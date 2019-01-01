CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Boateng, Beşiktaş'a gelmek istiyor

Mancheste United'ın renklerine bağlamaya çalıştığı Harry Maguire için Arsenal de devreye girdi.

'nin 26 yaşındaki stoperi Harry Maguire, 'ın en önemli transfer hedeflerinden biri haline gelmişti.

Mirror'da yer alan habere göre İngiliz futbolcu için de teklifte bulundu. Leicester City'nin, Manchester United'ın 70 milyon sterlin değerindeki teklifini reddettiği öne sürülmüştü. Arsenal'in ise Maguire için 50 milyon sterlin önerdiği iddia edildi.

İngiliz basınına göre Leicester City, Maguire için 90 milyon euro istiyor.