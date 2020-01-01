CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Beşiktaş'tan Atiba için gelen teklife ret!

Harcama limitini artırmak için oyuncu satışına odaklanan Beşiktaş'a deneyimli yıldızı Atiba Hutchinson için bir teklif geldiği öne sürüldü.

Sabah'tan Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre bir Kanada kulübü, 36 yaşındaki oyuncu için 700 bin dolar teklif etti ancak siyah-beyazlı kulüp bu teklifi geri çevirdi.

Öte yandan haberde Atiba'nın da Beşiktaş'ta mutlu olduğu ve takımdan ayrılmak istemediği de kaydedildi.