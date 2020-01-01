Çaykur Rizespor, De Pauw ile yollarını ayırdı
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Belçikalı oyuncu Nill De Pauw ile yollar ayrıldı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Nill De Pauw'un sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi.
Takıma hizmetleri nedeniyle futbolcuya teşekkür edilirken, bundan sonraki kariyeri için başarı dileğinde bulunuldu.
Mesut Özil, sözleşmesini tamamlamak istiyor
beIN Sports'a konuşan 31 yaşındaki futbolcu, "Sözleşmemden oldukça memnunum. Bu sezon ve gelecek sezon Arsenal'de devam edeceğim" ifadelerini kullandı ve ekledi:
"Geleceğin ne getireceğini söyleyemem. Kendi geleceğim hakkında heyecanlıyım ama neler olacağını bilmiyorum."
Espanyol'dan Marcao'ya kanca
La Liga ekiplerinden Espanyol, Marcao'yu transfer etmek için sarı-kırmızılıların kapısını çaldığı iddia edildi.
AS gazetesinin haberine göre Espanyol, Marcao için Galatasaray'a 5 milyon euro'luk teklifte bulundu.
Haberin devamını okumak için tıklayın
Arsenal, Kurzawa’yı gündemine aldı
Teknik direktörlüğe Mikel Arteta’yı getiren Arsenal, transfer çalışmalarına devam ediyor.
The Sun’ın haberine göre Londra ekibi, PSG’de forma giyen bek oyuncusu Layvin Kurzawa’yı istiyor.
Arsenal, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Kurzawa’yı uygun bir bedelle kadrosuna katmayı umuyor.
Real Madrid, Koulibaly'nin peşinde
Real Madrid’in Napoli’nin Senegalli stoperi Kalidou Koulibaly’yi istediği iddia edildi.
El Desmarque’nin haberine göre Los Galactios, 28 yaşındaki oyuncu için kesenin ağzını açacak.
Koulibaly bu sezon 6’sı Şampiyonlar Ligi’nde olmak üzere toplamda 20 maçta görev yaptı.
Ricardo Rodriguez'in tercihi Fenerbahçe
Milan'ın sol beki Ricardo Rodriguez için Fenerbahçe ve PSV Eindhoven yarışıyor.
Gianluca Di Marzio'nun haberine göre İsviçreli oyuncu PSV'nin teklifini reddederek Fenerbahçe'ye gitmeye karar verdi.
Sarı lacivertli ekibin 27 yaşındaki oyuncuyu zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiralaması bekleniyor.
Ricardo Rodriguez'in toplam maliyeti ise 5 milyon euro.
İsviçreli sol bek, bu sezon Milan formasını 5 resmi maçta giydi.
Zlatko Tripic Göztepe'de
Göztepe, Viking FK'dan Zlatko Tripic'i renklerine bağladı.
Bonservis bedeli açıklamayn Norveçli oyuncu 27 yaşında ve sol kanatta oynuyor.
Murillo Celta Vigo'da
Galatasaray'ın da ilgilendiği iddia edilen Kolombiyalı stoper Murillo, Celta Vigo'ya transfer oldu.
27 yaşındaki oyuncu sezon sonuna kadar kiralık olarak forma giyecek.
Todibo Schalke 04'te
Barcelonalı Todibo, 1.5 milyon euro karşılığında sezon sonuna kadar Schalke 04'e kiralandı.
Alman kulübü oyuncunun maaşını ödeyecek ve 25 milyon euro + 5 milyon euro bonusla satın alma opsiyonuna da sahip olacak.
Van de Beek, Real Madrid ile anlaştı
Ajax'ın başarılı orta saha oyuncusu İspanyol ekiple anlaşmak üzere.
Hollanda basınından De Telegraaf'ın haberine göre Donny van de Beek, önümüzdeki sezon Real Madrid formasını giyecek.
Gazetenin spor müdürü Valentijn Driessen yaptığı açıklamada tarafların anlaştığını ve transferin tamamlandığını söyledi. Driessen ayrıca Hollandalı oyuncuyu isteyen bir diğer kulüp olan Manchester United'ın yarıştan çekildiğini de sözlerine ekledi.
