CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Çin kulübü, Mbaye Diagne transferinden vazgeçti!

'da Yusuf Yazıcı'nın transfer durumu belirsizliğini korurken, İtalyan medyasında yeni bir iddia ortaya atıldı.

La Repubblica' nın haberine göre Yusuf'un 'ya transferi başka birçok etkene bağlı.

Öncelikle 'in transfer listesinin başında yer alan Paul Pogba için ile anlaşmaya varılması gerekli. Çünkü bu transfer gerçekleşirse United da Pogba'nın yerine Lazio'dan Sergej Milinkovic-Savic'i bonuslar hariç 75 milyon euro karşılığında kadrosuna katacak.

Lazio da bu durumda Milinkovic-Savic'in yerini Yusuf ile doldurmayı planlıyor. İtalyan ekibinin bu transfer için ayırmayı planladığı bütçeyse 20 milyon euro.