününe kadar sürecektir. Sezon başladığında hazır kadromuzla olmayacağımız aşikârdır." dedi.
Tiago Pinto yeniden Ankaragücü'nde
Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, Tiago Pinto ile üç yıllık sözleşme imzalandı.
Tiago Pinto ile 3 yıllık sözleşme imzalandı |— MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) August 6, 2019
🔗 https://t.co/PNMGJDMw32#BizBirlikteGüçlüyüz pic.twitter.com/9qZEiNIq4U
Açıklamada görüşlerine yer verilen Pinto, "Tekrar Ankaragücü'nde bulunmaktan dolayı mutluyum. Bir an önce sahaya çıkmak istiyorum. Taraftarlarımıza sevgilerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.
Coutinho'ya Arsenal kancası
Transfer döneminde Nicolas Pepe'yi kadrosuna katarak gündeme oturan Arsenal, bir hamle daha yapmaya hazırlanıyor.
L'Equipe'in haberine göre İngiliz ekip, Barcelona'da beklenen performansı bir türlü sergileyemeyen Philippe Coutinho ile ilgileniyor.
Katalan kulüpte zaman zaman taraftarların protestolarına maruz kalan Coutinho'nun Premier Lig'e geri dönmek istediği belirtildi.
Oyuncunun bu isteğini öğrenen Arsenal ise kiralama yoluna başvuracak.
Barcelona'da toplam 78 maça çıkan 27 yaşındaki Brezilyalı yıldız, 21 gol ve 11 asistlik katkı sağladı.
Koscielny resmen Bordeaux'da
Bordeaux, sağlık kontrolünden geçen 33 yaşındaki Fransız futbolcu Laurent Koscielny ile sözleşme imzalandığını duyurdu.
Les supporters : "ANNONCE @6_LKOSCIELNY" !!!— FC Girondins de Bordeaux (@girondins) August 6, 2019
Le CM : 👍
Bienvenue Laurent 😁 pic.twitter.com/3op22QAzu1
Fransız kulübü, bu transfer için Arsenal'a 5 milyon euro ödeyecek.
Leo Schwechlen Göztepe'de
Son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor forması giyen 30 yaşındaki sol bek Leo Schwechlen, Göztepe'ye transfer oldu.
2016 be 2018 tarihleri arasında da Göztepe'de oynayan ancak geçen sezon Erzurumspor'a giden Fransız futbolcu, 1 sezonun ardından İzmir temsilcisine geri döndü.
Göztepe'den yapılan açıklamaya göre Schwechlen ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.
Açıklamanın devamı şöyle:
"2005 yılından 2011 yılına kadar Monaco B takımında oynayan Leo ardından sırasıyla Tours, Anorthosis ve Göztepe'mizin formalarını giymiş ve son olarak 2018/19 sezonunda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da 34 maçın tümünde 90 dakika oynayarak Süper Lig'in en istikrarlı oyuncusu olmuştu.
Leo'ya kulübümüze tekrardan hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."
Leo Schwechlen, Göztepe'ye geri döndü
Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, 2016-17 ve 2017-18 sezonlarında Göztepe'de forma giyen ve geçen sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da oynayan Leo Schwechlen yeniden Göztepe'ye döndü.
2016/2017 ve 2017/2018 sezonlarında Göztepe'mizde forma giyen Leo Schwechlen eve geri döndü. Fransız oyuncu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. https://t.co/EjPh9r7itZ#Göztepe pic.twitter.com/TRdVzG7W8i— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) August 6, 2019
Fransız futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.
Marsilya'dan Benedetto hamlesi
Ligue 1 ekibi Marsilya, Arjantin'in Boca Juniors takımından golcü oyuncu Dario Benedetto'yu kadrosuna kattı.
Olympique Marsilya Kulübü, 29 yaşındaki forvet Benedetto ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Fransa basınında yer alan haberlerde, Marsilya'nın bu transfer için Boca Juniors'a 16 milyon avro ödediği öne sürüldü.
Benedetto, 2016'da transfer olduğu Boca Juniors'ta geçen sezon 21 maça çıktı ve 5 gol attı.
Crystal Palace Gary Cahill'i kadrosuna kattı
Crystal Palace Kulübü, serbest oyuncu statüsündeki İngiliz stoper Cahill ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Chelsea'de 7 yıl görev yapan 33 yaşındaki Cahill, geçen sezon sonu sözleşmesinin bitmesiyle takımdan ayrıldı. Cahill, forma şansı bulmakta zorlandığı geçen sezon Chelsea ile 8 maça çıktı.
