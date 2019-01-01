CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Boateng, Beşiktaş'a gelmek istiyor

Boateng, Beşiktaş'a gelmek istiyor
Beşiktaş yönetimi, Ganalı forvet için kulübü Sassoulo ile görüşmelerini sürdürüyor.
Takvim'in haberine göre siyah beyazlılar, Kevin-Prince Boateng için İtalyan kulübüne kiralama teklifinde bulundu.
Boateng'in de siyah beyazlı takıma yeşil ışık yakması transferde Beşiktaş'ın elini güçlendiriyor.
Real Madrid, Milan'a Mariano Diaz'ı önerdi
Corriere dello Sport'a göre Real Madrid, 25 yaşındaki santrforunu teklif etti.Piyasa değeri 20 milyon euro olan Diaz, geçtiğimiz sezon Madrid formasıyla 19 resmi maça çıktı ve 4 gol attı.
Buffon, Juventus için sağlık kontrolünde!
2018-19 sezonunu Paris Saint-Germain'de geçiren İtalyan kaleci Gianluigi Buffon, efsaneleştiği kulübü Juventus'a geri dönüyor.
Tecrübeli kaleci, 17 sene formasını giydiği Juventus ile anlaşmaya vardı ve sabah saatlerinde sağlık kontrollerini tamamlamak için hastaneye vardı.
Transferin önümüzdeki saatlerde resmileşmesi bekleniyor.
Sevilla, Lucas Ocampos'u kadrosuna kattı
La Liga ekiplerinden Sevilla, Marsilya'da forma giyen sol kanat oyuncusu Lucas Ocampos'u transfer etti.
Endülüs temsilcisi, Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da oynayan 24 yaşındaki Arjantinli futbolcu Lucas Ocampos'u 15 milyon euro karşılığında renklerine bağladı.
Ocampos, Marsilya formasıyla çıktığı toplam 132 resmi maçta 27 gol atıp 15 asist yaptı.
Maguire'a yeni talip
Mancheste United'ın renklerine bağlamaya çalıştığı Harry Maguire için Arsenal de devreye girdi.
Leicester City'nin 26 yaşındaki stoperi Harry Maguire, Manchester United'ın en önemli transfer hedeflerinden biri haline gelmişti.
Mirror'da yer alan habere göre İngiliz futbolcu için Arsenal de teklifte bulundu. Leicester City'nin, Manchester United'ın 70 milyon sterlin değerindeki teklifini reddettiği öne sürülmüştü. Arsenal'in ise Maguire için 50 milyon sterlin önerdiği iddia edildi.
İngiliz basınına göre Leicester City, Maguire için 90 milyon euro istiyor.
Mbappe'den Paris paylaşımı
Real Madrid'e transfer olacağı gündemden düşmeyen Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain'de kalacağı yönünde paylaşım yaptı.
Transfer sezonunun bir başka öne çıkan ismi Kylian Mbappe, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile dikkat çekti.
ICI C’EST PARIS 19/20 🔴🔵 @PSG_inside pic.twitter.com/diGY7fksve— Kylian Mbappé (@KMbappe) July 2, 2019
Real Madrid ile gündeme gelen oyuncu, gelecek sezon da PSG'de kalacağının mesajını verdi.
Real Madrid, Pogba için Bale'i kullanacak
Manchester United'ın Fransız yıldızı kadrosuna katmak isteyen Real Madrid, Gareth Bale'i takasta kullanmayı planlıyor.
Real Madrid, uzun süredir Paul Pogba'yı renklerine bağlamaya çalışıyordu. Oyuncunun da takımdan ayrılarak yeni bir maceraya atılmak istediği yönünde açıklamaları vardı.
Fransız yıldızı kadrosuna katmak için yeni bir yol bulan Madrid ekibi, Marca'nın haberine göre kadroda düşünülmeyen Gallerli futbolcu Gareth Bale'i Manchester United'a önerecek.
Beşiktaş'ın Kenan Karaman planı belli oldu
Siyah beyazlılar, 25 yaşındaki golcü için piyasa araştırmasına başladı.
Transferin sessiz ekibi Beşiktaş, Kenan Karaman transferi için girişimlerini hızlandırdı.
Fanatik'ten Orhan Yıldırım'ın haberine göre Beşiktaş, Düsseldorf'ta forma giyen milli oyuncu için maliyet araştırması yapmaya başladı.
