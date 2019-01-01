CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Beşiktaş'ta Khedira bombası!

Emre Çolak sürprizi!
Galatasaray’dan Deportivo’ya gittikten sonra sürpriz bir kararla Suudi Arabistan’ın yolunu tutan Emre Çolak, Al Wahda kulübü ile sözleşmesini feshetmişti.
Fanatik'in haberine göre; Arabistan’da mutsuz olan 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun bonservisi elinde bulunurken, Gazişehir’in teklif yaptığı öğrenildi.
Türkiye’ye dönmeye sıcak bakan Emre Çolak, önümüzdeki süreçte kararını verecek.
Onyekuru için Zenit tehlikesi
Rusya'nın güçlü ekiplerinden Zenit, Galatasaray'ın bir sezon daha kiralamak istediği Henry Onyekuru'nun bonservisini almak istiyor.
Bonservisi Everton'da bulunan Henry Onyekuru'yu bir sezon daha kiralamak için girişimlerini sürdüren Galatasaray'a Rusya'dan kötü haber geldi.
Takvim'in haberine göre Rusya'nın güçlü ekiplerinden Zenit, genç futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor.
Beşiktaş'ta Khedira bombası!
Beşiktaş, Almanya Milli Takımı forması da giyen Sami Khedira için girişimlere başladı.
Yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle kadrosunu düşük maliyetli oyuncularla takviye etmek isteyen Beşiktaş'ın 32 yaşındaki Sami Khedira için görüşmelere başladığı iddia edildi.
Takvim'in haberine göre siyah beyazlılar, Alman yıldız için ilk temasları gerçekleştirdi. Oyuncunun abisi ve menajeri Denny Khedira ile gizli bir görüşme gerçekleştiren yönetim tecrübeli futbolcuyla yüz yüze görüşerek transferi bitirmek istiyor.
Sivasspor, Emre Kılınç'ın bonservisini belirledi
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu iddia edilen Emre Kılınç için kulübü Sivasspor'un 5 milyon euro bonservis beklediği öne sürüldü.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye, Sivasspor'dan Emre Kılınç yanıtı geldi.
Sabah'ın haberine göre sarı lacivertliler oyuncu için 3 milyon euro ile birlikte Barış Alıcı'yı bir yıllık kiralama teklifinde bulundu. Ancak Sivasspor yönetimi 24 yaşındaki Emre için 5 milyon euro'da ısrar ediyor.
De Ligt yarışında Juventus öne geçti
Transfer döneminde adı sayısız kulüple anılan Matthijs de Ligt, gelecek sezon İtalya Serie A'da mücadele edebilir.
De Telegraaf'ın haberine göre Serie A şampiyonu Juventus, Hollandalı oyuncu için Ajax'a 70 milyon eurodan fazla bir teklif sundu.
Genç defans oyuncusu ile 5 yıllık sözleşme imzalamayı planlayan İtalyan ekip, De Ligt'e yıllık 15 milyon euro ödeyecek.
Atletico Madrid'in Hector Bellerin planı
İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, Arsenal'ın sağ beki Hector Bellerin'i takas yoluyla kadrosuna katmak istiyor.
The Telegraph'ın haberine göre Madrid temsilcisi, yaşadığı sakatlıklara rağmen Bellerin'in en uygun seçim olacağına inanıyor.
Arsenal'ın oyuncu için 50 milyon pound ücret talep etmesine karşın Atletico Madrid, Vitolo'yu takasta kullanarak İngiliz ekibi ikna edebileceğini düşünüyor.
Sevilla'nın patronu Lopetegui, Nacho'yu istiyor
Sevilla'nın yeni teknik direktörü Julen Lopetegui, Real Madrid'den eski öğrencisi Nacho'nun transfer edilmesini istiyor.
AS'ın haberine göre kulübün sportif direktörü Monchi ile birlikte transfer hedeflerini belirleyen Lopetegui'nin oluştuduğu listenin ilk sırasında Nacho bulunuyor.
29 yaşındaki defans oyuncusu geçtiğimiz sezon Real Madrid formasıyla 30 resmi maça çıktı ve 1 asist kaydetti.
Frankurt, Kruse transferinden vazgeçti
Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Max Kruse'u isteyen kulüplerinden Eintracht Frankfurt, yıldız oyuncunun yüksek maaş talebinden dolayı bu transferden vazgeçti.
Buten un Binen' de yer alan habere göre Eintracht Frankfurt ile Max Kruse'un menajeri arasında yapılan görüşmelerde golcü futbolcunun yüksek maaş talebinden dolayı transfer askıya alındı.
Kruse'un yılda 6 milyon euro istemesinden dolayı Frankfurt cephesi bu transfere sıcak bakmıyor.
Willian Çin'den gelen teklifi reddetti
Çin kulübü Shanghai Shenhua'nın Chelsea ile 20 milyon euro karşılığında el sıkıştığı ama Willian'ı transfer için ikna edemediği iddia edildi.
UOL Esporte' nin haberine göre Shanghai Shenhua, Willian'ın transferi için Chelsea ile 20 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.
Çin ekibi, Willian'a ise yıllık 12 milyon euro maaş, kazanılacak her kupa için ise 1 milyon euro bonus teklif etti. Ancak Çin'de oynamak isteyen Willian, bu teklifi reddetti.
