CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Beşiktaş'ta Kabore sesleri

Ziyech'e Sevilla kancası
De Telegraaf'ın haberine göre Sevilla, Ajax'ın gözde yıldızı Hakim Ziyech'in transferi için harekete geçti.
İspanyol devi, Ziyech'in sözleşmesindeki 30 milyon euro'luk serbest kalma maddesini karşılamaya hazır.
Haberde Ajax ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Faslı yıldızın Afrika Kupası'nın ardından geleceğine karar vermek istediği de kaydedildi.
Beşiktaş'ta Kabore sesleri
Transferde önceliği yerli oyunculara veren Beşiktaş, düşük maliyetli yabancı oyuncular için de girişimlerini sürdürüyor.
beIN Sports'un haberine göre siyah beyazlılar, Krasnodar ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Charles Kabore için temaslarını sürdüyor.
31 yaşındaki Burkina Fasolu oyuncu, defansif orta saha ve stoper olarak forma giyebiliyor.
Alper Uludağ, Konyaspor'da
Transfer çalışmalarını sürdüren Atiker Konyaspor'un, Alper Uludağ ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.
beIN Sports'un haberine göre Atiker Konyaspor, son olarak Gençlerbirliği forması giyen Alper Uludağ'ı kadrosuna kattı.
Süper Lig'de daha önceden Kayserispor, Trabzonspor ve Akhisarspor formaları da giyen 29 yaşındaki oyuncunun Gençlerbirliği ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek.
Buffon evine dönüyor
2018-19 sezonunu Paris Saint-Germain'de geçiren İtalyan kaleci Gianluigi Buffon, 17 sene formasını giydiği Juventus'a geri dönüyor.
41 yaşındaki efsanevi file bekçisi Gianluigi Buffon, kariyerinin büyük bir bölümünü geçirdiği Juventus'a geri dönüyor.
Goal'ün edindiği bilgiye göre tecrübeli kaleci, eski kulübü Juventus ile 1.5 milyon euro artı bonuslar karşılığında 1 yıllık sözleşme imzalayacak.
Muriqi'den transfer açıklaması
Transfer döneminde adı birçok kulüple anılan Vedat Muriqi, geleceğine dair açıklamalarda bulundu.
TRT Spor'a konuşan Kosovalı golcü: "Günlerdir transferimle ilgili konuşuluyordu ancak başkanımla daha önce görüşmemiz gerekiyordu. Başkanımızın bana sunduğu 3 alternatif var. Bunları değerlendireceğim. Başkanın planlarını düşünüp yeniden bir araya geleceğiz. Ayrılırsam başkanımla helalleşip ayrılmak istiyorum. Önümüzdeki 2-3 günde her şey belli olacak." ifadelerini kullandı.
Vedat Muriqi, geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor formasıyla çıktığı 34 Süper Lig karşılaşmasında 17 gol ve 8 asistle mücadele etti.
Tyler Boyd için rakip çıktı
Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi'nin de ilgilendiklerini açıkladığı Tyler Boyd için ABD'den sürpriz bir talip çıktı.
The Athletic' te yer alan iddiaya göre David Beckham'ın kurucusu olduğu Inter Miami, oyuncunun MLS'te geçerli olan keşif hakkını aldığını ve transferde Amerika içerisinde öncelik hakkına sahip olduğunu öne sürdü.
Haberde Beşiktaş'ın da Boyd'u 2 milyon dolar karşılığında transfer etmek istediği kaydedildi.
Altay Bayındır adım adım Fenerbahçe'ye
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Ankaragücü'nde gösterdiği performans ile dikkatleri üzerinde toplayan 21 yaşındaki genç kaleci Altay Bayındır' kadrosuna katmak üzere.
Sözcü Skor'dan Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Ankaragücü ve Altay ile her konuda anlaşma sağlayan Fenerbahçe, yurt dışı seyahatinde olan Başkan Ali Koç'tan haber bekliyor.
Herhangi bir aksilik yaşanmaması durumunda Fenerbahçe'ye imza atacak olan genç eldivenin piyasa değeri 600 bin euro olarak gösteriliyor.
Rabiot iddiaları yalanladı
Paris Saint-Germain ile konratı sona eren Adrien Rabiot, Fransız ekiple sözleşme yenileyeceğine dair çıkan haberleri yalanladı.
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un ilgilendiği Rabiot, PSG'de kalmayı düşünmediğini belirtti.
