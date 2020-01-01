CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Bruno Fernandes, Manchester United'a gitmek istiyor

Bruno Fernandes, Manchester United'a gitmek istiyor
Sporting Lizbon'un 25 yaşındaki oyuncusu Bruno Fernandes, Manchester United'a transfer olmak istediğini yönetime iletti.
Adı uzun süredir Manchester United ile anılan 25 yaşındaki Portekizli futbolcu Bruno Fernandes takımdan ayrılmak istiyor.
Sky Sports'un haberine göre Fernandes, Manchester United'a gitme isteğini Sporting Lizbon yönetimine bildirdi. Kısa süre içinde iki takım arasındaki görüşmelerin yeniden başlayacağı belirtildi.
Fernandes bu sezon Sporting Lizbon formasıyla 26 resmi karşılaşmada görev aldı ve 15 gol atıp 13 asist yaptı.
Slimani'ye Tottenham kancası
Golcü takviyesi yapmak isteyen Tottenham rotasını tanıdık bir isme çevirdi.
Telegraph'ın haberine göre, Jose Mourinho, bu sezon Monaco'da gösterdiği performansla dikkatleri yeniden üzerine çeken Islam Slimani'yi istiyor.
Tottenham, Slimani'nin bonservisini elinde bulunduran Leicester City ile görüşmelerini sürdürüyor.
Werner, Liverpool'a gitmek istiyor
Bu sezon RB Leipzig formasıyla harikalar yaratan Werner, yaz transfer döneminde İngiltere'nin yolunu tutmanın peşinde.
Bild'in haberine göre, Liverpool'un ilgilendiği 23 yaşındaki golcünün transferdeki önceliği Liverpool. Klopp'un ekibinde oynama hayali kuran Werner, yaz transfer döneminde bu hayalini gerçekleştirmek istiyor.
Bu sezon Leipzig formasıyla tüm kulvarlarda 26 maça çıkan Werner, 25 gol attı ve 10 asist yaptı.
Sinan Gümüş Antalyaspor'da
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, İtalya'nın Genoa takımından Sinan Gümüş'ü kiralık olarak kadrosuna kattı.
Antalya Stadı'nda gerçekleştirilen törende 26 yaşındaki golcü oyuncu Sinan Gümüş, kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan 6 aylık sözleşmeyi imzaladı.
Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Sinan Gümüş, törende yaptığı konuşmada, Antalyaspor'a transferinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Trabzonspor'da Bilal Başacıkoğlu transferi an meselesi
Fanatik'te yer alan habere göre Kayserispor ile sözleşmesini fesheden Bilal Başacıkoğlu, Trabzonspor'un Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmayı tribünden izledi.
Bilal Başacıkoğlu kısa süre içinde Trabzonspor ile sözleşme imzalayacak.
24 yaşındaki futbolcu Kayserispor formasıyla çıktığı 37 karşılaşmada 3 gol attı, 4 asist yaptı.
Inter, Eriksen için bir kez daha geliyor
Tottenham, Christian Eriksen için 15 milyon pound teklif eden Inter'e fiyatı düşük bulunduğunu iletti.Daily Mail'in haberine göre Inter'in fiyat yükseltip, hafta içinde transfere nokta koyması bekleniyor.
Beşiktaş transferde Sporting ile kapışıyor
Siyah-beyazlılar, Slovan Bratislava'nın 25 yaşındaki forveti Andraz Sporar'ın peşine düştü.
A Bola'nın haberine göre, Beşiktaş bu transferde Sporting ile yarışıyor.
Sakatlığı olmamasına rağmen takımının Orenburg ile oynadığı maçın kadrosunda yer almayan golcü futbolcu, bu iki takımdan birine transfer olacak.
Fenerbahçe'ye Kruse için 5 milyon euro
Sarı-lacivertli yönetim, gelebilecek cezaların önüne geçmek için yollarını ayıracağı isimleri belirlerken sürpriz bir isim için teklif geldi.
Sabah'ın haberine göre, Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse için Arap Yarımadası'ndan 5 milyon euro'luk teklif geldi.
Fenerbahçe yönetimi ise yollarını ayırmak için önceliği Adil Rami, Alper Potuk, Victor Moses, Tolgay Arslan ve Miha Zajc'a verdi.
Cavani, PSG'ye ayrılmak istediğini bildirdi
Paris Saint-Germain Sportif Direktörü Leonardo, Edinson Cavani'nin ara transfer döneminde takımdan ayrılmak istediğini ve Atletico Madrid'den gelen teklifi reddettiklerini açıkladı.
Uruguaylı futbolcunun adı uzun bir süredir Madrid ekibiyle anılıyordu ancak resmi olarak olası transfer reddedildi.
Atletico Madrid, Cavani'nin alternatifini belirledi
La Liga ekibinin adı PSG'de forma şansı bulmakta zorlanan Edinson Cavani ile sık sık anılıyor.
Mundo Deportivo'nun haberine göre Atletico Madrid, Uruguaylı golcünün transferinde başarısız olması halinde yedek planını devreye sokacak.
İspanyol kulübün ilk hedefi Arsenal'in Fransız forveti Alexandre Lacazette.
Bu iki isim dışında adı geçen bir diğer oyuncu ise Borussia Dortmund'dan Paco Alcacer.
Chelsea, Dunk için teklif yapmaya hazırlanıyor
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Brighton'ın defans oyuncusu Lewis Dunk'ı transfer etmek istiyor.
Daily Star'ın haberine göre Maviler, 28 yaşındaki isim için 56 milyon euroyu gözden çıkardı.
Frank Lampard'ın savunmadaki seçeneklerini artırmak için Chelsea, ara transfer dönemi bitmeden amacına ulaşmak istiyor.
Bu sezon Brighton formasıyla 21 resmi maça çıkan Dunk, 2 golve 3 asistlik katkı sağladı.