Fabri, Fenerbahçe için İstanbul'da
Beşiktaş'ın eski kalecisi Fabri'nin Fenerbahçe'yle transfer görüşmelerinde bulunmak için İstanbul'a geldiği iddia edildi.
Fotomaç' ta yer alan habere göre, Fenerbahçe'de Volkan Demirel ile sözleşme yenilense dahi bir kaleci alınmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Beşiktaş'tan Fulham'a transfer olan ancak forma şansı bulamayan İspanyol kaleci Fabri, transfer görüşmeleri yapmak üzere Türkiye'ye geldi.
Fabri'nin ismi bir ara Beşiktaş ile de anılırken, siyah-beyazlıların Loris Karius ile devam kararı alması nedeniyle bu oyuncuyla ilgili transfer düşüncesi bulunmuyor.
Regattin Gazişehir yolunda
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Gazişehir Gaziantep ligin tecrübeli isimleriyle görüşüyor.
Aspor'un haberine göre kırmızı siyahlılar Akhisar Belediyespor'dan ayrılan Adrien Regattin ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.
Süper Lig'de geçtiğimiz sezon 23 maça çıkan Regattin, 3 gol kaydetti 1 asist yaptı.
Luis Muriel, Atalanta'da
Sevilla'nın 28 yaşındaki santrfor oyuncusu Luis Muriel, Serie A ekiplerinden Atalanta'ya transfer oldu.
2017'de Sampdoria'dan 21.5 milyon euro karşılığında Sevilla'ya transfer olan Kolombiyalı oyuncu Muriel, İspanya'daki 2 sezonun ardından Atalanta'ya transfer oldu.
Muriel'in 9 numaralı formayı giyeceği belirtildi.
2018-19 sezonunun ikinci yarısını Fiorentina'da kiralık olarak geçiren Muriel, Serie A'da çıktığı 19 maçta 6 gol atmayı başardı.
Milan, Real Madrid ile görüşüyor
Serie A ekiplerinden Milan, Real Madrid ile birden fazla oyuncunun transferi konuşunda görüşmeler yapıyor.
Calciomercato'nun haberine göre Milan, Dani Ceballos ve Borja Mayoral transferi için Real Madrid yöneticileri ile bir araya geldi.
Bu görüşmelerde adı geçen bir diğer oyuncunun ise James Rodriguez olduğu belirtildi.
Trabzonspor, Halil Dervişoğlu için Hollanda'da
Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, Sparta Rotterdam'da Halil Dervişoğlu'nu transfer etmek için Hollanda'ya gitti.
Sabah gazetesinden Turgut Doğan'ın haberine göre Trabzonspor'da Mehmet Yiğit Alp, Hollanda 2. Ligi ekiplerinden Sparta Rotterdam'da top koşturan Halil Dervişoğlu için Hollanda'ya gitti.
Sparta Rotterdam'ın U19 ve U21 takımlarının formasını da giyen Halil için bordo-mavili yönetimin ilk teklinin 800 bin euro olduğu belirtildi.
Hollanda kariyerinde 85 maça çıkan genç isim, 41 gol 23 asistlik katkı sağlayarak ön plana çıktı.
Marcao'ya Serie A kancası
2018-19 sezonunun devre arasında Portekiz'in Chaves takımından gelen Marcao, Serie A'dan Atalanta'nın radarına girdi.
Fanatik'te yer alan habere göre tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Atalanta, bu sezon sarı-kırmızılı takımın savunmasında gösterdiği performans ile kazanılan şampiyonlukta önemli bir rol oynayan Brezilyalı futbolcu Marcao'yu transfer etmek istiyor.
Atalanta'nın Marcao'yu uzun süredir takip ettiği ve oyuncu için 10 milyon euro tekif etmeyi düşündüğü öne sürülürken Galatasaray'ın da 23 yaşındaki futbolcu için en az 15 milyon euro talep ettiği belirtildi.
Rodri seçimini yaptı
Atletico Madrid'in 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Rodri, Bayern Münih yerine Manchester City'yi tercih etti.
Bayern Münih'in transfer hedeflerinden biri olan İspanyol futbolcu, Kicker'ın haberine göre 62 milyon sterlin karşılığında Manchester City ile anlaşma sağladı.
Anlaşma resmiyete dönüşürse Rodrigo, Kepa Arrizabalaga'nın ardından futbol tarihinin en pahalı 2. İspanyol futbolcusu olacak.
Liverpool'dan Firpo'ya 50 milyon euro
2018-19 sezonunda Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Liverpool, yeni sezon için kadrosunu güçlendirmek istiyor.
Premier Lig şampiyonluğunu kıl payı kaçıran Kırmızılar, 2019-20 sezonunda lig şampiyonluğunu elde edebilmek için kadrosunu derinleştirmeye çalışıyor. Metro'da yer alan habere göre Liverpool yönetimi, sol bek pozisyonunda başarılı bir performans sergileyen Andrew Robertson'un yedeği olarak Real Betis'te forma giyen Junior Firpo'yu renklerine bağlamak istiyor.
İddialara gönde Liverpool, 22 yaşındaki Dominikli futbolcu için 50 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödeyecek.
