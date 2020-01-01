CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Cenk Tosun, Crystal Palace ile imzalıyor

Manchester United, Fabian Ruiz yarışına dahil oldu
Avrupa devlerinin kadrosuna katmak istediği Napoli'nin yıldızı Fabian Ruiz'e son olarak Manchester United da talip oldu.
Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Manchester United son olarak Napoli'de forma giyen Fabian Ruiz'e kancayı taktı.
CalcioNapoli24'te yer alan habere göre Kırmızı Şeytanlar; Real Madrid ve Barcelona'nın da istediği Ruiz için girişimlere başladı.
Bu sezon Napoli formasıyla 22 maça çıkan 23 yaşındaki İspanyol yıldız bir gol ve iki asistle oynadı.
Cenk Tosun, Crystal Palace ile imzalıyor
Everton forması giyen Cenk Tosun, Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace ile anlaşmak üzere.
Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, Cenk Tosun transferinde mutlu sona çok yaklaştı.
NTV'nin haberine göre Cenk Tosun'u sağlık kontrollerinden geçirmeye hazırlanan Londra ekibi, herhangi bir yaşanmaması halinde 28 yaşındaki golcüyü sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katacak.
Ocak 2018'de transfer olduğu Everton'da bu sezon yalnızca sekiz maçta görev yapabilen Cenk Tosun rakip fileleri bir kez havalandırdı.
Alanyaspor'da Emircan Altıntaş sesleri
Bu sezon Ümraniyespor forması altında TFF 1. Lig'de kaydettiği gollerle dikkatleri üzerine kanat oyuncusu Emircan Altıntaş'ın Aytemiz Alanyaspor'a transfer olacağı öne sürüldü.
Fanatik'in haberine göre Akdeniz temsilcisi, 24 yaşındaki oyuncunun transferi için Ümraniyespor ile 750 bin euro bonservis ücreti karşılığında el sıkıştı.
Emircan bu sezon şu ana kadar Ümraniyespor forması altında çıktığı 16 lig maçında 11 gol atıp 2 de asist yaptı
Ricardo Rodriguez, Fenerbahçe'ye 'evet' dedi!
Sol bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin Milan'ın İsviçreli oyuncusu Ricardo Rodriguez ile anlaşmaya vardığı konuşuluyor.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre yıldız futbolcuyla her konuda anlaşmaya varan sarı-lacivertli kulüp, Milan'ı 1.5 milyon euro kiralama bedeli ve satın alma opsiyonu ile sunduğu teklife ikna etmeye çalışıyor.
Milan cephesi ise oyuncuyu bonservisiyle birlikte vermeye sıcak bakıyor. İki kulüp arasında önümüzdeki hafta bir görüşme daha gerçekleşecek.
Barcelona'da Upamecano sesleri
Barcelona, RB Leipzig forması giyen savunma oyuncusu Dayot Upamecano'yu gündemine aldı.
Sport'un haberine göre Katalan devinin Ocak ayındaki öncelikli transfer hedefi olarak belirlediği 21 yaşındaki oyuncu için istenen bonservis bedeli 53 milyon euro civarında.
Öte yandan Arsenal'in de Upamecano ile ilgilendiği gelen haberler arasında.
Leicester, Merih'ten vazgeçmiyor
Leicester City'nin Juventus forması giyen milli futbolcu Merih Demiral'ın transferinde ısrarcı olduğu belirtildi.
Mirror'da yer alan haberde Teknik Direktör Brendan Rodgers'ın savunma hattını Çağlar Söyüncü ve Merih Demiral ile kurmak istediği ancak Juventus'un son haftalardaki performansıyla beğeni toplayan 21 yaşındaki oyuncuyu bırakmaya niyeti olmadığı kaydedildi.
Haberde Juventus'un Leicester City'nin Merih için daha önceden yaptığı 28 milyon euro ve 39 milyon euro'luk teklifleri geri çevirdiği de hatırlatılırken, İngiliz kulübünün ilerleyen günlerde bir kez daha Juventus'un kapısını çalmaya hazırlandığı da öne sürüldü.
Solskjaer altı transfer daha istiyor!
The Times'ta yer alan habere göre Manchester United menajeri Ole Gunnar Solskjaer, takımın istenilen seviyeye gelmesi için altı transfere daha ihtiyacı olduğunu düşünüyor.
Kırmızı Şeytanlar'ın Solskjaer ile uzun süreli yola devam etmeyeceğine göre transfer yönünü belirlemesi bekleniyor.
Tottenham Semedo transferinde kararlı
Arsenal Cavani'yi istiyor
Arteta, kadrosunu Uruguaylı golcü ile güçlendirmek istiyor.
El Chiringuito'da yer alan habere göre Arsenal, PSG'ye Cavani için teklifini yaptı.
