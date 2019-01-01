CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Bursaspor'dan Marco Paixao hamlesi

Bursaspor'dan Marco Paixao hamlesi
2019-20 sezonunda TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Bursaspor'un Marco Paixao ile anlaştığı iddia edildi.
A Spor'da yer alan habere göre yeşil beyazlılar, geçtiğimiz sezon Altay forması giyen 34 yaşındaki Portekizli santrfor Marco Paixao ile anlaştı.
Paixao, 2018-19 sezonunda Altay formasıyla attığı 29 gol ile gol krallığı yaşadı ve lig tarihinin bir sezonda en fazla gol atan futbolcusu oldu.
Gençlerbirliği'nde Mustafa Kaplan dönemi
Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, yönetim kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, teknik direktör konusunda yapılan çalışmalara değindi. Cavcav, son olarak Ankaragücü'nü çalıştıran Mustafa Kaplan ile görüşme yapacaklarını dile getirdi.
"Mustafa Kaplan ismi ön plana çıktı ve yönetim kurulu olarak bu konuda görüş birliğine vardık. Salı günü teknik direktörlük görevi için Mustafa Kaplan'la ilk görüşmeyi gerçekleştireceğim."
Benfica'dan Joao Felix açıklaması
Benfica Futbol Kulübü, takımın 19 yaşındaki genç yıldızı Joao Felix ile ilgili çıkan transfer haberlerini yalanladı.
Benfica, resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yayınladı.
Bu açıklamada Portekiz gazetesi A Bola'da yer alan Joao Felix'in transferine ilişkin haber yalanlandı.
Haberde Felix'in, 120 milyon euro karşılığında Atletico Madrid'e transfer olacağı ve kulüplerin anlaşmaya vardığı belirtilmişti.
Benfica, Felix için herhangi bir takım ile anlaşmaya varmadıklarını, bu haberlerin tamamen yanlış olduğunu ifade etti.
Liverpool, Dorukhan Toköz'ü izliyor
Liverpool'un oyuncu izleme komitesinin, Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz'ü takibe aldığı iddia edildi.
Premier Lig devi Liverpool'un, 150 bin euro'ya Eskişehirspor'dan Beşiktaş'a transfer olan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz'ü izlettiği öne sürüldü.
TRT Spor'un haberine göre, Liverpool'un oyuncu izleme komitesi, Dorukhan hakkında çıkardıkları olumlu raporu teknik direktör Jürgen Klopp'a iletti.
2018-19 sezonunda siyah-beyazlı formayla 25 maça çıkan Dorukhan, 3 gol atıp 3 de asist yaptı.
Lecce, Burak Yılmaz transferi için İstanbul'a geliyor
Serie A'nın yeni ekiplerinden Lecce'nin Burak Yılmaz ısrarı sürüyor.
Tuttomercato'nun haberine göre, İtalya'nın en üst seviye liginde kalıcı olmak isteyen sarı kırmızılı ekip, transfer görüşmelerini yürütmek için İstanbul'a gelecek.
>> HABERİN DETAYLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ <<
Benaga'dan Galatasaray'a müjdeli haber!
Yoğun bir transfer çalışması sürdüren Galatasaray, Boca Juniors'un da devrede olduğu Ever Banega'yı gündeminden düşürmüyor.
Boca Juniors muhabiri Arjantinli Radyocu Luis Fregossi, Cooperativa radyosuna yaptığı açıklamada Banega'nın Galatasaray'a bir adım uzakta olduğunu söyledi.
Kostas Mitroglou ülkesine mi dönüyor?
Galatasaray ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Yunan santrfor hakkında transfer dedikoduları son bulmuyor.
Galatasaray'da geçirdiği yarım sezonda beklenen performansın uzağında kalan Kostas Mitroglou için ilginç bir iddia ortaya atıldı.
Fanatik'in haberine göre Galatasaray'da 1 yıl daha kiralık sözleşmesi bulunan Mitroglou, ülkesinin takımlarından Olympiakos ile temas kurdu.
Habere göre, sarı kırmızılı takımdan yıllık 3 milyon Euro garanti ücret alacak Yunan forvet maddi şartlar sağlanırsa ülkesine dönecek.
Fenerbahçe'den Mert Müldür hamlesi
Sarı lacivertliler, Beşiktaş'ın takip ettiği genç savunmacı için harekete geçti.
Murat Sağlam'ı kadrosuna katarak transfer sezonuna giriş yapan Fenerbahçe, gündemine Mert Müldür'ü aldı.
Fanatik'in haberine göre, Beşiktaş'ın da takip ettiği savunma oyuncusu için sarı lacivertliler devreye girdi.
Beşiktaş'ta tekrar Bolasie sesleri
Emre Mor transferinden istediğini alamayan siyah beyazlılar, gündemine tekrar Yannick Bolasie'yi aldı.
Beşiktaş, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı'nın transfer listesi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.
Emre Mor için Celta Vigo'ya yaptığı tekliften olumsuz sonuç alan Kartal, bonservisi Everton'da olan Yannick Bolasie için tekrar harekete geçti.
Star'ın haberine göre Everton'a kiralama seçeneğini öneren Beşiktaş, kulübün yanaşmaması halinde İngiliz ekibinden 21 yaşındaki oyuncu Ademola Lookman'ı isteyecek.
Başakşehir'den Muğdat Çelik hamlesi
Okan Buruk'u göreve getiren Başakşehir, Galatasaray'da forma şansı bulamayan hücum oyuncusuyla ilgileniyor.
Üst sıralarda yer almaya devam etmek isteyen Başakşehir, transfer çalışmalarına devam ediyor.
Akşam'ın haberine göre kadrosunu çeşitli alternatiflerle kuvvetlendirmek isteyen İstanbul ekibinde gündem Muğdat Çelik.
Galatasaray'da forma şansı bulamayan ve bonservisi elinde olan Muğdat için Başakşehir'in 2+1 yıllık sözleşme önermesi bekleniyor.
Manchester United, Issa Diop ile ilgileniyor
Manchester United, West Ham United’ın defans oyuncusu Issa Diop’u kadrosuna katmak istiyor.
Premier Lig’de hayal kırıklığı yaşayan Manchester United, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Sky Sports’un haberine göre İngiliz ekip, West Ham United’ın 22 yaşındaki defans oyuncusu Issa Diop için 45 milyon pound ödemeye hazır.
West Ham United ise Diop’un satılık olmadığını ve 60 milyon poundun altındaki teklifleri dinlemeyeceğini belirtti.
Neymar vazgeçilmez değil
Paris Saint-Germain, yıldız oyuncu Neymar'ın satılmasına sıcak bakıyor.
Brezilyalı oyuncu Neymar, Fransa Ligue 1'in son şampiyonu Paris Saint-Germain'den ayrılabilir.
L'Equipe'in haberine göre Fransız ekip, Neymar için 222 milyon eurodan düşük hiçbir teklifi dikkate almayacak.
Neymar ile ilgilenen Barcelona ve Real Madrid, oyuncuyu kadrosuna katmak istiyorsa bu miktarı gözden çıkarmak zorunda kalacak.
Sakatlıklarla boğuştuğu 2018-2019 sezonunda PSG formasıyla 28 resmi maça çıkan Neymar, 23 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.