Abdullah Avcı'nın hücum hattının çeşitli bölgelerinde görev alabilen Karaman'ı kadroda görmek istediği belirtildi.
Barcelona'dan Umtiti kararı
Katalan ekibi, Fransız stoperle yolları ayırmaya hazırlanıyor.
Transferde hareketli günler geçiren Barcelona, Neymar ve Antoine Griezmann için çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan iki yıldıza imza attırmak adına bütçesini dengelemek isteyen Katalan ekibinde yolların ayrılacağı isimler de belli oluyor.
Sport'un haberine göre, Samuel Umtiti bu oyunculardan bir tanesi olarak belirlendi.
Juventus ve Manchester United'ın takip ettiği Umtiti için Barcelona'nın 50 milyon euro civarında bir bonservis bedeli talep edeceği ifade edildi.
Sevilla'dan Galatasaray'ı üzecek Banega açıklaması
Uzun süredir Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Ever Banega'dan kötü haber geldi.
A Spor'a konuşan Sevilla Sportif Direktörü Monchi, "Ever Banega'nın transferi söz konusu değil. Banega ile ilgili kimseyle transfer görüşmesi yapmadık çünkü kendisi satış listesinde değil" şeklinde konuştu.
Daha önce ise Arjantinli oyuncunun menajeri, "Galatasaray ile anlaştık" açıklaması yapmıştı.
Trabzonspor, Nemanja Andjusic'i bitiriyor
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Nemanja Andjusic transferinde mutlu sona yaklaştı.
Trabzonspor, Andjusic transferini bitirmeye hazırlanıyor.
TRT Spor'un haberine göre bordo mavililer, Bosna Hersek Ligi takımlarından Mladost Doboj-Kakanj forması giyen Nemanja Andjusic ile prensip anlaşmasına vardı.
22 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcu, Mladost Doboj-Kakanj formasıyla çıktığı 25 karşılaşmada 8 gol kaydetti.
Fernando yerine Nzonzi
Galatasaray, yıldız futbolcusu Fernando Reges'in yerine Steven Nzonzi'yi düşünüyor.
Galatasaray, Ever Banega'nın transferinde Sevilla'ya takas olması beklenen Fernando Reges yerine Steven Nzonzi'yi düşünüyor.
Takvim'in haberine göre sarı kırmızılılar, Fernando'nun boşluğunu doldurmak için Roma'nın 31 yaşındaki yıldızı Steven Nzonzi'yi kadrosuna katmak istiyor.
Galatasaray yönetimi, Sevilla'dan Banega'nın takım arkadaşı olan Fransız futbolcuyu kiralamak için girişimlere başlayacak.
Manchester United'ın Maguire için yaptığı teklif reddedildi
Manchester United'ın, Leicester City forması giyen Harry Maguire için yaptığı teklif reddedildi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Manchester United'a Leicester City'den kötü haber geldi.
Sky Sports'un haberine göre Tilkiler, Manchester United'ın Harry Maguire için yaptığı 79 milyon euro'luk teklifi kabul etmedi.
İngiltere Milli Takımı'nda da forma giyen 26 yaşındaki stoperle Manchester City'de ilgileniyor.
Göztepe'nin forvet hedefi Abel Hernandez
Forvet transferi için kolları sıvayan Göztepe, Abel Hernandez'i listenin ilk sırasına yazdı.
Geçtiğimiz küme düşme tehlikesini son haftalara kadar hisseden Göztepe, bu sezon daha güçlü bir kadro ile mücadele etmek istiyor.
Yeni Asır'ın haberine göre sarı kırmızılıların forvet transferi için bir numaralı adayı CSKA Moskova'dan ayrılan 28 yaşındaki Uruguaylı Abel Hernandez. İzmir ekibinin listesindeki diğer isimler ise William Owusu, Emmanuel Adebayor ve Eren Derdiyok.
Premier Lig'den MLS'e
Amerika Futbol Ligi (MLS)'nin son şampiyonu Atlanta United, Bournemouth'tan Emerson Hyndman'ı kiraladı.
23 yaşındaki oyuncu 9 Temmuz'da açılacak olan ikinci transfer döneminde Atlanta United kadrosuna dahil olacak.
Amerikalı orta saha oyuncu geçen sezon Hibernian ve Bournemouth formasıyla çıktığı 20 maçta 1 gol atmayı başardı.