Cancelo - Danilo takasında işlem tamam
Juventus ve Manchester City, Cancelo - Danilo takası için anlaşmaya vardı.
Joao Canelo'yu kadrosuna katan Manchester City, İtalyan ekibe Danilo'nun yanı sıra 28 milyon euro ödeme yapacak.
Juventus'taki arkadaşlarına veda eden Cancelo, İngiliz kulüple sözleşme imzalamak üzere yola çıktı.
6 Ağustos Salı günü İtalya'da olması beklenen Danilo ise Juventus ile yıllık 4 milyon euro ve bonuslar karşılığında 5 senelik anlaşmaya vardı.
Geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla 34 maça çıkan Joao Cancelo 1 gol ve 5 asistlik katkı sağlarken, Manchester City ile 22 maça çıkan Danilo, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Nainggolan Cagliari'de
Galatasaray'ın transfer gündemindeki 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Radja Nainggolan, kiralık olarak Cagliari'ye transfer oldu.
Cagliari, Inter'in Belçikalı futbolcusu Radja Nainggolan'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.
2010-2014 yılları arasında da Cagliari forması giyen Nainggolan, Galatasaray'ın da uzun süredir transfer gündeminde yer alıyordu.
Inter'in Radja Nainggolan için ödediği yıllık 4.5 milyon euro'luk maaşın 3.3 milyon euro'luk kısmını Cagliari'nin ödeyeceği belirtildi.
Başakşehir'den Giuliano sürprizi
Fenerbahçe'nin eski orta saha oyuncusu Giuliano'ya Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'in talip olduğu iddia edildi.
Suudi Arabistan kulübü Al Nasr'da forma giyen 29 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Giuliano, Milliyet'te yer alan habere göre Başakşehir ile temas halinde. Teknik direktör Okan Buruk'un tecrübeli ismi takımında görmek istediği, yönetimin de bu doğrultuda Al Nasr'a kiralama teklifinde bulunacağı belirtildi.
Giuliano, Al Nasr formasıyla çıktığı 38 maçta 15 gol atıp 10 asist yaptı.
Simon Mignolet Club Brugge'e transfer oldu
Liverpool'da Alisson Becker transferinin ardından forma şansı bulmakta zorlanan Simon Mignolet, Belçika temsilcisi Club Brugge ile anlaştı.
Club Brugge, Belçikalı file bekçisi için 7 milyon euro bonservis bedelinin yanı sıra 2 milyon euro da bonus ödeyecek.
31 yaşındaki Mignolet, geçtiğimiz sezon yalnızca 2 resmi maçta Liverpool'un kalesini koruyabilmişti.
Ribery yeni takımını buldu!
Haziran ayında Bayern Münih'le sözleşmesi bittiğinden beri takım arayan Franck Ribery, aradığını bulmuş olabilir.
Kicker'in haberine göre Fransız oyuncu Suudi Arabistan'ın Al Nassr ekibiyle sözleşme imzalamak üzere. Haberde Al Nassr'ın Ribery'e 2 yıllık sözleşme teklif ettiği kaydedildi.
Tottenham'ın Sessegnon planı
Yaz transfer döneminde Lyon'dan Tanguy Ndombele ve Leeds United'dan Jack Clarke'ı kadrosuna katan Tottenham, bir hamle daha yapmaya hazırlanıyor.
Daily Mail'in haberine göre Fulham'ın 19 yaşındaki oyuncusu Ryan Sessegnon ile ilgilenen Tottenham, transferi bitirmek için 22 yaşındaki Josh Onomah'ı 33 milyon euroluk teklife dahil edecek.
Son 2 sezonu Aston Villa ve Sheffield Wednesday'de geçiren Onomah çıktığı 52 maçta 4 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
Geçtiğimiz 3 sezonda Fulham formasını giyen Ryan Sessegnon ise 121 maçta 25 gol ve 18 asistlik katkı sağladı.
Manchester United, Dybala'dan vazgeçiyor
Manchester United ile Juventus arasında gerçekleşmesi beklenen Paulo Dybala-Romelu Lukaku takası, Dybala'nın istekleri sebebiyle zora girdi.
The Telegraph'ın haberine göre Juventus'tan ayrılmak istemeyen Arjantinli oyuncunun İngiliz ekipten istediği yüksek maaş ve menajer ücreti, Manchester United yöneticilerinin geri adım atmasına sebep oldu.
Transferin gerçekleşmeme ihtimalinin doğması üzerine bir başka İtalya Serie A kulübü Napoli, Lukaku için devreye girdi.
