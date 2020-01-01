CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları: Beşiktaş'a yeni forvet: Prijovic

Crystal Palace'ın, Everton forması giyen Cenk Tosun'u kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

Premier Lig ekiplerinden forması giyen A Milli golcü Cenk Tosun'un adı ile gündeme geldi.

Sky Sports'ta yer alan habere göre bir diğer Premier Lig ekibi Crystal Palace, 28 yaşındaki santrforu kiralık olarak renklerine bağlamak istiyor.

Bu sezon Premier Lig'de sadece 5 maçta forma giyebilen Cenk Tosun 1 kez fileleri buldu.