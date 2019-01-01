CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Cancelo - Danilo takasında işlem tamam

ve , Cancelo - Danilo takası için anlaşmaya vardı.

Joao Canelo'yu kadrosuna katan Manchester City, İtalyan ekibe Danilo'nun yanı sıra 28 milyon euro ödeme yapacak.

Juventus'taki arkadaşlarına veda eden Cancelo, İngiliz kulüple sözleşme imzalamak üzere yola çıktı.

6 Ağustos Salı günü İtalya'da olması beklenen Danilo ise Juventus ile yıllık 4 milyon euro ve bonuslar karşılığında 5 senelik anlaşmaya vardı.

Geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla 34 maça çıkan Joao Cancelo 1 gol ve 5 asistlik katkı sağlarken, Manchester City ile 22 maça çıkan Danilo, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.