Yıldız oyuncunun Paris devi ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
Manchester United, Eriksen yarışından çekildi
Avrupa'nın önde gelen kulüpleri, Tottenham'ın Danimarkalı orta saha oyuncusu Christian Eriksen'i kadrosuna katmak istiyor.
Sky Sports'un haberine göre Manchester United, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Eriksen'e teklif yapmaktan vazgeçti.
İngiliz ekibin bu kararı sonrasında Inter ve Real Madrid, Eriksen'in bir sonraki takımı olma konusunda bir adım öne çıktı.
Bayern Münih, Sane'den vazgeçti
Bundesliga ekibi, ara transfer döneminde uzun süredir peşinde olduğu Leroy Sane için girişimde bulunmayacak.
Sane, yaşadığı ön çapraz bağ sakatlığı sebebiyle tedavisi devam eden ve Şubat ayının sonundan önce sahalara dönemeyecek.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bayern Münih Sportif Direktörü Hasan Salihamidzic "Sane'nin iyileşme süreci takip edeceğiz. Ara transfer döneminde teklifimiz olmayacak. Bize şu anda katkı sağlayacak oyuncular almamız lazım" ifadelerini kullandı.
Lemar Chelsea'ye önerildi
Tottenham'ın da ilgilendiği oyuncu için Atletico Madrid 58.7 milyon euro istiyor.
Transfer yasağı kalkan Chelsea, Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek istiyor.
Evening Standard'da yer alan habere göre Tottenham'ın da ilgilendiği 24 yaşındaki Fransız oyuncu Maviler'e önerildi.
Galatasaray Sekidika transferini açıkladı
Galatasaray, Eskişehirspor'dan ayrılan 23 yaşındaki Jesse Sekidika ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladığını KAP'a bildirdi.
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Barcelona Matheus Fernandes için 6 milyon euro önerecek
İspanya basınında yer alan habere göre Barcelona, Palmeiras'ta forma giyen orta saha oyuncusu için 6 milyon euro önerdi.
Ancak Barcelona, Palmeiras ile anlaşsa bile oyuncunun haklarının bir kısmını elinde bulunduran Bofafogo ile de masaya oturmak zorunda.
Atletico gözünü Milik'e dikti
Ara transferde kadrosunu bir golcü ile güçlendirmek isteyen Atletico Madrid'in arayışları sürüyor.
AS gazetesinde yer alan habere göre basında Atletico Madrid'in pek çok isimle ilgilendiğine dair haberler yer almasına rağmen öncelikli hedefinin Napoli'nin golcüsü Arkadiusz Milik olduğu iddia edildi.
Aston Villa Reina'nın peşinde
Daily Mail'de yer alan habere göre Tom Heaton'un sezonu kapatması nedeniyle kaleci arayışlarına girişen Aston Villa, Milan'da Gianluigi Donnarumma'nın yedeği konumundaki Pepe Reina'yı kadrosuna katmak istiyor.
AS gazetesinde yer alan habere göre de Reina, Aston Villa ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.
Chelsea Diop için 47 milyon euro'yu gözden çıkarttı
Express'te yer alan habere göre Chelsea, Tottenham'ın da ilgilendiği Issa Diop'u kadrosuna katmak için West Ham United'a 47 milyon euro teklif etmeye hazırlanıyor.
Ara transferde savunmasını güçlendirmek iğsteyen Chelsea, 22 yaşındaki oyuncu için hem Tottenham ile transfer yarışına girmek hem de genç oyuncusunu satmak istemeyen David Moyes'u ikna etmek zorunda gözüküyor.
Fenerbahçe, Ricardo Rodriguez transferini bitiriyor
Bir süredir sarı lacivertli ekibin gündeminde olan Milan'ın 27 yaşındaki sol beki Ricardo Rodriguez transferinde sona gelindi.
Ara transfer döneminde önceliği savunma hattına ayıran Fenerbahçe, gündeminde olan Ricardo Rodriguez transferini bitirmek üzere.
Sözcü gazetesinden Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre İsviçreli futbolcu da Fenerbahçe'ye gelme fikrine sıcak bakıyor. Transferin kısa süre içinde resmiyete kavuşması bekleniyor.
Göztepe'de gündem Matavz
Golcü arayışlarını sürdüren Göztepe, Vitesse forması giyen Tim Matavz'ı gündemine aldı.
Fotomaç'ın haberine göre ligin ikinci yarısında yeni bir golcü ile girmeyi hedefleyen Göztepe, Hollanda Eredivisie takımlarından Vitesse'de forma giyen Tim Matavz'ı kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.
Başkan Mehmet Sepil'in transfer görüşmelerini bizzat yürüttüğü belirtilirken kısa süre içinde Sloven oyuncu için teklif yapılacağı ifade edildi.
