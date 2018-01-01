CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Beşiktaş'ta Emre Kılınç sesleri

Unai Emery'nin Arsenal'in başına geçmesiyle formasını kaybeden ve her gün hakkında yeni bir iddia çıkan Mesut Özil için sürpriz bir gelişme daha yaşandı.

Almanya'nın en tirajlı gazetelerinden olan Bild, Arsenal'den ayrılma olasılığı bulunan Mesut için Başakşehir'in devrede olduğunu yazdı.

Göksel Gümüşdağ'ın Mesut Özil hakkında düşüncelerine yer veren gazete, başkanın bu transferi istediğini belirtti. Bild'e konuşan Gümüşdağ, ''Umarım bir gün yolumuz kesişir. Gelmek isterse onu alabilmek için elimizden gelen her şeyi yaparız'' dedi.