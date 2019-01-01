CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Chelsea ile Real Madrid, Eden Hazard için 100 milyon euro karşılığında el sıkıştı

medyasından FutbolRed'in haberine göre , geçtiğimiz yaz 30 milyon euro karşılığında 'dan 'a transfer olan savunma oyuncusu Yerry Mina'yı kiralamaya hazırlanıyor.

Haberde Everton'ın geçen sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle yeteri kadar forma şansı bulamayan ve beklentileri karşılayamayan Kolombiyalı oyuncuyu kiralık olarak göndermeyi planladığı ve İngiliz ekibinin Fenerbahçe ile bu transfer için büyük ölçüde anlaştığı belirtildi.

Transferin Copa America'nın sona ermesininin ardından resmiyet kazanabileceği kaydedildi.