Matavz bu sezon 18 maçta oynayıp 7 gol attı.
Allegri'nin gözü Solskjaer'in yerinde
İngiliz basını, Massimiliano Allegri'nin Manchester United'ın başına geçmek istediğini gündeme getirdi.
Juventus'tan ayrıldıktan sonra herhangi bir takımın başına geçmeyen teknik direktör Massimiliano Allegri gözünü Premier Lig'e çevirdi.
Daily Mail'in haberine göre İtalyan çalıştırıcı, takımdan ayrılacağı yönünde dedikodular çıkan Ole Gunnar Solskjaer'in yerine geçmek ve Manchester United'ı çalıştırmak istiyor.
Gençlerbirliği'nden Joe Hart bombası
Ara transferde kaleye takviye yapmak isteyen Başkent ekibi Joe Hart'ı gündemine aldı.
Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Gençlerbirliği, dünyaca ünlü bir kaleciyi gündemine aldı.
A Spor'un haberine göre Başkent ekibi, uzun yıllar boyunca Manchester City'nin kalesini koruyan Joe Hart'ı kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.
Bu sezon Burnley formasıyla yalnızca iki maçta görev yapan 32 yaşındaki İngiliz file bekçisi, Torino ve West Ham gibi takımlarda da oynadı.
Crystal Palace'ın hedefi Cenk Tosun
Crystal Palace'ın, Everton forması giyen Cenk Tosun'u kadrosuna katmak istediği iddia edildi.
Premier Lig ekiplerinden Everton forması giyen A Milli golcü Cenk Tosun'un adı Crystal Palace ile gündeme geldi.
Sky Sports'ta yer alan habere göre bir diğer Premier Lig ekibi Crystal Palace, 28 yaşındaki santrforu kiralık olarak renklerine bağlamak istiyor.
Bu sezon Premier Lig'de sadece 5 maçta forma giyebilen Cenk Tosun 1 kez fileleri buldu.
Chelsea'den Diop için 47 milyon euro
Maviler, West Ham United'ın 23 yaşındaki savunma oyuncusu Issiar Diop ile ilgileniyor.
Premier Lig devi Chelsea, West Ham United'ın Fransız stoperi Issiar Diop'u bir numaralı transfer hedefi haline getirdi.
Express'te yer alan habere göre savunma hattını güçlendirmek isteyen Maviler, 23 yaşındaki futbolcu için 47 milyon euro'luk bir teklif yapmaya hazırlanıyor.
Tottenham'ın da transfer etmek istediği belirtilen Diop, bu sezon 15 Premier Lig maçında görev aldı.
Fenerbahçe ilk transferini duyurdu!
Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt forması giyen 27 yaşındaki savunma oyuncusu Simon Falette'yi satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiraladı.
S I M O N F A L E T T E. 👊🏾— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 8, 2020
🔗 https://t.co/Hdt3BdXyZv pic.twitter.com/bw54K46Uvg
Manchester United rotasını Hollanda'ya çevirdi
Ara tansfer döneminde orta sahaya takviye yapmak isteyen Kırmızı Şeytanlar, Ajax'ın başarılı oyuncusu Donny van de Beek'i kadrosuna katmak için harekete geçti.
ESPN'in haberine göre İngiliz ekip, transferi bitirmek için 59 milyon euroyu gözden çıkardı.
22 yaşındaki oyuncu bu sezon Ajax formasıyla çıktığı 26 maçta 8 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.
Fenerbahçe, Welinton için kararını verdi
Ara transfer döneminde stoper arayışlarını sürdüren sarı lacivertli ekip, Welinton için Aytemiz Alanyaspor ile temasa geçecek.
Sözcü'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncuyu kadrosuna katmak adına kararını netleştiren Fenerbahçe, önümüzdeki günlerde transfer görüşmelerini başlatacak.
Bu sezon Aytemiz Alanyaspor formasıyla 16 resmi maça çıkan Welinton, 2 gol kaydetti.
Dortmund, Sancho'yu satmayacak
Dev kulüpleri peşinden koşturan 19 yaşındaki yıldız, sezon sonuna kadar Dortmund'da kalacak.
Sky Sports'un haberine göre Borussia Dortmund, ara transfer döneminde Jadon Sancho'yu satmayı düşünmüyor.
Bundesliga'da şampiyonluk hedefleyen ve Sancho'nun gitmesi halinde yerine aynı kalitede oyuncu bulmanın zor olacağını düşünen Dortmund yönetimini sezon sonuna kadar Sancho'yu takımda tutacak.
Chelsea, Manchester United, PSG ve Barcelona'nın istediği Sancho, bu sezon 24 resmi maçta 12 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.