Solskjaer, Pogba ve Lukaku'nun satılmasını istiyor.
Manchester United teknik direktörü yeni transferler için ek kaynak yaratmanın peşinde
Premier Lig'de başarılı dönemlerinin uzağında kalan Manchester United, eski günlerine dönmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Daily Star'ın haberine göre İngiliz ekibin teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Paul Pogba ve Romelu Lukaku'nun transfer bütçesinin artmasını sağlamak amacıyla satılmasını istediğini yönetime bildirdi.
Serie A ekiplerinden Inter'in, Romelu Lukaku ile ilgilendiği bilinirken, Juventus'un da Paul Pogba için girişimde bulunabileceği belirtildi.
Coutinho'nun yeni takımı Liverpool mu olacak?
Barcelona'dan ayrılması beklenen Philippe Coutinho için Premier Lig'den bir aday daha devreye girdi.
Katalan ekipte beklenen performansı bir türlü sergileyemeyen Philippe Coutinho'nun, yaz transfer döneminde Barcelona ile yollarını ayıracağı tahmin ediliyor.
Le 10 Sport'un haberine göre Brezilyalı futbolu eski takımı Liverpool'a geri dönebilir.
Manchester United ve Chelsea de Coutinho ile ilgilenen kulüpler arasında bulunuyor.
Petr Cech, Chelsea'ye geri dönüyor
Frank Lampard ile Petr Cech yeniden bir araya gelebilir.
Petr Cech, Arsenal'ın Chelsea'ye kaybettiği UEFA Avrupa Ligi finalinin ardından profesyonel futbol kariyerine son noktayı koymuştu.
Mirror'ın haberine göre Chelsea'nin eski file bekçisi, "Maviler"e sportif direktör olarak geri dönecek.
Kısa bir süre içinde Chelsea'nin yeni teknik direktörü olarak açıklanması beklenen Frank Lampard ile Petr Cech, yeniden İngiliz ekibin başarısı için aynı çatı altında buluşabilirler.
Milan'ın Ozan Kabak ısrarı sürüyor
İtalyan ekip, Milli futbolcu için teklifini yükseltti.
İtalya Serie A'nın köklü kulüplerinden Milan, Stuttgart forması giyen Ozan Kabak için baskısını artırıyor.
Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Ozan Kabak'ı gelecek sezon için kadrosuna katmayı çok isteyen Milan, Stuttgart'a sunduğu ilk teklifi artırdı.
Kırmızı-siyahlı ekip Stuttgart'tan 21 Haziran Cuma günü içerisinde cevap bekliyor.
Fenerbahçe'de Benik Afobe bombası!
Forvet transferinde hata yapmak istemeyen Fenerbahçe, Stoke City forması giyen Benik Afobe'yi gündemine aldı.
Önümüzdeki sezon çok daha güçlü bir kadroyla mücadele etmek isteyen Fenerbahçe'de hedef forvet transferi.
A Spor'un haberine göre sarı lacivertliler, İngiltere Championship ekiplerinden Stoke City forması giyen Benik Afobe için girişimlere başladı.
Geçtiğimiz sezon Stoke City forması ile 45 Championship maçına çıkan Afobe, 8 kez gol sevinci yaşadı.
Neymar, PSG'e dönmek istemiyor!
PSG'in rekor bonservis bedeli ile kadrosuna kattığı Neymar, eski kulübü Barcelona'ya dönmek istiyor.
Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, PSG'ye dönmek istemiyor.
Barcelona'ya yakınlığı ile bilinen Sport, Neymar'ın Paris'te hiçbir zaman mutlu olmadığını ve Barcelona'ya geri dönmek istediğini iddia etti. 27 yaşındaki oyuncuya yakın kaynaklardan alındığı öne sürülen bilgilere göre Neymar, Fransız ekibinin yeni sezon hazırlık kampına katılmak istemiyor.
Yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezonun büyük bölümünü sakatlık sorunlarıyla geçirirken ligde yalnızca 17 karşılaşmada forma giyebildi. Brezilyalı yıldız, 2017 yazında İspanya'nın Barcelona takımından PSG'e 222 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.
Galatasaray'da Adem Büyük sesleri
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 31 yaşındaki hücum oyuncusu Adem Büyük ile büyük ölçüde anlaştı.
Hücum hattını yerli bir isimle takviye etmek isteyen Galatasaray, Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi sona eren Adem Büyük ile anlaşmaya çok yaklaştı.
A Spor'un haberine göre sarı kırmızılılar, 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.
Beşiktaş altyapısından yetişen Adem Büyük, geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor forması ile 27 lig maçına çıkarken 6 gol ve 2 asistle mücadele etti.
Beşiktaş, Umut Meraş'ta sona yaklaştı
Siyah beyazlılar, genç oyuncunun transferini bitirmek üzere.
Beşiktaş, yaz transfer dönemindeki ilk transferini tamamlaya çok yakın.
TRT Spor'un haberine göre, siyah beyazlılar Umut Meraş transferi için Bursaspor'la 13 milyon TL karşılığında anlaşmak üzere.
Oyuncuyla yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç alan Beşiktaş, yeşil beyazlı kulüple son bir görüşme gerçekleştirecek.