Mitroglou için iki sürpriz talip!
Galatasaray'ın geçen sezonun devre arasında 1.5 yıllığına kiraladığı Kostas Mitroglou için iki kulübün devrede olduğu konuşuluyor.
Yahoo Sport'un haberine göre Leganes ve Nantes, deneyimli golcüyü kiralamak için Marsilya'ya resmi tekliflerini iletti.
Haberde Galatasaray'ı Mitroglou'nun kiralık sözleşmesini feshetmeyi planladığı da kaydedildi.
Mandzukic, Manchester United yolunda
Manchester United, Juventus'un Hırvat golcüsü Mario Mandzukic'i renklerine bağlamak üzere.
Daily Mail'de yer alan habere göre Kırmızı Şeytanlar, Mandzukic'in transferi için Juventus ile yaklaşık 16 milyon euro karşılığında el sıkıştı.
33 yaşındaki golcüyle yıllık yaklaşık 6.5 milyon euro'dan 3 senelik sözleşme imzalanacak.
Ömer Toprak, Fenerbahçe'ye önerildi
Stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'ye Borussia Dortmund forması giyen Ömer Toprak'ın önerildiği iddia edildi.
TRT Spor'un haberine göre Alman kulübü, Ömer'i 3.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonuyla kiralık olarak önerdi.
Haberde Fenerbahçe'nin bu teklife henüz yanıt vermediği belirtildi.
Kolarov için kritik gün Cuma
Fenerbahçe, Aleksandar Kolarov transferinin artık sonuçlanmasını bekliyor.
Haber Global'in ilettiği bilgilere göre Fenerbahçe, Aleksandar Kolarov için Roma’ya 2 milyon euro bonservis teklif etti.
Fenerbahçe daha önceki görüşmelerde Kolarov ile 2 milyon euro imza parasına anlaşmıştı ancak Roma bonservis isteyince Fenerbahçe o parayı Roma'ya teklif etti. Anlaşma tamamlanırsa Kolarov imza parası alamayacak.
Sarı lacivertliler bu transfer için görevlendirdiği menajer Mirsad Türkcan’a Cuma’ya dek transferi bitirmesi için süre verdi.
Kayserispor'dan flaş transferler
Hikmet Karaman yönetiminde yeni sezona iddialı hazırlanan Kayserispor’da transfer düğümü çözüldü.
Fanatik'te yer alan habere göre Deniz Türüç'ü Fenerbahçe'ye satarak transferde kaynak yaratan Kayserispor imzalara başladı.
Bu doğrultuda ilk takviye forvete yapıldı. Shakhtar Donetsk'in Nijeryalı golcüsü Olarenwaju Kayode ile kiralık olarak anlaşıldı.
Aynı zamanda bir hamle de iç transferde geldi. Geçen sezon sergilediği performansla yıldızlaşan ve tam 9 gol atan 31 yaşındaki Hollandalı Chery ile yeniden el sıkışıldı.
Deniz Türüç transferinin perde arkası!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray ile anlaşmak üzere olan Deniz Türüç'ü telefonda ikna etti.
Sabah'ta yer alan habere göre Galatasaray'a transferi an meselesi olan Deniz için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç devreye girdi.
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Ismael Bennacer, Milan'da
Milan, Afrika Uluslar Kupası'nda turnuvanın oyuncusu seçilen Ismael Bennacer'i transfer etti.
İtalya Serie A ekiplerinden Milan, Empoli'nin Cezayirli orta saha oyuncusu Ismael Bennacer'i kadrosuna kattığı duyurdu.
Cezayirli futbolcunun transfer bedeli henüz resmi olarak açıklanmadı. Genç oyuncu 2024 yılına kadar Milan formasını giyecek.
2019 Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyonluk yaşayan Cezayirli futbolcu aynı zamanda turnuvanın oyuncusu seçilmişti.
Zanka rest çekti!
Bir süredir Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan 29 yaşındaki Danimarkalı savunma oyuncusu Mathias Jorgensen ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.
Milliyet'ten Celal Umut Eren'in haberine göre Zanka, Fenerbahçe'ye transferine izin verilmemesi halinde Huddersfield ile maçlara çıkmayacağını yönetime iletti.
Yeni gözde Tiemoue Bakayoko
Chelsea'nin geçen sezon Milan'a kiralık olarak gönderdiği Tiemoue Bakayoko, Galatasaray'ın radarına girdi.
