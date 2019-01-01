CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Beşiktaş'ta Steve Mounie sesleri

Manchester United formasıyla eski günlerini mumla aratan Alexis Sanchez, Inter'e transfer olmak üzere.

Sezona Antonio Conte yönetiminde güçlü bir kadroyla başlamak isteyen , Alexis Sanchez transferinde sona yaklaştı.

Skysports'un haberine göre Şilili yıldız salı günü Milano ekibi için sağlık kontrolünden geçecek. Inter, bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna katacağı Alexis için sezon sonunda 15 milyon euro'luk satın alma opsiyonuna da sahip olacak.

30 yaşındaki Alexis, 45 kez giydiği forması ile 5 gol ve 9 asist yaptı.