Celta Vigo, Deniz Suarez yarışında önde
Celta Vigo, Barcelona'nın oyuncusu Denis Suarez'i kadrosuna katmak için yarıştığı Valencia'nın önüne geçti.
Mundo Deportivo'nun haberine göre Celta Vigo ile Barcelona, oyuncunun bonservis ücreti için 15 milyon euroda anlaşmaya vardı.
Üç sezondur Barcelona forması giyen ve geçtiğimiz ara transfer döneminde Arsenal'a kiralanan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, Katalan ekiple çıktığı toplam 84 maçta 9 gol ve 8 asistlik performans gösterdi.
Benfica gözünü Real Madrid'in orta sahasına dikti
Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica, Real Madrid'in orta saha oyuncusu Lucas Silva'yı kadrosuna katmak istiyor.
UOL'nin haberine göre Real Madrid, sözleşmesinin sona ermesine 1 yıl kalan oyuncunun transferine sıcak bakıyor.
2014-15 sezonunda transfer olduğu İspanyol kulüple yalnızca 12 maça çıkan Lucas Silva, son 4 sezondur Marsilya ve Cruzeiro'da kiralık olarak forma giyiyor.
Arsenal, üç oyuncuyla yollarını ayırıyor
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, transfer ve maaş bütçesini artırmak amacıyla kadrosundaki bazı oyuncuları satmak istiyor.
Daily Star'ın haberine göre teknik direktör Unai Emery'nin verdiği rapor doğrultusunda Arsenal yönetimi Laurent Koscielny, Nacho Monreal ve Calum Chambers için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.
Milan'dan beklenmedik karar
İtalya Serie A ekiplerinden Milan, 20 yaşındaki file bekçisi Gianluigi Donnarumma'yı satma kararı aldı.
Sky Italia'nın haberine göre Milan, Donnarumma ile sözleşme yenilemek yerine, oyuncunun satışından gelecek nakit parayı tercih ediyor.
Paris Saint-Germain'in yeni sportif direktörü Leonardo'nun ilk transferinin İtalyan kaleci olması bekleniyor.
Milan, Donnarumma için 50 milyon euro talep ediyor. PSG ise 20 milyon euro + Alphonse Areola'nın bulunduğu bir paket teklif önerdi.
Dört sezondur Milan forma giyen Gianluigi Donnarumma, kırmızı-siyahlı ekiple 182 maça çıktı.
De Jong, Sevilla'ya çok yakın
Spor Toto Süper Lig ekipleri Robin Olsen'in peşinde
İtalya Serie A ekiplerinden Roma, Robin Olsen'in yerine Espanyol'un 24 yaşındaki kalecisi Pau Lopez ile ilgileniyor.
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Spor Toto Süper Lig'den birkaç kulüp, Roma'nın İsveçli file bekçisi Robin Olsen'e teklif sunmaya hazırlanıyor.
Geçtiğimiz sezonun başında Roma'ya transfer olan Robin Olsen, İtalyan ekip ile 35 resmi maça çıktı.
Crystal Palace, Zaha'nın alternatifini Fransa'da buldu
Crystal Palace, takımdan ayrılması gündem olan Wilfried Zaha'nın boşluğunu Saint Etienne'in oyuncusu Allan Saint-Maximin ile doldurmak istiyor.
Daily Mail'in haberine göre İngiliz ekip, Saint-Maximin için 25 milyon poundu gözden çıkarmış durumda bulunuyor.
Bayern Münih'in Hodson-Odoi ısrarı sürüyor
Bundesliga şampiyonu Bayern Münih, Ocak ayında red cevabı aldığı Chelsea'nin kapısını bir kez daha çaldı.
Bild'in haberine göre Münih ekibi Callum Hudson-Odoi transferini 25 milyon euro civarında bir bedele sonuçlandırmanın peşinde.
Chelsea ise kontratının son senesine girecek olan 18 yaşındaki oyuncuyla sözleşme yenilemek istiyor.
Tanguy için 80 milyon euro!
Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas, Tottenham'dan Tanguy Ndombele için gelen 45 milyon euro'luk teklifi reddettiklerini açıkladı.
