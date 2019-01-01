CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Bursaspor'dan Marco Paixao hamlesi

2019-20 sezonunda TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Bursaspor'un Marco Paixao ile anlaştığı iddia edildi.

A Spor'da yer alan habere göre yeşil beyazlılar, geçtiğimiz sezon forması giyen 34 yaşındaki Portekizli santrfor Marco Paixao ile anlaştı.

Paixao, 2018-19 sezonunda Altay formasıyla attığı 29 gol ile gol krallığı yaşadı ve lig tarihinin bir sezonda en fazla gol atan futbolcusu oldu.