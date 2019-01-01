CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Borussia Dortmund'un Elif Elmas ısrarı

Borussia Dortmund'un Elif Elmas ısrarı
Borussia Dortmund, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Elif Elmas için sarı lacivertlilere yeni bir teklif yaptı.19 yaşındaki genç yıldızı ısrarla kadrosuna katmak isteyen Dortmund, Makedon futbolcuya karşılık Ömer Toprak, Kagawa ve 3 milyon euro önerdi. Fenerbahçe yönetiminin teklifi Ersun Yanal'a ilettiği belirtilirken deneyimli teknik adamın kararına göre transferin şekilleneceği öğrenildi. (Sabah)
Fenerbahçe'de hedef Nikola Kalinic
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Nikola Kalinic'i listenin ilk sırasına aldı.
Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de rota Nikola Kalinic'e çevrildi.
Milliyet'in haberine göre sarı lacivertliler, menajer Mirsad Türkcan'ın devreye girmesiyle Hırvat golcüyü kiralamak istiyor.
Marco Giampaolo, Sampdoria'dan ayrıldı
Atletico Madrid'in hedefi Marcos Llorente
Atletico Madrid, ezeli rakibi Real Madrid'den ayrılmaya hazırlanan Marcos Llorente'yi transfer etmek istiyor.
Atletico Madrid, Zinedine Zidane'ın gözden çıkardığı Marcos Llorente için girişimlerini sürdürüyor.
COPE'de yer alan habere göre Atletico, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için 40 milyon euro'yu gözden çıkardı. Tarafların görüşmelere devam ettiği belirtilen haberde anlaşmanın yakın olduğu öne sürüldü.
Milan'dan Moro'ya yakın takip
Milan, Dinamo Zagreb'in 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Nikola Moro ile ilgileniyor.
Calcio Mercato L’Originale adlı programa katılan İtalyan muhabir Gianluca Di Marzio, Milan'ın Nikola Moro lle yakından ilgilendiğini bildirdi.
Hırvatistan futbolunun gelecek vadeden orta sahalarından biri olan Moro, 2017-18 sezonunda yaşadığı sakatlık sebebiyle 6 ay sahalardan uzak kalmış, ancak Eylül 2018'de sağlığına kavuşmuştu.
Ligde yalnızca 19 maça çıkabilen genç isim, 3 de gol atmayı başardı. Hırvatistan Milli Takımı'nın her yaş kategorisinde forma giydi.
Ajax, Ziyech için 30 milyon sterlin istiyor!
Ajax'ın, Faslı sağ kanat oyuncusu Hakim Ziyech için 30 milyon sterlin talep ettiği iddia edildi.
Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Chelsea ve Liverpool ile adı geçen 26 yaşındaki futbolcu için Ajax, Daily Mail'de yer alan habere göre 30 milyon sterlin ücret istiyor.
2018-19 sezonunda Hollanda Eredivisie şampiyonluğunun alınmasında ve Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kadar gelinmesinde büyük pay sahibi olan Ziyech, bugüne kadar Ajax formasıyla çıktığı 130 resmi maçta 40 kez ağları havalandırırken 61 asist yaptı.
Fiorentina, Montella ile devam ediyor
Fiorentina, teknik direktör Vincenzo Montella ile devam etme kararı aldı.
Daha önce 2011-12 sezonunda Fiorentina'nın başına geçen ve 2014-15 sezonunda takımdan ayrılan İtalyan teknik adam Montella, Nisan 2019'da yeniden Fiorentina'ya gelmişti.
Ancak çıktığı 8 maçı da kazanamayan Montella'nın takımdaki geleceği tehlikeye girmişti.
Fiorentina, resmi internet sitesi üzerinden Montella'nın görevine devam edeceğini duyurdu.
Barcelona'dan Guerreiro için 25 milyon euro!
Barcelona'nın, Borussia Dortmund'da forma giyen orta saha oyuncusu Raphael Guerreiro için girişimlerde bulunduğu iddia edildi.