Jean-Michel Aulas, 22 yaşındaki yıldız için en az 80m milyon euro talep ettiklerini de belirtti:
"Biraz daha beklersek fiyatı 80 milyon euro olacak. Tottenham bize 45 milyon euro'luk bir teklif yaptı. Sonrasında konuştuk ancak hiçbir şey değişmedi. Bu konuda hiç acelemiz yok. Tanguy kalitesini Fransa Milli Takımı'nda da gösterdi. O en iyi oyuncularımızdan biri. Ne kadar eder bilmiyorum ancak 45 milyon euro olmadığı kesin."
Fransız orta saha geçtiğimiz sezon 34 lig maçında forma giyerken 1 gol, 7 asistlik performans sergiledi.
Inter'e 17'lik orta saha
Sky Sports'un haberine göre Inter, Lucien Agoume'nin transferi için Sochaux ile 4.5 milyon euro artı bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı.
17 yaşındaki orta saha oyuncusunun Cuma günü sağlık kontrollerinden geçmek üzere Milano'ya gelmesi bekleniyor.
Comolli'den Gomis açıklaması!
Sportif direktör Damien Comolli, Fenerbahçe'nin Bafetimbi Gomis ile ilgilendiği iddialarına yanıt verdi.beIN Sports'a konuşan Comolli, "Gomis benim arkadaşım. İstanbul'dayken görüşüyoruz ama daha fazlası yok. Transfer etmek istediğim oyuncu ile halka açık bir yerde görüşmem" dedi.
Galatasaray için İstanbul'da!
Evkur Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Adem Büyük, Galatasaray yolunda.
TRT Spor'da yer alan habere göre 31 yaşındaki futbolcu, 2 yıllık sözleşmeye imza atmak için 28 Temmuz Cuma günü İstanbul'a gelecek.
Beşiktaş altyapısından yetişen Adem Büyük, geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor forması ile 27 lig maçına çıkarken 6 gol ve 2 asistle mücadele etti.
Fenerbahçe ve Başakşehir, Zanka'nın peşinde!
İstanbul ekiplerinin, Premier Lig'den düşen Huddersfield'da oynayan Zanka ile görüşme halinde olduğu iddia edildi.
Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Danimarkalı stoper geçtiğimiz sezon 23 lig maçında forma giydi, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.
Taha Tunç, Trabzonspor'da!
Bordo mavililer, genç futbolcu Taha Tunç ile üç yıllık anlaşma imzaladı.Trabzonspor’a transfer olduğu için çok mutlu olduğunu belirten Taha Tunç, “Hayatımın en mutlu anlarından birini yaşıyorum. Trabzonspor’a transfer olduğum için hem çok mutlu hem de çok gururluyum. İnşallah bana inanan ve güvenenleri mahcup etmeyeceğim. Başta babam olmak üzere bu transferde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.
Fabien Farnolle sözleşme uzattı
Evkur Yeni Malatyaspor forması giyen Fabien Farnolle, kulübüyle olan sözleşmesini 1+1 yıl daha uzattı.Tecrübeli eldiven geçtiğimiz sezon 20 lig maçında forma giyerken, kalesinde 29 gol gördü.
Beşiktaş'ın Khedira ısrarı
Beşiktaş, Sami Khedira için girişimlerde bulunmaya devam ediyor.
Habertürk' te yer alan habere göre siyah-beyazlılar, Juventus'tan yıllık 6 milyon euro kazanan Alman futbolcunun menajerine, "Maaşının bir kısmını Juve karşılasın" formülünü önerdi.
İtalyan devinin yeni teknik direktörü Maurizio Sarri'nin planları arasında yer almayan tecrübeli oyuncu için bu öneriye gelecek cevaba göre harekete geçilecek.
Khedira'nın Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı ve ücret konusunun çözülmesi halinde imzanın atılacağı iddia ediliyor.
Göztepe'de Ghilas defteri kapanıyor
Sarı-kırmızılılarda iki sezon boyunca görev yapan ancak beklenen performansı sergileyemeyip kulübe yük olan Nabil Ghilas ile yollar ayrılma noktasına geldi.
Yönetim kanadında yapılan açıklamada, "Ghilas yüzde 95 yeni sezonda aramızda olmayacak" denildi. Göztepe'ye yıllık 1 milyon 250 bin Euro maliyeti olan 29 yaşındaki futbolcunun kariyerine İspanya'da devam edeceği ifade edildi. Bu takımın ise Espanyol olduğu ile sürülürken, Ghilas'ın gidecek olması camiayı oldukça rahatlattı.