Hürriyet Spor Arena'dan Ali Naci Küçük'ün haberine göre sarı kırmızılılar, Jean Michael Seri'nin ardından orta sahasını güçlendirmek için Fransız futbolcu Tiemoue Bakayoko'ya yöneldi.
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Falcao'dan açıklama!
Galatasaray taraftarlarının transferini beklediği Radamel Falcao, Monaco’nun Sampdoria’yı 1-0 yendiği maç sonrasında görüşlerini dile getirdi.>> Haberin devamı için tıklayın <<
Burak Yılmaz'ın alternatifi Yannick Bolasie
Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın sakatlığı ile sıkıntıya girdi. Siyah beyazlı kulübün, alternatif arayışı içine girerken Yannick Bolasie'yi gündemine aldığı iddia edildi.>> Haberin devamı için tıklayın <<
Umut Meraş için son teklif
Siyah beyazlılar, teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımda görmek istediği Umut Meraş için son teklifini Bursaspor'a iletti.
DHA'dan Gürkan Dural'ın bildirdiği habere göre Beşiktaş, Umut için 10 milyon lira bonservis bedelinin yanı sıra kaleci Utku Yuvakuran’ı kiralık olarak teklif etti.
Trabzonspor Adebayor'u bitiriyor
Son olarak Başakşehir forması giyen ve şu anda kulüpsüz olan Emmanuel Adebayor, iddialara göre Trabzonspor'a çok yakın.
35 yaşındaki deneyimli golcü Emmanuel Adebayor'un Trabzonspor'a transferinde sona yaklaşıldığı iddia edildi.
Hürriyet Spor Arena'nın haberine göre bordo mavili ekip, Hugo Rodallega'nın ayrılmasından sonra forvet arayışında rotayı Adebayor'a çevirdi. Togolu golcü ile anlaşma sağlandığı ve her şeyin imzaya kaldığı belirtildi.
Süper Lig'de 60 maça çıkan yıldız isim, 24 kez gol atmayı başardı.
Beşiktaş'ta yeni hedef Kevin Wimmer
Stoke City forması giyen stoper Kevin Wimmer, Beşiktaş'ın hedefleri arasına girdi.
Fanatik'te yer alan habere göre siyah beyazlı ekip, geçtiğimiz sezonu Hannover 96'da geçiren 26 yaşındaki Avusturyalı savunma oyuncusu Kevin Wimmer'ın transferi konusunda girişimlere başladı.
2017'de Tottenham'dan yaklaşık 20 milyon euro'luk bir bonservis bedeli karşılığında Stoke City'e transfer olan Wimmer'ın başka bir takıma kiralık olarak gitmeye sıcak baktığı öne sürüldü.
Sol bekte de görev alabilen Wimmer konusunda son kararı teknik direktör Abdullah Avcı'nın vereceği ifade edildi. Wimmer, geçtiğimiz sezon Bundesliga'da 22 maçta görev aldı.
Skrtel, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erdikten sonra takım arayışlarını sürdüren Martin Skrtel'in sarı lacivertli kulüple de görüşmelerini sürdürdüğü biliniyordu.
İlk yapılan görüşmelerde Fenerbahçe'den yıllık 3.5 milyon euro talep eden Slovak stoperin, son olarak 2.5 milyon euro'ya kadar düştüğü belirtilmişti.
Haber Global'in haberine göre Skrtel, Fenerbahçe'nin son olarak yaptığı yıllık 2 milyon euro'luk teklifi ise geri çevirdi.
Leicester City, Maguire'ın veliahtını buldu
Premier Lig ekiplerinden Leicester City, Manchester United'a transfer olan Harry Maguire'ın yerini James Tarkowski ile doldurmayı düşünüyor.
26 yaşındaki savunma oyuncusunun Parma ile oynanan hazırlık karşılaşması kadrosuna alınmaması transferin ihtimalini güçlendirdi.
Geçtiğimiz sezon Burnley formasıyla 42 resmi maça çıkan Tarkowski, 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
Junior Firpo, Barcelona'ya çok yakın
Antoine Griezmann'ı kadrosuna katarak gündemde kendine yer bulan Barcelona, bir transferi daha bitirmek üzere.
ESPN'in haberine göre Katalan ekip, Real Betis'in 22 yaşındaki savunma oyuncusu Junior Firpo ile 5 yıllık anlaşmaya vardı.
İki takım arasında bonservis pazarlıkları sürüyor. Oyuncunun 40 milyon euroluk serbest kalma bedeli bulunurken, transferin 25 milyon euroya tamamlanması bekleniyor.