Sport'ta yer alan habere göre 2018-19 La Liga şampiyonu Barcelona, Bundesliga devlerinden Borussia Dortmund'da oynayan 25 yaşındaki futbolcu Raphael Guerreiro için 25 milyon euro'yu gözden çıkardı.
Dortmund ile 1 sene daha sözleşmesi bulunan Portekizli oyuncu için başka takımların da teklifte bulunduğu öne sürüldü.
Bu sezon Bundesliga'da 23 maça çıkan Guerreiro, 2 gol 6 asistlik katkı sağladı.
Emre Belözoğlu, Ali Koç ile görüşüyor!
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'ye transferi konusunda Ali Koç ile görüşme gerçekleştiriyor
A Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Medipol Başakşehir forması giyen eski yıldızı Emre Belözoğlu ile anlaşma sağladı.
Başkan yardımcısı Semih Özsoy'un da yer aldığı mini toplantıda tecrübeli orta sahadan beklentilerini anlatan Ali Koç, isteklerini bir bir sıraladı.
Adrien Rabiot için iki aday var
Temmuz ayında serbest kalacak Adrien Rabiot, kararını tatil dönüşü verecek.
11 Aralık 2018 tarihinde Kızılyıldız ile oynanan maçtan bu yana PSG formasından uzak kalan Adrien Rabiot, 1 Temmuz 2019'da serbest kalacak.
24 yaşındaki Fransız oyuncu için Juventus ve Manchester United yarışıyor.
Rabiot, Corriere dello Sport'a yaptığı açıklamada "İtalya'yı çok seviyorum. Mükemmel bir ülke. Juventus ile transferim hakkında konuştuk ama size bir şey söyleyemem. Manchester United da benimle ilgileniyor. Karar vermek zorundayım. Şu an tatildeyim. Yakın bir zamanda hangi takıma gideceğimi öğreneceksiniz" ifadelerini kullandı.
2018-2019 sezonunda PSG formasıyla 20 resmi maça çıkan Adrien Rabiot, 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
Beşiktaş, Ertaç Özbir ile anlaşmaya vardı
Karius'a alternatif bir kaleci arayan Beşiktaş, son olarak Yeni Malatyaspor'un kalesini koruyan Ertaç Özbir ile anlaştı.A Spor'dan Hakan Gündoğar'ın haberine göre Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor'un kalesini koruyan Ertaç Özbir ile 1+1 yıllık anlaşma imzaladı.
Fenerbahçe'den Solomon Rondon teklifi
Forvet transferinde hata yapmak istemeyen Fenerbahçe'nin, West Bromwich Albion'dan Rondon'u gözüne kestirdiği iddia edildi.Güneş'te yer alan habere göre sarı lacivertliler, bonservisi West Bromwich Albion'da bulunan Jose Solomon Rondon'u transfer etmek istiyor. Takımın başına Slaven Bilic'i getiren West Bromwich, Rondon'un yüksek maaşından kurtulmak için transfere sıcak bakıyor. Sarı lacivertliler, geçtiğimiz sezonu Newcastle'da kiralık geçiren 29 yaşındaki Venezuelalı forvete senelik 3.5 milyon sterlin önerdi.
Edin Visca ve Alexandru Epureanu, Avcı'yı istiyor
Medipol Başakşehir'in iki önemli yıldızı Visca ve Epureanu, yeniden Abdullah Avcı ile çalışmak istiyor.
Medipol Başakşehir'de Edin Visca ve Alexandru Epureanu, Beşiktaş'a transfer olmak istiyor.
Akşam'ın haberine göre Başakşehir'de misyonunu tamamladıklarını düşünen ikili, eski hocalarıyla yeniden bir araya gelebilmek için kulüpten kolaylık sağlamasını istiyor.
Fenerbahçe'ye önerilen son isim Bonatini
Fenerbahçe'de forvet transferi için gündeme gelen son isim Leo Bonatini.
Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme gelen son isim Leo Bonatini oldu.
Akşam'ın haberine göre sarı lacivertliler, bonservisi Wolverhampton Wanderers'ta bulunan 25 yaşındaki oyuncu ile ilgileniyor. Forvet ve forvet arkası pozisyolarında oynayabilen Bonatini'nin Wolverhampton ile 2021/22 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.