Habere göre, Umut Meraş yıllık 600 bin euro karşılığında siyah beyazlılara katılacak.
Trabzonspor'da Halil Dervişoğlu harekatı
Bordo mavililer, Sparta Rotterdam'da top koşturan genç oyuncunun transferi için düğmeye bastı.
Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Trabzonspor'da hedef Sparta Rotterdam'da forma giyen Halil Dervişoğlu.
Fanatik'in haberine göre, bordo mavililer genç oyuncu için 500 bin euro değerinde bir teklifte bulundu.
Halil Dervişoğlu, takımıyla Hollanda 2. Ligi'nde çıktığı 47 maçta 15 gol atıp 12 de asist yaptı.
Beşiktaş'ın 4 yerli hedefi
Teknik direktörlük koltuğuna Abdullah Avcı'yı getirdikten sonra transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ta gündem yerli transferi.
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürerken öncelik yerli takviyesine verildi.
Siyah beyazlılar; sağ bek, sol bek ve orta saha pozisyonlarına maliyeti düşük yerli oyuncular transfer etmek istiyor. Beşiktaş yönetimi bu doğrultuda Altınordu'dan Kerim Alıcı, Bursaspor'dan Barış Yardımcı ile Umut Meraş ve BB Erzurumspor'dan Taylan Antalyalı için görüşmelerini sürdürüyor. (Sporx)
Eljif için çılgın teklif!
Tottenham, adı Avrupa'nın birçok büyük kulübüyle anılan Fenerbahçe'li Eljif Elmas için 19 milyon euro ve Vincent Janssen'i teklif etti.
Son günlerde adı Avrupa'nın önemli kulüpleriyle anılan Eljif Elmas için İngiliz ekibi Tottenham'dan çılgın bir teklif geldi.
Sporx'in haberine göre Tottenham, Eljif Elmas için Fenerbahçe'ye 19 milyon euro ve Vincent Janssen'i teklif etti. Genç yıldızı için 20 milyon euro bonservis bedeli isteyen sarı lacivertli yönetim, teknik direktör Ersun Yanal ile yapacağı görüşmenin ardından kesin kararını verecek.
Beşiktaş'tan Tyler Boyd hamlesi
Beşiktaş, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Ankaragücü forması ile başarılı bir performans ortaya koyan Tyler Boyd için kulübü Guimaraes'e teklif yaptı.
Kanat transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın Tyler Boyd için girişmlere başladığı iddia edildi.
Portekiz'den O JOGO'nun haberine göre siyah beyazlılar 24 yaşındaki futbolcu için kulübü Vitoria Guimaraes'e 2 milyon euro'luk bir teklif sundu. ABD ve Yeni Zellanda pasaportları bulunan Boyd'un kulübü ile olan sözleşme 2019-20 sezonu sonunda bitecek.
Ajax'ta Erik ten Hag'ın sözleşmesi uzatıldı
Ajax, teknik direktör Erik ten Hag'ın sözleşmesini 2022'ye kadar uzattı.
Geçen sezon takımını UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finaline çıkaran 49 yaşındaki Erik ten Hag, "Çok mutluyum, mükemmel bir sezon geçirdik ve şimdi bunu genişletmek istiyoruz." ifadesini kullandı.
We don’t stop building. 🧩— AFC Ajax (@AFCAjax) June 20, 2019
Ten Hag -> 2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣#ForTheFuture
Real Madrid'den Atletico Madrid'e...
Atletico Madrid, Real Madrid'in 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Marcos Llorente'yi renklerine bağladığını resmen duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada Llorente ile 5 yıllık anlaşmaya varıldığı bildirildi.
Transferin mali detaylarıyla ilgili herhangi resmi bir bilgi verilmese de İspanyol medyasında yer alan haberlerde Atletico Madrid'in bu transfer için yaklaşık 40 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.
Acuerdo para el traspaso de @marcosllorente, pendiente de que el centrocampista supere el reconocimiento médico.— Atlético de Madrid (@Atleti) June 20, 2019
👉 https://t.co/1HJoegakoQ#AúpaAtleti pic.twitter.com/2FpB2oWYDz
Göztepe ilk transferini yaptı
Göztepe, Hatayspor forması giyen sağ bek oyuncusu Murat Paluli ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını resmen duyurdu.
#Transfer: Son olarak Hatayspor forması giyen Murat Paluli ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladık.https://t.co/nLB4XI2igU #Göztepe pic.twitter.com/OHyLzz0brx— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) June 20, 2019
Burak Yılmaz bilmecesi
İtalyan ekiplerinden Lecce, Burak Yılmaz transferinde ısrarcı.
Sabah Gazetesi'nden Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre Lecce Sportif Direktörü Mauro Meluso, bugün tatilden dönerek İstanbul'a gelecek olan Burak'la görüşerek hem teklifi yineleyecek, hem de projelerini anlatarak yıldız futbolcuyu ikna etmeye çalışacak.
33 yaşındaki Burak, kariyerinin bu döneminde kendisine gelen İtalya fırsatını kaçırmak istemiyor ama tam büyüme çağında olan kızlarından ayrı kalmayı da düşünmüyor.