Geçtiğimiz sezon Real Betis formasıyla 29 resmi maça çıkan Firpo, 3 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.
Inter'in Lukaku için son teklifi...
Bir süredir Romelu Lukaku transferi için Manchester United ile pazarlık halinde olan Inter'in teklif yükselttiği belirtildi.
Corriere della Sera'da yer alan habere göre İtalyan devinin son teklifi 70 milyon euro artı bonuslar şeklinde oldu.
Haberde Lukaku için devrede olan Juventus'un ise oyuncuyla anlaşma sağladığı da kaydedildi.
Onyekuru, Monaco'ya çok yakın!
Monaco, geçen sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren ve bonservisi Galatasaray'da olan Henry Onyekuru'nun transferini bitirmek üzere.
Fransız medyasında yer alan haberlerde Monaco'nun Everton ile Onyekuru'nun transferi için 15 milyon euro karşılığında el sıkıştığını ve son detayların da görüşülmesiyle resmi açıklamaların yapılacağı iddia edildi.
Lyon ve Monaco, Suso için yarışıyor
Fransanın iki önemli kulübü, Milan'ın İspanyol yıldızı Suso'yu kadrosuna katmak için yarışıyor.
Milan'ın İspanyol yıldızı, Fransa'nın devlerinin radarında.
Calcio Mercato'nun haberine göre Monaco ve Lyon, Milan'ın 25 yaşındaki yıldızı Suso'yu kadrosuna katmak istiyor.
Milan, Roma'nın ilgilendiği Suso'yu takımda tutmak istiyor.
Bruno Fernandes yarışına Real Madrid de katıldı
Transfer döneminde adı birçok kulüple anılan Bruno Fernandes'in son talibi İspanyol devi Real Madrid.
Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Bruno Fernandes'in geleceği belirsizliğini korurken Portekizli yıldıza bir talip daha çıktı.
Real Madrid, Tottenham ve Manchester United'ın da kadrosuna katmak istediği Bruno Fernandes için girişimlere başladı.
24 yaşındaki yıldızın bu yaz kulübü Sporting Lizbon'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Paulo Dybala, Manchester United'tan 380 bin euro istiyor
Juventus'tan ayrılacağı konuşulan Paulo Dybala, Manchester United'tan haftalık 380 bin euro istedi.
Manchester United, Juventus'taki geleceği belirsizliğini koruyan Paulo Dybala'yı kadrosuna katmak istiyor.
The Sun'da yer alan habere göre Dybala, Manchester United'tan haftalık 380 bin euro talep etti. Transfer bu şartlarda gerçekleşirse Alexis Sanchez ve David De Gea'nın ardından Manchester United'ın en çok kazanan üçüncü futbolcusu Paulo Dybala olacak.
2015 yılında 40 milyon euro karşılığında Juventus'a transfer olan Arjantinli yıldız, takımıyla çıktığı 182 maçta 78 gol ve 32 asistle mücadele etti.
Fenerbahçe'nin hedefi Morgan Schneiderlin
Fenerbahçe, orta saha takviyesi için listenin ilk sırasına Morgan Schneiderlin'i yazdı.
Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, aradığı ismi İngiltere'de buldu.
Sabah Gazetesi'nden Volkan Demir'in haberine göre sarı lacivertliler, Everton forması giyen orta saha oyuncusu Morgan Schneiderlin'i kadrosuna katmak istiyor.
Fenerbahçe yönetimi Everton'da istediği süreleri alamayan Fransız oyuncunun yıllık maaşını ödemeyi kabul ederken İngiliz kulübünün kiralama bedeli talep etmesi transferde sorun yaratıyor. Sarı lacivertliler 28 yaşındaki yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için İngiltere'de transfer döneminin biteceği 8 Ağustos tarihini bekliyor.
Schalke'nin Beşiktaş'tan ilginç talebi
Konoplyanka transferi için Schalke ile görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, Alman ekibinden şaşırtıcı bir yanıt aldı.
Beşiktaş, Konoplyanka'yı kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürdüğü Schalke 04 kulübünden şaşırtıcı bir yanıt aldı.
Hürriyet'in haberine göre Alman ekibi, Ukraynalı yıldız için siyah beyazlılardan 3.5 milyon euro ve Dorukhan Toköz'ü istedi. Dorukhan'ı ciddi bir teklif gelmedikçe satmayı düşünmeyen Beşiktaş yönetimi, Alman ekibinin bu teklifi karşısında Konoplyanka transferinde geri adım attı.