Crystal Palace yeni sağ bekini buldu
Aaron Wan-Bissaka'yı Manchester United'a satan Crystal Palace, Arsenal'ın gözden çıkardığı Carl Jenkinson'ın peşine düştü.
Sun'ın haberine göre Crystal Palace'ın teknik direktörü Roy Hodgson, 2012 yılında İngiltere Milli Takımı'nda çalıştırdığı Jenkinson'ın transferi için onay verdi.
Crystal Palace'ın oyuncu için 5 milyon pound teklif sunacağı ve Arsenal'ın da transfer bütçesini artırmak amacıyla bu teklifi kabul edeceği bekleniliyor.
27 yaşındaki oyuncu 2018-19 sezonunda Arsenal formasıyla yalnızca 8 maçta sahada yer alabildi.
Newcastle'ın genç oyuncusu Manchester United'ın radarında
Aaron Wan-Bissaka'yı kadrosuna katan Manchester United, başka bir transferi daha bitirmek istiyor.
Telegraph'ın haberine göre "Kırmızı Şeytanlar" Newcastle United'ın 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Sean Longstaff'ı transfer etmek için 25 milyon poundu gözden çıkardı.
Manchester United'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, takımının Avustralya ve Asya'daki kampı başlamadan önce oyuncunun kadroya dahil olmasını istiyor.
Geçtiğimiz sezon Newcastle United ile 13 maça çıkan Longstaff, 2 gol kaydetti.
Inter, Lukaku ısrarını sürdürüyor
İtalya Serie A ekiplerinden Inter, Belçikalı golcü Romelu Lukaku'nın peşini bırakmıyor.
Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Inter, Romelu Lukaku'yu 70 milyon euro satın alma opsiyonuyla birlikte iki yıllığına kiralamak istiyor.
2018-19 sezonunda beklenen performansı gösteremeyen Lukaku, Manchester United formasıyla çıktığı 45 resmi maçta 19 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.
Arsenal, Fekir için teklifini sundu
Neymar ve Griezmann transferi Semedo'ya bağlı
Neymar ve Antoine Griezmann'ı kadrosuna katmak isteyen Barcelona, gerekli bütçeyi sağlamaya çalışıyor.
Griezmann'ın 126 milyon euroluk bonservis bedeli yüzünden, Neymar transferine kaynak ayırması zora giren Katalan ekip, çözümü Nelson Semedo'da buldu.
Griezmann'a yapacağı teklife Semedo'yu ekleyerek, ödeyeceği miktarı azaltmayı planlayan Barcelona, kasasında tutacağı daha fazla parayı Neymar transferinde kullanacak.
West Ham United, Chicharito'nun satışına sıcak bakıyor
Galatasaray'ın da transfer gündeminde bulunan Chicharito, transfer döneminde takım değiştirebilir.
ESPN'in haberine göre West Ham United, beklediği teklifi alırsa Meksikalı oyuncunun transferine izin verecek. Londra ekibi Chicharito için en az 9 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.
31 yaşındaki oyuncu 2018-19 sezonunda çıktığı 28 resmi maçta 8 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Lampard evine dönüyor
Chelsea, Maurizio Sarri'den boşalan teknik direktörlük görevi için Frank Lampard ile anlaştı.
Derby County'nin transferi onaylamasının ardından, resmi açıklama yapılacak.
2001-2014 yılları arasında Londra ekibinin formasını giyen Frank Lampard, 3 Premier Lig, 3 Federasyon Kupası, 2 Lig Kupası, 1 Community Shield, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1 Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı.
Derby County'yi çalıştırdığı sezon, siyah-beyazlı takımı play-off aşamasına çıkarmayı başarmıştı.
Gelson Martins, Monaco'da
Atletico Madrid'in Portekizli oyuncusu Gelson Martins, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giydiği Monaco ile anlaşmaya vardı.
Fransız ekip, 2024 yılına kadar kadrosuna kattığı oyuncu için, Atletico Madrid'e 22 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Geçtiğimiz sezon Atletico Madrid ve Monaco formalarıyla toplam 29 resmi maça çıkan Gelson Martins, 5 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.
Arsenal, Zaha'nın hayallerini süslüyor
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Crystal Palace'ın oyuncusu Wilfried Zaha'yı transfer etmek istiyor.
Arsenal, 26 yaşındaki oyuncu için Crystal Palace'a 40 milyon pound değerinde teklifini sundu.