Göztepe'ye 2017-2018 sezonunda Gaziantepspor'dan bonservis ödenerek gelen Ghilas, ilk sezonunda 21 Süper Lig maçına çıkıp, 6 gol attı. Fazla kilolaları, yaşadığı sakatlıklar ve disiplinsiz hareketleriyle daha çok gündeme gelen oyuncunun lisansı geçen senenin ilk yarısında askıya alındı. Bir türlü yönetimle uzlaşmaya yanaşmayıp takımda kalmak için direnen Ghilas, ikinci devrede 7 maçta oynadı ve 1 gol attı. Ardından sakatlanan oyuncu son haftalarda 21 kişilik kadroya giremedi. Ghilas'ın Göztepe ile 2020 yılına kadar mukavelesi bulunuyor.
Gökhan Töre'ye Denizlispor kancası
Güçlü ve deneyimli bir kadro kurmak için kolları sıvayan Denizlispor'da yönetim Beşiktaşlı Gökhan Töre'ye teklif götürdü.
DHA'nın ahberine göre Gökhan'la yapılan ilk görüşmelerde 27 yaşındaki oyuncuya 850 bin Euro teklif sunulduğu iddia edildi. Gökhan Töre'nin cevabını bekleyen kurmayların bu transferde istekli olduğu vurgulandı.
Yaşadığı ağır sakatlıklar yüzünden futboldan uzak kalan tecrübeli futbolcu son 2 sezonda sadece 9 resmi maça çıkabildi. Leverkusen ve Chelsea'nin altyapısında yetişen Gökhan, Rusya'da Rubin Kazan, Almanya'da Hamburg, İngiltere'de West Ham United formalarını giyip A Milli Takım'da 26 kez görev yaptı.
Real Madrid'in alternatifi Van de Beek
Paul Pogba transferini öncelik haline getiren Real Madrid, Ajaxlı Donny van de Beek'i alternatif olarak belirledi.
Manchester United'ın Fransız golcüsü Paul Pogba'yı kadrosuna katmak için uzun süredir uğraşayan Real Madrid, Marca'nın haberine göre bu transferi sonuçlandıramazsa Ajax'ın 22 yaşındaki Hollandalı orta sahası Van de Beek'e yönelecek.
Real Madrid, şu anada kadar Eden Hazard, Luka Jovic, Ferland Mendy, Rodrygo Goes ve Eder Militao transferlerine yaklaşık 300 milyon euro ödemiş durumda.
Van de Beek'in bonservis bedelinin ise 60 ila 70 milyon euro arasında olacağı ifade edildi.
Genç futbolcu Ajax forması ile 2018-19 sezonunda 57 maçta 17 gol 13 asistlik katkı sağlamıştı.
Borussia Dortmund, Weigl'ı satmaya hazır
Paris Saint-Germain ve Arsenal'in ilgilendiği Julian Weigl, Borussia Dortmund'un satış listesine kondu.
Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, Mats Hummels'in yeniden renklere bağlanmasıyla birlikte Julian Weigl'a gelen teklifleri değerlendirmeye hazırlanıyor.
Irish Mirror'da yer alan habere göre 23 yaşındaki defansif orta saha için birinci aday Arsenal. Ancak PSG'nin de Weigl ile ilgilendiği belirtildi.
Çok yönlü oyuncu arayışında olan Arsenal teknik direktörü Unai Emery,'nin önlibero dışında merkez orta saha ve stoper mevkilerinde de oynayabilen Weigl transferinde elini çabuk tutmak istediği belirtildi.
Manchester United'da hedef Ben Yedder
Romelu Lukaku'nun Inter'e transferi gündemden düşmezken Manchester United, Belçikalı golcünün yerine Wissam Ben Yedder'i düşünüyor.
Manchester United, 75 milyon sterlin'e Inter'e transfer olacağı öne sürülen Romelu Lukaku'dan oluşacak boşluğu Wissam Ben Yedder ile doldurmayı planlıyor.
ABC de Sevilla'da yer alan habere göre Kırmızı Şeytanlar, Sevilla froması giyen 28 yaşındaki Fransız santrfor Ben Yedder'in 36 milyon sterlin değerindeki serbest kalma bedelini ödeyecek.
Ben Yedder, 2018-19 sezonunda Sevilla ile çıktığı toplamda 54 maça çıkıp 30 attı ve 11 asist yaptı.