CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Bruno Fernandes, Manchester United'a gitmek istiyor

Sarı-lacivertli yönetim, gelebilecek cezaların önüne geçmek için yollarını ayıracağı isimleri belirlerken sürpriz bir isim için teklif geldi.

Sabah'ın haberine göre, 'nin Alman yıldızı Max Kruse için Arap Yarımadası'ndan 5 milyon euro'luk teklif geldi.

Fenerbahçe yönetimi ise yollarını ayırmak için önceliği Adil Rami, Alper Potuk, Victor Moses, Tolgay Arslan ve Miha Zajc'a verdi.