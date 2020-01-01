CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Bruno Guimaraes, Olympique Lyon'da

Samba Camara Sivasspor'da
Demir Grup Sivasspor, Fransız savunma oyuncusu Samba Camara ile prensipte anlaştı.
Kariyerinde Le Havre B ve Le Havre AC takımlarının formasını giyen 27 yaşındaki Camara, son olarak Revolution takımında oynamıştı.
Sivasspor tesislerine gelen Camara, bir süre kırmızı-beyazlı ekibin antrenmanını izledi.
Camara'nın sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.
Bruno Guimaraes, Olympique Lyon'da
Lyon, Brezilya ekibi Athletico Paranaense'den Bruno Guimaraes'i 20 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.
Ligue 1 ekibi Lyon, Athletico Paranaense forması giyen 22 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Bruno Guimaraes'i 20 milyon euro'ya transfer etti.
Lyon, genç oyuncu ile 2024 yılına kadar sözleşme imzaladı.
Guimaraes, geçtiğimiz sezonda 35 maçta oynayıp 4 gol 3 asistlik katkı sağladı.
Sivasspor, Traore'yi Bursaspor'a kiraladı
Demir Grup Sivasspor, Fildişi Sahilli kanat oyuncusu Abdou Razack Traore'nin sezon sonuna kadar Bursaspor'a kiralandığını duyurdu.
✅ Profesyonel futbol A takımı futbolcularımızdan Abdou Razack Traore, 2019-2020 sezonun sonuna kadar Bursaspor´a kiralanmıştır.— Demir Grup Sivasspor (@SivassporKulubu) January 30, 2020
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Ricardo Rodriguez, Hollanda'ya uçtu!
Fenerbahçe'nin harcama limiti konusunda yaşadığı sorun nedeniyle kadrosuna katamadığı Ricardo Rodriguez, PSV'ye transfer oluyor.
Calciomercato.com'da yer alan haberde Milan'ın Fenerbahçe ve Napoli'den gelen teklifleri reddetmesinin ardından oyuncunun bugün sabah saatlerinde PSV için sağlık kontrollerinden geçmek üzere Eindhoven'a uçtuğu belirtildi.
Habere göre PSV, İsviçreli sol bek oyuncusunu 6 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralayacak.
Tottenham, Bale için son şansını deniyor
Daily Mail'de yer alan habere göre Tottenham, Gareth Bale için Real Madrid'le pazarlıklara başladı.
Spurs, eski oyuncusu Bale için görüşmelerini sürdürürken, transferdeki tek sıkıntının ücret konusunda olduğu bildirildi.
Ancak Galli oyuncunun menajeri Jonathan Barnett, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada oyuncusunun Real Madrid'de kalmaya devam edeceğini, Tottenham ile görüşmediklerini ve vergiler de eklenince Bale’in yıllık ücretinin Premier Lig kulüpleri için çok yüksek olacağını söyleyerek, futbolcunun kiralık olarak da hiçbir kulübe gitmeyeceğini belirtmişti.
Trabzonspor, Guilherme ile anlaşmaya vardı
Trabzonspor, kiralık olarak BtcTurk Yeni Malatyaspor forması giyen Guilherme ile prensip anlaşmasına vardı.Haberin devamı için tıklayın
Lecce, Mert Çetin için Roma ile görüşüyor
Lecce, Roma forması giyen Türk futbolcu Mert Çetin’i kiralamak için harekete geçti.
Sezon başında Gençlerbirliği’nden 3 milyon euro’ya Roma’ya transfer olan Mert Çetin, ligin ikinci yarısını Lecce’de geçirebilir.
Azerbaycan'da hedef Ersun Yanal
Azerbaycan Milli Takımı'nın, Fenerbahçe'nin teknik direktörü Ersun Yanal ile ilgilendiği iddia edildi.
Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, Azerbaycan Milli Takımı'nın aday listesine girdi.
Miha Zajc, Brescia yolcusu
Fenerbahçe'de Simon Falette'in lisansını çıkarıp bir de sol bek transferi yapabilmek için harcama limitini artırma çalışmaları sürüyor.
Sabah Spor'dan Volkan Demir'in haberine göre sarı lacivertli ekip, Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc'ı Serie A ekiplerinden Brescia'ya göndermeye hazırlanıyor.
