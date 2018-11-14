CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Chelsea gözünü yeni Ibrahimoviç'e dikti

Ajax'tan Frenkie de Jong ile anlaşan Barcelona, genç yıldızın takım arkadaşı Matthijs de Ligt ile anlaşmaya yakın taraf olarak görülüyor.

Ancak Don Balon'da yer alan habere göre 'nın uzun zamandır yakın takipte olduğu Matthijs de Ligt için de yarışa dahil oldu.

Barça, De Ligt'i Gerard Pique'nin yerine düşünürken Madrid ekibi de bu transfere Sergio Ramos'un alternatifi olarak bakıyor.

Real Madrid, Katalan ekibinden daha yüksek bir teklif vermeye ve bu transferde bir adım öne geçmeye hazırlanıyor.