Umut Meraş adım adım Beşiktaş'a
Beşiktaş, Bursaspor'da forma giyen Umut Meraş'ı kadrosuna katmaya çok yakın.
TRT Spor'un iddiasına göre siyah beyazlı ekip, Bursaspor'da forma giyen sol bek oyuncusu Umut Meraş'la anlaşma sağladı.
Abdullah Avcı'nın ekibi, oyuncunun kulübüyle son bir görüşme gerçekleştirerek bu transferi nihayete erdirecek.
Inter, Lukaku'yu bitiriyor!
The Sun'ın haberine göre Inter, Romelu Lukaku'nun transferi için Manchester United ile yaklaşık 80 milyon euro karşılığında el sıkıştı.
Haberde İtalyan ekibinin golcü oyuncuyla daha önceden yıllık 10,5 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardığı da kaydedildi.
Galatasaray, Javier Hernandez için teklifini yaptı
Galatasaray'ın West Ham United forması giyen Javier Hernandez'in (Chicharito) transferinde önemli mesafe kat ettiği konuşuluyor.
Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre İkinci Başkan Abdürrahim Albayrak ile İdari Menajer Şükrü Hanedar, İstanbul'a davet edilen oyuncunun menajerleriyle masaya oturdu.
Haberde sarı-kırmızılı idarecilerin oyuncuya senelik 3 milyon euro, şampiyonluk bonusu ve puan başına 5 bin euro'dan 2+1 yıllık sözleşme önerdiği, ancak Meksikalı golcünün öncelikli hedefinin kariyerine İspanya veya İtalya'da devam etmek olması nedeniyle düşünmek için süre istediği kaydedildi.
Rabiot adım adım Juventus'a...
Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Adrien Rabiot, Juventus ile anlaşmaya çok yakın.
Calcio Mercato'nun haberine göre Manchester United ve Barcelona'nın da yakından ilgilendiği başarılı orta saha oyuncusu, İtalyan devinin yıllık 7 milyon euro'luk teklifine prensipte 'evet' dedi.
Yusuf Yazıcı için yeni teklif
Daha önce Yusuf Yazıcı için yaptıkları 12 milyon euro'luk teklif reddedilen Lille, Trabzonspor'un kapısını bir kez daha çalmaya hazırlanıyor.
Fanatik'in haberine göre Lille, bu kez Yusuf Yazıcı için Trabzonspor'a 15 milyon euro önerecek.
Galatasaray'dan Çağlar Söyüncü hamlesi
Stoper hattına da takviye yapmayı planlayan Galatasaray, Leicester City forması giyen milli oyuncu Çağlar Söyüncü'yü gündemine aldı.
Takvim'in haberine göre sarı-kırmızılı kulüp, Çağlar için kulübüne kiralama teklifinde bulunmayı planlıyor.
Onyekuru harekatı
Galatasaray, Henry Onyekuru'yu 1 yıl daha kiralamak için Everton'a teklifini sundu.
Fanatik'in haberine göre Nijeryalı oyuncu, İngiliz ekibine gelecek sezon kendisini kadroda düşünmemeleri halinde Galatasaray'da oynamaya devam etmek istediğini iletti.
Taraflar arasındaki görüşmelerin hafta sonuna kadar netlik kazanabileceği kaydedildi.
Mourinho'dan Manchester United'a 3 isim
Manchester United'ın eski teknik direktörü Jose Mourinho, iddialara göre Ole Gunnar Solskjaer'e transfer önerisinde bulundu.
The Sun'da yer alan habere göre Portekizli çalıştırıcı, Solksjaer'e Leicester City'den Harry Maguire ve West Ham United'dan Declan Rice ile Issa Diop'u alması gerektiğini söyledi.
Maguire'i geçtiğimiz sezondan beri transfer etmek isteyen United, son dönemde Diop ile de sıkça gündeme geliyordu.
Dos Santos, Club America yolunda
Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Giovani Dos Santos'un Club America ile anlaştığı iddia edildi.
Barcelona ve Tottenham'ın ardından 2010'da Galatasaray'da kiralık olarak oynayan ve LA Galaxy ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından kulüpsüz kalan Dos Santos, iddialara göre ülkesine dönüyor.
Fox Deportes'te yer alan habere göre 30 yaşındaki Meksikalı golcü, Club America ile anlaşmaya vardı.
Kariyerinde çıktığı toplam 306 maçta 68 gol atıp 57 asist yapan tecrübeli isim, Galatasaray forması ile çıktığı 15 maçta hiç gol atamamıştı.
Jorginho, Sarri'nin peşinden gidiyor
Maurizio Sarri ile birlikte Napoli'den Chelsea'ye gelen Jorginho'nun Juventus'a gideceği iddia edildi.
Mirror, defansif orta saha oyuncusu Jorginho'nun, Chelsea'deki görevinden ayrılan Sarri'nin ardından yeni takımı olan Juventus'a gideceğini iddia etti.
Sarri'nin evladı olarak nitelendirilen 27 yaşındaki İtalyan futbolcu, Maviler ile 54 maça çıkan deneyimli futbolcu, 2 kez de ağları havalandırdı.