Yevhen Konoplyanka, 2017 yazında 12.5 milyon euro'ya transfer olduğu Schalke'de toplam 57 maçta görev alırken 6 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.
Barcelona, Junior Firpo'da sona doğru
Barcelona, Real Betis forması giyen Junior Firpo'yu transfer etmeye çok yaklaştı.
Jordi Alba'ya alternatif yaratmak için sol bek takviyesi yapmak isteyen Barcelona, bir süredir uğraştığı transferde mutlu sona yaklaştı.
Sport'ta yer alan habere göre Katalan ekibi, Real Betis forması giyen Junior Firpo'yu 25 milyon euro bonservis bedeli ile kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Geçtiğimiz sezon Real Betis formasıyla çıktığı 24 lig maçında 3 gol ve 4 asistlik katkı sağlayan 23 yaşındaki futbolcu, Barcelona'ya gitmeye sıcak bakıyor.
Monaco, Falcao için 4 milyon euro istiyor
Galatasaray'ın bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmak istediği Falcao için kulübü Monaco 4 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.
Forvet transferi için girişimlerini sürdüren Galatasaray, Falcao transferinde Monaco engeline takıldı.
Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre Fransız ekibi Monaco, yıldız golcüsü Radamel Falcao için 4 milyon euro bonservis bedeli istiyor.
Monaco Başkanı Oleg Petrov geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Falcao için ‘olağanüstü’ bir teklif gelmemesi halinde futbolcunun takımda kalacağını söylemişti.
Van de Beek'ten Real Madrid açıklaması
Ajax'ın 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Donny van de Beek, Real Madrid'in kendisiyle ilgilendiğini doğruladı.
Hollandalı oyuncu, transfer döneminde sıkça Real Madrid'in gündemine geliyordu. Fox Sports'a konuşan Van de Beek, Zinedine Zidane'nın ekibinin kendisiyle ilgilendiği yönünde çıkan haberlerin doğru olduğunu ifade etti.
"Real Madrid ile adımın anıldığını hep duyuyorum ve bu tabii ki de çok güzel. Ancak durumda herhangi bir değişiklik yok. Medya hikaye yaratıp duruyor. Evet, Real Madrid benimle ilgileniyor ancak insanlar aceleci davranıyor."
Frenkie de Jong ve Matthijs de Ligt'in ardından Donny van de Beek'in de yakın zamanda takımdan ayrılması bekleniyor.
Eriksen'in yerine iki aday
Tottenham, takımdan ayrılması beklenen Eriksen'in yerini Fernandes veya Lo Celso ile dolduracak.
Son yıllarda oyuncu transferinde yüksek bonservis bedelleri ödemekten kaçınan Tottenham, bu sezon kesenin ağzını açıyor.
Standart'ın haberine göre Kuzey Londra ekibi, takımdan ayrılması beklenen Eriksen'in yerine Sporting Lizbon forması giyen Bruno Fernandes veya Real Betis'ten Giovanni Lo Celso'yu transfer edecek.
27 yaşındaki Christian Eriksen'in kulübüyle olan sözleşmesi 2020 yazında sona erecek.
Samet Yeşil, Sivasspor'a katılıyor
Sivasspor, bir süredir denediği Samet Yeşil ile resmi sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.
Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, kadrosunu Liverpool forması giymiş gurbetçi yıldızla güçlendirecek.
Fanatik'te yer alan haberde, Sivasspor'un bir süredir denediği Samet Yeşil ile resmi sözleşme imzalayacağı ifade edildi.
Bonservisi elinde olan 24 yaşındaki forvet oyuncusu, 2012 yılında büyük umutlarla Liverpool'a transfer olmuş ancak beklenen çıkışı gerçekleştirememişti.
Deniz Türüç, Fenerbahçe'ye gidiyor
Transfer döneminin gözde ismi Deniz Türüç için Kayserispor ve Fenerbahçe kulüpleri anlaşmaya vardı.
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Deniz Türüç'ün yeni adresi belli oldu.
Fenerbahçe Kulübü, Deniz Türüç transferi için Kayserispor'la anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Sarı lacivertlilerin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, Deniz Türüç’ün transferi için Kayserispor Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Oyuncunun sağlık kontrollerini geçmesinin ardından kendisi ile yapılacak görüşmeler sonucunda, transfer neticelendirilecektir."
Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Yusuf Yazıcı ve forvet transferine dair açıklamalarda bulundu.
Kulüpler Birliği toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Yusuf Yazıcı için Lille kulübün ısrarcı olduğunu ancak yapılan 15 milyon euro'luk teklifin kabul edecekleri düzeyde olmadığını söyledi.
