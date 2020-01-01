CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Beşiktaş'a yeni forvet: Prijovic

Crystal Palace'ın hedefi Cenk Tosun
Crystal Palace'ın, Everton forması giyen Cenk Tosun'u kadrosuna katmak istediği iddia edildi.
Premier Lig ekiplerinden Everton forması giyen A Milli golcü Cenk Tosun'un adı Crystal Palace ile gündeme geldi.
Sky Sports'ta yer alan habere göre bir diğer Premier Lig ekibi Crystal Palace, 28 yaşındaki santrforu kiralık olarak renklerine bağlamak istiyor.
Bu sezon Premier Lig'de sadece 5 maçta forma giyebilen Cenk Tosun 1 kez fileleri buldu.
Chelsea'den Diop için 47 milyon euro
Maviler, West Ham United'ın 23 yaşındaki savunma oyuncusu Issiar Diop ile ilgileniyor.
Premier Lig devi Chelsea, West Ham United'ın Fransız stoperi Issiar Diop'u bir numaralı transfer hedefi haline getirdi.
Express'te yer alan habere göre savunma hattını güçlendirmek isteyen Maviler, 23 yaşındaki futbolcu için 47 milyon euro'luk bir teklif yapmaya hazırlanıyor.
Tottenham'ın da transfer etmek istediği belirtilen Diop, bu sezon 15 Premier Lig maçında görev aldı.
Beşiktaş'a yeni forvet: Prijovic
Takımdaki forvet alternatiflerini arttırmak isteyen Beşiktaş için Aleksandar Prijovic iddiası gündeme geldi.
Ara transfer döneminde henüz bir hamle yapmayan siyah beyazlıların Al Ittihad forması giyen Aleksandar Prijovic ile ilgilendiği iddia edildi.
Milliyet'ten Celal Umut Eren'in haberine göre Beşiktaş, Avrupa'ya dönmeyi düşünen 29 yaşındaki Sırp golcüyü satın alma opsiyonuyla 1.5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.
2014-15 sezonunda Boluspor forması giyen Prijovic bu sezon 12 maçta forma giyip 1 kez ağları havalandırdı.
Fenerbahçe ilk transferini duyurdu!
Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt forması giyen 27 yaşındaki savunma oyuncusu Simon Falette'yi satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiraladı.
S I M O N F A L E T T E. 👊🏾— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 8, 2020
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Manchester United rotasını Hollanda'ya çevirdi
Ara tansfer döneminde orta sahaya takviye yapmak isteyen Kırmızı Şeytanlar, Ajax'ın başarılı oyuncusu Donny van de Beek'i kadrosuna katmak için harekete geçti.
ESPN'in haberine göre İngiliz ekip, transferi bitirmek için 59 milyon euroyu gözden çıkardı.
22 yaşındaki oyuncu bu sezon Ajax formasıyla çıktığı 26 maçta 8 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.
Fenerbahçe, Welinton için kararını verdi
Ara transfer döneminde stoper arayışlarını sürdüren sarı lacivertli ekip, Welinton için Aytemiz Alanyaspor ile temasa geçecek.
Sözcü'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncuyu kadrosuna katmak adına kararını netleştiren Fenerbahçe, önümüzdeki günlerde transfer görüşmelerini başlatacak.
Bu sezon Aytemiz Alanyaspor formasıyla 16 resmi maça çıkan Welinton, 2 gol kaydetti.
Dortmund, Sancho'yu satmayacak
Dev kulüpleri peşinden koşturan 19 yaşındaki yıldız, sezon sonuna kadar Dortmund'da kalacak.
Sky Sports'un haberine göre Borussia Dortmund, ara transfer döneminde Jadon Sancho'yu satmayı düşünmüyor.
Bundesliga'da şampiyonluk hedefleyen ve Sancho'nun gitmesi halinde yerine aynı kalitede oyuncu bulmanın zor olacağını düşünen Dortmund yönetimini sezon sonuna kadar Sancho'yu takımda tutacak.
Chelsea, Manchester United, PSG ve Barcelona'nın istediği Sancho, bu sezon 24 resmi maçta 12 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.
Fenerbahçe, Rojo için yeniden devrede
Sarı lacivertliler, yaz transfer döneminde kadrosuna katamadığı Marcos Rojo için Manchester United'ın kapısını yeniden çaldı.
Manchester United'da forma şansı bulamayan 29 yaşındaki savunma oyuncusu Marcos Rojo takımdan ayrılmak istiyor. İddialara göre Rojo'nun rotası Fenerbahçe.
The Sun gazetesi, Kırmızı Şeytanlar'dan ayrılmak isteyen Rojo için gidiş izni verdi. Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde anlaşma sağlayamadığı Arjantinli futbolcu ile yeniden temas kurduğu ve ara transfer döneminde oyuncuyu renklerine bağlamaya çok yakın olduğu belirtildi.
Rojo bu sezon Premier Lig'de sadece 3 maça çıkabildi.
Inter, Ashley Young ile temasta
İtalyan ekibi, Manchester United ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Ashley Young ile ilgileniyor.
Serie A ekiplerinden Inter, Manchester United'ın tecrübeli ismi Ashley Young ile temas kurdu.
Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Inter, 34 yaşındaki sol bek için 1.5 yıllık sözleşme teklif edecek.
İngiliz oyuncu bu sezon 12 Premier Lig maçında şans bulabildi.
Göztepe'de gündem Quaresma
Kasımpaşa forması giyen Ricardo Quaresma'nın Göztepe'nin transfer listesine girdiği iddia edildi.
Kasımpaşa'nın 36 yaşındaki Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma'nın Göztepe'ye önerildiği gündeme geldi.
Fanatik'in haberine göre ara transfer döneminde başka bir takıma gitmesi beklenen tecrübeli futbolcu, milli takımdan arkadaşı olan ve Göztepe'de forma giyen Beto ile iletişime geçerek takım hakkında bilgi aldı.
Hücum hattını güçlendirmek isteyen İzmir temsilcisinde yönetimin Quaresma transfer için bütçe hazırlığı yaptığı belirtildi.
Kasımpaşa formasıya 13 lig maçında forma giyen deneyimli oyuncu 3 kez ağları havalandırdı.