Ozan Kabak, Monaco'ya gidiyor
Stuttgart'ta gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ozan Kabak'ın Monaco'ya transfer olacağı iddia edildi.
Lig 1 ekiplerinden Monaco, Stuttgart'ta gösterdiği performas ile yılın en iyi çaylak futbolcusu seçilen Ozan Kabak'ı transfer oluyor.
Milliyet'in haberine göre Fransız ekibi, 19 yaşındaki genç savunmacı için 13 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Ozan, Ocak 2019'da transfer olduğu Stuttgart'ta gösterdiği başarılı performansa rağmen takımının küme düşmesine engel olamamıştı.
Maurizio Sarri, Juventus'un başına geçiyor
Chelsea'nin İtalyan menajeri Maurizio Sarri, Juventus'un yeni teknik direktörü olmak üzere.
Chelsea'nin başında geçirdiği ilk sezonu UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu ile kapatan Maurizio Sarri, ülkesine geri dönüyor.
Juventus'ta sportif direktör Fabio Paratici, Chelsea'nin üst düzey yöneticilerinden Marina Granovskaia ile Sarri'nin serbest kalma şartlarını görüşmeye devam ediyor. Kulüplerin anlaşması halinde İtalyan teknik adam ülkesine dönerek Juventus'un başına geçecek.
Trabzonspor, Monaco'nun teklifini reddetti
Trabzonspor'un, 19 yaşındaki Abdülkadir Ömür için Monaco'dan gelen teklifi reddettiği iddia edildi.
Trabzonspor, TRT Spor'da yer alan habere göre Abdülkadir Ömür için Monaco'dan gelen 16 milyon euro'luk teklifi reddetti.
Abdülkadir de "Transfer teklifleri var ama ben bu sezon Trabzon'da kalacağım. Trabzon şehrine, kulübüne ve taraftarına borcum var. Burada işim bitmedi. O yüzden önceliğim Trabzonspor'dur." şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.
Galatasaray'dan Banega için 5 milyon euro!
Sık sık Sevilla'nın 30 yaşındaki Ever Banega ile adı anılan Galatasaray, iddialara göre 5 milyon euro'yu gözden çıkardı.
TRT Spor'un haberine göre Galatasaray, Sevilla'nın 6 milyon euro istediği Arjantinli orta saha oyuncusu Banega için 5 milyon euro ödemeye hazır.
Boca Juniors'tan da teklif alan Banega, bu sezon La Liga'da 32 maça çıkıp 3 gol attı ve 5 asist yaptı.
Murat Sağlam, Trabzonspor'a doğru
Trabzonspor'un, Wolfsburg'un ikinci takımında forma giyen Murat Sağlam transferinde sona yaklaştığı iddia edildi.
Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan bordo mavililer, Habertürk'ün haberine göre 21 yaşındaki sağ bek oyuncusu Murat Sağlam'ı kadrosuna katmak istiyor.
2017'den beri Wolfsburg'ın ikinci takımında oynayan genç futbolcu, Alman 4. liginde bu sezon çıktığı 25 maçta 6 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.
Cazorla, sözleşme yeniledi
Santi Cazorla, Villareal ile sözleşme uzattı.
Ağustos 2018'de Arsenal'den Villareal'e transfer olan 34 yaşındaki orta saha oyuncusu Santi Cazorla, kulübü ile sözleşmesini uzattı.
Haziran ayı sonunda Villareal ile sözleşmesi bitecek alan tecrübeli isim, 1 yıl daha takımda kalacak.
Manchester United, Fati'yi istiyor
Manchester United ve Newcastle United, 16 yaşındaki Ansu Fati'yi radarına aldı.
Daily Record'un haberine göre Premier Lig ekiplerinden Manchester United ve Newcastle United, Barcelona U19 takımındaki sol kanat oyuncusu Ansu Fati'yi transfer etmek istiyor.
16 yaşındaki genç oyuncu, UEFA Gençlik Ligi'nde yarı finale yükselen Barcelona U19 takımının 4 golle en golcü ismi olmayı başarmıştı.