Sky Sports News'e konuşan Wilfried Zaha'nın kardeşi Judicael "Umarım Crystal Palace, Wilfried'e izin verir ve kardeşim çocukluğundan beri taraftarı olduğu takımda oynama şansı bulur. Arsenal, Wilfried'in hayallerini süsleyen takım" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz sezon Crystal Palace formasıyla 36 resmi maça çıkan Zaha, 10 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
Fenerbahçe'de yeni rota Yunus Mallı
Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden sarı lacivertliler, gurbetçi oyuncuyu gündemine aldı.
Max Kruse transferini bitiren ve Vedat Muriqi için yoğun girişimler sürdüren Fenerbahçe, rotasını Yunus Mallı'ya çevirdi.
A Spor'un haberine göre, Wolfsburg'da oynayan Yunus için Ersun Yanal tüm şartların zorlanmasını talep etti.
2021'e kadar Alman ekibiyle sözleşmesi bulunan Yunus Mallı için önce kiralık formülünün deneneceği ifade edildi.
Yunus Mallı, 2017'de katıldığı Wolfsburg formasıyla 10 kez gol sevinci yaşadı.
Narsingh Beşiktaş'a yakın
Henüz remi bir transfer açıklamayan Beşiktaş'ın kaliteli bir kanat oyuncusu almak istediği biliniyor.
Aspor'un haberine göre; siyah beyazlılar Hollandalı oyuncu Luciano Narsingh ile büyük ölçüde anlaştı.
Swansea ile sözleşmesi sona eren Narsingh'in bonservisi elinde bulunuyor.
Galatasaray altyapı ihracına devam ediyor
Geçtiğimiz sezon devre arasında Ozan Kabak'ı Stuttgart'a satan Galatasaray, bir altyapı oyuncusunu daha Avrupa'ya gönderiyor.
A Spor'un haberine göre; sağ kanat oyuncusu Recep Gül, Belçika Ligi ekiplerinden Westerlo ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.
Bayern Münih Dembele'ye talip
Ribery ve Robben ile yollarını ayıran Bayern Münih, Barcelona'da beklentilerin altına dakalan Ousmane Dembele'yi gündemine aldı.
Neymar ve Griezmann'yı transfer etmek isteyen katalan kulübü, Dembele ile yollaını ayırıp transfere kaynak ayırmayı amaçlıyor.
Hernandez, Milan için sağlık kontrolünden geçecek
21 yaşındaki orta saha oyuncusu, Real Madrid'den Milan'a geçmeye hazırlanıyor.
Real Madrid'in 21 yaşındaki sol beki Theo Hernandez, Milan'a transfer olmak üzere.
Fransız oyuncu, Pazartesi akşamı ve Salı günü Milano'da sağlık kontrollerinden geçecek.
Bayer Leverkusen ve Napoli'nin de ilgilendiği Hernandez'in 20 milyon euro karşılığında Milan'a transfer olması bekleniyor.
Barcelona, Ricardo Rodriguez'in peşinde
Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Barcelona, Milan'da forma giyen Ricardo Rodriguez ile ilgileniyor.
Barcelona, sol bek pozisyonunda Jordi Alba'ya alternatif arıyor.
La Repubblica'nın haberine göre Katalan ekibi, Milan'ın 26 yaşındaki İsviçreli oyuncusunu 15 milyon euro bedelle kadrosuna katmak istiyor.
Rodriguez, Temmuz 2017'de transfer olduğu Milan'da toplam 88 karşılaşmada görev aldı.
Galatasaray'da Aboubakar'ın alternatifi Khouma Babacar
Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Vincent Aboubakar'ın alternatifi olarak belirlenen isim Khouma Babacar.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, listenin başına Porto'dan Vincent Aboubakar'ı aldı.
Takvim'in haberine göre sarı kırmızılılar, Kamerunlu golcü ve kulübü Porto'dan bu hafta içerisinde olumlu bir haber alamazsa Khouma Babacar için girişimlere başlayacak.
Gonzalo Higuain, Chelsea'den ayrılıyor
Chelsea'nin Juventus'tan kiraladığı Gonzalo Higuain, İtalya'ya geri dönüyor.
Chelsea, ocak ayında Juventus'tan kiralanan Gonzalo Higuain'in 36 milyon avroluk satın alma ve 18 milyon avroluk kira uzatma maddelerini kullanmadı.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Gonzalo Higuain, Gary Cahill, Rob Green, Eduardo ve Kyle Scott'ın takımdan ayrıldığı ifade edildi.