Forvet transferine de değinen Ağaoğlu, şu ana kadar ismi gündeme gelmemiş bir oyuncunun transferinin kısa süre içerisinde biteceğini ifade etti.
Konyaspor'da transfer
Transfer çalışmalarını sürdüre Konyaspor, Marin Anicic transferiyle kadrosunu güçlendirdi.
Konyaspor, Marin Anicic ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
29 yaşındaki Bosna Hersekli stoper son olarak Astana'da forma giyiyordu
Trabzonspor'a dev forvet: Sörloth
Liverpool ile sözleşmesi sona eren Daniel Sturridge için girişimlerini sürdüren Trabzonspor, sürpriz bir isme imza attırıyor.
Sabah’tan Yunus Emre Sel’in haberine göre Bordo Mavililer, Crystal Palace forması giyen 1.95m boyundaki Norveçli forvet Alexander Sörloth’u gündemine aldı.
2018’de Danimarka kulübü Midtjylland’dan 9 milyon euro bonservis bedeli ile Crystal Palace’a transfer olmuş ancak beklentileri karşılayamamıştı.
Geçen sezonun ilk yarısında 12 Premier Lig maçına çıkan Sörloth, gol atma başarısı gösteremiş daha sonra Belçika’nın Gent kulübüne kiralanmıştı.
Sörloth burada çıktığı 23 resmi maçta ise 5 gol atıp 3 de asist yapmıştı.
Ligue 1 ekibi, Mitroglou'na talip oldu
İtalyan basını Galatasaray'la bir yıllık daha kiralık sözleşmesi bulunan Yunan golcü Kostas Mitroglou'na Ligue 1'den talip olduğunu iddia etti.
Tutto Mercato Web adlı internet sitesi, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes'ın 31 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçtiğini duyurdu.
Haberde Nantes yönetiminin deneyimli santrforun bonservisini elinde bulunduran Olimpik Marsilya'ya yaptığı kiralama teklifinden olumlu yanıt aldığı öne sürüldü.
Zanka her an açıklanabilir
Fenerbahçe, savunmaya ilk transferini yapmaya hazırlanıyor.
Fanatik'in haberine göre sarı lacivertliler, Mathias ‘Zanka’ Jorgensen için kulübü Huddersfiled ile her konuda anlaşmaya vardı.
Danimarkalı savunmacının bonservisi için 2.5 milyon euro ödeneceği öğrenildi.
29 yaşındaki stoperle senelik 1.5 milyon Euro’dan 3 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.
Hedef Banega ve Yaremchuk
Celta Vigo’dan Emre Mor’u kiralayan, Monaco’dan Falcao’yu transfer etmek için görüşmelerini sürdüren Galatasaray’da transfer bitmeyecek.
Hürriyet’ten Ali Naci Küçük’ün haberine göre Galatasaray, Falcao transferinin ardından iki transfer daha yapacak.
Dani Alves resmen Sao Paulo’da
Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sona eren Dani Alves, Sao Paulo ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
36 yaşındaki Brezilyalı sağ bek Dani Alves, futbol kariyerine ülkesinde devam etme kararı aldı.
Paris St. Germain ile sözleşmesini yenilemeyen deneyimli oyuncu, Sao Paulo ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Goal.com, Dani Alves'in Sao Paulo ile el sıkıştığını dün okuyucularına duyurmuştu.
Geçtiğimiz sezon 32 resmi maça çıkan Dani Alves, 3 gol atıp 8 de asist yapmıştı.
Kariyerinde kazandığı 40 kupayla futbol tarihinin en çok kupa kazanan futbolcusu olan Dani Alves, İtalyan kulüplerinden gelen teklifleri sözleşmelerin kısa süreli olduğu gerekçesiyle reddetmişti.
Bayern Münih, Sane haberlerini yalanladı
Bundesliga'nın dev kulübü Bayern Münih, Alman medyasında çıkan Leroy Sane transferine ilişkin haberleri yalanlayan bir açıklama yaptı.
Alman medyasının önde gelen kuruluşlarından Bild ve Kicker, Manchester City forması giyen 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Leroy Sane'nin Bayern Münih'e gitmeye karar verdiği yönünde bir iddia ortaya atmıştı.
Adı uzun süredir Bayern Münih ile anılan Sane'nin bonservis bedelinin 100 milyon euro olacağı belirtilmişti.