Bu transfer için Real Madrid'in Ajax'a 55 milyon euro ödeyeceği belirtildi.
5 sezondur Ajax'ın A Takımı'nda forma giyen 22 yaşındaki oyuncu 173 maçta 45 gol ve 31 asistlik performans sergiledi.
Inter, Giroud transferini bitiriyor
RMC Sport’un haberine göre Chelsea’nin forveti Olivier Giroud, hafta sonu kendisini Inter’li yapacak sözleşmeye imza atabilir.
Inter bu transfer için Chelsea’ye 6 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödeyecek.
33 yaşındaki golcünün ise iki yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Giroud, bu sezon ligin ilk yarısında yalnızca 5 maçta forma şansı bulabildi.
Arsenal, Maddison'ın peşinde
Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta’nın Leicester City’nin yıldız ismi James Maddison’ı istediği takımında görmek istediği iddia edildi.
Football Insider’ın haberine göre Arsenal bu futbolcunun şartlarını araştırıyor.
Öte yandan Leicester City’nin de Maddison’ın 2023 yılına kadar olan sözleşmesini uzatmak istediği konuşuluyor.
PSG, Edinson Cavani'yi bırakmıyor
Ligue 1 ekibi PSG, Atletico Madrid ile el sıkışan Edinson Cavani'yi sezon sonuna kadar takımda tutma kararı aldı.
RMC Sport'un haberine göre İspanyol ekibi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cavani'yi bedelsiz olarak kadrosuna katacak.
Tottenham, Gedson Fernandes'i açıkladı
Tottenham, bir süredir peşinde olduğu Benfica'nın genç orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'in transferinde mutlu sona ulaştı.
İngilliz kulübünden yapılan açıklamada 21 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonuyla birlikte 1.5 yıllığına kiralandığı duyuruldu.
✍️ We are delighted to announce that we have reached agreement for the 18-month loan of Gedson Fernandes from Benfica with an option to make the transfer permanent.— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 15, 2020
#BemVindoGedson ⚪️ #COYS
Guilherme transferi suya düştü
Bonservisi İtalyan kulübü Benevento'da bulunan ve Yeni Malatyaspor'da kiralık olarak forma giyen Guilherme için bir süredir görüşmeler yapan Beşiktaş transferi sonuçlandıramadı.
Guilherme'nin menajeri Marcelo Robalinho, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Beşiktaş'ın harcama limiti nedeniyle transferin gerçekleşmediğini ifade etti.
Beşiktaş, Atiba'yı bırakmıyor
Harcama limitini artırmak için oyuncu satışına odaklanan Beşiktaş'a deneyimli yıldızı Atiba Hutchinson için bir teklif geldiği öne sürüldü.
Sabah'tan Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre bir Kanada kulübü, 36 yaşındaki oyuncu için 700 bin dolar teklif etti ancak siyah-beyazlı kulüp bu teklifi geri çevirdi.
Öte yandan haberde Atiba'nın da Beşiktaş'ta mutlu olduğu ve takımdan ayrılmak istemediği de kaydedildi.
Alanyaspor'dan çifte transfer!
Aytemiz Alanyaspor, Ümraniyespor'un başarılı kanat oyuncusu Emircan Altıntaş ile Kasımpaşa'dan Mustafa Pektemek'i kadrosuna kattığını resmen duyurdu.
Emircan Altıntaş Aytemiz Alanyasporumuzda 💪— Aytemiz Alanyaspor (@Alanyaspor) January 15, 2020
Hoş geldin @ealtintas11 ! pic.twitter.com/eMPU6YvWwL
Mustafa Pektemek Aytemiz Alanyasporumuzda 💪— Aytemiz Alanyaspor (@Alanyaspor) January 15, 2020
Hoş geldin @mpektemek11 ! pic.twitter.com/DsYchaPdt0
Eriksen yarışına PSG de katıldı
Inter'in transferi için yoğun çaba sarf ettiği Tottenham'ın Danimarkalı yıldızı Christian Eriksen'e PSG de talip oldu.
