CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Burak Yılmaz, Lecce'yi reddetti!

Real Madrid'de Marco Asensio takımdan ayrılabilir
Real Madrid, 23 yaşındaki yıldızı Asensio için 100 milyon euro bekliyor.
Eden Hazard, Luka Jovic ve Ferland Mendy gibi oyuncular için hatırı sayılır bir bonservis bedeli ödeyen Real Madrid, gelecek iyi bir teklif karşılığında 23 yaşındaki yıldızı Marco Asensio'nun gidişine izin verecek.
Cadena SER'in haberine göre teknik direktör Zidane'ın önemli planları arasında yer almayan genç yıldız için beklenen teklif 100 milyon euro.
İspanyol yıldız şu ana kadar 135 kez giydiği Real Madrid formasıyla 27 gol atıp 17 asist yaptı.
Barcelona, Rakitic'i gözden çıkarabilir
Barcelona, iyi bir bonservis bedeli karşılığında Rakitic'in transferine izin verebilir.
La Liga'da ipi göğüslemesine rağmen Şampiyonlar Ligi'nde istediği başarılara ulaşamayan Barcelona, iyi bir bonservis bedeli karşılığında Hırvat yıldızı Ivan Rakitic'in transferine izin verebilir.
SER Catalunya'nın haberine göre Katalan ekibi, 31 yaşındaki Ivan Rakitic için kulübe iyi bir teklif gelmesi halinde transfere yeşil ışık yakacak. Frenkie De Jong'un takıma katılmasıyla ilk 11'deki yerini kaybetme ihtimali bulunan Rakitic ile Machester United'ın ilgilendiği iddia ediliyor.
Hırvat yıldız, 2014 yazında 18 milyon euro karşılığında transfer olduğu Barcelona'da toplam 268 maça çıkarken 34 gol 37 asistlik performas sergiledi.
Burak Yılmaz, Lecce'yi reddetti!
Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Burak Yılmaz, Lecce'nin yaptığı teklifi reddetti.
Beşiktaş'ın 33 yaşındaki milli futbolcusu Burak Yılmaz, Serie A ekiplerinden Lecce'nin yaptığı senelik 2.5 milyon euro'luk teklifi geri çevirdi.
DHA'dan Ali Danaş'ın haberine göre yıldız golcü Beşiktaş'tan ayrılmayı kesinlikle düşünmüyor. Siyah beyazlı yöneticiler de astronomik bir teklif gelmediği sürece tecrübeli futbolcunun satışına onay vermeyecek.
Udinese'nin Dorukhan teklifi reddedildi
Beşiktaş, Udinese'nin yıldız oyuncusu Dorukhan Toköz'e yaptığı teklifi reddetti.
Igor Tudor'un çalıştırdığı İtalyan ekibi Udinese'nin, Beşiktaş'ın milli yıldızı Dorukhan Toköz için 9 milyon euroluk teklifte bulunduğu ortaya çıktı.
Sporx'in haberine göre siyah beyazlılar, 23 yaşındaki yıldızı için İtalya'dan gelen teklifi reddetti. Başkan Fikret Orman'ın, özellikle ikinci yarıda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Dorukhan için 15 milyon euro'nun altında bir teklifi kabul etmeyeceği öne sürülüyor.
Galatasaray forvete Welbeck'i istiyor
Galatasaray'da forvet transferi için gündeme gelen son isim Danny Welbeck oldu.
Mbaye Diagne'yi yüksek bir bonservis bedeli ile elden çıkarmak isteyen Galatasaray'da forvet arayışları sürüyor.
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde geçen yıl yaşadığı sorunları yaşamak istemeyen Galatasaray, forvet hattını yıldız bir isimle güçlendirmeyi planlıyor. TRT Spor'un haberine göre yönetim, bonservisi elinde olan Danny Welbeck'in menajeriyle iletişime geçti. Sarı kırmızılılar 28 yaşındaki İngiliz futbolcuyu uygun bir yıllık ücret ve imza parası ile kadrosuna katmaya çalışacak.
Lyon, Mendy'nin yerini Tierney ile dolduracak
Ferland Mendy'yi Real Madrid'e gönderen Lyon, Kieran Tierney'i transfer etmek istiyor.