Bayern Münih, resmi sosyal medya hesabı üzerinden, "Leroy Sane'nin Bayern Münih'e katılmaya karar verdiği yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır" şeklinde bir açıklama yaparak bu iddiaların doğru olmadığını belirtti.
Marin Anicic, adım adım Konyaspor'a
Astana'nın 29 yaşındaki stoper Marin Anicic, iddialara göre Konyaspor'a imza atmaya çok yakın.
Yeşil beyazlılar, uzun süredir kadrosuna katmaya çalıştığı Marin Anicic transferinde mutlu sona yaklaştı.
beIN Sports'ta yer alan habere göre Kazakistan ekiplerinden Astana'da forma giyen 29 yaşındaki Boşnak savunma oyuncusu, Konyaspor ile anlaşmaya vardı. Anicic'in önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelerek resmi imzayı atması bekleniyor.
Anicic, 2014'ten beri Astana formasıyla toplam 200 maça çıktı ve 11 gol atıp 8 asist yaptı.
Galatasaray, Ertuğrul Ersoy'u istiyor
Savunma hattını yerli bir oyuncu ile güçlendirmek isteyen Galatasaray, Bursaspor'dan Ertuğrul Ersoy'u kadrosuna katmak istiyor.
Stoper pozisyonuna yerli bir oyuncu transferi ile alternatif yaratmak isteyen Galatasaray'da listenin ilk sırasında Ertuğrul Ersoy yer alıyor.
TRT Spor'un haberine göre 22 yaşındaki futbolcu ile prensip anlaşmasına varan sarı kırmızılılar, Bursaspor'a 500 bin euro ve Ahmet Çalık'ı teklif etti.
Kulübüyle sözleşmesi 2022 yılında sona erecek olan Ertuğrul, geçtiğimiz sezon Bursaspor ile 30 lig maçında görev aldı.
Lille, Yusuf Yazıcı için İstanbul'da!
Lille Sportif Direktörü Lucas Campos, Yusuf Yazıcı transferini bitirmek için İstanbul'a geldi.
Yaz transfer döneminde yaptığı oyuncu satışlarıyla önemli bir kaynak yaratan Lille, uzun süredir kadrosuna katmak istediği Yusuf Yazıcı'nın transferini bitirmek için harekete geçti.
Fanatik'in haberine göre Fransız ekibinin sportif direktörü Lucas Campos, milli yıldızın transferini noktalamak için İstanbul'a geldi.
Campos'un Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile görüştüğü öğrenilirken transferin kısa süre içerisinde 20 milyon euro maliyetle tamamlanması bekleniyor.
Aboubakar Beşiktaş'a geri mi dönüyor?
Portekiz basını Porto'da gözden düşen Vincent Aboubakar'ın Beşiktaş'a transfer olabileceğini yazdı.
Portekiz basınından A Bola ve Record'un haberlerine göre Vincent Aboubakar gözden çıkarıldı.
Fiziksel durumu kötü olan ve yeni sezon kadrosunda şansı az olan Aboubakar'ın yeniden Beşiktaş'a gönderilebileceği iddia edildi.
Fenerbahçe'de Umut Meraş sesleri
Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlığının ardından Bursaspor'dan sol bek Umut Meraş'ı istedi.
Fotomaç'ın haberine göre yeşil beyazlıların Umut için 1 milyon euro + Ferdi Kadıoğlu'nu istediği iddia edildi. Görüşmelerin bugün de devam etmesi bekleniyor.
İlk olarak Beşiktaş’ın istediği başarılı oyuncu bonservis bedeli konusunda anlaşmaya varılmamasından dolayı Beşiktaş’a gidememişti.
Deniz Türüç Fenerbahçe'de iddiası!
Galatasaray ile Fenerbahçe'nin transferi için yarıştığı Deniz Türüç'te mutlu sona sarı lacivertliler ulaştı.
IHA'nın haberine göre Fenerbahçe ile anlaşan Deniz Türüç için sarı lacivertli kulüp ile Kayserispor arasında son bir görüşme yapılacak ve bonservis rakamı netleştirilecek.
26 yaşındaki oyuncunun bu hafta yeni takımı ile mukavele yapacağı da öğrenildi.
Deniz Türüç daha önce yaptığı açıklamada, "Başkan ve menajerim gerekli görüşmeleri gerçekleştiriyor. Her futbolcu üç büyüklerde oynamak ister. Ben de üç büyüklerde forma giymeyi çok istiyorum ancak öncelikle Kayserispor'la anlaşılması lazım. Şu an o aşamada değiliz" ifadelerini kullanmıştı.