Mirror'ın haberine göre Fransız devi, Tottenham'ın 20 milyon euro'luk bonservis talebini karşılamaya sıcak bakıyor ancak resmi teklifi daha önceden yapan Inter bu transferde mutlu sona daha yakın.
Ricardo Rodriguez'e PSV talip oldu
Transfer hamleleri için TFF ile harcama limiti konusunda anlaşma zemini arayan Fenerbahçe, bir süredir Milan forması giyen Ricardo Rodriguez'in peşindeydi.
Geçtiğimiz günlerde Rodriguez'i kiralamak isteyen Fenerbahçe'nin oyuncuyla her konuda anlaşmaya vardığı da iddia edilmişti ancak bu transferde devreye Hollanda ekiplerinden PSV de girdi.
Sky Italia muhabirlerinden Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Salı akşamı PSV yetkilileri, Rodriguez'in menajerinin de yer aldığı görüşmede Milan yönetimiyle bir araya geldi.
Pogba sezon sonunda yolcu
Manchester United ile 1.5 yıl daha sözleşmesi olan Paul Pogba'nın sezon sonunda takımdan ayrılması sürpriz olmayacak.
Sky Sports Almanya'nın haberine göre Manchester United yönetimi, Fransız yıldızla yeni sözleşme konusunda anlaşma zemini bulamazsa oyuncuyu sezon sonunda elden çıkaracak.
Pogba ile Real Madrid ve Juventus'un yakından ilgilendiği biliniyor.
Arda için Brezilya'dan sürpriz iddia!
Barcelona'nın Medipol Başakşehir ile yolları ayrılan Arda Turan'a Brezilya'da kulüp aradığı iddia edildi.
O Globo'nun haberine göre 32 yaşındaki oyuncu, Filipe Luis'in Brezilya'ya transferinde rol oynayan aracılar tarafından Flamengo ve Palmeiras'a önerilecek.
Haberin detayları için tıklayın...
Kasımpaşa, Ndongala'yı kiraladı
Kasımpaşa, Belçika ekiplerinden Genk forması giyen 28 yaşındaki kanat oyuncusu Diemurci Ndongala'yı satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiraladığını resmen duyurdu.
🤝🏻 KASIMPAŞAMIZA HOŞ GELDİN #DieumerciNdongala!#Kasımpaşa ⚪🔵#SEMTAŞKI pic.twitter.com/CjcZgkY4wq— KASIMPAŞA (@kasimpasa) January 14, 2020
Onazi, Denizlispor yolunda
Yukatel Denizlispor'un Trabzonspor forması giyen Ogenyi Onazi'yi renklerine bağlaması bekleniyor.
beIN Sports'un haberine göre Denizlispor, Nijeryalı orta saha oyuncusuyla anlaşmaya vardı.
Onazi'nin bordo-mavili kulüple olan sözleşmesini alacaklarına karşılık feshetmesi bekleniyor.
Gençlerbirliği'ne İsveçli file bekçisi
Gençlerbirliği, İsveçli kaleci Kristoffer Nordfeldt'i transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak İngiltere'nin Swansea City ekibinde forma giyen Nordfeldt ile sağlık kontrollerinin ardından 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Yeni transferimiz Kristoffer Nordfeldt ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladık https://t.co/DVi7Mb1MV3 pic.twitter.com/hTs0iIrQ2A— Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) January 14, 2020
N'Zonzi'ye Aston Villa kancası
Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın Galatasaray'da kiralık olan ancak kadro dışı bırakılan Steven N'Zonzi ile ilgilendiği konuşuluyor.
The Mirror'ın yerine göre İngiliz temsilcisinin yetkilileri, kısa süre içinde N'Zonzi'nin bonservisini elinde bulunduran Roma ile temasa geçmeyi planlıyor.
Llorente, Tottenham'a önerildi ama...
Napoli'nin veteran golcüsü Fernando Llorente'nin eski takımı Tottenham'a önerildiği belirtildi.