Haberde, İtalyan ekibinin 25 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katmasına kesin gözüyle bakıldığı ifade edilirken sarı lacivertli ekibin bu transferden 4 milyon euro gelir beklediği belirtildi.
Brescia'nın Zajc için kesin kararı 24 saat içinde vermesi beklenirken transferin resmileşmesiyle harcama limitini artacak olan Fenerbahçe, Simon Falette'e lisans çıkarabilecek.
Trabzonspor'da Guilherme sürprizi
Harcama limitleri çerçevesinde transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da son olarak sürpriz bir ismi gündeme geldi.
Sabah Spor'dan Yunus Emre Sel'in haberine göre bordo mavili ekip, Yeni Malatyaspor'da forma giyen 28 yaşındaki Brezilyalı yıldız Guilherme'nin transferi için kolları sıvadı.
Arsenal, Pablo Mari transferinde sona geldi
Arsenal, İspanyol savunmacı Pablo Mari transferi konusunda kulübü Flamengo ile anlaşmaya vardı.
Mari, geçtiğimiz hafta sağlık kontrolleri için İngiltere'ye gelmiş ancak kulüpler arasında yaşanan anlaşmazlık sonrası Brezilya'ya geri dönmüştü.
Villa ve Newcastle Adebayor'u gözüne kestirdi
The Sun'da yer alan habere göre Newcastle United ve Aston Villa, Kayserispor ile sözleşmesini fesheden Emmanuel Adebayor ile ilgileniyor.
Haaland'ın serbest kalma bedeli: 75 milyon euro
Sport Bild'de yer alan habere göre Dortmund'un yeni süper golcüsü Erling Haaland'ın sözleşmesinde 75 milyon euro'ya serbest kalma maddesi bulunuyor.
Sözleşmedeki bu maddenin önümüzdeki yaz aktif olmayacağı ama sonraki yazdan itibaren devreye gireceği iddia edildi.
Bayern Lemar'dan vazgeçebilir!
France Football'da yer alan habere göre Bayern Münih, Atletico Madrid'in orta saha oyuncusu Thomas Lemar ile ilgileniyor.
Ancak İspanyol kulübün, Lemar için 60 milyon euro talep etmesi bu transferin gerçekleşmesini zorlaştırıyor.
Yıldız oyuncu ile son günlerde Chelsea, Tottenham ve Arsenal'in de ilgilendiği iddia ediliyor.
Tottenham'ın yeni hedefi Giroud
Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Tottenham, Chelsea'nin Fransız golcüsü Olivier Giroud için 18 aylık bir sözleşme teklif etti.
Suso adım adım Sevilla'ya
PSV 9 milyon euro'ya çıktı!
Daily Mail'de yer alan habere göre PSV, Crystal Palace'ın sol beki Patrick van Aanholt için yaptığı teklifi 9 milyon euro'ya yükseltti.
Bu teklif de reddedilirse Hollanda ekibi, West Brom'dan Nathan Ferguson için girişimlerde bulunacak.
Tıottenham'ın harcama limiti 11 milyon euro!
The Sun'da yer alan habere göre Tottenham'ın yeni golcü transferi için sadece 11 milyon euro limiti bulunuyor.
Harry Kane'in sakatlığı nedeniyle yeni golcü arayışlarında olan Spurs, Milan'ın yıldızı Krzysztof Piatek ve Real Sociedad'lı Wİllian Jose ile ilgileniyor.
Ancak, Kuzey Londra kulübünün bütçesi bu transferleri karşılamak için yeterli gözükmüyor.
Barcelona Ajax'ın yıldızı Tadic'in peşinde
Sırp yıldız, ara transferde ayrılmak istiyor. Ancak Ajax cephesi veto ediyor.
Luis Suarez'in sakatlığı sonrası ara transferde forvet hattını güçlendirmek isteyen Barcelona, Valencia'nın Rodrigo'yu bırakmaması üzerine hedef değiştirdi.
Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Katalan devi, Dusan Tadic ile ilgileniyor.
De Telegraaf'ta yer alan habere göre tadic, bu transfere sıcak bakarken, Ajax yıldızını kadrosunda tutmak istiyor.
Bruno Fernandes, Manchester United’a yakın
Portekiz basınında yer alan haberlere göre Manchester United, Sporting’in yıldız ismi Bruno Fernandes’i kadrosuna katıyor.
Record’un haberine göre kulüpler bonuslarla birlikte 80 milyon euro karşılığında el sıkıştı.