Real Madrid'de Marco Asensio takımdan ayrılabilir
Real Madrid, 23 yaşındaki yıldızı Asensio için 100 milyon euro bekliyor.
Eden Hazard, Luka Jovic ve Ferland Mendy gibi oyuncular için hatırı sayılır bir bonservis bedeli ödeyen Real Madrid, gelecek iyi bir teklif karşılığında 23 yaşındaki yıldızı Marco Asensio'nun gidişine izin verecek.
Cadena SER'in haberine göre teknik direktör Zidane'ın önemli planları arasında yer almayan genç yıldız için beklenen teklif 100 milyon euro.
İspanyol yıldız şu ana kadar 135 kez giydiği Real Madrid formasıyla 27 gol atıp 17 asist yaptı.
Barcelona, Rakitic'i gözden çıkarabilir
Barcelona, iyi bir bonservis bedeli karşılığında Rakitic'in transferine izin verebilir.
La Liga'da ipi göğüslemesine rağmen Şampiyonlar Ligi'nde istediği başarılara ulaşamayan Barcelona, iyi bir bonservis bedeli karşılığında Hırvat yıldızı Ivan Rakitic'in transferine izin verebilir.
SER Catalunya'nın haberine göre Katalan ekibi, 31 yaşındaki Ivan Rakitic için kulübe iyi bir teklif gelmesi halinde transfere yeşil ışık yakacak. Frenkie De Jong'un takıma katılmasıyla ilk 11'deki yerini kaybetme ihtimali bulunan Rakitic ile Machester United'ın ilgilendiği iddia ediliyor.
Hırvat yıldız, 2014 yazında 18 milyon euro karşılığında transfer olduğu Barcelona'da toplam 268 maça çıkarken 34 gol 37 asistlik performas sergiledi.
Burak Yılmaz, Lecce'yi reddetti!
Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Burak Yılmaz, Lecce'nin yaptığı teklifi reddetti.
Beşiktaş'ın 33 yaşındaki milli futbolcusu Burak Yılmaz, Serie A ekiplerinden Lecce'nin yaptığı senelik 2.5 milyon euro'luk teklifi geri çevirdi.
DHA'dan Ali Danaş'ın haberine göre yıldız golcü Beşiktaş'tan ayrılmayı kesinlikle düşünmüyor. Siyah beyazlı yöneticiler de astronomik bir teklif gelmediği sürece tecrübeli futbolcunun satışına onay vermeyecek.
Udinese'nin Dorukhan teklifi reddedildi
Beşiktaş, Udinese'nin yıldız oyuncusu Dorukhan Toköz'e yaptığı teklifi reddetti.
Igor Tudor'un çalıştırdığı İtalyan ekibi Udinese'nin, Beşiktaş'ın milli yıldızı Dorukhan Toköz için 9 milyon euroluk teklifte bulunduğu ortaya çıktı.
Sporx'in haberine göre siyah beyazlılar, 23 yaşındaki yıldızı için İtalya'dan gelen teklifi reddetti. Başkan Fikret Orman'ın, özellikle ikinci yarıda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Dorukhan için 15 milyon euro'nun altında bir teklifi kabul etmeyeceği öne sürülüyor.
Galatasaray forvete Welbeck'i istiyor
Galatasaray'da forvet transferi için gündeme gelen son isim Danny Welbeck oldu.
Mbaye Diagne'yi yüksek bir bonservis bedeli ile elden çıkarmak isteyen Galatasaray'da forvet arayışları sürüyor.
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde geçen yıl yaşadığı sorunları yaşamak istemeyen Galatasaray, forvet hattını yıldız bir isimle güçlendirmeyi planlıyor. TRT Spor'un haberine göre yönetim, bonservisi elinde olan Danny Welbeck'in menajeriyle iletişime geçti. Sarı kırmızılılar 28 yaşındaki İngiliz futbolcuyu uygun bir yıllık ücret ve imza parası ile kadrosuna katmaya çalışacak.
Lyon, Mendy'nin yerini Tierney ile dolduracak
Ferland Mendy'yi Real Madrid'e gönderen Lyon, Kieran Tierney'i transfer etmek istiyor.