Sky Sports'un haberine göre Napoli, Llorente ile yollarını ayırmak istiyor ancak Tottenham, Harry Kane'in sakatlığı nedeniyle golcü arayışında olmasına rağmen deneyimli oyuncunun geri dönüşüne sıcak bakmıyor.
Mustafa Pektemek resmen Alanyaspor'da
Aytemiz Alanyaspor, tecrübeli golcü Mustafa Pektemek'i kadrosuna kattı.
Süper Lig'de ilk devreyi 29 puanla 6. sırada tamamlayan Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa'da kadro dışı bırakılan 31 yaşındaki Mustafa Petmek'i transfer etti.
Turuncu yeşilliler 1,5 yıllık sözleşme imzaladığı Mustafa Pektemek'in lisansını da çıkardı.
Marquinhos, PSG'yle yeni sözleşme imzaladı
Adı Avrupa'nın önemli kulüpleriyle anılan 25 yaşındaki stoper 2024'e kadar PSG formasını terletecek.
Paris Saint-Germain, Marquinhos'la olan sözleşmesini uzattı.
Brezilyalı savunma oyuncusu, Ligue 1 şampiyonuyla kontratını iki yıl daha uzattı ve 2024'e dek süren yeni sözleşmenin altına imzasını attı.
Kasımpaşa, Tomas Brecka'yı transfer etti
Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, Çekya Ligi takımlarından Jablonec'ten Tomas Brecka'yı kadrosuna kattı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamayaya göre, sağlık kontrolünden geçirilen 25 yaşındaki Çekyalı savunma oyuncusu ile Kemerburgaz Tesisleri'nde düzenlenen törende 3,5 yıllık sözleşme imzalandı.
Arsenal'in gözü 17 yaşındaki Lihadji'de
La Provence'de yer alan habere göre Arsenal, Marsilya'nın genç kanat oyuncusu Isaac Lihadji'yi izlemeye aldı.
Lihadji, Fransız ekibinin yaptığı yeni sözleşme teklifini kabul etmeyince Arsenal harekete geçti.
17 yaşındaki genç futbolcu bu sezon 2 maçta forma giydi. Genç oyuncunun talipleri arasında Barcelona ile Borussia Dortmund gibi dev kulüpler var.
Liverpool, Shaqiri için gelen teklifi reddetti
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Liverpool, Roma'nın Xherdan Shaqiri için yaptığı kiralama teklifini reddetti.
Roma, sezonu kapatan Nicolo Zaniolo'nun yerini Shaqiri ile doldurmak için harekete geçti ancak Liverpool teklifi reddederek İsviçreli futbolcunun ara transfer döneminde takımdan ayrılmayacağını bildirdi.
28 yaşındaki Shaqiri bu sezon Liverpool formasıyla ligde yalnızca 6 maçta forma giyerken 1 gol kaydetti.
Adil Rami'ye dört teklif var
Fenerbahçe'nin Fransız stoperi Adil Rami'nin yakın zamanda takımdan ayrılabileceği iddia edildi.
L'Equipe'in haberine göre 34 yaşındaki savunmacıya Serie A'dan iki, Çin ve MLS'ten de birer kulüp talip oldu.
Haberde takımdan ayrılmaya sıcak bakan Rami'nin geleceğinin kısa süre içerisinde netleşeceği belirtildi.
Milan, Begovic'i kiraladı
Serie A ekibi Milan, Aston Villa'ya kiralanan yedek kaleci Pepe Reina'nın yerini Bournemouth'tan Asmir Begovic ile doldurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada Bosna Hersekli kaleciyle 6 aylık kiralık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Official Statement: @asmir1 ➡️ https://t.co/TJqICYr1Ku— AC Milan (@acmilan) January 13, 2020
Comunicato Ufficiale: Asmir Begović ➡️ https://t.co/IoEq5gRXHZ#SempreMilan pic.twitter.com/v3Nzi53zd6
Pepe Reina, Aston Villa'da
Aston Villa, Milan’ın 37 yaşındaki kalecisi Pepe Reina’yı sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.