Frank Lampard kararını verdi
Chelsea'nin başına geçeceği yönünde haberler çıkan Derby teknik direktörü Frank Lampard'ın kararını verdiği iddia edildi.
Mirror'da çıkan habere göre eski Chelsea futbolcusu Lampard, Derby oyuncularına eğer Chelsea'den teklif gelirse takımdan ayrılacağını söyledi.
Maurizio Sarri'nin Juventus'a gitmesiyle boşalan Chelsea'deki teknik direktör koltuğuna yakın zamanda Lampard'ın oturması bekleniyor.
Arsenal'den Szoboszlai'ye 10 milyon euro
Arsenal, Red Bull Salzburg'un 18 yaşındaki futbolcusu Dominik Szoboszlai'yi gözüne kestirdi.
Football Insider'da yer alan habere göre Arsenal, Avusturya ekiplerinden Red Bull Salzburg forması giyen 18 yaşındaki Macar oyuncu Szoboszlai için 10 milyon euro'yu gözden çıkardı.
Arsenal'in, genç orta saha için girişimlerde bulunduğu, Juventus ve Borussia Dortmund'un da oyuncu ile ilgilendiği ileri sürüldü.
2018-19 sezonunda Salzburg forması ile 29 maça çıkan Szoboszlai, 11 gol atıp 10 da asist yaptı.
Fernando Gago, Velez Sarsfield'da
33 yaşındaki İspanyol futbolcu Fernando Gago, Velez Sarsfield'a transfer oldu.
Kariyerinde Boca Juniors, Real Madrid, Roma ve Valencia gibi takımlarda forma giyen defansif orta saha oyuncusu Gago, Arjantin Ligi ekiplerinden Velez Sarsfield'a transfer oldu.
Gago, Real Madrid ile 2 La Liga, 1 İspanyol Kupa ve 1 İspanyol Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı. Boca Juniors ile ise 3 lig ve 1 Recopa Sudamericana şampiyonluğu elde etti.
Inter, Politano ve Salcedo'yu duyurdu
Serie A ekiplerinden Inter, Matteo Politano ve Eddie Salcedo'nun bonservisinin alındığını açıkladı.
Inter, resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile bonservisi Sassuolo’da bulunan ve bu sezon Inter’de kiralık olarak forma giyen 25 yaşındaki Matteo Politano ve Genoa’dan kiralanan 17 yaşındaki Eddie Salcedo’nun bonservisinin alındığını açıkladı.
Sağ kanatta oynayan Politano, 2018-19 sezonunda Inter mavi-siyahlı ekip ile 48 maça çıkıp 6 kez ağları havalandırdı ve 8 asistlik katkı sağladı.
Santrfor mevkinde oynayan İtalyalı oyuncu Salcedo ise 2018-19 sezonunda Genoa ile çıktığı 35 resmi maçta 13 gol atıp 4 asist yaptı.
Umut Meraş Beşiktaş'la görüşecek
Adriano'nun ayrılmasıyla takıma bir sol bek takviyesi yapacak olan Beşiktaş aradığı ismi buldu.
TRTSpor'un haberine göre siyah beyazlılar Bursaspor'un genç sol beki Umut Meraş ile İstanbul'da masaya oturacak.
Umut geçtiğimiz sezon yeşil beyazlı formayı 27 maçta giyerken 2 gol kaydetti.
Fabri transfer için İstanbul'a geldi
Beşiktaş'ın eski yıldızı İspanyol kaleci Fabri, transfer için İstanbul'a geldi.Skorer'in haberine göre Fenerbahçe ile ismi anılan deneyimli kalecinin Süper Lig'den hangi takım ile görüşme yapacağı belirsizliğini koruyor.
Sneijder sürprizi
Bu sezon tarihinde ilk kez Spor Toto Süper Lig’de mücadele edecek olan Gazişehir Gaziantep’in eski Galatasaraylı Wesley Sneijder’i kadrosuna katmak için girişimleri devam ediyor.
Fanatik'te yer alan habere göre transferin önündeki tek engelin ise Galatasaray’ın sözleşme feshi için 20 milyon euro’luk tazminat maddesi olduğu belirtildi.
Dev transfer girişiminde Sneijder’in de Türkiye’de oynamaya istekli olduğu öğrenilirken, en büyük engelin ise Galatasaray’ın iki yıl önce Sneijder’in sözleşme fesih kağıdına “Futbolcu önümüzdeki 3 yıl içerisinde Türkiye’de başka bir futbol kulübüne transfer olması durumunda şirketimize 20 milyon euro tazminat ödeyecektir” maddesi olduğu belirtildi.
Fenerbahçe'den Dino Arslanagic hamlesi
Sarı lacivertliler teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda çalışmalarına son sürat devam ediyor.
Belçika basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Royal Antwerp forması giyen Dino Arslanagic ile 2+1 yıllığına anlaştı.
26 yaşındaki stoper bu sezon 37 resmi maçta forma giyerken 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.
Mata 2 yıl daha Manchester United'da
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, İspanyol futbolcusu Juan Mata'nın sözleşmesini 2 yıllığına uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kontratının süresi ay sonunda tamamlanacak 31 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.
Profesyonel kariyerine Real Madrid'in B takımı Castilla'da başlayan Mata, daha sonra Valencia ve Chelsea kulüplerinde oynadı.