Sol beki Ferland Mendy'nin Real Madrid'e transfer olmasının ardından o bölgeye takviye yapmak isteyen Lyon, Celtic forması giyen Kieran Tierney ile ilgileniyor.
The Scotsman'ın haberine göre sol bek arayışlarını sürdüren Lyon'un ilk hedefi Celtic'te forma giyen Kieran Tierney. Habere göre Mendy transferinden hatırı sayılır bir kazanç elde eden Fransız ekibi, genç İskoç için para ödemeye hazır.
Napoli, James Rodriguez için girişimlere başladı
Napoli, James Rodriguez için Real Madrid ile görüşmelere başladı
Napoli'de başkan Aurelio De Laurentiis, Kolombiyalı yıldız James Rodriguez'i transfer etmek için Real Madrid başkanı Florentino Perez ile görüştü.
Corriere dello Sport'un haberine göre De Laurentis, yıldız oyuncu için Real Madrid'e teklifini yaptı. Real Madrid ise 27 yaşındaki futbolcusu için İtalyan ekibinden 42 milyon euro talep ediyor.
James Rodriguez, son iki yılı kiralık olarak geçirdiği Bayern Münih ile toplam 67 maça çıkarken 15 gol ve 20 asist yaptı.
Fenerbahçe Roma ile anlaştı!
İsmail Köybaşı ile yollarını ayıran ve Hasan Ali Kaldırım'ın da transfer ihtimali olan Fenerbahçe'de Aleksandar Kolarov ismi her geçen gün yükseliyor.
Hürriyet gazetesinden Fatih Saboviç'in haberine göre teknik direktör Ersun Yanal’ın gelecek sezon takımında görmek istediği Aleksandar Kolarov konusunda Fenerbahçe yönetiminin önemli mesafe kat ettiği öğrenildi.
AS Roma forması giyen 33 yaşındaki Sırp sol bek için sarı lacivertlilerin adımlar attığı, teknik heyetin de başarılı oyuncuyu yakın takibe aldığı belirtildi.
Fenerbahçe, Kolarov ve Roma Kulübü ile prensip anlaşmasına varırken, imza atılması konusunda bazı detayların netleştirilmeye çalışıldığı ifade edildi.
Abdullah Avcı yönetimden kaleci istedi
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımdan ayrılan Tolga Zengin'in yerine bir isim arıyor.
Hürriyet Gazetesinden İsmail Er'e göre; tecrübeli kalecinin ayrılmasının ardından Loris Karius’u zorlayacak yerli bir kaleci isteyen Avcı’nın aklında üç isim var: İstanbulspor’dan 1994 doğumlu Alperen Uysal, Çaykur Rizespor’un 1995 doğumlu eldiveni Gökhan Akkan ve Evkur Yeni Malatyaspor’dan 1989 doğumlu Ertaç Özbir.
Edin Visca yeni bir sayfa açmak istiyor
Yeniden yapılanma içine giren Başakşehir'de yaprak dökümü devam ediyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'yı Beşiktaş'a gönderen Adebayor, Bajic ve Serdar Taşçı ile de yollarını ayıran İstanbul ekibinde Edin Visca da gidebilir.
Fanatik Gazetesinden Ömer Necati Albayrak'ın haberine göre; Fenerbahçe’nin resmi teklifte bulunduğu, Abdullah Avcı’nın Beşiktaş’a götürmek istediği başarılı oyuncu, yakın çevresine izleyeceği yol haritasını anlattı.
Trabzonspor Rodallega'nın alternatifini buldu
Bordo mavililer geçen yıl da transfer etmek istedikleri Ali Sowe'a hala talip.
Foroyaa.gm'e göre geçtiğimiz sezonun devre arasıda Chievo ile yollarını ayıran ve CSKA Sofya'ya transfer Ali Sowe'a Trabzonspor talip.
Geçen sezon da bordo mavili ekibin takibinde olan Gambiyalı oyuncu CSKA'ya 350 bin euro bonservis bedeliyle gitmişti. 1,91 boyundaki santrfor, Bulgar ekibinde 31 maçta forma giyerken 17 gol atmayı başardı.