37 yaşındaki İspanyol kaleci, bu transferle 2014’te Liverpool’dan ayrıldıktan sonra tekrar Premier Lig’e dönmüş oldu.
Serie A ekibi Milan ise Pepe Reina'nın yerini Bournemouth'tan Asmir Begovic ile doldurdu.
Eriksen Inter’e yakın
Tottenham’ın Danimarkalı yıldızı Christian Eriksen’in Inter ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.
The Times’ın haberine göre Inter ile dört yıllık sözleşme imzalayacak olan Eriksen yılda 6 milyon euro kazanacak.
Tottenham, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Eriksen için 25 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.
Bu sezon 25 resmi maçta Tottenham forması giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu 3 gol atıp 3 de asist yaptı.
LA Galaxy, Chicharito ile görüşüyor
LA Galaxy yöneticilerinden Dennis te Kloese ara transfer döneminde Sevilla forması giyen Javier Hernandez için 9 milyon euro'luk bir teklifte bulunduğunu açıkladı. Ancak henüz bir anlaşmaya varılmadı.
31 yaşındaki futbolcu Eylül ayında Sevilla'ya transfer olmuş ancak yeteri kadar forma giyememişti.
Alanyaspor'da Mustafa Pektemek iddiası
beIN Sports'ta yer alan habere göre Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Mustafa Pektemek ile anlaşmaya vardı.
Pektemek, Kasımpaşa'nın devre arası kamp programında da yer almamıştı.
31 yaşındaki santrafor, bu sezon Kasımpaşa forması ile çıktığı 18 karşılaşmada 3 gol, 1 asistlik bir performans sergiledi.
Barcelona, görevine son verileceğini Valverde’ye bildirdi
İki önemli Katalan radyo kanalı Onda Cero ve Catalunya Radio, Barcelona’nın teknik direktör Ernesto Valverde’ye görevine son verileceğini bildirdi.
Barcelona’nın Atletico Madrid’e karşı aldığı yenilginin ardından 55 yaşındaki teknik adamın koltuğu sallanmaya başlanmıştı.
Katalan ekibinin yöneticisi Eric Abidal, Katar kulübü Al Sadd’ın teknik direktörlüğünü yapan Xavi ile görüşmüş, bu görüşme hem Al Sadd hem de Xavi tarafından doğrulanmıştı.
Gedson Fernandes imzayı atıyor
Tottenham, Benfica’dan orta saha oyuncusu Gedson Fernandes’i kadrosuna katıyor.
BBC Sport’un haberine göre Tottenham, Gedson Fernandes’i 1.5 yıllığına kiralamak için Benfica ile anlaşmaya vardı.
21 yaşındaki oyuncu sağlık kontrolünden başarıyla geçerse Mourinho’nun Tottenham’daki ilk transferi olacak.
Mourinho geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada bu transfer için “Ben de haber bekliyorum. Şu anda hâlâ Benfica oyuncusu. Yorum yapmam doğru olmaz” demişti.
Kulüpler arasında yapılan anlaşmaya göre Tottenham’ın Fernandes’i satın alma opsiyonu da olacak.
Sivasspor transferi resmen duyurdu
Demir Grup Sivasspor, Göztepe forması giyen Yasin Öztekin'i kadrosuna kattığını resmen duyurdu.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada deneyimli oyuncuyla 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Demir Grup Sivasspor'a Hoş Geldin Yasin Öztekin! #GösterGücünü pic.twitter.com/K1UzzgiS6v— Demir Grup Sivasspor (@SivassporKulubu) January 13, 2020
Ashley Young ve Olivier Griodu'da sona doğru
Inter, bir süredir peşinde olduğu Manchester United'dan Ashley Young ile Chelsea'nin golcüsü Olivier Giroud'nun transferlerinde mutlu sona çok yakın.
Calciomercato'nun haberine göre İtalyan devi, Teknik Direktör Antonio Conte'nin de her iki transfere onay vermesiyle birlikte kısa süre içersinde resmi açıklamayı yapmaya hazırlanıyor.