Fenerbahçe'de gündem Luiz Gustavo
Fenerbahçe yönetimi, Ersun Yanal'ın kadrosunda görmeyi çok istediği Luiz Gustavo için girişimlere başladı.
Mehmet Topal'ın ayrılmasından sonra orta saha arayışlarına hız veren Fenerbahçe, Fransa'nın Marsilya takımında oynayan Luiz Gustavo ile ilgileniyor.
Fotomaç'ın haberine göre Sportif Direktör Comolli, Fransa'ya giderek 31 yaşındaki oyuncu için görüşmelere başladı. Brezilyalı yıldızla prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe, oyuncuyu 1+1 yıllığına kiralamak için Marsilya ile görüşmelerini sürdürüyor.
Fenerbahçe'de ibre Skhodran Mustafi'ye döndü
Stoper transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Arsenal forması giyen Skhodran Mustafi'yi gündeme aldığı iddia edildi.
Martin Skrtel'le anlaşma sağlayamayan Fenerbahçe yönetimi, Arsenal'de gözden düşen Skhodran Mustafi'yi gündemine aldı.
Akşam'da yer alan habere göre sarı lacivertliler, 27 yaşındaki Alman savunmacıyı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. (Akşam)
Galatasaray'ın Aboubakar stratejisi
Galatasaray, Aboubakar için zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama formülünü kullanmak istiyor.
Forvet transferinde hata yapmak istemeyen Galatasaray'da listenin başında Porto forması giyen Vincent Aboubakar bulunuyor.
Akşam'ın haberine göre sarı kırmızılılar, Kamerunlu golcüyü kadrosuna katmak için Portekiz ekibine 3 milyon euro kiralama ücreti ve zorunlu satın alma opsiyonu olarak 7 milyon euro önerdi.
27 yaşındaki yıldız golcü Galatasaray'ın teklifine sıcak bakıyor.
Emre Belözoğlu imzayı atıyor
2015-16 sezonu başında Fenerbahçe'den ayrılan Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli kulübe geri dönüyor.
Fanatik'in haberine göre Fenerbahçe ile 1 yıllık anlaşan 38 yaşındaki oyuncu, bugün sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imzasını atacak.
Haberde Emre'nin bu akşam yapılacak olan antrenmana da katılacağı kaydedildi.
Inter, Godin'i açıkladı
Inter, Diego Godin'i kadrosuna kattığını açıkladı.
2010 yılından bu yana formasını terlettiği Atletico Madrid'le yeni bir kontrat yapmayarak serbest kalan Godin, tercihini Inter'den yana kullandı.
33 yaşındaki Uruguaylı stoper, Antonio Conte yönetiminde yeni bir yapılanmaya giden Inter ile üç yıllık sözleşme imzaladı.
Tottenham, Ndombele'de sona yaklaştı
Tottenham, 22 yaşındaki futbolcu Tanguy Ndombele transferi için kulübü Olympique Lyon ile anlaşma sağladı.
L’Équipe muhabiri Hugo Delom'un haberine göre Lyon ve Tottenham, Ndombele transferi konusunda 72 milyon euro'ya anlaştı. Ancak Tottenham, oyuncu ile henüz bire bir anlaşma sağlayamadı.
Tottenham yöneticisi Daniel Levy ile Lyon Başkanı Aulas'ın bir araya gelerek transfer görüşmelerini gerçekleştirdiği belirtildi. Kulüpler el sıkışsa da son sözü Ndombele söyleyecek.
2017'de SC Amiens'ten Lyon'a kiralanan Fransız orta saha, 2018'de 8 milyon euro'ya transferini tamamladı. Lyon formasıyla 96 maça çıkan Ndombele, 4 gol 16 asistlik katkı sağladı.
Pogba giderse Eriksen gelecek
Manchester United, Paul Pogba'nın takımdan ayrılması durumunda Christian Eriksen'e yönelecek.
Manchester United'da teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Evening Standard'ın haberine göre 1 Temmuz Pazartesi günü Paul Pogba ile bir araya gelerek oyuncunun geleceği hakkında bir görüşme gerçekleştirecek.
Real Madrid'e gitmesi gündemde olan Fransız yıldızın yerine gelecek ismin ise Christian Eriksen olduğu öne sürüldü.
Manchester United'ın Tottenhamlı futbolcu için 75 milyon sterlin'i gözden çıkaracağı belirtildi.