Sol beki Ferland Mendy'nin Real Madrid'e transfer olmasının ardından o bölgeye takviye yapmak isteyen Lyon, Celtic forması giyen Kieran Tierney ile ilgileniyor.
The Scotsman'ın haberine göre sol bek arayışlarını sürdüren Lyon'un ilk hedefi Celtic'te forma giyen Kieran Tierney. Habere göre Mendy transferinden hatırı sayılır bir kazanç elde eden Fransız ekibi, genç İskoç için para ödemeye hazır.
Napoli, James Rodriguez için girişimlere başladı
Napoli, James Rodriguez için Real Madrid ile görüşmelere başladı
Napoli'de başkan Aurelio De Laurentiis, Kolombiyalı yıldız James Rodriguez'i transfer etmek için Real Madrid başkanı Florentino Perez ile görüştü.
Corriere dello Sport'un haberine göre De Laurentis, yıldız oyuncu için Real Madrid'e teklifini yaptı. Real Madrid ise 27 yaşındaki futbolcusu için İtalyan ekibinden 42 milyon euro talep ediyor.
James Rodriguez, son iki yılı kiralık olarak geçirdiği Bayern Münih ile toplam 67 maça çıkarken 15 gol ve 20 asist yaptı.
Fenerbahçe Roma ile anlaştı!
İsmail Köybaşı ile yollarını ayıran ve Hasan Ali Kaldırım'ın da transfer ihtimali olan Fenerbahçe'de Aleksandar Kolarov ismi her geçen gün yükseliyor.
Hürriyet gazetesinden Fatih Saboviç'in haberine göre teknik direktör Ersun Yanal’ın gelecek sezon takımında görmek istediği Aleksandar Kolarov konusunda Fenerbahçe yönetiminin önemli mesafe kat ettiği öğrenildi.
AS Roma forması giyen 33 yaşındaki Sırp sol bek için sarı lacivertlilerin adımlar attığı, teknik heyetin de başarılı oyuncuyu yakın takibe aldığı belirtildi.
Fenerbahçe, Kolarov ve Roma Kulübü ile prensip anlaşmasına varırken, imza atılması konusunda bazı detayların netleştirilmeye çalışıldığı ifade edildi.
Abdullah Avcı yönetimden kaleci istedi
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımdan ayrılan Tolga Zengin'in yerine bir isim arıyor.
Hürriyet Gazetesinden İsmail Er'e göre; tecrübeli kalecinin ayrılmasının ardından Loris Karius’u zorlayacak yerli bir kaleci isteyen Avcı’nın aklında üç isim var: İstanbulspor’dan 1994 doğumlu Alperen Uysal, Çaykur Rizespor’un 1995 doğumlu eldiveni Gökhan Akkan ve Evkur Yeni Malatyaspor’dan 1989 doğumlu Ertaç Özbir.
Edin Visca yeni bir sayfa açmak istiyor
Yeniden yapılanma içine giren Başakşehir'de yaprak dökümü devam ediyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'yı Beşiktaş'a gönderen Adebayor, Bajic ve Serdar Taşçı ile de yollarını ayıran İstanbul ekibinde Edin Visca da gidebilir.
Fanatik Gazetesinden Ömer Necati Albayrak'ın haberine göre; Fenerbahçe’nin resmi teklifte bulunduğu, Abdullah Avcı’nın Beşiktaş’a götürmek istediği başarılı oyuncu, yakın çevresine izleyeceği yol haritasını anlattı.
Trabzonspor Rodallega'nın alternatifini buldu
Bordo mavililer geçen yıl da transfer etmek istedikleri Ali Sowe'a hala talip.
Foroyaa.gm'e göre geçtiğimiz sezonun devre arasıda Chievo ile yollarını ayıran ve CSKA Sofya'ya transfer Ali Sowe'a Trabzonspor talip.
Geçen sezon da bordo mavili ekibin takibinde olan Gambiyalı oyuncu CSKA'ya 350 bin euro bonservis bedeliyle gitmişti. 1,91 boyundaki santrfor, Bulgar ekibinde 31 maçta forma giyerken 17 gol atmayı başardı.