Manchester United'ın 2014'ün ocak ayında transfer ettiği Mata, İspanya Milli Takımı formasını 41 kez giydi.
Kyle Walker ile 2024'e...
Manchester City, başarılı bek oyuncusu Kyle Walker'ın sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatıldığını resmen duyurdu.
He's staying! 🔥— Manchester City (@ManCity) June 19, 2019
🔵 #mancity pic.twitter.com/U6UtYHYloK
Hummels yuvaya geri döndü!
Bayern Münih'in 30 yaşındaki stoperi Mats Hummels, 2008-2016 yılları arasında formasını giydiği Borussia Dortmund'a transfer oldu.
Alman medyasında yer alan haberlere göre Borussia Dortmund, bu transfer için 38 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
👏 @matshummels pic.twitter.com/psPekbcSNz— Borussia Dortmund (@BVB) June 19, 2019
Trabzonspor'dan iki transfer!
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınorduforması giyen Atakan Gündüz ile Salih Kavrazlı'yı renklerine bağladı.
Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklamada her iki oyuncuyla da 3'er yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Atakan Gündüz ve Salih Kavrazlı için imza töreni düzenlendi— Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) June 19, 2019
Detaylar için 👉 https://t.co/wWex6yUVPj pic.twitter.com/iWbv28i6Sg
Aubameyang, Arsenal'da kalıyor
Arsenal'ın Gabonlu oyuncusu Pierre-Emerick Aubameyang taraftarları sevindirdi.
Manchester United ve Çin Ligi'nden ekiplerinin ilgilendiği Pierre-Emerick Aubameyang, geleceği ile ilgili ipucu verdi.
Arsenal'ın internet sitesine açıklamalarda bulunan 30 yaşındaki oyuncu, gelecek sezon için hazır olduğunun mesajını verdi.
Aubameyang'ın mesajını gören Arsenal taraftarları, oyuncunun gelecek sezon da Arsenal formasını giyeceğine dair umutlarını artırdı.
Manchester City'den Koulibaly için 95 milyon pound
Kalidou Koulibaly, Pep Guardiola ile birlikte çalışmak istiyor.
Transfer döneminin en gözde defans oyuncularından biri olan Kalidou Koulibaly için Manchester City devreye girdi.
Gazzetta dello Sport'un haberine göre Premier Lig'in son şampiyonu, Senegalli oyuncuyu transfer etmek için Napoli'ye 95 milyon poundluk bir teklifte bulunmaya hazırlanıyor.
James Rodriguez ve Hirving Lozano'yu kadrosuna katmak isteyen Napoli'nin, Koulibaly'nin satılmasına sıcak bakıyor.
Neymar, Barcelona'ya gitmek istiyor
Brezilyalı oyuncu PSG'ye kararını bildirdi.
Neymar, Paris Saint-Germain'e yaz transfer döneminde Barcelona'ya gitmek istediğini söyledi.
Mundo Deportivo'nun haberine göre Brezilyalı oyuncu, PSG başkanı Nasser Al-Khelaifi'ye "Artık PSG için oynamak istemiyorum. Asla ayrılmamam gereken evime dönmek istiyorum." açıklamasını yaptığı belirtildi.
2017-18 sezonunun başında PSG'ye transfer olan Neymar, Fransız ekiple çıktığı 58 maçta 51 gol ve 26 asistlik performans sergiledi.
Dorukhan ve Abdülkadir'e gelen teklifler...
Dorukhan Toköz ve Abülkadir Ömür'ün menajeri olan Necdet Ergezen, her iki oyuncu için Beşiktaş ve Trazbonspor'a yapılan teklifleri açıkladı.
Lig Radyo'ya konuşan Ergezen, "Dorukhan için Udinese'nin 7 milyon euro'luk teklifi var. Buna 1 milyon euro'luk da performans bonusu ekleyecekler. Ancak Beşiktaş bu teklifi yeterli bulmadı. Biz de bu teklife sıcak bakmadık. Bunun dışında bana ve kulübe gelen bir teklif yok." dedi.
Necdet Ergezen, Trabzonspor'un Abdülkadir Ömür'ü takımda tutmak istediğini de belirtirken, şöyle devam etti: "Abdülkadir'e çok fazla ilgi var. Monaco, 16 milyon euro artı 3 milyon euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 15 pay içeren bir teklifle geldi. Ancak Trabzonspor oyuncunun satışına sıcak bakmıyor."
Vedat Muriqi için resmi açıklama!
Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, takımın golcü oyuncusu Vedat Muriqi için kendilerine ciddi bir teklif gelmediğini söyledi.
Vedat Muriqi'in transfer durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hasan Kartal, "Kendisi konuşulan bir isim ama Vedat için bize ciddi bir teklifle gelen yok. Transfer dönemi yeni açıldı belki bundan sonra ciddi bir teklifle gelirler mi bilmiyorum." diye konuştu.
Kendilerine ulaşan resmi tekliflerin tatmin edici boyutta olmadığını söyleyen Kartal, "Resmi teklifler tatmin edici değil. 3 milyon euroya Vedat'ı verdikten sonra onun yerine ne alacağız? Bizi tatmin eden bir teklif geldikten sonra vermeyi düşünüyoruz. Bu da sanki gelecek gibi. Yurtdışından da talepler var. Umarım hem bizi hem Vedat'ı tatmin edici teklifler gelir ve iki taraf da mutlu olur. Kim fazla verirse o alır. Vedat'ın kendisinin benimle görüşmesi olmadı ama sportif direktörümüzle görüşüyor." ifadelerini kullandı.
Lecce'nin Burak Yılmaz teklifi...
İstanbul’a gelen Lecce Kulübü’nün Sportif Direktörü Mauro Meluso’nun Beşiktaş’a ve Burak Yılmaz'a önerdiği şartlar ortaya çıktı.
Fanatik'in haberine göre Kartal, Burak Yılmaz için 3.5 milyon euro bonservis istedi. İtalyan ekibinin yıldız golcüye de 3 yıllık mukavele için 7.5 milyon euro önerdiği, olumlu yanıt aldığı öğrenildi.
Ömer Toprak adım adım Beşiktaş'a
Sabah'ın haberine göre Beşiktaş yönetimi, Borussia Dortmund'un gözden çıkardığı Ömer Toprak ile prensip anlaşmasına vardı.
29 yaşındaki savunma oyuncusunu bedelsiz olarak kiralamak isteyen Beşiktaş yönetimi, Borussia Dortmund'u ikna etmeye çalışıyor.
PSG gözünü Donnarumma'ya dikti
Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain, İtalyan file bekçisi için girişimde bulunabilir.
2018-19 sezonunda Fransa Ligue 1'i şampiyon olarak tamamlayan Paris Saint-Germain, kaleci transferi için arayışlarını sürdürüyor.
The Sun'ın haberine göre Fransız ekip, Milan'ın 20 yaşındaki kalecisi Gianluigi Donnarumma'yı kadrosuna katmak için çalışmalara başlayacak.
Geçtiğimiz günlerde takımın sportif direktörlük görevine gelen Leonardo'nun, Manchester United'dan ayrılma isteyen David de Gea'ya 60 milyon pound ödenmesine karşı olması sebebiyle PSG'nin İtalyan file bekçisini listeye aldığı belirtildi.
Sergen Yalçın'ın hedefinde Alper var
Evkur Yeni Malatyaspor'un başına geçen Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de gözden düşen Alper Potuk'u kadrosunda görmek istiyor.
Fanatik'in haberine göre Evkur Yeni Malatyaspor, Alper'i kiralamak için sarı-lacivertli kulübün kapısını çalacak.
Galatasaray'dan Mevlüt'e mesaj...
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre forvet hattına yerli bir oyuncu da katmak isteyen Galatasaray, geçen sezonu kiralık olarak Antalyaspor'da geçiren Mevlüt Erdinç'i gündemine aldı.
Sarı-kırmızılı idareciler teknik direktör Fatih Terim'in kendisini takımda görmek istediğini Mevlüt'e iletirken, golcü oyuncuya "Başakşehir'den bonservisini al, takımda yerin hazır" denildi.
James Rodriguez, Napoli'ye yakın
Seria A ekibi Napoli, Real Madrid’in kadroda düşünmediği James Rodriguez’i transfer edebilir.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre göre Napoli, Real Madrid’in Kolombiyalı futbolcusu James Rodriguez’i 30 milyon euro’luk satın alma opsiyonu ile kiralamaya yakın…
James’in menajeri Jorge Mendez’in transferi bitirmek için Madrid’de olduğu, futbolcunun da Napoli’de oynamaya sıcak baktığı iddia ediliyor.
Ozan Kabak'a Milan kancası
Milan, Stuttgart forması giyen milli stoper Ozan Kabak’ı kadrosuna katmayı düşünüyor.
Gianluca Di Marzio’nun haberine göre Milan’ın sportif direktörü Paolo Maldini, Ozan Kabak’ın menajerleri Fırat ve Fazıl Özdemir ile Milano’da transfer görüşmesi gerçekleştirdi.
Haberde Ozan Kabak’ı başka kulüplerin de istediği, Maldini’nin Ozan’dan en kısa sürede yanıt beklediği ifade edildi.
Galatasaray’dan Stuttgart’a 11 milyon euro bonservis bedeli ile transfer olan 19 yaşındaki stoper Bundesliga’da küme düşme üzüntüsünü yaşamıştı.
Ozan Kabak’ın sözleşmesinde ’15 milyon euro’ya serbest kalır maddesi’ bulunuyor.
Geride kalan sezonda 15 Bundesliga maçına çıkan Ozan, 3 kez de rakip ağları sarsmış ve Bundesliga'da 'Yılın Çaylağı' ödülüne layık görülmüştü.
İstanbul'da Chicharito zirvesi
Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Javier 'Chicharito' Hernandez'in menajerleri ile görüşme yaptı.
Ryan Babel ve Şener Özbayraklı ile el sıkışan Galatasaray, Mbaye Diagne’nin satılması ihtimaline karşın forvet transferi için de girişimlerine başladı.
Abdurrahim Albayrak, Yenibosna’daki ofisinde ’Chicharito’ lakaplı Javier Hernandez’in menajerleri ile görüşme gerçekleştirdi.